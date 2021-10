Mondkraft heute 27. Oktober 2021 mit Mondkalender: belastender Krebs-Mond

Die Mondkraft heute mit dem Krebs-Mond belastet durch Venus und Neptun den Beziehungsbereich. Unsicherheiten und Unausgeglichenheit durchziehen diesen Tag – Nutzen wir die Kraft der Auflösung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond in Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Venus Quadrat Neptun – Mond Quadrat Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir nicht ständig verfügbar, denn dies kostet nur unnötige Energie. Das heutige Motto sollte lauten: „In der Ruhe liegt die Kraft“.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs

Die Mondkraft heute bringt durch ein Quadratstellung von Venus und Neptun die nächsten 3 Tage unseren gesamten Beziehungsbereich in Aufruhr, wobei sich vor allem in Liebesdingen massivere Belastungen zeigen können. Verstandesplanet Merkur, der sich in einem Quadrat zum Mond im Krebs befindet, wird zudem dafür sorgen, dass wir alles, was wir erreichen wollen, nicht mit der nötigen Vehemenz durchsetzen können. Wer noch bis vor kurzen schlagfertig und wendig war, um mehrere Ziele gleichzeitig anzusteuern, der spürt bei dieser Mond-Mars-Konjunktion einen Stimmungswechsel und Ziele werden wie in einem Zick-Zack-Kurs verfolgt. Anvisierte Ziele werden oft erst über Umwege erreicht, denn die aufgewühlten Emotionen stehen uns immer wieder im Weg.

Um diesen negativen Einflüssen entgegen zu lenken, sollten wir uns die Auflösungskraft von Neptun in Fische zunutze machen, denn dieser hat durch ein Trigon zum Krebs-Mond einen harmonischen Einfluss auf unser Gefühlsleben, was uns bei unangenehmen Konfrontationen die innere Ruhe bewahren lässt.

.

.

Wir befinden uns durch die vorwiegend negativen Aspekte in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was uns vorwärts bringen soll, bis Neptun in Fische die negativen Energien spürbar aufgelöst hat. Erst dann können wir wieder die nötige Kraft entwickeln, um mit Herz und Verstand unsere Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft. Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen und die innere Ruhe bewahren, können wir die großen Krisen vermeiden!

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei der Mondkraft heute mit dem unruhigen Mond in Krebs besonders aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Krebs

Trotz der auflösenden Neptun-Energien müssen wir uns vor den negativen Einflüssen der heute wirkendenden Aspekte besonders in Acht nehmen, denn vor allem was die Liebe und die Freundschaften betrifft, werden wir den Spannungswinkel zwischen Venus und Neptun mit voller Wucht zu spüren bekommen. Es macht sich eine innere Unsicherheit breit, was das Verhältnisses zu anderen Menschen betrifft und unser Liebes- und Eheleben wird zudem durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört.

Wir wissen durch diesen negativen Venus-Neptun-Einfluss unser Gegenüber nicht richtig einzuschätzen, sind schnell enttäuscht und fühlen uns ausgenutzt. Vielleicht werden uns aber auch unsere eigenen Illusionen und Selbsttäuschungen bewusst. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren, jedenfalls taucht oft Unzufriedenheit auf, ohne dass wir sofort einen triftigen Grund dafür nennen könnten.

Der sensible Krebs-Mond drängt uns zu allem Überfluss auch Themen auf, die wir vielleicht schon als erledigt betrachtet hatten und denen wir uns jetzt stellen müssen. Zeigen wir Mut und packen wir alle Dinge an, die getan werden müssen, denn wir neigen dazu, wie gelähmt von den negativen Energien voller Sorge abzuwarten, was als nächstes passieren wird. Wir müssen lediglich darauf achten, dass wir in unserem Voranstreben das gesunde Maß nicht übersteigen.

Nehmen wir uns in belastenden Momenten die Zeit, um uns der verschiedenen Bestrebungen und Bedürfnisse bewusst zu werden!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist: Verlieren wir unser Lachen nicht!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Es wird nicht richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorn anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Mond in Krebs einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

