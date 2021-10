Mondkraft heute 26. Oktober 2021 mit Mondkalender: Mond in Krebs

Die Mondkraft heute mit dem sensiblen Mond in Krebs löst Stimmungsschwankungen aus und macht es schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Eine Verbindung zwischen Sonne und Mond kann für innere Ausgeglichenheit sorgen – Bewahren wir die Seelenkraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender in Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Sonne Trigon Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs

Durch die Mondkraft heute mit dem emotional aufwühlenden Mond in Krebs fällt es uns schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, da unsere Urteilsfähigkeit von starken Gefühlen beeinträchtig ist. Der sensible Krebs-Mond weckt zwar die gefühlvolle Seite in uns, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht besonders nervenstark, so dass wir immer wieder mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können. Die trigonale Verbindung zwischen der Sonne und dem Mond, der auch Zeichenherrscher des Krebses ist, kann jedoch für innere Ausgeglichenheit sorgen, wenn wir diesen Aspekt bewusst einzusetzen verstehen.

Lassen wir unseren Gefühlen allerdings ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

.

Wähle aus dem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Der Mond in Krebs unterstützt aber auch die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens und macht die emotionale Grundstimmung empathischer und harmoniebedürftig. Auch hier können wir vom Sonne-Mond-Trigon profitieren, denn dieses bringt neben der Ausgeglichenheit auch Rücksichtnahme in unsere Beziehungen. So verspüren wir eine gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen werden.

Gewisse Situationen können zwar zu einer emotionalen Herausforderung werden, jedoch sorgt die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs auch dafür, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der Unruhe nicht anstecken lassen.

Bewahren wir unsere Seelenkraft, hören wir auf unser Herz und handeln wir danach!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Krebs

Es mangelt uns einerseits bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs zwar nicht an Einfallsreichtum und wir haben auch eine rasche Auffassungsgabe, sind aber andererseits ruhelos und nervös, deshalb lassen wir uns von zu vielen Ideen begeistern, um sie schon bald darauf wieder fallen zu lassen. Zudem fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative.

Da unter dem sensiblen Krebs-Einfluss oftmals der Verstand stark vom Unterbewusstsein beeinflusst wird, kann man mitunter Unentschiedenheit, Unbeständigkeit, mangelnde Aufnahmefähigkeit und geistige Unbeholfenheit feststellen. Meist fehlt uns auch der Mut, die eigene Meinung kundzutun. Wir sind in dem Irrglauben gefangen, die Meinung anderer sei mehr wert, oder trauen uns einfach nicht, eine eigene Meinung zu haben.

Wir sollten bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs darauf achten, uns zwar Zeit für unsere Gefühle, aber auch für den kommunikativen Austausch mit anderen zu nehmen!

.

..

Mondkraft heute mit Krebs-Mond nach der Mondpause



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wir sind ständig von Viren umgeben, die Erkältungen, Influenza und andere Atemwegsinfektionen verursachen. Immer wieder tauchen neuartige Viren wie zum Beispiel das Coronavirus auf und führen zu weltweiten Pandemien. Virostatika und frei verkäufliche Medikamente können weder diese Viren abtöten noch die Infektionen heilen.

Es stehen uns jedoch schon jetzt einfache, trotzdem wissenschaftlich fundierte und risikofreie Methoden zur Verfügung, die wirken und uns weit besser vor Infektionen schützen als jedes Medikament und jeder Impfstoff.

Heilen mit der Kraft der Natur >>>

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da und schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Drehen wir die Jahre zurück. Mit Kollagen bleiben wir fit, jugendlich und vor allem gesund. Ist zu wenig davon vorhanden, lässt nicht nur das Aussehen nach. Die gute Nachricht ist, dass wir die nötige Menge an Kollagen auf einfache Weise im Körper wieder auffüllen und stabil halten können.

Wie das geht und was wir dazu brauchen, erfährst du hier >>>.

100 % reines Kollagen-Pulver – hier >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

.

Ambrosia ist der Duft der Götter!

Die Ambrosia-Herzen transformieren beim Räuchern vorhandene Energien und es ist, als ob sich goldene Götterfunken verbreiten.

Ambrosia-Herzen >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist: Verlieren wir unser Lachen nicht!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Es wird nicht richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorn anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Mond in Krebs einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren