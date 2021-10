Mondkraft heute 25. Oktober 2021 mit Mondkalender: Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt den Zwillinge-Mond mit der Unterstützung von Mars und Jupiter in die kraftlose Mondpause zum Mond in Krebs. Ein plötzlicher Stimmungswechsel sorgt für ein Gefühlschaos – Tanken wir unsere Energiespeicher rechtzeitig auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 23.00 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge zum Mond in Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit positiver Planeten-Energie kann tagsüber viel gelingen. Planen wir jedoch einen gemütlichen Feierabend ohne Stress und Hektik, denn die Mondpause macht uns immer müder und lädt zum Nichtstun ein.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause

Bevor uns die Mondpause ab 16.12 Uhr aller Kraft und Energie beraubt und die luftig-leichte Stimmung zu kippen beginnt, werden wir noch einmal mit dem beschwingten Zwillinge-Mond in die neue Woche starten. Beim Auftanken unserer Energiespeicher vor der belastenden Mondpause zum Mond in Krebs können wir von positiven Einflüssen profitieren, die uns Energieplanet Mars und Glücksplanet Jupiter zur Verfügung stellen, da sie sich mit dem Zwillinge-Mond zu einem harmonischen Trigon verbinden. Der Mut von Mars und die Selbstverwirklichung von Jupiter spornen uns noch einmal zu Höchstleistungen an, so dass wir die Zeit vor der Mondpause effektiv nutzen können, um uns allem zu widmen, was der Erledigung bedarf.

Den ganzen Tag über können wir durch die Mondkraft heute von vorteilhaften Konstellationen profitieren, die uns in alle Lebensbereichen wertvolle Unterstützung bieten, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten. Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, um alle Hürden zu überwinden. Mit gutem Willen und offenem Herzen können wir auch tatsächlich Berge versetzen!

.

Wähle aus dem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Wir können die energielosen Phasen der Mondpause zum Mond in Krebs nutzen, um die Erkenntnisse der vergangenen Tage zu reflektieren und uns darüber klar zu werden, was wir in unserem Leben unbedingt noch ändern müssen. Lassen wir uns dazu bewegen, unser Handeln zu hinterfragen und wenn nötig, die notwendigen Kursänderungen vorzunehmen.

Dennoch werden wir uns während der Mondpause zum Mond in Krebs immer wieder nach einer Auszeit sehen, denn ohne die klare Mond-Sternzeichen-Ausrichtung kann einiges aus den Fugen geraten. Keinesfalls sollten wir uns in Abenteuer stürzen – also Maßnahmen ergreifen, die unausgegoren und nicht durchdacht sind. Wir haben während der Mondpause keine Möglichkeit, um zu improvisieren und werden zwangsläufig danebengreifen.

Etwas Rückzug während der Mondpause zum Mond in Krebs kann ausgleichend und klärend wirken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Zwillinge Mond in der Mondpause

Wie bereits erwähnt, werden wir durch die positiven Energien von Mars und Jupiter gestärkt in die Mondpause zum Mond in Krebs gehen. Die Kombination aus Energie und Emotion durch das Trigon vom Zwillinge-Mond zu Energieplanet Mars schafft es, dass wir viel spontaner und emotionaler handeln. Das verschafft uns zudem die Möglichkeit, uns in der Öffentlichkeit durchzusetzen – im positiven Sinne – und ein stabiles Auftreten an den Tag zu legen.

Dieser Aspekt schenkt uns somit starke Gefühle, die jedoch beherrscht eingesetzt werden können. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir eine sehr starke Lebenskraft und gute Gesundheit, zudem eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen. Wir strotzen vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben noch vor der Mondpause mit Bravour meistern können.

Das Mond-Jupiter-Trigon lässt uns die Grenzen auf mentaler Ebene überschreiten und neue Eindrücke sowie Erkenntnisse gewinnen, die wir bis zum Mondwechsel in den sensiblen Krebs in allen Lebensbereichen gewinnbringend einsetzen können. Im Umgang mit unseren Mitmenschen legen wir bei diesem Aspekt ein liebevolles und warmherziges Verhalten an den Tag, denn wir fühlen, dass wir ganz besonders viel zu geben haben, ohne uns dabei selbst zu erschöpfen. Je mehr wir geben, desto schneller werden unsere Tanks wieder mit positiver Energie aufgeladen.

Wer entsprechend auf die positiven Einflüsse, die der Zwillinge-Mond heute mit sich bringt, zu reagieren versteht, kann lohnende Erlebnisse erfahren und die Mondpause unbeschadet überstehen!

.

..

Mondkraft heute mit Krebs-Mond nach der Mondpause



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen. MSM ist organischer Schwefel, der besonders gut von unserem Körper aufgenommen werden kann, ist einfach zu dosieren und hat sehr viele medizinisch positive Wirkungen für unsere Gesundheit.

Wirkung, Anwendung und Rezepte >>>

MSM Kapseln – vegan >>>

.

*****

.

Der neue Rauhnacht-Kalender ist da und schenkt uns eine Reise der ganz besonderen Art durch die geheimnisvollen Rauhnächte mit den12 Räuchersäckchen – Ein Säckchen für jede Rauhnacht mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht!

Rauhnacht-Kalender jetzt hier bestellen >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Dr. Jörg Conradi hat durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen können, dass sechs Faktoren ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben.

Überraschende Wahrheiten und verblüffende Irrtümer + Selbsttest!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die herausfordernden Energien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Jeder Mensch sucht nach Glück. In jedem Moment und mit allem, was er tut. Doch wie werde ich glücklich? Wie finde ich Lebensfreude, Erfüllung oder gar Erleuchtung? Die Antwort ist so einfach wie überzeugend…

Werde ganz du selbst >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist: Verlieren wir unser Lachen nicht!

.



.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs nach der Mondpause vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Es wird nicht richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorn anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Zwillinge-Mond in der Mondpause zum Krebs-Mond einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren