Der radikale Weg nach Innen: „Wo die Angst ist, da ist der Weg!“

Durch das Reaktivieren gesellschaftlicher Traumata werden Ängste hervorgerufen, die als vergessen galten.

In Zeiten globaler Umwälzung brechen individuelle und gesellschaftliche Traumata auf, die wir nur durch Überwindung unserer Ängste zu heilen vermögen.

Nur über den „radikalen Weg nach Innen“ werden wir die eigenen Verletzungen spüren und diese gilt es zu lösen, um in Frieden mit uns und unseren Mitmenschen leben zu können.

.

Die Herrscher der Welt bedienen sich zu Indoktrination, Unterdrückung und Stabilisierung ihrer Macht der Angst

Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger. Kein Wunder, dass viele Mächtige in der Geschichte das Angstniveau der Bevölkerung nicht dem Zufall überließen.

Angst und Macht >>>

Der radikale Weg nach Innen

Die herrschende Machtelite kann die bestehenden Ängste dazu missbrauchen, ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Ihr Ziel ist es, Menschen durch Furcht zu kontrollieren und sie in Abhängigkeiten zu bringen. Dadurch lässt sich die Masse in Knechtschaft halten, sie fügt sich dem Willen einer fremden, übergeordneten Macht.

Auf einer Podiumsdiskussion in Hannover am 19. September 2021 sprachen der Friedensforscher Dr. Daniele Ganser, der Psychotherapeut Franz Renggli und die Friedensaktivistin und Geburtshelferin Friederike Pfeiffer-de Bruin über Ursprünge seelischer Spaltungen, die in erster Linie in der Kindheit und Schwangerschaft zu finden sind.

.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Gerald Hüther weist den Weg, was wir tun können, um nicht zu Getriebenen der von anderen oder Interessengruppen geschürten Ängste zu werden – Wege aus der Angst >>>.

„Wo die Angst ist, da ist der Weg.“

Diese Aussage von Friederike Pfeiffer-de Bruin ist in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung Balsam auf die Seele eines jeden verletzten, traumatisierten Menschen.

Und so beginnt auch das Gespräch zwischen Dr. Daniele Ganser und Franz Renggli in Hannover.

Wer nach Auffassung der Podiumsteilnehmer der Ansicht ist, dass er in seinem Leben keinerlei Verletzungen und Traumatisierungen erlitten habe, hat sich diesen nie gestellt oder diese nie als solche erkannt.

Um einen Umgang mit diesen Verletzungen zu finden, gehen wir entweder nach Innen und hegen negative, depressive Gedanken, die bis zum Selbstmord führen können.

Der andere Weg ist die Projektion nach Außen, wobei die Menschen in ihrer direkten Umgebung zum Ventil ihrer eigenen, unverarbeiteten Vergangenheit werden.

Auf staatlicher Ebene kann diese Projektion aufgrund der unverarbeiteten Prozesse und als Folge reaktivierter Traumata bis hin zur Kriegserklärung gegen fremde Staaten führen, wie Pfeiffer-de Bruin erläutert.

Ein historisches Beispiel hierfür gibt der Schweizer Friedensforscher Daniele Ganser, indem er an den Serbien-Krieg 1999 erinnert.

Damals konfrontierte der grüne deutsche Außenminister Joschka Fischer das kriegsunwillige deutsche Volk damit, dass er aus der deutschen Geschichte nicht nur gelernt habe: „nie wieder Krieg“, sondern auch „nie wieder Auschwitz“.

Er betonte, dass es zu jener Zeit Konzentrationslager gegeben habe, in welchen Serben Kosovo-Albaner hingerichtet hätten und aktiviert somit das Trauma des unverarbeiteten Schuldbewusstseins der Deutschen gegenüber den Juden.

Dies führte dazu, dass zu jener Zeit ein Großteil der Menschen einen NATO-Einsatz befürworteten und die Machtelite einen völkerrechtswidrigen Krieg führen konnte, der wiederum neue Traumata und psychotische Spaltungen hervorgerufen hat und bis heute in dieser Region Familien und Freunde voneinander trennt.

„Wir sind alle randvoll mit Ängsten und die Mächtigen spielen auf diesen wie auf einem Klavier“, erläutert Franz Renggli.

Aus seiner Sicht übernimmt schon während der Zeugung das kommende Kind die emotionale Last und die psychotischen Strukturen der Eltern. Das Heranwachsende, das Baby, wird in der pränatalen Psychologie als vollumfänglich bewusstes Wesen angesehen.

Auch in seinen ersten Jahren ist das Kind oftmals Zielscheibe und Projektionsfläche der Eltern und deren emotionaler Zerrissenheit ausgesetzt, die auf das Kind einwirkt. Als Folge davon entwickelt das Kind ein Schamgefühl, welches ihm suggeriert, es sei nicht erwünscht.

Darüber hinaus entstehen daraus Emotionen wie Wut, Hass und Angst, die sich im Außen manifestieren und zu inneren Abspaltungen führen können.

.

Unser Immunsystem arbeitet nicht autonom, wie so lange angenommen, sondern sozusagen im Team. Psyche, Gehirn und Immunsystem sind aufs Engste miteinander verknüpft, und sie verfolgen ein gemeinsames Ziel – unseren Organismus zu schützen und gesund zu erhalten – Was uns krank macht und was uns heilt >>>.

Die Spaltungen werden derzeit durch Quarantänemaßnahmen forciert, wenn beispielsweise eine Mutter mit einem positiven PCR-Test das eigene Kind abgeben muss.

Die Erfahrungen, von denen Pfeiffer-de Bruin aus ihrer Arbeit als Doula berichtet, also als Geburtshelferin, die der werdenden Mutter zur Seite steht, sind erschreckend.

Mütter und Neugeborenes werden auf staatlichen Willen hin getrennt; ein traumatisches Erlebnis, vor allem für das sich in der Frühentwicklung befindende Wesen. Die Folge sind eine gestörte Bindung zwischen Mutter und Kind, die sich negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.

Eine Nation, eine Gesellschaft voller traumatisierter Menschen wird besonders dann für andere Staaten gefährlich, wenn sie Atomwaffen besitzt, wie dies bei den USA der Fall ist.

Diese haben ihre Traumata in den letzten 80 Jahren am grausamsten ausgelebt, wie Franz Renggli ausführt und Daniele Ganser bestätigt. Keine Nation hat derartig viele Angriffskriege geführt, andere Staaten destabilisiert und dort bestehende Strukturen zerstört.

Gegenwärtig kann eine Revolution von unten keine Veränderung bewirken, da die Mächtigen sie kontrollieren werden. Rengglis Ansicht nach bringt uns als Gesellschaft nur eine stille Revolution – also ein kollektiver Heilungsprozess der Eltern-Kind-Beziehung – zukünftig Frieden.

Doch auf dem Weg dorthin müssen wir uns unseren Ängsten stellen, was ein schmerzhafter Prozess ist, denn längst vergessene Traumata, tief in unserer Seele verwurzelt, müssen verarbeitet und integriert werden, wie Pfeiffer-de Bruin ausführt.

.

Nur über den „radikalen Weg nach Innen“ können wir die eigenen Verletzungen spüren und merken, wenn das Außen lediglich Projektionsfläche unverarbeiteter, innerer Prozesse ist. Diese gilt es zu lösen, um in Frieden mit uns und unseren Mitmenschen leben zu können.

Podiumsdiskussion mit Dr. Daniele Ganser, Franz Renggli und Friederike Pfeiffer-De Bruin – Ein Lichtblick in diesen herausfordernden Zeiten!

Der radikale Weg nach Innen







Franz Renggli – der ganz normale Irrsinn

„Die Anpassung an den Lebensstil unserer modernen Zivilisation hat eine extrem kranke Gesellschaft mit einer hohen Neigung zur Panik, Depression und Krankheit hervorgebracht.

In uns allen ist ein machtvoller Kern an Einsamkeit, Isolation und Verlassenheit grundgeprägt. Kriege führen ist eine Möglichkeit, um diese ursprüngliche Einsamkeit und Verlassenheit nicht zu fühlen“.



.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

„Unsere durch Stress gekennzeichnete Leistungsgesellschaft fordert ihre Opfer, so erkranken immer mehr Menschen an Depressionen, Ängsten oder aber erleiden einen Burnout.“ So die offizielle Erklärung zur regelrecht explodierenden Anzahl an Depressionen, Ängsten oder Burnout innerhalb der Bevölkerung, die man so oder sehr ähnlich in Arztpraxen oder aus den Medien vernimmt – die leider aber nur die halbe Wahrheit darstellt…! – hier weiter.

Amy Bruni, weltbekannte Geisterjägerin, berichtet charmant und unerschrocken von ihren spektakulärsten Begegnungen der dritten Art. Seit vielen Jahren klärt sie mysteriöse Spukphänomene auf und verhilft so den Seelen der Toten wie auch den Menschen, die von ihnen geplagt sind, zu innerem Frieden – hier weiter.

Der Tod muss nicht das Ende sein – das ist die tiefe Überzeugung von Dr. Jeffrey Long, renommierter Mediziner und eine ausgewiesene Koryphäe für den Blick ins Jenseits. Auf Basis seiner bahnbrechenden Studie tritt er den Beweis an und präsentiert beeindruckende Geschichten aus erster Hand. Sie geben Auskunft, was jeden von uns einmal auf der anderen Seite erwarten wird: gleißendes Glück, unendlicher Frieden, erfüllende Sinnhaftigkeit und universale Liebe – hier weiter.

Diese unschlagbaren Indizienbeweise lassen keinen Zweifel daran, der Tod ist nicht real. Es hat über ein halbes Jahrhundert gedauert bis einige Forscher wagten, auszusprechen was das bedeutet: Es gibt in dieser Dimension der Potenzialität keinen Raum und keine Zeit – alles ist eins. Der Tod ist eine Illusion! – hier weiter.

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Christinas Visionen für eine neue Zeit

Wir können so oft wie möglich Vertrauen, Zuversicht, Liebe und Freude fühlen. Dann werden wir wieder mehr zu der wahren Liebe, die wir eigentlich sind und lassen unser Licht in die Welt strahlen. Ihre Botschaft ist:

»Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden«.

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

Verhindern wir einen zu schnellen kognitiven Abbau und reparieren wir vorhandene Schäden, solange das noch möglich ist. Viele natürliche und bewährte Lösungen stehen uns zur Verfügung und so manches Naturheilmittel wirkt sogar besser als Medikamente und Therapien, die aktuell für verschiedene Formen des geistigen Verfalls angewandt werden.

Mit etwas gesundem Menschenverstand und Hilfe aus der Natur kann Ihr Gehirn schon in wenigen Wochen deutlich effektiver funktionieren – hier weiter.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Eine Reise der ganz besonderen Art !

12 Räuchersäckchen für jede Rauhnacht – jetzt bestellen! >>>

Unvergängliche Klassiker der Naturheilkunde wie das Johanniskrautöl oder der Veilchensirup, der Franzbranntwein oder der Hustensaft aus Tannenwipfeln wirken am verlässlichsten, wenn sie von eigener Hand zubereitet wurden. Die geballte Kraft der Kräuter in über 350 authentischen Rezepten selbst herzustellen – hier weiter >>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Unsere Lebens- und Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren gewandelt und dadurch haben Krebserkrankungen – aber auch andere chronische Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, oder Zahnerkrankungen – besonders in den westlichen Ländern zugenommen. Richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil können zahlreiche Krebserkrankungen verhüten – hier weiter.

Gesunde Mitochondrien sind die Voraussetzung für ein langes Leben. Wenn wir verstehen, wie sie funktionieren, verstehen wir auch, wie wir unsere Lebenserwartung nicht nur verlängern, sondern auch bis ins hohe Alter gesund bleiben können – hier weiter.

Die Zeit beschleunigt sich. Die Lebensbedingungen auf der Erde verändern sich. Ein neues Zusammenleben der Menschheit hat begonnen. Die alten Maya wussten bereits von der bewusstseinsmäßigen Wende in unserer Zeit. Sie haben es kalendarisch errechnet – und heute erlebt es die ganze Welt – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, erfährst Du hier.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob in der Unendlichkeit des Universums anderes, hochentwickeltes Leben existiert? Haben Sie sich jemals auch nur im Ansatz vorzustellen gewagt, dass die Außerirdischen bereits auf unsere Erde reisten, und es immer noch tun, um Menschen zu kontaktieren und auszubilden? Absurd, meinen Sie? Hier weiter.

Haben Sie sich jemals gefragt, ob Zeitreisen existieren und durchführbar sind? Welche Rolle nehmen die Schläfer am Tag X ein, und wo sind sie zu finden? Hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Lösungen für ein gutes Miteinander kommen nicht von selbst, es braucht Toleranz und Dialogfähigkeit, auch Nein-sagen ist erlaubt >>> hier weiter >>>.

Es ist einfacher, einen weisen Menschen zu erkennen, als Weisheit selbst zu beschreiben. Viele von uns denken spontan an den Dalai Lama, an Nelson Mandela, vielleicht an Papst Franziskus. Aber was macht deren Weisheit aus? Und was bedeutet Weisheit eigentlich genau? Fällt sie einem Menschen zu wie eine Gabe, oder beruht sie auf Fähigkeiten, die sich unter Umständen sogar erlernen lassen? Hier die Antworten >>>.

Der patentierte Ding-Filter vernichtet als einziger Luftreiniger dauerhaft Viren, Bakterien und Pilzsporen, die sich im Filter ansammeln, sogar multiresistente Keime. Sehr wirksam auch gegen Tonerstaub, Pollen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und Tierhaare – Luftreiniger LR 1 >>>

Blog via E-Mail abonnieren