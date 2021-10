„Das Ding“: Schreckliche Entdeckung im COVID-Impfstoff (Video)

COVID-Impfstoff-Lebensform: Polnischer Arzt findet „das Ding“.

Eine seltsame Lebensform des COVID-Impfstoffs wurde unter dem Mikroskop entdeckt. Es ist ein Wesen mit Tentakeln – und eine Lebensform auf Aluminiumbasis.

DIE GESCHICHTE: Eine weitere schreckliche Entdeckung wurde in Bezug auf den gefälschten COVID-Impfstoff gemacht – das Vorhandensein einer Tentakel-Lebensform auf Aluminiumbasis.

DIE IMPLIKATIONEN: Es fließen ständig Berichte und Analysen ein, die überwältigende Beweise dafür liefern, dass das COVID-Vax ein Werkzeug ist, mit dem synthetische Parasiten und Lebensformen in den menschlichen Körper injiziert werden.

.

Im Februar 2021 wurden gleich elf Impfstoffe für den öffentlichen Gebrauch zugelassen. Die ganze Welt hoffte, dass ein Impfstoff das Ende der Corona-Krise bedeuten würde. Doch dieser Impfstoff wurde über Jahre hin entwickelt, um eine geplante Agenda durchzusetzen. Wir wissen mittlerweile, dass die Corona-Epidemie ein geschickt genutztes Werkzeug ist. Und es existiert ein Plan – hier weiter.

„Das Ding“: Lebensform im COVID-Impfstoff

Eine weitere seltsame Lebensform des COVID-Impfstoffs wurde unter dem Mikroskop entdeckt, diesmal aus Aluminium und Carbon.

Die Entdeckung wurde von einem polnischen Arzt namens Dr. Franc Zalewski gemacht.

Während seiner gesamten Videopräsentation nennt er es „das Ding“. Er fand es in der Impfung von Pfizer Comirnaty in einem von 3 Fläschchen, die er untersuchte.

Dr. Zalewskis Entdeckung bestätigt auch die Forschungen von vielen anderen unabhängigen Ärzten, Wissenschaftler und Forscher (Dr. Robert Young, Dr. Carrie Madej, Dr. Zandre Botha und Dr. John B.), die ebenfalls herausfanden, was alles im COVID-Impfstoff enthalten ist.

Fragwürdige und entsetzliche Inhalte wurden dabei schon entdeckt. Graphen, Nanometalle, PEG, Parasiten, Kreaturen mit Tentakeln, synthetische Fasern und synthetische selbst-organisierende kreisförmige Strukturen.

Was ist das für ein Ding, das Dr. Franc Zalewski entdeckte?

Ähnlich wie es schon Dr. Madej unter dem Mikroskop gefunden hat, ist es eine Art synthetisches Wesen mit Tentakeln.

Dr. Zalewski vergleicht es mit etwas aus einem Science-Fiction-Film, einschließlich „The Matrix“ , der eine Entität enthielt, die „fliegt, Tentakel hatte und sich an andere Dinge anheftet“.

In diesem Fall hat Zalewski „das Ding“ sorgfältig vermessen und das Verhältnis seines Kopfes zu seinen Beinen herausgefunden (ein Kopf von 20 Mikron/Mikrometer zu Beinen von 2,5 Millimetern, was einem Verhältnis von 1:125 entspricht).

Er glaubt, dass „das Ding“ im Körper der Menschen wachsen und sich entwickeln wird, und kommentiert:

„Es scheint einen Kopf und 3 Beine zu haben … Es wurde nicht geschaffen, um einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun … Dies ist eine Lebensform … Es wuchs/entwickelte sich in 4 Tagen … Ist das eine Pflanze? Staub? ‚Ein Wesen‘, das Menschen in Eiern in einer fruchtbaren/geeigneten Umgebung gegeben wird. Irgendwo in der Nähe könnte es ein Signal gegeben haben, das dazu führte, dass dieses Wesen zu leben begann. So wie Tannenzapfensamen nicht wachsen, wenn sie sich nicht in einer geeigneten Umgebung auf fruchtbarem Boden befinden, scheint sich das gleiche „Ding“ nicht zu bewegen. Es kann ruhen/schlafen … Ich hoffe, es wird nicht aktiviert.“

Zalewski sagt, dass er mehr als diese Kreaturen gesehen hat. Er weist alle Behauptungen zurück, dass dies nur ein Zufall war.

Könnte in der Tat jemand, der sich die Beweise genau angesehen hat, trotz all der Entdeckungen, die jetzt gemacht wurden, voller mikroskopischer Bilder, immer noch glauben, dass dies eher ein riesiger Zufall, als die kalt kalkulierte transhumanistische Agenda ist?

Zalewski meint, dass Graphen im Impfstoff als eine Art Nahrung oder Katalysator für „das Ding“ sind, da der Impfstoff die Eier „des Dings“ enthält, die in Gegenwart von Graphen zu schlüpfen scheinen.



Das „Ding“: COVID-Impfstoff-Lebensform

.

Ein weiteres Video, soll die selbst-organisierenden Graphen im Pfizer-Impfstoff in Echtzeit zeigen.

Die unabhängige Analyse des Impfstoffes wird weltweit fortgesetzt. Apropos Pfizer und Graphen, es kursiert ein weiteres Video (mit deutschen Untertiteln), wo behauptet wird, es zeigt den Inhalt des Pfizer-Impfstoffes unter einem Mikroskop.

Das Video beginnt mit vielen kleinen weißen Punkten und auch einigen schwarzen. Im weiteren Verlauf kann man sehen, wie sich die Punkte langsam zu Linien verbinden, was ein Schlüsselthema der synthetischen Lebensformen unterstreicht, die in den COVID-„Nicht“-Impfstoffen enthalten sind. Man nennt dies „Selbstorganisation“.

.



.

Der COVID-Impfstoff ist ein Instrument des Bioterrorismus und Transhumanismus

Die NWO-Propaganda fördert die Idee, dass Sie sich vor einer neuen Bedrohung durch Bioterrorismus fürchten müssen, dass die Regierung Sie retten und schützen wird.

Klar, Sie müssen auf Bioterrorismus achten, aber die Regierung, im Auftrag der Elite, wird diejenige sein, die Bio-Terrorismus betreibt und schon gar nicht verhindert.

Der wahre Bioterrorismus stammt nicht von einem vorgetäuschten Virus, sondern eher von kontaminierten gefälschten Impfstoffen mit schrecklichen synthetischen Parasiten, die sich, wie die Beweise vermuten lassen, im menschlichen Körper selbst zusammenbauen, replizieren und vermehren können.

Zalewski kommentiert mehrmals, „dass viele Menschen sich die COVID-Impfung freiwillig geben ließen. Freiwillig! Und jetzt werden viele von ihnen wahrscheinlich Lebensformen auf Aluminiumbasis in ihren Körpern beherbergen.“, fügt er hinzu.

Sind die Impfungen wirklich sicher? Überwiegt der Nutzen das Risiko? Das kann niemand sagen. Die Studien laufen noch, die Impfstoffe sind nur vorläufig zugelassen. Wer als Arzt die vorhandenen Risiken verschweigt, verstößt damit nicht nur gegen fundamentale Regeln von Wissenschaft, Medizin und Ethik. Er macht sich unter Umständen sogar wegen Körperverletzung strafbar und riskiert erhebliche Schadensersatzansprüche – hier weiter.

Es gibt jetzt so viele Informationen, die den Inhalt von COVID-Impfstoffen betreffen und fast alle schweigen dazu.

Hoffentlich werden nun diese Informationen auf der ganzen Welt verbreitet und aufgrund ihrer schrecklichen Natur dazu beitragen, den Covid-Betrug aufzudecken und dieses COVID-Theater schneller zu beenden, als JENE es geplant haben.

Dem impfwilligen Publikum im Corona-Theater, welches vom Mainstream-Narrativ programmiert wurde und immer noch applaudiert, kann man nur raten, endlich aus ihrem Dämmerschlaf zu erwachen und zu erkennen, was hier wirklich passiert.

Unser Fazit aus dieser Zusammenfassung, welche auf vielen Recherchen und Untersuchungen unabhängiger Wissenschaftler und Journalisten aus dem letzten und diesem Jahr beruht:

Es geht bei den weltweiten staatlichen Maßnahmen zu „Corona“ nicht in erster Linie um Gesundheit, sondern um den Erhalt und den Ausbau von Macht.

Wir befinden uns somit nicht mehr im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder der PR einzelner Pharmaunternehmen, sondern im Bereich der PsyOps, allerdings einer eher neuartigen, grenzenlosen Variante davon.

Es ist auch offensichtlich, dass die Aufforderung, Bargeld zu vermeiden, eine größere Kontrolle über unsere ganz alltäglichen Bewegungen und Geschäfte begünstigt, sofern wir hier mitmachen, von der möglichen Überwachung durch Kontaktverfolgung und durch die Corona-Warn-App ganz zu schweigen.

Zu guter Letzt ist bekannt, dass der Corona-„Pandemie“ eine Reihe internationaler Pandemie-Übungen vorangingen, von Atlantic Storm im Jahr 2005, über Clade X im Jahr 2018, bis zum Event 201 von 2019, wie Paul Schreyer in „Chronik einer angekündigten Krise“ detailliert beschreibt.

Quellen: Pravda-TV, LupoCattivoBlog und Tim Kellner – Die Alpenschau bedankt sich!

