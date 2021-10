Mondkraft heute 23. Oktober 2021 mit Mondkalender: Sonne im Skorpion – Mond in Zwillinge

Die Mondkraft heute bringt durch die Sonne im Skorpion mehr Tiefgang und einen Wandel der Gefühle. Der Mond in Zwillinge führt nach der Mondpause zu neuen Erkenntnissen – Wagen wir den Blick in unser Innerstes! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.58 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Wendepunkt der Mondkräfte – Mondpause – Sonne im Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Beweisen wir Stehvermögen und blockieren wir uns nicht selbst, dann können Hindernisse schneller überwunden werden.

Mondkalender und Mondkraft heute mit der Sonne im Skorpion und Mond in Zwillinge

Bevor der Mond nach der Mondpause, die bereits gestern um 23.28 Uhr begonnen hat und heute um 9.58 Uhr endet, in die luftig-leichten Zwillinge wandert, wechselt die Sonne von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Die Sonne im Skorpion löst einen leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir werden nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben, wobei die notwendige Bearbeitung von Schattenthemen stärker vorangetrieben wird.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Es können mit der Sonne im Skorpion auch alte Wunden und Verletzungen auftauchen, die es nun gilt aufzuarbeiten. Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren.

Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative besonders hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zu Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Wer nicht in der Vergangenheit hängen bleibt, kann sich mit der Sonne im Skorpion über eine Zeit voller Leidenschaft freuen – Das Motto muss jedoch heißen: LOSLASSEN!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Zwillinge

Nach der Mondpause erwartet uns durch den luftig-leichten Zwillinge-Mond ein sanfter Tag, an dem sich eine freudige Energie manifestieren kann, denn das Tierkreiszeichen Zwillinge ist geprägt von einer spielerischen Leichtigkeit, Offenheit und Neugier, die wir nutzen können, um diesen Tag harmonisch zu gestalten.

Wir können zudem die Mondenergie nutzen, um alle Probleme zu bewältigen, die wir in der Stiermondphase unbeachtet gelassen haben und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Da der Mond in Zwillinge als Herrscherplanet den Merkur hat, ist dies auch eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg.

Eignen wir uns das nötige Wissen an, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge zu verstehen und zu begreifen. Wenn es gelingt, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, schenkt der Mond in Zwillinge neue Erkenntnisse, die wir für alle Lebensbereiche in Chancen zur Verbesserung wandeln können. Wir sind dabei aufgefordert, gewohntes Terrain zu verlassen. Es gilt, die Umgebung zu erkunden, Kontakte herzustellen, Wissen zu vermitteln und den Aktionsradius zu erweitern, vor allem geistig!

Lassen wir uns von beschwingten Energien des Zwillinge-Mondes anspornen und nutzen wir die Möglichkeit, um konkrete Pläne für die Zukunft zu schmieden!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Zwillinge-Mond fördert nicht nur eine positive Wissbegier, sondern auch die Lust an Klatsch und Tratsch. Denken wir jedoch daran: Wer viel fragt, muss damit rechnen, selbst einige Fragen gestellt zu bekommen. Überlegen wir also gut, ob uns die Neuigkeiten aus unserem Umfeld wirklich wichtig sind.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können vor der Winterruhe noch einmal alle Pflanzen und Obstgehölze zurückgeschnitten werden, denn die Säfte der Pflanzen sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Zwilling ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch Sonne im Skorpion und Mond in Zwillinge einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

