Mondkraft heute 22. Oktober 2021 mit Mondkalender: angespannter Stier-Mond

Die Mondkraft heute mit dem Stier-Mond löst vehemente Reaktionen und Gegenreaktionen aus. Schwierige Aspekte bringen Auseinandersetzungen und Machtkämpfe mit sich – Halten wir nicht stur an unseren Vorstellungen fest! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besorgnis ist wie das Beten darum, dass deine schlimmsten Befürchtungen eintreten! – Weisheit der Hopi-Indianer.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Die Mondkraft heute setzt uns mit dem Stier-Mond durch stürmische Energien gewaltig unter Druck. Wir müssen mit massiven Störungen rechnen, die uns vorerst nicht zur Ruhe kommen lassen. Vor allem Machtplanet Pluto wird einiges von uns abverlangen und seinen negativen Einfluss besonders deutlich spüren lassen. Da er sich zudem in einem Quadrat zu Energieplanet Mars befindet, ist dieser Tag mit Aggressionen durchzogen, denn angestaute Wut kann sich immer wieder entladen, wobei allzu vehemente Reaktionen zu Gegenreaktionen führen, die langanhaltendende Konflikte auslösen können. Die Intensität dieses negativ besetzten Mars-Pluto-Quadrates wird erst am späten Nachmittag durch die Auflösungskraft von Neptun etwas gemildert, da er den angespannten Stier-Mond durch eine positive Verbindung zum Sextil unterstützt.

Die Mondkraft heute führt uns an gewissen Einsichten nicht vorbei. Im Zusammenspiel mit Neptun in Fische erhalten wir Zugang zu den verborgenen Kräften unserer Seele, die unsere Geheimnisse des Unterbewusstseins ans Licht bringen wird und zu neuen Erkenntnissen führt.

.

Wähle aus dem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Da wir jedoch heute in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle besonders schwer. Auseinandersetzungen und Machtthemen können uns zusätzlich belasten, so dass wir immer wieder für Entspannungsmomente sorgen sollten.

Halten wir vor allem nicht stur an unseren Vorstellungen fest. Versuchen wir ein „Entspannungsritual“ in den Alltag einzubauen, denn Neptun steht uns dabei hilfreich zur Seite. Wir können uns vom Fluss des Lebens tragen lassen, wenn wir uns von unseren Plänen und Vorhaben nicht einengen lassen.

Geben wir den negativen Einflüssen nicht zu viel Raum, sondern stellen wir uns den Unruhen und Anspannungen mit der stiertypischen Hartnäckigkeit in den Weg.

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Stier-Mond und Machtplanet Pluto

Wie bereits erwähnt, werden wir heute massiv von Machtplanet Pluto beeinflusst, der ein Quadrat zu Energieplanet Mars bildet. Ein Quadrat äussert sich immer als starke, spannungsgeladene und energievolle Verbindung. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Da sich vor allem die Eigenschaften von Pluto durchsetzen, wird er bei dieser Quadratstellung zum einen dafür sorgen, dass wir uns mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen müssen, hält aber andererseits durchaus positive Kräfte für uns bereit, wenn wir diese zu nutzen wissen.

Pluto steht für das Geheimnisvolle und das Verdrängte in unserem Leben weshalb er alles Falsche und Unaufrichtige ans Licht bringt. Pluto zerstört, reinigt, klärt und erneuert – In Pluto steckt die Kraft der tiefsten Wandlung. Allerdings kann uns das Mars-Pluto-Quadrat auch zu radikalen Veränderungen zwingen, die nicht immer gewünscht und angenehm sein werden.

Wir sollten jedoch einsehen, dass in gewissen Lebensbereichen Situationen entstanden sind, die nicht mehr tragbar sind. Wenn das der Fall ist, sollten wir uns davon auch verabschieden, um Platz zu schaffen für neue Möglichkeiten. Wenn es uns zudem gelingt, mit den starken Kräften dieses Aspektes achtsam umzugehen, indem wir zum Beispiel Streitigkeiten jetzt bewusst aus dem Weg gehen, können wir diese sinnvoll einsetzen und sind dadurch zu ganz besonderen Leistungen fähig.

Nehmen wir die Konfrontationen mit den starken Mars-Pluto-Energien mutig an, damit ein Wandel zum Guten erfolgen kann!

..

Mondkraft heute mit dem Stier-Mond und Neptun in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Jupiterjahr 2022 wieder ein wertvoller Begleiter – mit einer individuellen Aussage für jeden Tag! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender mit einem monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen farbigen Bildern hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen.

Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2022 >>>

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Körper und das Immunsystem müssen gerade in dieser Zeit besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen.

Ausserdem können wir Hirnhautentzündungen, Harnwegsinfekten sowie auch Lungenentzündungen vorbeugen, wenn wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen.

Veganes MCT-Öl – Hier >>>

.

*****

.

Nie zuvor war der große Prophet Nostradamus so aktuell wie in diesen Tagen. Der Nostradamus-Experte Kurt Allgeier hat den Code des Sehers entschlüsselt. Für alle, die wissen wollen, was das Jahr 2022 für uns bereithält…

>>> hier weiter >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Es gibt eine kraftvolle Quelle, die uns jederzeit zur Verfügung steht und uns anregende Inspirationen und Impulse schenkt, um Mut und Hoffnung zu schöpfen und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurück zu gewinnen.

Wecke deine Lebensfreude >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen, sollten wir auf unsere innere Stärke vertrauen. Wenn wir erkennen und annehmen, wie viel Kraft in uns steckt, finden wir auch zu unserem inneren Frieden zurück.

.

Mutig, selbstbewusst und frei – Selbstcoaching macht es möglich!

„Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus!“

Mentale Stärke durch Selbstcoaching >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Bei Ohrenschmerzen können wir beim Stier-Mond die Schmerzen am besten rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Heil-Trank Selleriesaft >>>

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport und Training – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen.

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Heute sollte man auf zu üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Stier-Mond einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Kalender 2022 – »Christinas Visionen für eine neue Zeit« >>>

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Der Mond ist dein Seelenführer >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Das schamanische Seelenorakel >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren