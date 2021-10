VOLLMOND: Mondkraft heute 20. Oktober 2021 mit Mondkalender: Vollmond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder am Portaltag bringt starke und transformierende kosmische Schwingungen mit sich. Explosive Mondenergien lösen Konflikte aus und belasten massiv die Beziehung – Nichts passiert ohne Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Üben wir etwas Nachsicht mit der eigenen Ungeduld und lassen wir uns besonders in Beziehungsangelegenheiten nicht zu Trotzreaktionen hinreißen!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Portaltag einen ganz besonderen, wenn auch extrem aufwühlenden und explosiven Vollmond im Widder, der um 16.57 Uhr seine höchste Intensität erreichen wird. Wir werden in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden wird. Wir werden spüren, dass es gefühlsmässig in uns gewaltig brodelt und ein kleiner Tropfen reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, was sich in Zorn und tiefer Wut entladen kann. Vor allem ist dabei unsere Beziehungsebene belastet, wobei selbst überstürzte Trennungen möglich sind, wenn wir uns von den explosiven Mondkräften zu Hauruck-Aktionen verleiten lassen.

Es geht bei diesem Vollmond im Widder auch um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die durch einen negativen Einfluss von Pluto an die Oberfläche dringen. Wir werden deswegen gefordert heraus zu finden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns diese Ängste und alten Glaubenssätze, sowie auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen. Es wird uns dabei schmerzhaft bewusst, was uns daran hindert, unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.

.

.

Dieser extreme Vollmond im Widder verstärkt die vorhandene innere sowie äussere Spannung und macht Widersprüche deutlich. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, um Klarheit über unsere eigenen Ziele, Absichten und Verhaltensweisen zu gewinnen und unsere Kräfte entsprechend neu zu fokussieren.

Sorgen wir auf jeden Fall für genügend Bewegung als Ventil für die starken kosmischen Energien. Sportliche Betätigungen eignen sich bestens dafür, ebenso andere, körperlich anstrengende Aktivitäten, welche unsere volle geistige Präsenz oder mentalen Fokus erfordern.

Nutzen wir die starken kosmischen Schwingungen, welche die Mondkraft heute durch den Portaltag auslöst, denn dann sind die Möglichkeiten zu Wandlung, Transformation und Freiheit bei diesem Vollmond im Widder immens!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Vollmond im Widder am Portaltag

Für unsere Beziehungen spielt bei diesem Vollmond im Widder die Verbindung zur gegenüberliegenden Sonne in Waage eine bedeutende Rolle. Der Widder steht für das Ich Bewusstsein und die Waage steht für das Du, die Beziehungen, die Ehe und das Gegenüber. Man könnte auch sagen, es treffen sich „der mit dem Kopf durch die Wand möchte und die Diplomatie“.

Neben dem konfliktauslösenden Vollmond im Widder setzt auch der rückläufige Neptun ein Zeichen dafür, dass wir mit Täuschungen und Enttäuschungen konfrontiert werden könnten, was sich ebenfalls vor allem auf der Beziehungsebene zeigen wird.

Achten wir darauf, dass bei der stürmischen Mondkraft heute in unserer Beziehung das Gefühl und das Positive im Vordergrund stehen. Stellen wir uns die wichtigen Fragen: Was verbindet uns noch? Was brauchen wir, um zu wachsen?

Scheuen wir aber nicht die Auseinandersetzung, denn dann kann auch hier die transformierende Energie des Vollmondes im Widder wieder alles in neue Bahnen lenken und kann bereinigen, was verstaubt und eingeschlafen ist – und ein Gewitter reinigt ja bekanntlich die Luft. Allerdings sollten wir nicht ausser Acht lassen, dass die Trennungsgefahr besonders hoch ist, wenn wir in konfliktbeladenen Situationen zu impulsiv reagieren.

Bei diesem Vollmond im Widder am Portaltag wird uns jedoch auch bewusst: Nichts passiert ohne Grund und entspricht letztlich einem größeren Plan!

..

Mondkraft heute mit dem Widder-Mond



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.





Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Greifen wir noch einmal zur Gartenschere und kürzen zulange Triebe bei verblühten Stauden und Obststräuchern.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Insgesamt sollte man beim Widder-Mond auf Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Vollmond im Widder am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

