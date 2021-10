Es fahren wieder Züge zwischen London und den Alpen – Allerdings mit einem Haken

Der Dienst ab Dezember ist ein Charterzug, der nur denjenigen zur Verfügung steht, die ihren Urlaub über einen französischen Anbieter buchen.

Die jüngsten Nachrichten von Eurostar waren zunächst nicht gut. Diese Woche gab der Zugbetreiber bekannt, dass die Verbindungen nach Marne-la-Vallée (für Disneyland Paris) bis Ende März 2022 eingestellt werden.

Dann hieß es, dass bis 2023 keine Eurostar-Dienste mehr in Ebbsfleet oder Ashford in Kent verkehren würden. Bessere Aussichten gibt es beim Online Roulette bei National Casino.

.

„Während sich das Geschäft erholt, müssen wir uns auf die Kernziele konzentrieren, wo die Nachfrage am größten ist“, sagte ein Eurostar-Sprecher.

Da sich Eurostar auf sein Kerngeschäft konzentriert, scheinen die Aussichten auf direkte Züge von London in die Alpen in der Wintersaison gegen Null zu gehen.

Wenn die beiden Eurostar-Bahnhöfe in Kent von der Landkarte verschwunden sind, würde dann wohl auch der Saisonzug in die Tarentaise-Region nicht mehr fahren.

Jetzt sieht es wiederum ganz so aus, als würden Moûtiers und Bourg-Saint-Maurice wieder gemeinsam mit Margate und Bedford auf den Abfahrtstafeln am Bahnhof St. Pancras stehen.

Freitag, der 17. Dezember, wird als wahrscheinlicher Starttermin für einen wöchentlichen Zug gehandelt, der London am Abend verlässt und über Nacht in das Tarentaise-Tal fährt.

Eine dem Eurostar nahestehende Quelle nennt eine voraussichtliche Abfahrtszeit von 19.45 Uhr, so dass der Zug am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr in Moûtiers ankommen und 45 Minuten später Bourg-Saint-Maurice erreichen würde. Die Fahrt von den Alpen nach London erfolgt tagsüber und dauert etwa acht Stunden.

Der Haken an der Sache ist, dass es sich um einen Charterzug handelt.

Er wird also von Eurostar betrieben, aber die Fahrgäste können keine Fahrkarten über Eurostar oder die üblichen Verkaufskanäle für Bahntickets buchen. Der französische Ferien- und Themenparkbetreiber Compagnie des Alpes (CDA) übernimmt das finanzielle Risiko, indem er einen ganzen Zug von Eurostar chartert.

Die CDA-Tochter Travelski wird die Buchungen für Pakete mit Unterkunft, Skipässen und Transfers abwickeln – allerdings nur für die von CDA verwalteten Skigebiete. Dazu gehören Méribel und Les Menuires im Skigebiet der 3 Vallées.

Skigebiete, die nicht zum Imperium von CDA gehören, sind verärgert. „Keine gute Nachricht für Courchevel“, sagte ein Vertreter des örtlichen Fremdenverkehrsamtes.

Die CDA hat den konkurrierenden Skigebieten in der Tarentaise, darunter auch Courchevel, das seit langem bei den britischen Besuchern beliebt ist, den Rang abgelaufen.

Skifahrer, die den Travelski Express mit Übernachtung in den französischen Alpen buchen, kommen jedoch nicht in den Genuss der Annehmlichkeiten eines Schlafwagens, der in Kontinentaleuropa derzeit eine Renaissance erlebt. Stattdessen gibt es für die Reise nur normale Sitze.

Es ist noch nicht klar, wie Travelski das verwirrende Labyrinth der Covid-Beschränkungen, die für Fahrten über den Ärmelkanal gelten, bewältigen wird.

Eine Änderung der britischen Verkehrsampeln könnte die Pläne noch durchkreuzen, und bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass bei Travelski gebuchte Bahn-Skipakete erstattet werden, wenn sich die Covid-Reisevorschriften ändern.

Die Buchungen werden Ende des Monats eröffnet.

