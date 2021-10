Mondkraft heute 19. Oktober 2021 mit Mondkalender: Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase deutlich spüren, wohin die Reise geht. Herrscherplanet Mars unterstützt mit gestärkter Lebenskraft alle geplanten Veränderungen und Erneuerungen – Bereiten wir uns auf einen explosiven Vollmond vor! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars – Vollmondphase zum Vollmond im Widder.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der heutige Tag ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt uns mit dem dynamischen Mond im Widder in eine energiereiche Vollmondphase, wobei sich die explosiven Kräfte der Erneuerung und Veränderung beim morgen stattfinden Vollmond im Widder mit voller Wucht entladen werden. Wenn es uns jedoch gelingt, die starken Mondenergien zu bündeln, werden wir eine wundervolle Zeit des Wandels erleben, die geprägt ist von Erfolg in allen Lebenslagen. Die feurige Energie des Widder-Mondes können wir deshalb in dieser Vollmondphase bereits für uns selbst und für unsere Vorhaben zielgerichtet einsetzen. Unterstützung für das Durchsetzen aller Vorhaben erhalten wir von Energieplanet Mars, der als Herrscherplanet des Widders dafür sorgt, dass wir durch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, unseren Zielen immer näher kommen.

Die Mondkraft heute mit Mond im Widder in der Vollmondphase richtet unseren Blick wieder deutlich nach vorne in die Zukunft. Falls es in unserem Leben noch die eine oder andere Situation gibt, die wir unbedingt ändern möchten, ist nun der Moment gekommen, kräftig mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

Aber Vorsicht, denn durch den Einfluss von Herrscherplanet Mars ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diplomatie, sondern auch für teils heftige Auseinandersetzungen – also denken wir kurz nach, bevor wir zum Angriff übergehen.

Wer sich jedoch durch den zielstrebigen Zeichenherrscher Mars in Aufbruchstimmung versetzt sieht, sollte die Dinge auf sich zukommen lassen, denn es zeigt sich deutlich ein neuer Weg, der mutig beschritten werden kann.

Es werden mit dem Mond im Widder in der Vollmondphase viele Türen geöffnet, die den Eintritt zu Erfolg und Veränderung freimachen – Wir müssen nur mutig hindurch gehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond im Widder in der Vollmondphase

Unsere Entschlossenheit wird durch die Mondenergie in dieser Vollmondphase von sorgfältiger Planung, Berechnung und Geduld begleitet, so dass konstruktive und innovative Durchbrüche beim morgigen Vollmond im Widder durchaus möglich sind. Wer dazu neigen sollte, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, dem wird jedoch deutlich aufgezeigt, was man zurücklassen muss und welche alten Denkmuster überwunden werden sollten.

Machen wir uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen. Wir können endlich ungehindert loslegen und alles in Angriff nehmen, wozu uns bisher noch der nötige Mut gefehlt hat. Doch auch wenn uns der Mond im Widder in der Vollmondphase den Mut und die Durchsetzungskraft für einen notwendigen Neubeginn schenkt, sollten wir tunlichst Hauruck-Aktionen vermeiden, da uns diese auf keinen erfolgreichen Weg führen werden.

Bereiten wir uns auf den kraftvollen Wandel vor, den der Vollmond im Widder möglich machen kann!

Mondkraft heute mit dem Widder-Mond



Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Migräne, Herzrhythmusstörungen, Darmprobleme, Schwindel, Tinnitus, Leistenschmerzen oder Schlaflosigkeit – Zahnerkrankungen können der Auslöser verschiedenster Krankheiten und Beschwerden sein. Fluoridfreies Zahnpulver und fluoridfreie Zahnpasta erhalten die Zahngesundheit.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten.

Ein Wegweiser der Hoffnung, der die Formel zur Heilung für selbst als unheilbare Krankheiten enthält.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Manche von uns fühlen sich unter Einfluss dieses Vollmondes einsam, ungeliebt oder sogar ausgegrenzt. Ein Gebet oder eine Meditation lassen uns spüren, dass wir nicht allein sind, dass wir geliebt und geschützt werden von einer höheren Macht. Nehmen wir uns also Zeit dafür!

Machen wir uns durch heilsamen Melodien, die die Energie des Mondes ungefiltert in unsere Herzen transportieren, die Heilkraft des Mondes zunutze.

Magische Entspannungsmusik zum Loslassen und Entspannen…

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Greifen wir noch einmal zur Gartenschere und kürzen zulange Triebe bei verblühten Stauden und Obststräuchern.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt um Früchte und Gemüse haltbar zu machen, einzulagern und einzufrieren. Widder-Tage eignen sich zudem gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Insgesamt sollte man beim Widder-Mond auf Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Widder-Mond und der Direktläufigkeit von Jupiter und Merkur einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Dieser Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Der Mond ist die zentrale Wurzel des menschlichen Wesens, mit all seinen Gefühlen, Stimmungen und der Verbundenheit mit dem Leben.

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Künstliche Lichtquellen, mangelnde Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat erhebliche Auswirkungen, denn die Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Wer nach neuen Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Mit dem Seelenorakel können wir Frieden mit der Vergangenheit schließen, die Gegenwart verstehen und die Zukunft positiv gestalten. Wir erhalten wichtige Entscheidungshilfen und Impulse, um unser volles inneres Potenzial auszuschöpfen und so zum bewussten Schöpfer unseres Lebens zu werden.

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

