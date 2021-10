Durchgesickerte Dokumente: Beamte verheimlichen, was in Wuhan passiert ist! (Video)

Noch immer scheiden sich die Geister, wie das Corona-Virus entstanden sein könnte.

Viele Journalisten verwarfen sofort die Möglichkeit, das Virus könne aus einem Labor stammen – und beschädigten so das Ansehen der Medien.

Jetzt sind jedoch brisante Dokumente durchgesickert, die belegen, dass bewusst verheimlicht wurde, was in Wuhan tatsächlich passiert ist.

Die Enthüllungen scheinen einmal mehr zu bestätigen, dass die Entstehung des Virus aus einem Labor in Wuhan bewusst gezüchtet wurde und dies alles andere als eine Verschwörungstheorie sei. .

Durchgesickerte Dokumente: Was uns verheimlicht wurde!

Es hat den Anschein, als hätten unsere Medien während des vergangenen Jahres mit vereinten Kräften den chinesischen Staat vor den prüfenden Blicken abschirmen wollen, die er auf sich zog, weil das Virus seiner Kontrolle entglitt.

Ein weiteres Indiz für den Ursprung von COVID-19 wurde in den kürzlich durchgesickerten Dokumenten der Forschungsgruppe DRASTIC (Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19) gefunden.

Zu den Dokumenten gehört ein Antrag vom März 2018, den die EcoHealth Alliance bei der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des Pentagons eingereicht hat, um mit dem Wuhan Institute of Virology (WIV) zusammenzuarbeiten, um „fortschrittliche und gefährliche humanpathogene Fledermaus-Coronavirus-Forschung durchzuführen. [1]

Der Vorschlag wurde Berichten zufolge von der DARPA als zu riskant abgelehnt, aber die Enthüllungen untergraben weiter die Glaubwürdigkeit von Dr. Anthony Fauci, der die Finanzierung von Gain-of-Function (GOF)-Forschung am WIV bestritten hat, [2] und Peter Daszak von der EcoHealth Alliance, der Behauptungen, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammen könnte, als „Verschwörungstheorie“ bezeichnete. [3] .

DARPA lehnte den riskanten Forschungsvorschlag ab

Laut DRASTIC beinhaltete der von der DARPA abgelehnte Vorschlag die „Injektion tödlicher chimärer Fledermaus-Coronaviren, die vom Wuhan Institute of Virology gesammelt wurden, in humanisierte und ‚fledermausähnliche‘ Mäuse“ und zielte darauf ab, „das Potenzial für ein Übergreifen neuartiger Fledermaus-Coronaviren mit hohem zoonotischem Risiko im Zusammenhang mit SARS in Asien zu entschärfen“.[4]

Wie Newsweek berichtet: [5]

„Dank DRASTIC weiß die Welt nun, dass das Wuhan Institute of Virology über eine umfangreiche Sammlung von Coronaviren verfügte, die über viele Jahre hinweg in Fledermaushöhlen gesammelt wurden, und dass viele von ihnen – einschließlich des engsten bekannten Verwandten des Pandemievirus, SARS-CoV-2 – aus einem Minenschacht stammten, in dem 2012 drei Männer an einer mutmaßlichen SARS-ähnlichen Krankheit starben. Es ist bekannt, dass das Institut unter Verwendung unzureichender Sicherheitsprotokolle aktiv mit diesen Viren gearbeitet hat, und zwar in einer Weise, die die Pandemie hätte auslösen können, und dass das Labor und die chinesischen Behörden große Anstrengungen unternommen haben, um diese Aktivitäten zu verbergen.“

EcoHealth Alliance beantragte bei der DARPA 14 Millionen Dollar für ein Projekt, das auf 3,5 Jahre angelegt war.

Die DARPA lehnte den Antrag jedoch ab, obwohl sie feststellte, dass das Projekt „gut angelaufen“ sei, und nannte „mehrere Schwachstellen“, darunter:

„Die Sorge, dass Impfstoffansätze möglicherweise nicht genügend Epitope abdecken, um wirksam gegen die vielfältigen und sich weiterentwickelnden Quasi-Spezies der vielen Coronaviren zu schützen, die in Fledermaushöhlen vorkommen“. [6]

Auch wenn die DARPA den Antrag abgelehnt und der EcoHealth Alliance und der WIV die Finanzierung verweigert hat, [7] heißt das noch lange nicht, dass die Forschung nicht durchgeführt worden ist.

In der Daily Mail heißt es:

„Der Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 14,2 Millionen Dollar (10,5 Millionen Pfund) wurde abgelehnt. Aber hat ein anderer Geldgeber den Vorschlag aufgegriffen? Zumindest beweist dies, dass die Forscher mit genau der Art von riskanter Wissenschaft spielten, die ein Virus hervorbringen könnte, das dem der Pandemie unheimlich ähnlich ist.“ [8]

Vorschlag umfasste die Suche nach einer neuen Furin-Spaltstelle

Um in Ihre Zellen einzudringen, muss SARS-CoV-2 zunächst an einen ACE2- oder CD147-Rezeptor auf der Zelle anbinden.

Anschließend muss die Untereinheit des S2-Spike-Proteins proteolytisch gespalten (geschnitten) werden. Ohne diese Proteinspaltung würde sich das Virus einfach an den Rezeptor anheften und nicht weiterkommen.

„Die Furin-Stelle ist der Grund, warum das Virus so übertragbar ist und warum es in das Herz, das Gehirn und die Blutgefäße eindringt“, erklärte Dr. Steven Quay, ein Arzt und Wissenschaftler, bei einer Anhörung des GOP House Oversight and Reform Subcommittee on Select Coronavirus Crisis. [9]

Während Furin-Spaltstellen in anderen Viren wie Ebola, HIV, Zika und Gelbfieber vorkommen, sind sie in Coronaviren nicht natürlich vorhanden. Die gesamte Gruppe der Coronaviren, zu der SARS-CoV-2 gehört, enthält kein einziges Beispiel für eine Furin-Spaltstelle, sagte Quay, und das ist ein wichtiger Grund, warum viele glauben, dass SARS-CoV-2 durch GOF-Forschung entstanden ist.

Die Recherchen von DRASTIC haben ergeben, dass der Vorschlag der EcoHealth Alliance aus dem Jahr 2018 die Einführung von human-spezifischen Spaltstellen in Fledermaus-Coronaviren vorsieht.

Wie von The Intercept festgestellt: [10]

„Der Vorschlag beschreibt den Prozess der Suche nach neuartigen Furin-Spaltstellen in Fledermaus-Coronaviren, die die Wissenschaftler entnommen hatten, und das Einfügen dieser Stellen in die Spikes von SARS-verwandten Viren im Labor. Wir werden geeignete human-spezifische Spaltstellen einführen und das Wachstumspotenzial in [einer Art von Säugetierzellen, die üblicherweise in der Mikrobiologie verwendet werden] und in HAE-Kulturen bewerten.“

So heißt es in dem Antrag, der sich auf Zellen bezieht, die in der Auskleidung der menschlichen Atemwege zu finden sind. .

.

Herkunft des COVID-19-Labors: ‚Eine Schwelle ist überschritten‘

Eine Reihe von Wissenschaftlern, die mit The Intercept sprachen, sagten dem Nachrichtenportal, dass die Informationen über die Furin-Spaltstelle, die in dem Vorschlag von 2018 enthüllt wurden, den Ausschlag bei der Suche nach dem Ursprung von COVID-19 gegeben haben.

Die Wissenschaftlerin Alina Chan erklärte:

„Eine Art Schwelle ist überschritten worden … Betrachten wir das große Ganze: In Wuhan taucht ein neuartiges SARS-Coronavirus auf, das eine neuartige Spaltstelle enthält. Wir haben jetzt Beweise dafür, dass sie Anfang 2018 in ihrem Labor damit begonnen haben, neuartige Spaltstellen in neuartige SARS-verwandte Viren einzufügen. Das ist für mich definitiv der Ausschlaggebende. Und ich denke, das sollte es auch für viele andere Wissenschaftler tun.“

Zuvor hatte Richard Ebright, Gouverneursprofessor für Chemie und chemische Biologie an der Rutgers University und Laborleiter am Waksman Institute of Microbiology, erklärt, dass zusätzliche Dokumente, die durch eine FOIA-Klage veröffentlicht wurden, zweifelsfrei belegen, dass Zuschüsse der NIH zur Finanzierung der GOF-Forschung am WIV verwendet wurden und dass Fauci darüber gelogen hat: [11]

„Die Dokumente machen deutlich, dass die Behauptungen des NIH-Direktors Francis Collins und des NIAID-Direktors Anthony Fauci, das NIH habe die Gain-of-Function-Forschung oder die Verbesserung potenzieller Pandemieerreger in Wuhan nicht unterstützt, nicht der Wahrheit entsprechen.“

Ein Großteil der umstrittenen Forschung wurde von der EcoHealth Alliance durchgeführt. Fauci erzählte einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses, dass über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 600.000 Dollar an die EcoHealth Alliance gezahlt wurden, die das Geld an die WIV weiterleitete, um Fledermaus-Coronaviren zu erforschen und zu prüfen, ob sie auf den Menschen übertragen werden können. [12,13]

Zu den jüngsten Dokumenten, die von DRASTIC aufgedeckt wurden, sagte Ebright gegenüber The Intercept: [14]

„Das Relevante daran ist, dass SARS Cov-2, das Pandemievirus, das einzige Virus in der gesamten Gattung der SARS-verwandten Coronaviren ist, das eine voll funktionsfähige Spaltstelle an der S1, S2-Kreuzung [der Stelle, an der zwei Untereinheiten des Spike-Proteins zusammentreffen] enthält … Und hier ist ein Vorschlag von Anfang 2018, der explizit vorschlägt, um diese Sequenz an dieser Stelle in chimäre, im Labor erzeugte Coronaviren einzubauen.“

.

32 E-Mails – fast jedes Wort geschwärzt

Die britische Zeitung Daily Mail erhielt ebenfalls wichtige Dokumente – insgesamt 32 E-Mails –, die Aufschluss über eine geheime Telefonkonferenz zwischen britischen und US-amerikanischen Gesundheitsbeamten zu Beginn der Pandemie am 1. Februar 2020 geben könnten. Doch die E-Mails, die über einen FOIA-Antrag beschafft wurden, waren fast vollständig geschwärzt. [15]

Der Aufruf wurde von Fauci und Jeremy Farrar, dem Direktor des Wellcome Trust, organisiert und von Patrick Vallance, dem leitenden wissenschaftlichen Berater Großbritanniens, und anderen besucht, „um mehrere Aspekte des SARS-CoV-2-Genoms anzusprechen, die auf einen künstlichen Ursprung hinweisen, und zwar durch die Erzeugung adaptiver Veränderungen durch Weitergabe und/oder direkte Manipulation des Genoms.“ [16]

Charles Rixey, ein COVID-19-Analyst, der 100.000 Seiten von FOIA-Dokumenten durchforstet und mehr als 1.000 Forschungsartikel überprüft hat, erklärte: [17]

„Die Tatsache, dass mindestens eine, höchstwahrscheinlich sogar alle Teilnehmer der Telefonkonferenz von der Existenz des FCS wussten, wird völlig ausgeblendet … Noch schlimmer ist, dass sie es 18 Monate später immer noch nicht erklären können – die Proximals weigern sich, auf die Tatsache einzugehen, dass das FCS innerhalb der Sarbecovirus-Untergattung, zu der SARS-CoV-2 gehört, nicht existiert. Das ist ein Problem, denn die Mitglieder der Untergattung sind zu unterschiedlich, um sich mit den SARS-ähnlichen Viren anderer Zweige, die das FCS enthalten, zu rekombinieren.“

Bei den „Proximals“, auf die sich Rixey bezieht, handelt es sich um die fünf Herausgeber von „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“ [18], einer im März 2020 in Nature Medicine veröffentlichten Arbeit, die zum herausragenden „Beweis“ dafür wurde, dass SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hat und unmöglich aus einem Labor stammen kann.

Später stellte sich heraus, dass Fauci, Farrar und Dr. Francis Collins, der Direktor des NIH, an der Veröffentlichung beteiligt waren, denn einer der Autoren schrieb am 6. März 2020 eine E-Mail an das Trio und seine Kollegen, in der er ihnen für ihren „Rat und ihre Führung“ dankte. [19]

Hat Pivotal Call das Pandemie-Narrativ verändert?

Am 31. Januar 2020 schickte der Virologe Kristian Andersen – einer der Proximals, in dessen Arbeit festgestellt wurde, dass das Virus nicht in einem Labor erzeugt worden sein konnte – eine E-Mail an Fauci (mit Kopie an Farrar), in der er erklärte:

„Die ungewöhnlichen Merkmale des Virus machen nur einen sehr kleinen Teil des Genoms aus (<0,1 %), sodass man sich alle Sequenzen sehr genau ansehen muss, um zu erkennen, dass einige der Merkmale (möglicherweise) künstlich erzeugt wurden“. [20]

Es war klar, dass Andersen und andere Teilnehmer an der Telefonkonferenz vom 1. Februar der Meinung waren, dass das Virus künstlich hergestellt worden war. In der Daily Mail heißt es: [21]

„Er [Andersen] sagte, der Bindungsmechanismus sehe ‚zu gut aus, um wahr zu sein, wie ein perfekter Schlüssel für das Eindringen in menschliche Zellen‘, während die Furin-Spaltstelle – ein Merkmal, das bei ähnlichen Coronavirus-Typen nicht zu finden ist und das es ihm ermöglicht, effizient in menschliche Zellen einzudringen. Zu erwarten wäre, ‚wenn sich jemand auf den Weg gemacht hätte, ein tierisches Coronavirus an den Menschen anzupassen, indem er ein bestimmtes Stück genetisches Material von anderswo entnommen und eingefügt hätte‘.“

Farrar eröffnete die Diskussion, die dann von Andersen und Eddie Holmes, einem australischen Virologen, geleitet wurde, der dem Wellcome-Chef vor der Telefonkonferenz sagte, er sei „zu 80 % sicher, dass dieses Ding aus einem Labor stammt“.

Doch nach ihrer Telefonkonferenz spielten dieselben Experten eine führende Rolle bei den Bemühungen, solche Befürchtungen in Wissenschaftszeitschriften und in den sozialen Medien als Verschwörungstheorien abzutun.

Die Daily Mail forderte E-Mails, Notizen oder Abschriften in Bezug auf die Telefonkonferenz vom 1. Februar sowie die WIV oder Shi Zhengli, Ph.D., die Direktorin des WIV-Zentrums für neu auftretende Infektionskrankheiten, auch bekannt als „Fledermausfrau“ (Bat Woman), an.

Aber die Regierung lehnte die Anfrage aus „Kostengründen“ ab, obwohl sie erklärte: „Wir verfügen über die Informationen, die Sie angefordert haben.“ [22]

Dies, zusammen mit den stark geschwärzten E-Mails und dem abrupten Meinungsumschwung der Wissenschaftler bezüglich der Herkunft von COVID-19, „wirft eine offensichtliche Frage auf“, so Bob Seely, Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten.

„Genau wie bei Chinas Geheimhaltung: Warum würden Beamte solche Informationen nicht weitergeben, wenn es nichts zu verbergen gäbe?“

Durchgesickerte Dokumente: Beamte verheimlichen, was in Wuhan passiert ist!



Quelle: Dr. Joseph Mercola, gefunden bei Uncut-News – Die Alpenschau bedankt sich!

