Mondkraft heute 17. Oktober 2021 mit Mondkalender: Fische-Mond – Herrscherplanet Neptun

Bei der Mondkraft heute mit dem Fische-Mond nimmt Herrscherplanet Neptun mit seiner tiefgreifenden Energie das Zepter in die Hand und bringt Verborgendes an die Oberfläche – Halten wir Innenschau! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Den heutigen Sonntag sollten wir zum Ausruhen nutzen, da wir für wichtige Angelegenheiten wenig Kraft besitzen werden – Lassen wir die Seele baumeln!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Fische-Mond und Herrscherplanet Neptun

Bei der Mondkraft heute übernimmt Zeichenherrscher Neptun in Fische die Regie. Unsere übersinnlichen Fähigkeiten kommen zum Vorschein und ermöglichen den Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Durch unser intuitives Gespür erahnen wir zudem günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf die wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Durch den starken neptunischen Einfluss keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Neptun in Fische fordert uns aber auch dazu auf, mehr Mitgefühl und Verständnis zu zeigen. Ausserdem stärkt er das Bedürfnis zur Hilfsbereitschaft, so dass wir uns den Menschen mehr zuwenden sollten, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.

Wenn sich die feinstofflichen Energien Neptuns mit dem Mond verbinden, verschwimmen allerdings durch die geballte Fische-Energie die Grenzen zwischen dem eigenen Gefühlsleben und den emotionalen Schwingungen des Umfeldes.

Herrscherplanet Neptun in Fische bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es vor allem darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen. Die Verbindung zum Fische-Mond löst jedoch auch tiefgehende Gefühle aus, die für Verwirrung und Chaos sorgen können.

Neptun unterstützt uns jedoch bei der Auflösung von allem Alten. Ohne diese Auflösungsprozesse wäre kein Wille und keine Motivation vorhanden, sich auf die unbequeme, anstrengende Suche nach Aufklärung und Wahrheit zu begeben.

Machen wir uns auf die Suche nach der spirituellen Seite unseres Wesens, aber achten wir darauf, dass wir nicht das Opfer von Illusionen oder Täuschungen werden.

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Fische-Mond und Herrscherplanet Neptun

Herrscherplanet Neptun in Fische verbindet sich heute zusätzlich mit dem Fische-Mond zu einer Konjunktion, wobei wir einen guten Zugang zum Unterbewusstsein haben, aber dabei auch sehr sensitiv, phantasievoll und verträumt sind. Mit dieser Konjunktion lassen wir uns leicht für etwas begeistern, haben allerdings den Hang dazu, uns von den Emotionen um uns herum anstecken zu lassen, da wir alles wie einen Schwamm in uns aufsaugen.

Aufgrund unserer starken Vorstellungskraft und den Eindrücken, die aus dem Unbewussten stammen, leben wir durch den Neptun-Einfluss manchmal fernab jeder Realität und Logik. Außerdem verleiht Herrscherplanet Neptun in Fische durch diese Konjunktion hellsichtige Fähigkeiten, die häufig durch intensive Träume zum Vorschein kommen.

Achten wir darauf, bei allem was wir tun, genau hinzuschauen – in vielen Lebensbereichen unterliegen wir durch Zeichenherrscher Neptun in Fische der Illusion!

Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wir sind ständig von Viren umgeben, die Erkältungen, Influenza und andere Atemwegsinfektionen verursachen. Außerdem tauchen immer wieder neuartige Viren auf, wie aktuell das Coronavirus. Virostatika und frei verkäufliche Medikamente können weder die Viren abtöten noch die Infektionen heilen.

Es stehen uns jedoch einfache und vor allem natürliche, trotzdem wissenschaftlich fundierte, risikofreie Methoden zur Verfügung, die wirken und besser vor Infektionen schützen als jedes Medikament und jeder Impfstoff.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Camu–Camu ist eine außergewöhnliche Frucht aus dem Amazonasgebiet Perus und besticht durch ihren Vitamin-C-Gehalt, der höher ist als in jeder anderen uns bekannten Pflanze. Die Camu-Camu-Frucht hat sogar 60 Prozent mehr Vitamin C als zum Beispiel Acerola und ist ein echter Booster für das Immunsystem.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

Mit einfachen Mitteln lassen sich die Probleme des Alltags meistern, Krankheiten überwinden und neue innere Kräfte entfalten. Die Natur schenkt uns nahezu alles, was wir zu unserer Heilung benötigen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Phase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zudem zur Schuppenbildung.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Fische-Mond und Herrscherplanet Neptun einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

