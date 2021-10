Mondkraft heute 16. Oktober 2021 mit Mondkalender: emotionaler Mond in Fische

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond in Fische vieles zur Auflösung und kann der Heilung übergeben werden. Die Urkraft von Lilith weckt die innere Kraft der Seele und schenkt neue Energie – Gehen wir achtsam mit den intensiven Emotionen um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir neigen durch den Fische-Mond zu Tagträumereien und klare Worte fallen uns schwer. Träumen wir ruhig in den Tag hinein, aber verlieren die Realität nicht ganz aus den Augen.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Immer, wenn der Mond in einem Wasserzeichen steht, wie jetzt in den Fischen, bringt er intensive Emotionen mit sich. Durch den emotionalen Mond in Fische sind wir besonders sensibel und einfühlsam, allerdings auch dünnhäutig und empfindsam. Oftmals haben wir unter dem Einfluss der Fische-Energie das Gefühl, dem Leben oder den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Die Mondkraft heute wird jedoch auch unser Seelenleben positiv beeinflussen, was zur Auflösung von allem, was wir erlitten haben, führen kann, damit wieder etwas Neues den Weg in unser Leben findet. Mit der Urkraft von Lilith erhalten wir dabei den nötigen Energieschub, wobei sie uns zugleich lehrt, gleichzeitig los zulassen, den Zyklen des Lebens zu vertrauen und das ewige Werden und Vergehen zu akzeptieren.

Der Mond in Fische kann uns jedoch auch wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich durch die herrschende Energie mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, um uns allen sich zeigenden Emotionen zu stellen, damit es zu einer inneren Heilung und Seelenfrieden kommen kann.

.

.

Es entsteht durch den Fische-Mond aber auch eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen. Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen.

Meditation, Traumdeutung und über sich selbst nachdenken durch Innenschau hat bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische ebenfalls eine stärkere Bedeutung, damit wir durch Selbsterkenntnis wieder zu mehr Ausgeglichenheit gelangen können.

Achten wir verstärkt darauf, was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Fische und Urkraft Lilith

Lilith ist die weibliche Kraft der Seele, eine Energie, die schwer greifbar und nicht beherrschbar ist. Mit der der Urkraft von Lilith wird diese schwer erfassbare weibliche Energie befreit und darf gelebt werden. Es stehen uns zudem in nahezu allen Bereichen ein unglaubliches und unverwüstliches Potential zur Verfügung. In der Stille werden tief liegende Sehnsüchte wahrnehmbar, die wir durch die gestärkte weibliche Urkraft von Lilith der Erfüllung übergeben können!

Lilith symbolisiert aber auch die unbewusste, geheimnisvolle und düstere Kraft der Seele. Tiefe Gefühle, unterdrückte Weiblichkeit und unerfüllte Wunschgedanken sind dann ihre Attribute. Außerdem fordert sie unermüdlich die Beschäftigung mit unseren verdrängten Seiten ein. Lilith verkörpert in der Astrologie auch das Ungreifbare – Dinge, die mit dem Verstand nicht wahrgenommen werden.

Wir haben durch den Lilith-Einfluss die Möglichkeit, unsere innere weibliche Energie zum Ausdruck zu bringen. Diese will jetzt gelebt und gestaltet werden!

..

Mondkraft heute mit dem Mond Fische

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Vertrauen wir unserer Intuition, denn unser Bauchgefühl hat uns schon oft den richtigen Weg gezeigt hat. Wecken wir unsere innere Stimme wieder auf, konzentrieren uns darauf und lassen uns von ihr leiten.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir unsere Pflanzen.

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Phase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Auf das Haare waschen und schneiden sollten wir möglichst beim Mond in Fische verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zudem zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in Fische einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

