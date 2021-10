Mondkraft heute 15. Oktober 2021 mit Mondkalender: glückbringender Wassermann-Mond

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Wassermann-Mond einen Tag voller harmonischer Aspekte. Sonne und Jupiter sorgen für kraftvolle und glückbringende Situationen, die es zu nutzen gilt – Wer nichts wagt, der nicht gewinnt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus – Sonne Trigon Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns durch die kosmischen Energien vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln werden.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond lässt uns wieder zuversichtlich nach vorne schauen, denn neue kreative Ideen und Problemlösungen scheinen uns nur so zuzufliegen. Wir können unter dem Einfluss der positiven Konstellationen vor allem gut Probleme bewältigen und dann aus unserer Erinnerung streichen, um uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft zu stürzen. Vergessen wir dabei aber nicht die Gegenwart, denn nur da ist der Schlüssel für zukünftige Entwicklungen und Erfolge verborgen. Wir sind zudem sind in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren und entwickeln recht schnell einen gefühlsmässigen Kontakt zu unseren Mitmenschen.

Wir müssen jedoch die Angst vor Veränderungen ablegen, da diese für unsere weitere Zukunft unumgänglich sind und eine wunderbare Chance für eine komplette Lebensveränderung eröffnen. Wir werden aufgefordert, groß und größer zu denken, und die ersten Schritte in eine völlig neue Auffassung von Leben zu wagen.

Verändern wir das Feld der Unentschlossenheit in eines der Gewissheit. Treffen wir unsere Entscheidung jedoch aus dem Herzen heraus und lassen wir den Kopfmenschen einfach außer Acht.

Gehen wir den Weg des Wandels, der uns durch die Mondkraft heute mit den kraftvollen Energien zu Veränderungen führen wird, die sich auf unsere Zukunft sehr positiv auswirken werden!

Lassen wir keinen Stein auf dem anderen und krempeln wir unser Leben um!

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Durch die wundervollen Einflüsse von Sonne und Jupiter, die sich erfreulicherweise zu einem harmonischen Trigon verbinden, werden uns viele Dinge leicht von der Hand gehen, denn wir schöpfen neuen Mut und Zuversicht. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, zeigt sich nun auch endlich das Licht am Ende des Tunnels. Die Hoffnung auf ein neues Leben erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Die glückhafte, trigonale Verbindung zwischen Sonne und Jupiter wird sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Erfolg, Glück, Anerkennung, gute Gesundheit und Wohlbefinden, das alles und noch viel mehr kann sich einstellen, wenn wir die kosmischen Schwingungen aufnehmen und zu nutzen wissen.

Jetzt können wir neue Wege wählen und sie auch gehen, denn das kraftvolle und glückbringende Sonne-Jupiter-Trigon lässt uns in wichtigen Angelegenheiten die Initiative ergreifen. Dank Jupiter tun wir das Richtige und sind zur rechten Zeit am perfekten Ort. Dieser Tag belohnt uns und wirkt ausgleichend auf alle unsere Anstrengungen, die wir bereits seit dem Neumond aufgewendet haben, um unsere Pläne in die Tat umzusetzen.

Lassen wir uns auf diese wundervolle Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond ein, die durch die inspirierenden und glückbringenden Konstellationen unser ganzes Leben positiv verändern kann!

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Füße, Zehen

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Energien sind vielleicht ein wenig herausfordernd, und doch bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Kümmern wir uns um Pflanzen, die den Kopf hängen lassen oder zu verwelken beginnen – Schneiden wir die Spitzen einfach etwas ab.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Trends findest du hier >>>.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Pflanzen steht an Wassermann-Tagen unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden. Gießen wir auch unsere Pflanzen nicht!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond im Wassermann einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

