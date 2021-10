Mondkraft heute 12. Oktober 2021 mit Mondkalender: Mond in Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock bringt Klarheit und Struktur in viele Lebensbereiche. Uranus im Stier schenkt Impulse für eine Erneuerung und sorgt für so manche Überraschung – Bringen wir Ordnung ins Chaos! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond in Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn – Mond Trigon Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Verantwortungsbewusstsein und Reduktion prägen die Stimmung. Nehmen wir nicht alles so ernst, denn Arbeit darf auch durchaus Spaß machen!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock

Das Bedürfnis nach Klarheit, Ordnung und Kontrolle ist wie immer beim Mond im Tierkreiszeichen Steinbock das zentrale Thema. Nutzen wir die wirkende Mondkraft heute vor allem dazu, um uns allem zu widmen, was wir als wichtig und essenziell erleben. Dabei sollten wir aber sachlich, achtsam und fokussiert vorgehen, wenn wir etwas erfolgreich erreichen wollen. Man kann sich bildlich vorstellen, dass wir eine Art inneres Ordnungssystem haben mit vielen Schubladen und Fächern. Was von Außen an uns herankommt, sollte deshalb sorgfältig analysiert, auf Verwendbarkeit und Nutzen untersucht und in unser System eingeordnet werden.

Wer weiß, was er will und die kosmischen Einflüsse vom Mond in Steinbock zu nutzen weiß, kann sich ernsthaft und konzentriert einem Thema oder einer Aufgabe widmen und so einen wichtigen Schritt machen, um ein Hindernis zu überwinden. Ein positiv gestimmter Uranus im Stier unterstützt uns dabei, dass wir die nötigen Veränderungen meistern können und löst Impulse zur Erneuerung aus.

.

.

Nehmen wir die Aufforderung an und geben dem Drang nach Struktur und Klarheit in unserem Leben nach. Planen wir unsere Schritte sehr sorgfältig, denn dann vermeiden wir es, dass wir durch Unachtsamkeit einmal hierhin und dorthin geschwemmt werden.

Sehen wir die Realität einfach so wie sie ist und geben uns keinen Illusionen hin. Übertreiben sollten wir es dennoch nicht zu sehr mit der vom Steinbock-Mond geforderten Perfektion, denn sonst wird aus der Exaktheit sehr schnell Pedanterie und aus der Liebe zum Detail wird Kleinlichkeit.

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock sorgt dafür, dass wir unsere Ideen praktisch und gewinnbringend umsetzen können.

Kosmische Energie der Mondkraft heute – Mond in Steinbock

Ein besonders harmonischer Mondaspekt unterstützt den ernsthaften Steinbock und nimmt ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, denn Uranus im Stier sorgt durch ein Trigon mit dem Mond in Steinbock den ganzen Tag dafür, dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen werden. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Ein Uranus-Einfluss bringt stets Veränderungen mit sich, die uns zwar beim Mond in Steinbock immer etwas suspekt sind, aber trotzdem zulassen sollten, da diese notwendig sind, um die gewünschten Erneuerungen zu erzielen. Wir sind während dieser Konstellation auch besonders zielstrebig und einfallsreich und haben dabei eine glückliche Hand bei allem, was wir in Angriff nehmen wollen.

Wir können gänzlich neue Wege gehen und sollten deshalb offen sein für alle Chancen, die sich uns nun bieten!

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock



. Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

*****

*****

*****

*****

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Laut Feng Shui kann eine kränkelnde Zimmerpflanze das Wohlbefinden einschränken und die Energie mindern. Der Mond im Steinbock ist der beste Termin für einen Rückschnitt.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Denken wir nach der Rasur daran, die Stellen mit einer beruhigenden Salbe einzucremen.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Gehen wir raus in die Herbstluft und tanken neue Kraft!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Mond im Steinbock ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute mit dem ordnenden Mond in Steinbock einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

