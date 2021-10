Reale Blackout-Gefahr: Österreich bereitet sich vor – Deutschland unterschätzt das Risiko

Zwei Mal in diesem Jahr schrammten wir bereits haarscharf an einem Blackout vorbei.

Während in Deutschland die Blackout-Gefahr klein geredet und gar schlichtweg ignoriert wird, nimmt Österreich diese sehr ernst und bereitet sich konkret vor.

Das Bundesheer nennt einen Blackout ein „realistisches und gleichzeitig unterschätztes Risiko”. Innenminister Karl Nehammer unterzeichnete eine Vereinbarung zur Blackout-Vorsorge.

Tragbares Notstromaggregat

zur Stromversorgung bei Stromausfällen

Österreich bereitet sich auf einen Blackout vor

Österreich trifft bereits konkrete Vorkehrungen gegen einen länger andauernden, länderübergreifenden Stromausfall.

Europa ist bereits zweimal in diesem Jahr nur knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. Am 8. Januar 2021 kam es zu einem gravierenden Vorfall im europäischen Stromversorgungssystem, der im größten zusammenhängenden Stromnetz der Welt zu einer weitreichenden Netzauftrennung führte.

Bei dem Ereignis kam es zu einem kritischen Frequenzeinbruch und einer Netzaufsplittung im europäischen Verbundsystem. Der Normalbereich (49,8 – 50,2 Hz) wurde dabei erstmals seit dem 4. November 2006 mit 49,746 Hz unterschritten und stellte damit die zweitschwerste Großstörung im europäischen Verbundsystem dar.

Auch der 24. Juli 2021, als es zu Stromausfällen in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs kam, zeigt, dass Sicherheit nicht selbstverständlich, sondern vielmehr eine unterschätzte Gefahr ist, auf die man sich gründlich vorbereiten sollte.

Das österreichische Bundesheer hat deshalb ein Blackout-Kurzvideo veröffentlich, damit man bei einem Blackout schnellstmöglich reagieren und die „Chaos-Phase“ möglichst kurzhalten kann.

Der Film zeigt, wie die Behörden im Falle eines dreitägigen Blackouts reagieren würden, und gibt den Bürgern Tipps zur Krisenvorsorge.

Ein weiträumiger, eventuell gar europaweiter Strom- und Infrastrukturausfall sei ein „realistisches und gleichzeitig unterschätztes Risiko“!

Der Film wurde der Öffentlichkeit auf einer Veranstaltung in der Stadt Tulln präsentiert.

Laut dem Luftfahrtmagazin Austrian Wings sprach auch die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner vor den rund 2500 Gästen.

Erst Ende September hatten das Innenministerium und der österreichische Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) eine Vereinbarung zur Blackout-Vorsorge unterzeichnet.

„Ein Blackout ist eine der größten Bedrohungen für moderne Staaten“, sagte damals Innenminister Karl Nehammer bei der Vertragsunterzeichnung.

„Unsere Planungen sehen vor, dass die Polizei 72 Stunden durchhaltefähig ist und vier weitere Tage einen Notbetrieb gewährleisten kann.“

Nehammer kündigte auch an, 100 Polizeistandorte für einen Blackout auszurüsten.

Die Dienststellen müssten deshalb auch bei einem großen Stromausfall einsatzfähig sein, etwa durch Notstromversorgung, durch eine reduzierte Haustechnik, sowie Spritreserven für Notstromaggregate und den Fuhrpark.

Außerdem werde es einen eigenen Kommunikationskanal zwischen den Betreibern von kritischen Infrastrukturen und Behörden geben.

„Das ist eine Funkverbindung, die wir im Krisenfall zusätzlich zu Satellitentelefonen benutzen“, sagte der APG-Vorstand Gerhard Christiner.

In Deutschland spielt das Blackout-Risiko öffentlich kaum eine Rolle.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beruhigt auf seiner Internetseite:

„Die Stromversorgung in Deutschland zählt europaweit zu den sichersten; wie auch die Jahresberichte des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. belegen.”

In dem Abschnitt „Was macht das BBK?” verweist die Behörde auf eine Krisenübung aus dem Jahr 2004, bei der ein mehrwöchiger Stromausfall in zwei Bundesländern aufgrund eines Wintersturms trainiert wurde.

Blackout – Deutschland wiegt sich in Sicherheit

Die Bundesregierung selbst sieht die deutsche Stromversorgung als gesichert an – trotz der geplanten Abschaltung aller Kohle- und Atomkraftwerke.

Erst im Frühjahr hatte der Bundesrechnungshof gerügt, dass die Bundesregierung die sich abzeichnende und reale Gefahren für die Versorgungssicherheit nicht ausreichend im Blick habe.

Unter anderem kritisierte der Chef des Bundesrechnungshofs Kay Scheller, dass in den Analysen des Bundeswirtschaftsministeriums ein Worst-Case-Szenario fehle:

Was passiert, wenn mehrere schon jetzt sich abzeichnende Risiken zusammentreffen, die sich auf die Versorgungssicherheit auswirken?

Abgeordnete der FDP-Bundestagsfraktion fragten daraufhin die Bundesregierung in einer kleinen Anfrage an, warum man auf die Analyse eines Worst-Case-Szenarios verzichte.

Die Antwort: Alle bekannten und nach dem Stand der Wissenschaft durchgeführten Analysen stimmten darin überein, „dass die sichere Stromversorgung in Deutschland absehbar auf dem heutigen hohen Niveau gewährleistet bleibt“.

Diese Analysen berücksichtigten auch den Kohle- und Atomausstieg.

Blackout-Gefahr – Ohne Strom bricht alles zusammen

Zwei Mal in diesem Jahr schrammten wir bereits haarscharf an einem Blackout vorbei.

Renommierte Experten halten einen länderübergreifenden Stromausfall mittlerweile sogar für die wahrscheinlichste Katastrophe – und die gefährlichste.

Auch Top-Analysten in den USA warnen: Im Winter geht Europa der Strom aus. Der Grund: leere Gasspeicher, fehlender Nachschub aus Russland und eine merkwürdige Windstille.

Ohne Strom bricht alles zusammen: die Versorgung mit Nahrungsmitteln, das Gesundheitssystem, die Telekommunikation, die Verkehrsinfrastruktur. Das gesamte Leben in einer modernen Zivilisation, ob öffentlich oder privat, hängt von elektrischer Energie ab.

Ohne Elektrizität gibt es:

kein Licht, keine Toiletten, keine Heizung, kein Telefon, keine Züge und Straßenbahnen, keine Supermarktkasse, keine Aufzüge. Wasserversorgung, Fernsehen, Mobilfunknetze, Internet und Ampeln verabschieden sich, elektrische Türen bleiben geschlossen, Lifte bleiben stecken. Nach 24 Stunden sind die Verkehrswege verstopft, weil immer mehr Autos das Benzin ausgeht. Nach 48 Stunden können Kerzen und Gaskocher Großbrände verursachen. Abwässer fluten die Straßen, Seuchen machen sich breit. Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>> . Nach 72 Stunden gilt das Faustrecht! In mehreren Ländern würde die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen. Allerdings soll in Österreich die Trinkwasserversorgung für die meisten Menschen noch eine gewisse Zeit sichergestellt sein. Das sagt zumindest die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW). „Die Wasserwerke sind darauf eingerichtet, auch im Notfall den täglichen Bedarf an Trinkwasser zum Kochen und Trinken und die Hygiene liefern zu können. Weite Teile des Landes und damit ein Großteil der Bevölkerung bekommt auch im Falle eines Blackouts das Trinkwasser aus der Leitung“, erklärt Wolfgang Nöstlinger, Vize-Präsident der ÖVGW. Problematisch würde aber auch die Versorgung mit Dieselkraftstoff für die Notstromaggregate. Eine flächendeckende Versorgung der Bürger mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen wäre auf jeden Fall nach wenigen Tagen nicht mehr möglich. Der Staat kann voraussichtlich nach spätestens 72 Stunden für die Sicherheit der Bürger nicht mehr sorgen. Die öffentliche Ordnung würde zusammenbrechen und es gilt nur mehr das Faustrecht. Zustände wie im Frühmittelalter wären denkbar. Auch die Schäden wären enorm, weit höher als bei einer neuerlichen Pandemie oder bei Überschwemmungen. Blackout-Gefahr: Ökostrom verringert Stabilität Um Schwankungen auszugleichen und ein Blackout zu verhindern, haben sich 43 Unternehmen aus 36 Ländern zusammengeschlossen. Über dieses internationale System soll die Stromversorgung stabilisiert werden. Doch die Spielregeln änderten sich mit den erneuerbaren Energien. Nun kommt Strom aus vielen Quellen, von der Solaranlage auf dem Dach bis zum Windrad auf dem Feld. Es werden nicht mehr Kraftwerke dort gebaut, wo Menschen viel Strom verbrauchen. Im Übrigen kann ein Industrieland wie Deutschland zurzeit nicht von alternativen Energiequellen aufrechterhalten werden. Hinzu kommt, dass das Jahr 2021 für erneuerbare Energien besonders schleppend verlief und deshalb könnte es zum schwächsten Jahr seit 2003 werden. Mittlerweile ist daher ausgerechnet Kohle der wichtigste Energieträger Deutschlands. Was die Versorgung zusätzlich erschwert: Sie gelingt nur mehr über lange Transportwege. Daher wird befürchtet, dass das europäische Stromnetz mit dem weiteren Ausbau des Ökostroms an Stabilität verliert, auch wegen der Vielzahl an Energiequellen. Darüber hinaus bietet das Netz durch zunehmende Digitalisierung und Energiewende eine größere Angriffsfläche – siehe Cyberatacke, wie sie etwa die Ukraine in den Jahren 2015 und 2016 erlebt hat. Hacker hatten sich in die Netzwerke dreier Energieversorger geschlichen und die Steuerungselektronik gekapert. Dann stellten sie die Stromversorgung für weite Teile Kiews ab. Man sieht: Ein Blackout ist keine unrealistische Dystopie. Für die meisten Experten ist es nicht mehr die Frage, ob es zu einem Blackout kommt, sondern wann. Wenn es passiert, ist es für die Vorsorge zu spät… Bereiten wir uns rechtzeitig vor! Quellen: Tichys Einblick, Kleine Zeitung, Fireworld, Crisis Prevention und Exxpress – Die Alpenschau bedankt sich! . Langzeitlebensmittel – HIER >>> Wasseraufbereitung – HIER >>> Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>> Heizgeräte – HIER >>> Stromversorgung – HIER >>> Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt. Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an. Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

