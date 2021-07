Der Corona-Leugner-Prozess gegen Armin Wolf schlug hohe Wellen – Wurde Wolf nun zwangsweise beurlaubt, um einen weiteren Image-Schaden für den ORF abzumildern?

Nachdem der Außerparlamentarischen Corona Ausschusses (ACU) einen offenen Brief gegen die Corona-Maßnahmen veröffentlichte, bezeichnete ORF-Starjournalist Achim Wolf diese als „Corona-Leugner“.

Bekommt Armin Wolf für seine unzähligen Entgleisungen nun die Quittung präsentiert?

.

Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein! – hier weiter.

„Corona-Leugner“-Prozess und die Folgen für ORF-Anchorman Armin Wolf

Bereits 2016 zog sich Armin Wolf den Volkszorn zu, als er den Konsumenten alternativer Medien öffentlich unterstellte, nicht fähig zu sein andere Ansichten, unterschiedliche Standpunkte sowie komplexe Themen mit Hintergrundkontext erfassen zu können.

Im Klartext heißt das: Wer auf Meinungen abseits des Mainstreams baut, ist nicht in der Lage, kritisch zu denken. Sein arrogantes Verhalten gegenüber Andersdenkenden könnte ihm aber nun das Genick brechen.

Dass er wegen des „Corona-Leugner“-Prozesses beurlaubt wurde, bestreitet Armin Wolf auf seinem Twitter-Account jedoch entschieden. Medien, die diesen Zusammenhang herstellten, beleidigte er erneut wüst.

Er behauptet, dass er nicht alleine aufgrund des Umstands, dass Sommer ist, Urlaub mache, würde das Internet mit „Unsinn, Fake News und Propaganda zumüllen“. So holte Armin Wolf in gewohnter Manier gegen alternative Medien und kritische Bürger im Internet aus.

Nutzer auf Twitter bezweifeln, dass sich Wolf freiwillig in seinen Urlaub begab:

⚠️Wer ihn heute, heulen hört, möge sich 🙏umgehend melden ‼️…. pic.twitter.com/dhg85KU7BW — Christian Mayerhoffer (@Christi24039840) July 24, 2021

Die Lücke, die er hinterlässt, wird ihn aufs Vortrefflichste ersetzen. Der #MAOClub ist am Ausgeistern. Gut so.https://t.co/N5RDZVymQ5 — Christof Schwenniger (@CSchwenniger) July 24, 2021

Kritischer offener Brief als Stein des Anstoßes

Bei den Mutigen, die dafür sorgen könnten, dass sich ORF-Anchorman Armin Wolf die längst überfällige juristische Abreibung holt, handelte es sich um keine Unbekannten – und erst recht um keine „Corona-Leugner“.

Dafür verantwortlich zeichneten nämlich laut Medienberichten Mag. Michaela Hämmerle, Mag. Michael Seeber Mag. Alexander Todor-Kostic, Dr. Michael Brunner, Dr. Wolfgang Schmidauer, Mag. Andrea Steindl und der Virologe Prof. DDr. Martin Haditsch. Letztere drei leben und arbeiten im Bundesland Oberösterreich.

Martin Haditsch sorgte mit seiner zweiteiligen „Servus TV“-Doku, bei der er kritische Experten in aller Welt interviewte, für Furore.



Die genannten Mut-Anwälte stehen den Bürgern gegen die staatliche Willkür mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam ist allen, dass sie sich für die Aufdeckung der Corona-Märchen und ein Ende der Corona-Diktatur einsetzen.

Ihr Inserat schalteten sie im Namen des ACU – des „Außerparlamentarischen Corona-Ausschusses“ in Form eines offenen Briefes, der vor evidenzbasierter, aber kritischer Info nur so strotzte.

Offener Brief des ACU als PDF >>>

Psychologin Katy Pracher-Hilander über den „Corona-Leugner“-Sager:

.

Bissiger Armin Wolf gab abenteuerliche Erklärungen vor Gericht ab

Entspannend war der Prozess für Armin Wolf sicherlich nicht. Abenteuerlich versuchte er darzulegen, dass es keine Beleidigung sei, jemanden als „Corona-Leugner“ zu bezeichnen.

Hätte er die betroffenen Personen beleidigen wollen, so hätte er sie immerhin als „Covidioten“ bezeichnet, erklärte er. Er gestehe ihnen natürlich ihre Meinungsfreiheit zu, denn in der Demokratie dürfe man ja sogar an die Herrschaft von Echsenmenschen glauben, äußerte Wolf vor Gericht bissig.

Eine gerichtliche Einigung im Vergleich scheiterte übrigens an seiner Eitelkeit: Eine Gegendarstellung, oder gar das Inserat an sich auf seiner – ihm heiligen – Twitterseite zu veröffentlichen, das kam für ihn nicht in Frage.

.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos – hier weiterlesen >>>.

Zwangsweise Beurlaubung von Armin Wolf?

Viele glauben glauben allerdings, dass er von seinem Arbeitgeber in den Hintergrund gedrängt wurde, um die kommende Wahl des ORF-Generaldirektors am 10. August nicht durch Armin Wolfs negative Schlagzeilen zu beeinflussen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Urlaub des ORF-Moderators Wellen schlägt. Bereits im April 2019 begab sich Armin Wolf nach einem Eklat im Zuge eines Interviews mit dem freiheitlichen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky auf Tauchstation.

Wolf verglich ein Sujet der freiheitlichen Jugend in der Steiermark mit einer Stürmer-Karikatur. Auch damals dementierte Wolf, dass der Urlaub im Zusammenhang mit dem Eklat stand. Nun ist Wolf wieder im Urlaub.

Verschwindet das ORF-Nachrichten-Urgestein Armin Wolf ganz in der Versenkung – oder werden wir über kurz oder lang wieder mit seinen unsäglichen Meinungen konfrontiert?

Man darf gespannt sein…

Quellen: Wochenblick, ZackZack, ACU, ORF, die Presse und Kleine Zeitung – Die Alpenschau bedankt sich!

