Mondkraft heute 25. Juli 2021: spannungsgeladener Mond in Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann sorgt durch negative Einflüsse für einen unruhigen und weniger harmonischen Sonntag. Eine markante Merkur-Pluto-Spannung löst Schwierigkeiten in allen Bereichen aus und Revoluzzer Uranus verleitet zu radikalen Entscheidungen – Bleiben wir standhaft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond in Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus – Merkur Opposition Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

„Die sicherste Art, ein Problem zu behalten, ist die Schuldzuweisung. Indem wir anderen Schuld geben, geben wir unsere Macht auf“. – Louise Hay

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann bringt eher schwierige Konstellationen mit sich, die für Probleme und Missverständnissen in allen Bereichen sorgen können. Auch in Liebesdingen sowie im Familienleben werden wir heute mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert, so dass wir alles andere als einen harmonischen Sonntag erleben werden. Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig verderben und uns zudem von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die der gestrige Vollmond noch gefördert hat.

Auch Uranus im Stier, der Herrscherplanet des Wassermanns, schlägt quer und verleitet uns durch eine Quadratstellung zum Mond in Wassermann dazu, mit radikalen Methoden nach der von uns gewünschten Freiheit und Unabhängigkeit zu streben, da wir gerade heute danach bestrebt sein werden, bei allem die Kontrolle behalten zu wollen.

.

Alles was dir hilft, gesund zu bleiben, findest du hier >>>

.

Versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und Gelassenheit zu zeigen. Gehen wir achtsam durch diesen Tag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir jedoch über den Tellerrand hinaus und fragen wir uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann.

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann führt uns aber auch zu der Erkenntnis, wo ein Bruch unumgänglich ist, der sich in allen Lebensbereichen zeigen kann. Wer etwas weiterführen will, was nicht mehr stimmig ist, muss damit rechnen, auf eine harte Probe gestellt zu werden.

Zeigen wir Fingerspitzengefühl!

Kosmische Energie der M ondkraft heute mit Mond in Wassermann

Der stärkste Einfluss den wir bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann zu spüren bekommen, ist ein Spannungsaspekt zwischen Merkur und Pluto, die sich in einer Opposition zueinander duellieren. Bei diesem Aspekt leiden wir unter starkem Eigensinn, zudem sorgen Voreiligkeit, Unbeherrschtheit und die Überschätzung unserer eigenen Fähigkeiten für Fehlschläge.

Bei dieser Konstellation versuchen wir trotzdem, alle Dinge sofort zu erledigen, was uns jedoch frustrieren wird, da wir nichts so recht zu Ende bringen. Mit Kritik können wir ebenfalls nicht umgehen, denn falls jemand uns auf unsere Fehler, die heute unweigerlich geschehen werden, aufmerksam machen will, fühlen wir uns sofort in unserer gesamten Persönlichkeit angegriffen.

Wenn man selbst keine Konflikte heraufbeschwören möchte, sollte man besonders heute auf die Gefühle anderer Menschen Rücksicht zu nehmen. Bei dieser Merkur-Pluto-Opposition können auch im privaten Bereich eher Schwierigkeiten auftreten. Wir sollten dringend darauf achten, Kompromisse zu schließen, damit die Konfliktsituationen nicht zu unüberwindbaren Brüchen führen.

Lassen wir uns bei dieser spannungsgeladenen Mondkraft heute mit dem Wassermann keine Meinungen und Handlungsweisen aufzwingen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann



.



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Füße, Zehen, Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

*****

*****

Extra-Tipp

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal beutelt einen das Leben ganz schön und alles scheint gleichzeitig auf einen einzustürmen. Da stellt man sich gerne die Frage: “Warum gerade ich” oder “Warum gerade jetzt”. Quälen wir uns nicht lange mit diesen Fragen herum, denn die Antworten kommen irgendwann ganz von selbst.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann.

Was die Mondkraft heute rät:

Dem aufsteigenden Mond wohnt eine aufsteigende Kraft inne. Diese Zeit gilt deshalb auch als Periode des Wachstums, der Vergrößerung und des Vermehrens.

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann besonders gut :

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Kümmern wir uns um Pflanzen, die den Kopf hängen lassen oder zu verwelken beginnen – Schneiden wir die Spitzen einfach etwas ab.

Schönheit/Wohlbefinden – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Mode-Trends findest du hier >>>.

Fitness – Der Wassermann-Mond lädt uns ein aktiv zu werden, nach draußen zu gehen und etwas zu unternehmen. Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Haarpflege – Wenn der Mond im Wassermann steht, können wir erfolgreich selbst Hand an unsere Haare legen. Wir werden staunen, welch tolle Frisuren wir zustande bringen.

Haushalt/Wohnen – Öffnen wir alle Fenster und sorgen wir für Durchzug, denn der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus.

Tages-Tipp – Blicken wir über den Tellerrand hinaus.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Zimmerpflanzen steht heute unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Gießen wir beim Mond in Wassermann unsere Pflanzen nicht, da wir ansonsten mit Schädlingsbefall rechnen müssen!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch Mond in Wassermann einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Mit einer ebenso einfachen wie genialen Botschaft gelingt es ihr, die Herzen der Menschen zu erreichen und zu berühren.

.

