Unwetter-Katastrophe: Klimawandel als Deckmantel für Wettermanipulation

Ist künstliche Wettermanipulation wie HAARP oder Cloud Seeding (Wolken-Impfung durch Silberiodid) der Grund für die aktuelle Unwetter-Katastrophe?

Jahrhunderthochwasser, Sturmfluten und lauwarme Winter – das Klima ist aus den Fugen geraten, denn der Mensch bläst zu viel Kohlendioxid in die Luft. Das behaupten zumindest einige Wissenschaftler, und die Politik hat sich ihnen angeschlossen.

Doch lassen sich Klimaschwankungen so einfach erklären? Bei näherer Betrachtung kommen Zweifel auf: Das Kohlendioxid kann nicht der einzige Übeltäter sein. Und dass wir auf eine menschgemachte Klimakatastrophe zusteuern, ist keineswegs bewiesen.

.

Bestsellerautor Michael Grandt beleuchtet die fatalen Folgen und die wahren Hintergründe des Klimawahns. Was er zum Vorschein bringt, widerspricht den offiziellen Darstellungen fundamental und sollte uns alle nachdenklich machen! Lesen Sie hier, was die Massenmedien Ihnen verschweigen >>>.

Wettermanipulation – Wetter auf Bestellung

Diese Worte schrieb der 2007 verstorbene Bestsellerautor Sidney Sheldon in einem seiner Romane.

„Das Wetter ist die stärkste Kraft, die wir kennen. Wer sie kontrolliert, kann die Volkswirtschaften der Welt mit fortlaufenden Regengüssen und Tornados in sich zusammenbrechen lassen, Ernten mit Dürren vernichten, Erdbeben, Hurrikane und Tsunamis auslösen, die wichtigsten Flughäfen lahmlegen und im Schlachtfeld die Feinde vernichtend schlagen.

Wir alle könnten besser schlafen, wenn die führenden Politiker der Welt öffentlich verkünden würden: Alle reden über das Wetter, aber niemand unternimmt etwas dagegen – und es wäre wahr“.

Es scheint, als hätten wir nicht wirklich Grund, selig zu schlafen. Man braucht nicht tief zu schürfen, um herauszufinden, dass das Thema Wettermanipulation keineswegs nur den verschwörungssüchtigen Hirnen paranoider Internet-Junkies entspringt.

.

Panikmache oder sicheres Weltende? Kaum ein Thema erregt die Gemüter so wie die Frage, ob der Klimawandel uns alle ins Verderben stürzt oder wir nur einer Angst fördernden Kampagne hysterischer Umweltaktivisten aufsitzen. Was vom „Klimawandel“ wirklich zu halten ist… hier weiterlesen >>>.

.

Wettermanipulation: Klimawandel als Deckmantel für Geoengineering, Chemtrails, Cloud Seeding und Haarp

Schon immer in der Geschichte wollte der Mensch gerne das Wetter beeinflussen. Heute ist in dieser Hinsicht technisch schon einiges möglich – allerdings nicht ohne Folgen.

Tatsächlich gehören bereits unterschiedliche Wetter beeinflussende Maßnahmen zum Alltag in vielen Gebieten der Welt. Insbesondere die so genannte Wolkenimpfung mit Silberjodid ist weit verbreitet.

Wettermanipulation: Regen durch Wolkenimpfung

Doch auch das Militär experimentiert seit über 50 Jahren mit dem Wetter

Im Vietnamkrieg wurden Monsunniederschläge verstärkt, um Nachschub-Transporter im Schlamm versinken zu lassen.

1952 schlug ein Wetterexperiment der Royal Air Force fehl, bei dem der Küstenort Lynmouth an der Südküste Englands regelrecht hinweg gespült wurde.

Die DISCOVERY CHANNEL-Dokumentation „Macht über das Wetter“ zeigt, auf welche Weise der Mensch Wetterereignisse gezielt verändert und welche Möglichkeiten der Wettermanipulation Wissenschaftler für die Zukunft sehen.

Welche Risiken bringt es mit sich, wenn der Mensch Wettergott spielt?

Macht über das Wetter – Wettermanipulation ist real!

Wettermanipulation:

Prof. Heinz Haber bereitete uns 1968 auf „künstliches Wetter und Klima“ vor!

Wettermanipulation: Wetter als Waffe

Die Luftwaffe der USA verbreitet seit einiger Zeit offiziell ein militärisches Szenario der Wettermanipulation für das Jahr 2025.

Ein südamerikanisches Drogenkartell hat sich hunderte von russischen und chinesischen Kampfflugzeugen beschafft. Die Drogenbarone besitzen die lokale Lufthoheit und wehren jeden Angriff der USA mit einer Überlegenheit an Flugzeugen von Zehn zu Eins ab.

Die Militärmeteorologen schlagen daraufhin zu – mit Gewittern. Das Wetterbataillon WFSE (weather force support element) erhält den Auftrag, im Zielgebiet die Bahn der Gewitterzüge zu ermitteln und bestehende Gewitter zu verstärken oder neue auszulösen.

Unbemannte UAV (uninhabited aerospace vehicles) lassen über dem Zielgebiet Zirruswolken entstehen, die die Sicht verschlechtern und die Infrarotdetektoren des Gegners behindern. (Wie das geschieht, schreiben sie aber nicht.)

Zeitgleich erzeugen Mikrowellenstrahler lokale Sprühschichten, die radargesteuerte Instrumente blockieren. Sie arbeiten daran, den Gegner mit induzierten Nebelbänken, mit Trockenheit und Wasserentzug und dergleichen zu schwächen.

Wettermanipulation: Wetter als Waffe

Chemtrails: So wird das Immunsystem bewusst zerstört

Chemtrails sind ein zentraler Bestandteil der Wettermanipulation, die man uns als “Rettung” des Klimas verkaufen möchte, wohinter jedoch etwas ganz anderes steckt.

Die von Dr. Horowitz beschriebene teuflische Mixtur der Chemtrails-Substanzen führt zu Krankheiten, die der Krankheitsindustrie Riesengewinne beschert.

Atemwegserkrankungen stehen weltweit inzwischen auf Platz drei der Todesursachen.

Den ganzen Beitrag hier weiterlesen >>>

„Geoengineering – was ist das, was können wir tun“?

„You can ignore reality, but you can’t ignore the consequences of ignoring reality“ (Ayn Rand)

Quellen: DAZ, Spiral023, TerraX, Werner Altnickel und Zeitenschrift – Die Alpenschau bedankt sich!

