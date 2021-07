Nun ist es endlich so weit. Der lang ersehnte Grüne Pass ist endlich Realität geworden – Nichts geht mehr ohne die 3-G-Regel.

Der digitale Pass ist Mühlen auf das Wasser all jener, die der Meinung sind, dass der Corona Pandemie nur mit der 3-G-Regel begegnet werden kann.

Die 3-G-Regel ist bekanntlich die neue Superwaffe im Kampf gegen die Virusvernichtung, die für Geimpft, Getestet und Genesen steht.

.

Sucharit Bhakdi gibt hier spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten, so dass jeder zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden kann, weiß, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie man ihnen begegnen kann.

3-G-Regel: Der grüne Pass und das verloren gegangene „G“

Die 3-G-Regel in Österreich nimmt immer absurdere Ausmaße an, die nicht nur in Österreich lebende betreffen, sondern auch den in Österreich urlaubenden abschrecken.

Der Gesetzgeber hat sich in § 1 Abs 2 seiner brandneuen „Öffnungsverordnung“, die ihren Namen übrigens mehr als verdient hat, auch einen wunderbar menschlich klingenden Begriff der sogenannten „geringen epidemiologischen Gefahr“ einfallen lassen.

Einen Moment: „Geringe epidemiologische Gefahr?“ Ist das ein Widerspruch in sich oder einfach nur ein neuartiges Paradoxon? Lieber nicht lang nachfragen, besser weiter im Text.

Hauptsache wir dürfen jetzt alle, nein genauer gesagt, alle mit grünem Pass und einem oder mehreren Punkten der 3-G-Regeln wieder Restaurants, Beherbergungsbetriebe, Kinos, Museen, Veranstaltungen, Messen usw. betreten und großzügiger weise auch wieder darin verweilen.

.

Die Corona-Pandemie hat unser Leben dramatisch verändert, doch was ist tatsächlich dran an den unzähligen Medienberichten und den täglichen Statistiken? Welche Rolle nehmen vermögende Investoren und Stiftungen bei der Virusbekämpfung ein? Und vor allem stellt sich die Frage, welches Ziel verfolgt die WHO im Rahmen der Corona-Krise? – Die wahren Hintergründe der Corona-Pandemie >>>

3-G-Regel – so einfach ist die Lösung in unserer neuen Welt, oder besser gesagt das neue Normal in unserem Leben.

Da spielt es auch keine große Rolle mehr, dass gewisse (eingeschränkte) Freiheiten und Grundrechte nur all jenen zurückgegeben werden, die Inhaber eben dieses grünen Passes sind. Und was ist eigentlich mit den anderen?

Welche anderen? Na, die ganzen Rechten, Corona Leugner, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Querdenker, Maßnahmenkritiker, Test- und Impfverweigerer, Menschen-Gefährder, Maskenverweigerer und dergleichen!

Ach so die… naja, für diese Menschen finden wir sicher auch noch eine adäquate Lösung – irgendwann werden sie schon verstehen, dass die 3-G-Regel nur zu ihrem Besten ist.

Und bis dahin? Dürfen sie halt nicht teilhaben am gesellschaftlichen Leben! Aber gibt es da nicht einen verfassungsmäßig gewährleisteten Grundsatz der Gleichbehandlung?

Papperlapapp, dass wird überbewertet, in Zeiten der Krise darf man das mit diesen Grundrechten alles nicht so genau nehmen und bis der Verfassungsgerichtshof dann entschieden hat, ist ohnehin schon wieder alles anders!

Ja, aber diese Menschen zahlen doch auch Steuern, Gebühren und Abgaben und finanzieren damit den Staat, der uns allen ein gesellschaftliches Leben ermöglicht? Na und! Schluss jetzt mit den Fragen!

Strafe muss nun einmal sein. Wer nicht hören will, muss fühlen! Das war schon immer so. Und außerdem könnte da ja jeder kommen!

.

.

3-G-Regel: 90 Euro für Regierungs-Schikane

Nebenbei sei bemerkt, dass der Staat die Daumenschrauben anlegt und die Einhaltung der 3-G-Regel schärfer kontrolliert sowie gestraft wird.

Mit der am Mittwoch um 0.00 Uhr in Kraft getretenen Verordnung des grünen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein kann die Polizei Organmandate bei einem Verstoß gegen die 3-G-Regeln ausstellen.

Mit dem neuen Strafregime kann diese sofort eine Strafe kassieren und es sind an Ort und Stelle 90 Euro für Verstöße zu zahlen. Als Verstöße gelten, unter anderem „die fehlende Bereithaltung eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr“. Wer also kein gültiges Testzertifikat hat – schon sind 90 Euro dahin.

Dasselbe gilt gilt natürlich auch für das „Fehlen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung“, sprich einer Maske. Dass diese Verordnung gerade zum Beginn der Feriensaison erlassen wurde, hat wohl auch den Grund, dass Touristen in die Lage kommen, die österreichische Corona-Diktatur in ihrer vollen Ausprägung zu erleben und zu genießen.

Denn die Strafen gelten natürlich nicht nur für in Österreich lebende, sondern auch für Touristen. Und das, egal ob sie wirklich hier ihren Urlaub verbringen oder nur auf der Durchreise in eine rechtsstaatlich unbedenkliche und weniger Corona-totalitäre Urlaubsdestination sind.

3-G-Regel: Das sagenumwobene vierte „G“

Einem kritischen Geist könnte sich jetzt die Frage aufdrängen, ob es neben der Virus-Massenvernichtungswaffe 3G auch noch andere Möglichkeiten gibt, wirklich alle Menschen und zwar gemeinsam wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.

Nach langem Nachdenken könnte man zu dem Entschluss kommen, dass es da vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt. Sie erfordert jedoch Mut, Eigenverantwortung und Wahrhaftigkeit. Dazu kommt, dass diese Möglichkeit in den letzten 16 Monaten der Pandemie bei vielen – auch vielen Ärzten/innen – in vollkommene Vergessenheit geraten ist.

Wir sprechen von dem sagenumwobenen und am Weg verlorenen gegangenen vierten G. Und dieses verloren gegangene G steht tatsächlich für GESUND.

Was gesund? Dass soll die Lösung sein – wo es doch jetzt endlich nur mehr Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und eben die 3-G-Regel gibt?!

Die Gesundheit kann tatsächlich auch eine Lösung sein. Um es mit den Worten von Arthur Schopenhauer zu formulieren:

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts“.



.

Coronaviren halten die Welt in Atem, schüren Ängste und Unsicherheiten. Dabei lohnt sich ein Blick auf die anthroposophische Medizin und die Homöopathie. Der Blick in die Welt der ganzheitlichen Medizin eröffnet neue Perspektiven für die eigene Gesundheit – hier weiter.

Was viele in den letzten Monaten vergessen zu haben scheinen ist, dass wir grundsätzlich und von Natur aus gesund sind.

Dazu kommt ein weiterer wesentlicher Mechanismus, der uns Menschen schon seit Jahrtausenden schützt, heilt und gesund hält. Er ist sogar dazu in der Lage zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und zwar besser als jede Form der künstlichen Intelligenz.

Dieser Mechanismus ist die wahre und natürliche Waffe in unserem Körper und hat unser Überleben in den letzten 300.000 Jahren erst ermöglicht – unser gutes, altbewährtes Immunsystem. Natürlich nur dann, wenn wir es fit halten, pflegen und regelmäßig gut für uns und damit auch für unser Immunsystem sorgen.

Dazu gehört auch ein normaler Kontakt mit der Umwelt. Nur so kann unser Immunsystem lernen und sich schützen, u.a. mit Antikörpern. Abstand halten, Maske und die anderen aktuellen Maßnahmen sind dabei nicht sinnvoll.

Es gibt einen guten Grund warum wir ohne Maske auf die Welt kommen. Schließlich sind Stress, Isolation und Angst die größten Feinde unseres Immunsystems.

.

.

Und zum Schluss ein, für jedes Corona Vernichtungskommando, wüster und verwegener Alptraum.

Man stelle sich vor, die Menschen würden sich alle – und zwar eigenverantwortlich – ihrer Gesundheit und ihres Immunsystems annehmen und darum kümmern, anstatt die 3-G-Regel in ihren Lebensalltag zu integrieren.

Man stelle sich weiters vor, die Medien würden aufhören im Dauerfeuer Angst und Schrecken sowie Panik und Stress zu verbreiten oder besser noch wir Menschen würden aufhören ihnen zuzuhören oder nachzusprechen was sie uns vorsagen.

Man stelle sich darüber hinaus vor, die Politik würde anstatt auf Ausgrenzung von vielen auf die gezielte Fürsorge jener setzen, die geschützt und versorgt werden sollten.

Was wäre das für eine Welt. Eine Welt in der wir Menschen wieder zu unserer Natur, unserem Körper, unserem Sein und unserem verlorenen gegangenen G – der Gesundheit – zurückfinden können!

Die Frage bleibt, ob dies auch wirklich von allen so gewollt ist…

Quellen: Rechtsanwälte für Grundrechte und Wochenblick – Die Alpenschau bedankt sich!

Sucharit Bhakdi gibt hier spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten, so dass jeder zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden kann, weiß, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie man ihnen begegnen kann.

