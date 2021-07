Verschwörungstheorie „Impfzwang“: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“

Wird eine weitere „Verschwörungstheorie“ Realität? Aktuell übertreffen sich in Medien und Politik jedenfalls die Forderungen nach einem Impfzwang.

Jens Spahn versicherte einst inbrünstig seine angeblich fehlende Absicht, die Menschen in Deutschland zu einer Covid-19-Impfung zu zwingen. Wir sind schließlich ein freies Land.

Doch das geflügelte Wort: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“ gewinnt hinsichtlich der Impfpläne der Regierung eine besondere Bedeutung.

Mit Volldampf zum Impfzwang: „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“

Impfen gehört nach wie vor zu den kontrovers diskutierten Themen. Es polarisiert die Gesellschaft in Impfbefürworter und Impfgegner, führt zu sozialer Ausgrenzung und verunsichert die Menschen zutiefst.

Die aktuellen Forderungen nach Schikanen für ungeimpfte Bürger oder gar nach einem offenen Impfzwang gießen neues Öl ins Feuer, obwohl diese Vorhaben bis vor kurzem vehement geleugnet wurden. Die gefährliche Spaltung der Gesellschaft wird unberührt von gesundheitlichen Fakten vorangetrieben.

Der Ton gegen nicht geimpfte Bürger wird täglich rauer und es werden die Stimmen immer lauter, die radikale und verfassungswidrige Forderungen nach harten Schikanen für Ungeimpfte fordern.

Nun wird gar für einen gesetzlichen Impfzwang getrommelt, wobei neben zahlreichen weiteren gesellschaftlichen Akteuren, vor allem Hardliner Markus Söder sich für diesen stark macht: „Ohne Impfen keine Freiheit.“

Ethikratmitglied Wolfram Henn bringt eine Impfpflicht für Lehrer und Kita-Angestellte ins Gespräch, wobei der drastische Schritt „mit der Verfassung vereinbar“ sei. Und selbst Kassenärzte fordern massive Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte.

Flankiert wird das Ganze mit Berichten zu Plänen von einem möglichen Impfzwang im Ausland, wie etwa in Frankreich, Italien oder Griechenland. Gleichzeitig wurden die Kinder für die „Impf-Kampagne“ entdeckt.

„Die Corona-Impfung – die Hölle auf Erden?“

Laut Prof. Sucharit Bhakdi hat die Corona-Impfung das Potenzial, uns die Hölle auf Erden zu bereiten – das sollte allen Befürwortern klar sein.

Dieses spektakuläre Interview mit Prof. Sucharit Bhakdi ist eine Mahnung an die Menschheit.

Impfzwang: Panikmache ohne Daten-Basis

Diese Propaganda ist nicht evidenzbasiert, sie hat keine Grundlage, die sich aus Aspekten des Gesundheitsschutzes ableiten ließe: Die nun zur Horror-Mutante hochgeschriebene „besonders ansteckende Delta-Variante“ erfüllt nicht die Kriterien, die ihr medial zugeschrieben werden.

Bereits vor „Delta“ stand und steht die gesamte Zahlenbasis des Corona-Komplexes in starkem Zweifel, etwa die unseriöse Zählweise der „an oder mit dem Virus Verstorbenen“ oder die fragwürdigen Aussagen der PCR-Tests oder die unbegründete Angst vor der vernichteten Lebenserwartung oder die unbegründete Angst vor zu wenig Intensivbetten oder die (ausbleibende) Übersterblichkeit.

Ohne jeden Zweifel kann inzwischen festgestellt werden, dass die extrem destruktiven Wirkungen der Lockdown-Politik und der Impfkampagne in keinem angemessenen Verhältnis zum Gefahrenpotenzial des realen Corona-Virus stehen.

Damit wird eine weitere „bösartige Verschwörungstheorie“ wahr: die Vorbereitung von einem (vorerst indirekten) Impfzwang, der von zahlreichen Politikern und Medien früher vehement ausgeschlossen worden war.

Neben weiteren Politikern sagte beispielsweise Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bereits im vergangenen Mai, angesichts damaliger Bürger-Sorgen vor dem nun offen diskutierten Vorhaben, die Gesellschaft brutal nach ihrem Gesundheitszustand aufzuteilen:

„Auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd und bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten und Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten.”

Niemand wird in Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Auch die Behauptung, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre Grundrechte verlieren, ist absurd & bösartig. Lassen Sie uns Falschnachrichten & Verschwörungstheorien gemeinsam entgegentreten. (SK) #Impfzwang pic.twitter.com/yNhcnHCBrR — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) May 5, 2020

Denn: Was schert mich mein Geschwätz von Gestern?

Zumal, wenn es in den großen Medien kaum eine kritische Instanz mehr gibt und solche Wortbrüche darum weitgehend ungestraft bleiben.

Grundrechte werden mit Füßen getreten

Wo früher Schlagbäume die Menschen trennten, könnte schon bald eine „Impf-Mauer“ errichtet werden, die Menschen, die nicht geimpft werden wollen, können oder dürfen, das elementare Grundrecht der Freizügigkeit entzieht.

Zu diesen Problem gesellt sich der Aspekt der Wahrnehmung: Der „royale“ Gestus, mit dem Politiker und Redakteure großer Medien den Bürgern nun ihre zuvor mit dubioser Begründung entzogene „Freiheit“ scheibchenweise und selektiv „zurück-gewähren“ möchten, darf nicht akzeptiert werden.

Dieses Vorgehen spricht dem prinzipiellen Charakter von Grundrechten Hohn. Die gefährliche Panikmache in vielen Medien muss sofort beendet werden: Panikmache ist kein Kavaliersdelikt – es ist ein schweres Vergehen an der durch die Panik gespaltenen Gesellschaft.

Einmal mehr kann man an der Impfpropaganda auch einen den Corona-Komplex von Beginn an begleitenden Aspekt der Heuchelei beobachten:

Manche Zeitgenossen, die nicht geimpfte Bürger in verfassungswidriger und radikaler Weise schikanieren wollen, haben auch noch die Dreistigkeit, ihrerseits Kritiker der Corona-Politik als radikal zu bezeichnen.

Dieses Phänomen haben wir bereits ausführlich aufgegriffen:

Die Absurdität nämlich, dass Bürger, die die Pandemiepolitik der Bundesregierung kritisieren, zum Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz erklärt werden, „während Figuren wie Peter Heinz den faktisch völligen Entzug der Grundrechte für Bürger ohne Impfung fordern dürfen und dafür auf breite Zustimmung hoffen können“. .

Angela Merkel: „Niemand wird zur Impfung gezwungen“

Zur Erinnerung: Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte in folgendem Video, dass man in Deutschland solange mit gewissen Einschränkungen leben müsse, bis 60 bis 70 Prozent der Bürger durch eine Impfung immun gegen das Virus seien.

Doch auch sie betonte, dass niemand „gezwungen werde, sich impfen zu lassen“.



Wie immer sei bei diesem Thema betont, dass dieser Beitrag das Coronavirus nicht verharmlosen will, jedoch für eine sachliche Auseinandersetzung mit der Problematik auch gegenteilige Meinungen zu Wort kommen müssen.

Es gilt zudem zu bedenken, dass die Situation bei den neuen und experimentellen Corona-Impfstoffen eine ganz andere ist als bei angemessen erforschten Impfstoffen.

Und selbst bei diesen experimentellen Corona-Impfstoffen wäre ein „Impfangebot“ an Erwachsene(!) noch akzeptabel – wenn es denn ein Angebot bliebe und nicht durch einen indirekten Impfzwang forciert werden würde.

Da kann ein Jens Spahn sich noch so sehr hinstellen und medial verkünden: »Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben« – der geplante indirekte Impfzwang sieht anderes vor.

Die Politik hat zudem bewiesen, dass Sätze, die mit »ich gebe Ihnen mein Wort« beginnen, nicht unbedingt als sonderlich zuverlässig gelten, sondern die rigorosen Maßnahmen vielmehr durch „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“ begründet werden.

Fakt ist: Wer sich nicht mit dem Entzug der Freiheitsrechte abfinden will, wird sich dem indirekten Impfzwang beugen – Alles läuft nach Plan!

Diagnose „Pan(ik)demie – Das kranke Gesundheitssystem“

