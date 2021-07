Epidemiologe John Ioannidis rechnet mit den Corona-Maßnahmen ab: Teufelskreis aus Panik und Angst

Der Epidemiologe John Ioannidis hat bereits zu Beginn der Pandemie vor der Panikmache gewarnt und rechnet nun mit den Corona-Maßnahmen ab.

Mit seiner Stanford-Studie zu Nutzen und Schaden von harten Lockdowns bei der Corona-Bekämpfung sorgte er bereits für Furore.

Nun sieht Ioannidis einen „Teufelskreis aus Panik und Angst“ und eine massive Einschüchterung von Wissenschaftlern. Die Maßnahmen der Politik seien völlig überzogen und auch falsch gewesen.

Epidemiologe John Ioannidis rechnet mit den Corona-Maßnahmen ab

John Ioannidis ist einer der einflussreichsten und meistzitierten Wissenschaftler der Welt.

Ioannidis, der in New York geboren wurde und in Athen aufwuchs, ist Professor für Medizin, Epidemiologie, Bevölkerungsgesundheit und Statistik an der Stanford University.

Bekannt wurde er laut Wikipedia insbesondere durch seine Methodenkritik, mit der er einen breiten Diskurs um die Qualität und Integrität medizinischer Forschung anstieß.

Mit dem Beginn der Corona-Krise kam dann jedoch der große Bruch mit vielen Kollegen, denn Ioannidis warnte schon früh vor Panikmache, die nicht auf Fakten beruht.

Im Januar legte Ioannidis dann die heiß diskutierte Stanford-Studie vor. Dafür steht er seither weltweit im Kreuzfeuer von Wissenschaft, Medien und Politik.

In der von ihm geleiteten, kontrovers diskutierten Studie, wurde das Konzept von harten Lockdowns zerrissen, da diese keinen Nutzen hätten aber dafür zahlreiche Kollateralschäden verursachen würden.

Es sei viel sinnvoller, stattdessen nur die Risikogruppen zu schützen. Zudem würde die Gefährlichkeit des Virus stark überschätzt. Seit der Veröffentlichung dieser Studie wird John Ioannidis von angepassten Kollegen, aber vor allem auch von Mainstream-Medien und von Politikern angefeindet.

„Wir sind mit diese Pandemie anders umgegangen, als mit jeder anderen pandemischen Welle in den letzten Jahrzehnten“, meint Ioannidis, denn „die hunderten Millionen Influenza-Infektionen wurden bislang nie gezählt; bei Corona haben wir aber jeden einzelnen Fall dokumentiert.“

Daraus sei ein „Teufelskreis aus Panik und Angst“ entstanden.

Es waren aber vor allem „alte und geschwächte“ Personen betroffen. Für die „überwiegende Mehrheit“ der Gesellschaft sei das Virus hingegen gar nicht gefährlich.

Die meisten Toten gab es in Pflegeheimen, die aber nicht geschützt wurden. Stattdessen zielten die Maßnahmen auf die nicht gefährdete Allgemeinheit.

Morddrohungen gegen kritische Forscher

John Ioannidis wurde wegen seiner kritischen Haltung zum Ziel von Hetzkampagnen und Verleumdungen und bekam sogar Morddrohungen.

Auch seine Familie geriet ins Visier solcher Attacken. So verbreiteten Unbekannte eine falsche Todesmeldung über seine Mutter. Diese Form der Einschüchterung von Wissenschaftlern sei mittlerweile keine Seltenheit mehr.

Es sei auch falsch, dass die Wissenschaftler, die sich gegen Lockdowns aussprachen, in der Minderheit waren. Vielmehr waren sie eine deutliche Mehrheit. Medial wurde dies jedoch ins Gegenteil verdreht.

„Es ist sehr bedauerlich, dass die Politik sich in diese Pandemie so stark eingemengt hat. Wissenschaftliche Meinungen sind klassifiziert worden, je nach politischer Farbe. Das war schrecklich“, klagte der Professor.

Die Politik will den Forschern Vorschriften machen

Die massive Einmischung von politischen Lobbys in die Wissenschaft sei mittlerweile sehr belastend:

„Wenn die Wissenschaft bei einem neuen Phänomen, einem neuen Virus, über das wir nicht viel wissen, zu forschen beginnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere erste Einschätzung falsch sein wird. Wir müssen dann immer wieder nachjustieren und nach der Wahrheit suchen. Wenn dahinter aber starke Interessen und politische Anliegen stehen, dann stört das den wissenschaftlichen Prozess und man gerät in eine ganz andere Denkweise und dann ist das Eingeständnis, dass man falsch lag, keine leichte Aufgabe mehr.“

In Bezug auf die Verteidigung gewisser wissenschaftlicher Ansichten sprach Ioannidis von „religiösem Eifer“. Es sei „sehr bedauerlich, dass auf die Wissenschaft von Seiten der Medien und der sozialen Medien so ein großer Druck ausgeübt wurde.“

Zu viele Leute wären mit der Einstellung, dass sie die absolute Wahrheit wüssten, aufgetreten. Dieser „Aktivismus hat die Wissenschaft während der Pandemie unterdrückt.“

Manchmal erreichten diese Aktivisten ein extremes, für die Wissenschaft überaus schädliches Maß „an Selbstgerechtigkeit, Aggressivität und Aufdringlichkeit.“

Es sollte keine Impfpflicht geben

Bezüglich der Impf-Agenda mahnte John Ioannidis zur Ausarbeitung einer umfassenden Strategie, die sich nicht auf das Impfen allein konzentrieren würde.

„Ich glaube nicht, dass Impfungen so wie Zaubertricks sind, also dass wir impfen, und dann geht das alles weg“, meinte der Wissenschaftler, denn „natürlich gibt es Probleme mit diesen nicht komplett zugelassenen Impfstoffen“.

Diese seien sehr schnell entwickelt worden und hätten bloß eine „Notfallzulassung“. Es seien zudem schon einige Nebenwirkungen aufgetreten. Aus diesen Gründen ist Ioannidis auch gegen eine Impfpflicht.

Man sollte es zudem vermeiden, auf Personen, die sich nicht impfen wollen, Druck auszuüben. Impfgegner sollten nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden.

Er sei nicht prinzipiell gegen Impfungen, doch die Impfung habe derzeit auch einen „psychotherapeutischen Effekt“.

Es wird Zeit für eine Rückkehr zur Vernunft

Für den Herbst gibt John Ioannidis daher eine ganz klare Empfehlung ab:

Drakonische Maßnahmen wie Lockdowns seien auf jeden Fall zu vermeiden, denn es sei spätestens jetzt völlig klar, dass sie in keiner Weise geboten wären.

Abschließend mahnte der Wissenschaftler zu Besonnenheit:

„Es ist eben nur ein neues Virus. Es ist nicht das Ende der Welt. Wir sollen es auch nicht zum Ende der Welt machen. Das ist nämlich das Risiko, wenn wir so weiter machen.“

DIE GROSSE CORONA-ABRECHNUNG

Kritisch blickt Epidemiologe John Ioannidis auf global eingesetzte harte Maßnahmen und die daraus entstandenen Kollateralschäden.

Im mittlerweile zweiten Jahr der Corona-Krise spricht er in einem Spezial-Talk mit ServusTV-Moderator Michael Fleischhacker über die größten Fehler in der Pandemie, warum sich Politik und Wissenschaft in vielen Punkten irrten und welche Schritte nun zur Beendigung der Krise nötig sind.

Quellen: Servus-TV und Wochenblick – Die Alpenschau bedankt sich!

