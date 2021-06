Am 21. Juni änderte die Weltgesundheitsorganisation WHO offiziell ihre Richtlinie zur Impfung von Kindern und Jugendlichen.

Die WHO schien endlich zur Einsicht gekommen zu sein, dass es keine Evidenz für den Nutzen der Covid-19 Impfung für Menschen unter 18 Jahren gibt.

So hieß ab sofort die Empfehlung der WHO: Nein zur Impfung! Doch die Einsicht währte nicht lange…

.

Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden.

WHO ändert die Richtlinie: Kinder und Jugendliche nicht impfen?

Die WHO bestätigte (vorerst)somit das, wovor kritische Mediziner schon länger warnen: Kinder und Jugendliche zu impfen ergibt keinen Sinn!

Wenn sie überhaupt an Covid-19 erkranken würden, dann äußerst mild, und auch als Virus-Verbreiter stellten Kinder keine wesentlich gefährliche Quelle dar.

Auf der offiziellen Seite der Weltgesundheitsorganisation konnte man am 21. Juni folgenden Text lesen:

Children should not be vaccinated for the moment.

There is not yet enough evidence on the use of vaccines against COVID-19 in children to make recommendations for children to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults. However, children should continue to have the recommended childhood vaccines. (WHO Homepage, 21. Juni 2021)

Die WHO in ihrer Begründung (übersetzt):

Es gibt aktuell noch nicht genügend Belege für eine Empfehlung hinsichtlich einer Covid-19 Impfung für Kinder. Kinder und Jugendliche haben einen viel milderen Krankheitsverlauf, verglichen mit Erwachsenen. Sonstige empfohlene Kinderimpfungen sollten aber weiterhin durchgeführt werden.

Nur einen Tag danach hat die WHO den Satz, mit dem Kinderimpfungen ausdrücklich nicht empfohlen werden, von der Seite genommen.

Nachdem die Nachricht wie eine Bombe einschlug und um die Welt ging, die WHO würde Impfungen für Kinder ausdrücklich nicht empfehlen, wurde der entsprechende Zwischentitel von der Seite gelöscht.

Wer auch immer für den Text verantwortlich war, scheint aber Schadensbegrenzung im Sinn zu haben. Denn die Präzisierung offenbart einen Riesenskandal – die notwendigen Studien an Kindern wären noch gar nicht abgeschlossen.

Neben dem Zwischentitel, dass Kinder NICHT geimpft werden sollen hat sich die Erklärung dazu erweitert. Nun steht dort, dass ab einem Alter von 12 Jahren geimpft werden kann (aber nicht muss!).

Kinder zwischen 12 und 15 Jahren können geimpft werden, wenn sie zu einer Hochrisikogruppe zählen. Studien hinsichtlich der Covid-19 Impfstoffe wären aktuell noch im Gange und man wolle die Ergebnisse abwarten, bis man eine Empfehlung äußert.

Handelt es sich bei SARS-CoV-2 vielleicht um ein politisches Virus mit zahlreichen wirtschaftlichen Interessen?

Es ist nicht anzunehmen, dass sich die medizinische Daten- und Faktenlage von gestern auf heute so radikal geändert hat.

Verantwortungslose Politik ruft zur Kinderimpfung auf

Der Empfehlung der WHO gegenüber stehen auch manische Aufforderungen der Politik und der von der Politik fürstlich alimentierten Systemmedien, möglichst rasch möglichst viele Kinder gegen Corona zu impfen.

Die schrecklichen Gefahren, die von Nebenwirkungen wie Thrombosen oder Herzmuskelentzündungen ausgeben ignorieren sie oder nehmen sie billigend in Kauf. Hauptsache ihre Freunde in der Pharmaindustrie streifen dicke Gewinne ein.

So appellierte zum Beispiel der österreichische Grüne Gesundheitsminister Mückstein, selbst ausgebildeter Arzt, dass Kinder im Juli und August durchgeimpft werden sollen.

.

Wilde Verschwörungstheorien

Es wurden evidenzlose Verschwörungstheorien verbreitet, ohne dass die zahlreichen Faktenchecker-Agenturen aktiv wurden – wie etwa bei der Behauptung über „Long Covid“ bei Kindern.

Gegen diese ohnehin fragwürdigen und aufgrund der kurzen Beobachtungsdauer nicht beweisbaren Langzeitfolgen würde „die Impfung schützen“.

Von allen Seiten wird betont, dass man in der Impfung von Kindern und Jugendlichen kein Problem sehe – obwohl über 120 Mediziner davor warnten.

Man kann nur hoffen, dass diese verantwortungslose Politik bei den Wählern im Hinterkopf bleibt und die Parteien bei kommenden Wahlen massiv abgestraft werden.

.

Impf-Wahn wichtiger als Kinderschutz

Die verantwortungslose Politik will „impfen zum Familienerlebnis“ machen. Gemeinsame Familien-Impftermine sollen bald vergeben werden. Ob das Beobachten der schweren Nebenwirkungen an Kindern und Eltern dann ebenfalls ein besonderes Erlebnis darstellt?

Die Gegenstimmen kommen schon lange nicht nur aus dem Feld der geschmähten Corona-Leugner. So titelte die auch unter Linken und Systemtreuen weithin anerkannte Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ am 10.6.:

„Wir wissen nicht, wie sicher der Impfstoff bei Kindern ist“.

Dabei ging es um die Entscheidung der deutschen STIKO, die ebenso keine Impf-Empfehlung für Kinder abgeben will.

.

.

Langzeitfolgen durch mRNA-Impfungen

Man müsste nur den verfügbaren Unterlagen von Impfstoffhersteller Pfizer folgen, um Nutzen und Risiko der Kinder-Impfungen realistisch abwägen zu können

Der Biologe Clemens Arvay informiert in einem sehenswerten Video über erste Hinweise auf komplexe immunbiologische Langzeitfolgen durch mRNA-Impfstoffe, die auch Kindern und Jugendlichen verabreicht werden sollen.



.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zur Impfpflicht von Kindern

Der bekannte Immunologe und Epidemiologe Prof. Dr. Sucharit Bhakdi bezog ebenfalls Stellung zu den Covid-19-Impfungen.

Sie bergen laut ihm eine „ernsthafte Gefahr für alle Menschen“. Er ist sich sicher:

Wer die Bevölkerung oder seine Patienten einer solchen Impfung aussetzt, wird zukünftig dafür haftbar gemacht werden!

.

„… man weiß nicht, in welche Zellen die mRNA gelangt!“



Quellen: Report24, Clemens Arvay und Sucharit Bhakdi – Die Alpenschau bedankt sich!

