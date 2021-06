Der Repo-Markt spielt eine entscheidende Rolle für das Finanzsystem, doch kaum jemand weiß, was es damit auf sich hat.

Das letzte Mal, dass die Notenbanken am Repo-Markt eingreifen mussten, war nach dem Untergang der Investmentbank Lehman Brothers 2008.

Die Schieflage der Investmentbank löste damals einen Notstand in diesem Teil des Finanzsystems aus, was fast zum Kollaps der Weltwirtschaft geführt hätte.

.

Corona ist keine gewöhnliche Krankheit, es hat einen ungewöhnlichen politischen Hintergrund. Hier findet eine Entscheidungsschlacht um politische Wahrheit statt, und wer diese gewinnt, bestimmt für Jahre die globale Politik – hier weiter.

Alarmstufe Rot: Repo-Markt – Die tickende Zeitbombe

Die Zeit heilt alle Wunden – und trübt die Erinnerung. Viele Anleger unterliegen dem fatalen Glauben, dass alle Probleme der Lehmann-Pleite, die 2008 fast zum Kollaps des globalen Finanzsystems geführt haben, beseitigt wären.

Regierungen, Notenbanken und Aufsichtsbehörden hätten die Lage heute im Griff. Ein Irrglaube. Es droht wieder Stress im Finanzsystem und ein Kollaps der Weltwirtschaft scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Repo ist die Abkürzung für „Repurchase Agreement“. Gemeint ist eine kurzfristige Pfandleihe, bei der ein Transaktionspartner seine Wertpapiere einem anderen überlässt.

Der Wertpapier-Verleiher erhält dafür Geld, das er gerade braucht, um fällige Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Transaktion wird dann am nächsten oder übernächsten Tag zurück abgewickelt: Der ursprüngliche Besitzer erhält sein Wertpapier zurück und bekommt obendrauf noch Zinsen dafür.

Die eigentliche Aufgabe des Repo-Marktes besteht beseht also darin, kurzfristig Liquiditätsspitzen auszugleichen. Im Idealfall erhöht er so die Effizienz der Geldversorgung, auch zum Wohle der Realwirtschaft.

Dieses Pfänderspiel ist in den vergangenen Jahrzehnten zum Kern des Finanzsystems geworden. Versicherer, Hedgefonds und in erster Linie Geldmarktfonds beteiligen sich daran.

Mittlerweile ist der Repo-Markt das wichtigste Schmiermittel für ein gigantisches Schattenbankensystem – Schattenbanken als Banken hinter den Banken. Er bestimmt zudem maßgeblich mit, wie viel Liquidität in die spekulativen Grauzonen der Finanzmärkte fließt.

Man weiß nicht viel über den Repo-Markt, auf dem die Schattenbanken mit den herkömmlichen Banken kooperieren. Viel staatliche Aufsicht findet in diesem Bereich des Kapitalmarktes nicht statt, Informationen fließen spärlich nach draußen.

Doch die Schattenbanken sind inzwischen mindestens so wichtig wie traditionelle Banken, und in vielen Fällen haben sie deren Funktionen übernommen.

.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Börsenbeben am Repo-Markt im September 2019 als Auslöser der Corona-“Krise”?

Die „Entstehung des Corona-Virus im Herbst 2019 fällt zusammen mit einem dramatischen Ereignis am US-Repo-Markt.

Im September 2019 hat Ernst Wolff ganz zeitnah auf die Änderungen im Repo-Markt hingewiesen und sich gewundert, dass damals kaum was darüber zu hören war. Dabei zeichnete sich damals schon ab, dass zwangsläufig ein Crash oder ein Krieg kommen musste.

Dann kam zum Jahreswechsel Corona. Der ideale Sündenbock, auf den die Verantwortlichen das kommende Desaster schieben können. Das Portal IP titelte damals “Banken geben sich keinen Stutz mehr” und wies anders als viele Großmedien auf das daramatische Geschehen hin.

“16. September 2019: Aus dem Nichts explodiert die US Dollar „Overnight Repo Rate“, der Zinssatz, zu dem sich Banken gegen Sicherheiten Geld leihen, auf 10% hoch, fünf mal höher als am Freitag davor.

Tags drauf schoss auch die Secured Overnight Funding Rate, der zukünftige Libor Ersatz, auf 5% hoch. Die Federal Reserve musste handeln.

Am Morgen des 17. September gab sie bekannt, am nächsten Tag Sicherheiten aufzukaufen und Cash bereitzustellen, also in den Markt einzugreifen (The New York Fed „will conduct an overnight repo tomorrow“).

Diese Ankündigung reichte jedoch nicht. Es musste sogar noch am gleichen Tag eingegriffen werden, um die Zinsen wieder in das Band von damals 2 bis 2.25% zu forcieren.”

Paul Schreyer fragt in diesem Zusammenhang:

“War ein schweres Börsenbeben im September 2019 vielleicht der eigentliche Auslöser für den globalen Lockdown?”

Zuviel GELD im System! FED im Dilemma

Alle haben Angst vor steigenden Zinsen. Die Märkte gehen in die Knie, Edelmetalle fallen, Bitcoin knickt ein und der Euro schwächelt.

Dabei hat die FED lediglich für 2024 eventuell eine leichte Zinserhöhung angedeutet.

Marc Friedrich zeigt in folgendem Video auf, warum die FED die Zinsen nicht nachhaltig erhöhen kann und warum zu viel Geld im System ist und dieses Geld alles noch viel schlimmer macht statt Linderung zu bringen.

Alarmstufe Rot: Repo-Markt – Die tickende Zeitbombe

Quellen: Marc Friedrich, Paul Schreyer, Zeit online und Hinter den Schlagzeilen – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die neue Depression, die aus der Covid-Pandemie entstanden ist, ist die schlimmste Krise in der Geschichte der Weltwirtschaft. Deflation, Verschuldung und Demografie werden jede Chance auf eine Erholung zunichtemachen, soziale Unruhen drohen. Bestsellerautor James Rickards blickt hinter die Kulissen, um die wahren Risiken für unser Finanzsystem zu enthüllen und aufzuzeigen, was kluge Anleger tun können, um diese Zeit der unvergleichlichen Turbulenzen zu überleben – und sogar als Gewinner daraus hervorzugehen – hier weiter.

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Der fünffache Spiegel-Bestsellerautor Marc Friedrich zeigt mit seinem neuen Buch, wie jeder für sich und wir als Menschheit die Krise als einmalige Chance nutzen können. Gekonnt kontrovers, realistisch und verständlich wirft er einen Blick auf die Welt und offenbart, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – hier weiter.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

Es braucht an sich nicht viel, um auch Krisen gut zu überstehen. Knüpfen wir an das Wissen unserer Großeltern an, die mehr als eine existenzielle Versorgungskrise zu überstehen hatten. Weise Ratschläge, einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld, Strom und Supermarkt für eine lange Zeit gut, gesund und nachhaltig überleben können – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften, die unsere Zeit betreffen >>>.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? Hier die Antwort >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Wahre Geschichten von geheilten Menschen, die Mut machen und Hoffnung auf Heilung geben!

Kelly Turner hat mit hunderten Betroffenen auf der ganzen Welt gesprochen und daraus zehn Faktoren extrahiert, die eine Spontanremission begünstigen und die jeder allein im Alltag umsetzen kann. Die emotionalen, intensiven und Mut machenden Geschichten der Patienten werden ergänzt durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und konkrete Ratschläge.

Die 10 Schlüsselfaktoren der Heilung >>>

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...