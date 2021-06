Sommersonnenwende in den Alpen: Berge in Flammen – Rituale und Kräuter

Zur Sommersonnenwende in den Alpen erhellen mystische Feuer die Dunkelheit.

Wenn der längste Tag auf die kürzeste Nacht des Jahres trifft, stehen wieder zahlreiche Berge in Flammen. Mit den Sonnwendfeuern wird im Alpenraum schon seit dem Mittelalter der Sommer begrüßt.

Unzählige Bergfeuer zieren die Berge der Alpen, auf Gipfelgraten und in Senken, auf Hochplateaus und Aussichtsplätzen. Der Anblick vom Tal aus und die Stimmung am Berg sind einzigartig – einfach Magie pur!

Immer mehr Menschen fühlen sich leer, ausgebrannt und erdrückt von der Hektik des Alltags; sie leiden unter chronischen Beschwerden und einem geschwächten Immunsystem. Mit Ritualen und Zeremonien können wir neue Kraft tanken: Sie helfen uns innezuhalten und geben uns einen Raum, um Ängste, Sorgen und seelische Blockaden aufzulösen – hier weiter.

Sommersonnenwende in den Alpen – Berge in Flammen

Der Brauch, Feuerstellen auf den Bergen zum astronomischen Sommerbeginn zu errichten, geht auf das 12. Jahrhundert zurück, soll böse Dämonen abwehren, und Wachstum und Fruchtbarkeit fördern.

Seit Jahrtausenden zieht die archaische Kraft des Feuers uns Menschen in seinen Bann. Doch kaum einmal ist seine Energie so unmittelbar zu spüren, seine Magie so präsent wie zur Sommersonnenwende, wenn die Berge in Flammen stehen.

Vielerorts wird in Tirol auch das Herz-Jesu-Feuer entzündet. Dieser Brauch geht auf den Herz-Jesu-Schwur im Jahr 1796 zurück, mit dem die Tiroler Einheit im Kampf gegen Franzosen und Bayern hergestellt werden sollte.

Sommersonnenwende in den Alpen: Rituale und magische Kräuter

Es ist Zeit, die erste Jahreshälfte zu verlassen und in die neue einzukehren. Zeit, die erste Hälfte Revue passieren zu lassen. Mit einem Ritual kannst du die Sommersonnenwende in den Alpen zu einem magischen Zeitpunkt machen.

Die Sommersonnenwende ist das Fest des Lichts und des Feuers. Daher haben viele Rituale mit Flammen zu tun. Sie reinigen und ermöglichen einen Neuanfang.

Das Sonnwendfeuer brennt zu Ehren des Lichts und vertreibt die bösen Geister. Mit dem Feuer bitten die Menschen laut Tradition um gutes Wetter und eine reiche Ernte.

Für das Feuer wird ein großer Haufen aus Holz und Reisig aufgeschichtet und entzündet. In einigen Regionen werden die Feuer auf den Bergen entzündet und sind sehr weit sichtbar.

Zum Sonnenwendfeuer gehört auch der Sprung über das Feuer. Dafür wird ein kleineres Feuer entzündet, über das die Feiernden springen. Dieses Ritual vertreibt der Legende nach Unheil und lindert Krankheiten.

Springt ein Pärchen Händchen haltend über das Feuer und lässt einander dabei nicht los, gibt es bald eine Hochzeit.

Im Sonnwendfeuer können auch Zettel mit Wünschen verbrannt werden, die in Erfüllung gehen sollen. Kleine Opfergaben für das Feuer, z. B. Strohkränze oder Holzfiguren, sorgen laut Tradition für Glück und Gesundheit.

Bist du nicht gerne in Gesellschaft oder es mangelt dir einfach an Weggefährten, so kannst du auch für dich allein ein Feuer entfachen. Begib dich achtsam in die Natur, sinniere über deine Lebenszeit, atme und lebe die Natur.

Sammle unterwegs kleine Äste Totholz auf. Bündle diese. Suche dir einen feuerfesten Platz. Entfache dein Feuer und lasse die Kraft von Glut und Flammen auf dich wirken.

Magische Kräuter zur Sommersonnenwende in den Alpen

Johanniskraut oder Hartheu (Hypericum perforatum)

Es heisst, das Johanniskraut ist mit der Kraft der Sonne gefüllt und sollte zur Mittagszeit an Mittsommer geerntet werden, um die stärkste Sonnenkraft zu enthalten. Johanniskraut wird auch oft in Bezug zur Liebe benutzt. Als Heilkraut wirkt es nervenberuhigend und bringt Licht in die Seele.

Kamille (matricaria chamomilla)

Darin sahen die Nordvölker das Antlitz des Sonnengottes Balder und nannten es Baldurs Braue. Als „Mutterkraut“ reinigte man damit das Wochenbett.

Quendel (Thymus serpyllum)

Ein „Frauenkraut“ der Freiya geweiht, wurde im Wochenbett unters Kopfkissen gelegt. Die Slawen nannten es „Seelchen der Mutter“.

Bärlapp (Lycopodium)

Wurde mit in den Johannisgürtel gewoben und verbrannt. Der gelbe Sporenstaub soll laut knallen, wenn ihn die Flammen berühren.

Beifuss (Artemisia vulgaris)

Das heilsame, „heisse“ Kraut, ein Frauenkraut, in welchem die Göttin Artemis, Dea-Ana, anwesend sein soll. Ins Feuer geworfen, entsteht eine violette Lohe, durch die man springen konnte.

Arnika (Arnica montana)

Wurde um die Felder gesteckt, um diese vor bösen Dämonen zu schützen und damit die Kraft des Kornes nicht schwand.

Ringelblume (Calendula officinalis)

Auch Mariengold oder Sonnenbraut (spannende Verbindung von Maria und Braut). Einst der Freiya geweiht, wurde sie bei Liebeszaubern verwendet. Mädchen säten sie in die Fussspuren ihres Geliebten, damit diese zu ihnen kommen.

Holunder (Sambucus nigra)

Er ist der Göttin Holle geweiht und wird mit der Liebe in Verbindung gebracht. Der Holdertag, ein weiterer Name für Mittsommer ist ein traditioneller Tag um Holunderküchlein zu backen. Er gilt auch als Apotheke des Bauern.

Gesund und Magisch – Heilkraft Holunder und Holunder-Rezepte >>>

Margerite oder Wucherblume (Chrysanthemum leucanthemum)

Vor allem eine Orakelblume „Er liebt mich, er liebt mich nicht“, unter das Kopfkissen gelegt, träumt man von seinem Zukünftigen.

Stein- und Eisenkraut (verbena officinalis)

Gilt als ein heiliges Kraut und steht für Heilung. Es verleiht die Gabe Dinge in einem klaren Licht zu sehen und repräsentiert ebenfalls die Sonne auf ihrem höchsten Stand. Es wird als Schutz gegen den bösen Blick aufgehängt. Es heisst, dass im Eisenkraut, der Gefährte der Göttin als Donner anwesend ist. Aus diesem Grund wurde das Kraut rund um das Feld gesteckt, um vor dem Donner zu schützen. Die Schmiede nutzten das Eisenkraut zum Härten und es sollte die Liebe zum „Glühen“ bringen. Den Männern in den Liebestrank eingeträufelt, sollte ihr bestes Stück „härten“.

Schafgarbe (Achillea millefolium)

Die „Augenbraue der Venus“ gehört ebenfalls zu den Frauenheilkräutern und steht entsprechend mit Liebesgöttinnen in Beziehung.

Klette (Arctium lappa)

Die Bärenpflanze der Kelten und Germanen ist den Wetter-, Blitz- und Donnergöttern geweiht. In die Giebel gesteckt, hilft sie gegen Blitzeinschlag. In der Mittagsstunde der Sommersonnenwende suchte man unter den Wurzeln die „Johanniskohlen“.

Sonnenwendbuschen, Sonnenwendgürtel

Sind vor allem aus dem deutschen Alpenraum bekannt. Oft steckt die Königskerze in der Mitte und wird auch als Sonnenwendpflanze bezeichnet. Sonnenwendgürtel werden oft aus Beifuss geflochten und im Sommerfeuer verbrannt. Ein Brauch zur Sommersonnenwende ist es auch, nur mit dem Sonnwendgürtel bekleidet, einem Kranz in den Haaren und Eisenkraut in der Hand durch die Flammen zu springen.

Kräuterkränze

Schmückten Wegkreuzungen oder Heiligenbilder – früher wahrscheinlich Götterstatuen. Auch das Haus wurde festlich geschmückt.

Farnsamen

Am Abend der Sommersonnenwende gesammelt, konnten unsichtbar machen. Wenn man sie um die Augen reibt, lassen sie uns das Feenvolk erkennen.

Mistel

Die heilige Pflanze der Druiden wurde zu Mittags mit goldenen Sicheln auch Eichen geerntet und durfte nie den Boden berühren.

Du kannst die Sommersonnenwende auch mit der folgenden kurzen Meditation abschliessen, die von den Lichtkräften vorgeschlagen wird. Dies wird das Energiefeld der Liebe stärken, das als unser Schutzschild dient.

1. Mache es dir bequem, schliesse die Augen und entspanne dich, indem du deinen Atem beobachtest.

2. Umgib dich mit einem rosafarbenen Ei voller Energie der Liebe.

3. Umgib deine Lieben mit ähnlichen rosafarbenen Eiern voller Energie der Liebe.

4. Umarme die gesamte Menschheit und alle Lebewesen des Planeten Erde in einem rosafarbenen Ei voller Energie der Liebe.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Sommersonnenwende in den Alpen unvergessliche und magische Eindrücke!

