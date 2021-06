Mondkraft heute 20. Juni 2021: Mond in Skorpion – Jupiter rückläufig

Die Mondkraft heute aktiviert nach einer kurzen und kaum spürbaren Mondpause mit dem Mond in Skorpion die Regenerationskraft und bringt vieles ans Licht der Wahrheit. Jupiter rückläufig in den Fischen mahnt zur Vorsicht bei Neuanfängen und blockiert alle Erweiterungen im geschäftlichen als auch privaten Bereich – Überprüfen und korrigieren wir unsere bereits getroffenen Entscheidungen! Was die Mondkraft heute rät:

Der Mond steht ab 13.50 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond in Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto – Jupiter rückläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion und Jupiter rückläufig

Wir haben einen besonderen Sinn für menschliche Abgründe und alles, was gerne verdrängt oder verborgen wird – Suchen wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion und Jupiter rückläufig

Durch einen stärkenden Einfluss der Mondkraft heute befinden wir uns mit dem Skorpion-Mond in einer kraftvolle Phase, die uns aufbaut und widerstandsfähig macht. Wer aktuell krank ist oder mit anderen Belastungen zu kämpfen hat, erhält durch die Regenerationskraft wieder mehr Lebensenergie. Bei Auseinandersetzungen und Konflikten können wir die kraftvollen Einflüsse für Lösungen nutzen, so dass alle Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt werden können und wir wieder zu einem harmonischen Miteinander finden. Nutzen können wir bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion auch die transformierende Energie von Herrscherplanet Pluto, denn der Skorpion ist ja bekanntlich „sein“ Zeichen. Unter seinem Einfluss beruhigen sich aufgewühlte Emotionen, so dass wir uns an die jeweiligen Situationen besser anpassen können und dadurch frisches Vertrauen gewinnen.

Besondere Achtsamkeit verlangt bei der Mondkraft heute jedoch Jupiter, der in den Fischen seine Rückläufigkeit beginnt und bis zur Direktläufigkeit am 18. Oktober in das Zeichen Wassermann wechselt. Alles wofür Jupiter steht – Expansion, Wachstum, Glück – kann nur unter gewissen Voraussetzungen gelingen.

.

Alles was dir hilft, gesund zu bleiben >>>

.

Trotz der bevorstehenden Herausforderungen, die Jupiter rückläufig mit sich bringen wird, können wir durch den regenerierenden Mond in Skorpion vorerst einmal durchatmen. Eine spürbare Zunahme von persönlicher Freiheit verbessert das innere Wohlbefinden, was sich im beruflichen und familiären Alltag positiv auswirken kann.

Nutzen wir den positiven Mondeinfluss auch, um uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen, die uns nicht weiterbringen und von denen wir uns nun verabschieden müssen.

Lösen wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion alle Gedanken von Mangel und Begrenzung in uns auf und zeigen wir unsere wahre Stärke – dann wird selbst Unmögliches möglich!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter rückläufig

Jupiter rückläufig fordert uns auf, herauszufinden was für uns persönlich sinnstiftend und glücksverheißend ist. Firmengründungen, Hausbau und die Vergrößerung der Familie durch Nachwuchs funktionieren jetzt nicht so gut wie unter einem direktläufigen Jupiter. Auch Vorhaben, bei denen eine ordentliche Portion Glück gefragt ist, sollten vertagt oder nur mit viel Bedacht angegangen werden.

Die Familienplanung verlangt jetzt sehr viel Geduld, und auch Fortbildungskurse, Studium, Ausbildung und alles, was wir an gravierende Veränderungen planen, werden wohl nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg bringen, müssen wiederholt werden oder erweisen sich später vielleicht als reine Zeitverschwendung. Jupiter rückläufig kann daher auch als eine Zeit der „Suche nach dem wahren Glück“ bezeichnet werden und ist eher zum Planen, nicht jedoch zum Ausführen geeignet.

Durch Jupiter rückläufig haben wir jedoch die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Zudem können wir unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls auch korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen an uns und der Welt gehabt, gilt es nun, diese zu relativieren.

Jupiter rückläufig sorgt aber auch dafür, dass sich unser Leben ein wenig entschleunigt, so dass wir die wunderbare Möglichkeit haben, uns wieder auf uns selbst zu besinnen!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion

.



Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Magnesit, Aventurin, Bergkristall, versteinertes Holz und Rauchquarz helfen als Wassersteine dabei, Stress abzubauen, Sorgen loszulassen und leichter in den Schlaf zu kommen. Die erdende Wirkung dieser Heilsteine gleicht Stimmungsschwankungen aus und ordnet aufgewühlte Gefühle und Gedanken. Verspannungen werden gelöst und wir können neue Kraft schöpfen.

Wassersteine-Set „Gelassenheit und innere Ruhe“ >>>

*****

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns auf, wie wir unsere Gesundheit dauerhaft stärken und Krankheiten mit nebenwirkungsfreien, natürlichen Maßnahmen heilen können!

Für alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen >>>.

*****

Extra-Tipp

Eine basische Ernährung verhindert eine Übersäuerung, die bekanntlich für nahezu alle chronischen Leiden verantwortlich gemacht werden kann. In unserer oft von Stress geplagten Zeit ist es jedoch nicht immer möglich, eine basische Ernährung in unseren Alltag gezielt einzubauen.

Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist die WurzelKraft ein verlässlicher Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht.

Wohlbefinden und Vitalität mit der WurzelKraft >>>

*****



Die ESPRIT Filterkaraffe ist der ideale Wasserfilter für Zuhause. Sein cleveres 4-Stufen-Filtersystem erzeugt Trinkwasser frei von Kalk, Metallen, Medikamentenrückständen und Pestiziden!

Lotus Vita ESPRIT Filterkaraffe >>>

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond weckt oftmals unsere spirituelle Seite. Es tut uns deshalb sicherlich gut, wenn wir uns ab und an ein bisschen Zeit dafür nehmen, um in aller Ruhe in uns hineinzuhorchen.

Viele von uns finden auf ihre Lebensfragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr und so sind wir eher erschöpft als glücklich. Dabei wartet die Erkenntnis nur darauf, im eigenen Inneren entdeckt zu werden!

Dein Inneres zeigt dir den Weg >>>

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion und Jupiter rückläufig.

Was die Mondkraft heute rät:

In der Zeit des zunehmenden Mondes beginnt alles zu wachsen und sich aufzubauen. Dadurch lassen sich auch die Selbstheilungskräfte stärken: Alles, was zugeführt wird wirkt nun doppelt so gut.

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Viele Gewürze haben eine heilende Wirkung, die sich nun besonders gut entfalten kann – hier weiter >>>.

Garten und Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang.

Schönheit und Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Wäsche waschen – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Haushalt – Der Skorpion-Mond ist besonders gut geeignet für jede Form der Reinigungsarbeit. Alles geht leichter von der Hand und der Erfolg ist langfristiger, da alles länger sauber bleibt.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Es können beim Skorpion-Mond vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Naturreines Scharfgabe-Öl >>>

An Tagen mit dem Skorpion-Mond sollte man Operationen am gesamten Unterleib vermeiden und auch an der Prostata keine Eingriffe und Behandlungen vornehmen lassen.

Tagesverbot –Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Mond in Skorpion und Jupiter rückläufig einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Gegensätzliche Energien >>>

Das, woran wir glauben, ist das, was das Universum uns schenkt. Die 52 Affirmationen dieses außergewöhnlich schönen Kartendecks helfen uns dabei, uns mit dem Universum zu verbinden und das anzuziehen, was wir uns von Herzen wünschen.

Wie kleine und große Wunder wahr werden >>>

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht…

>>> erfährst du hier >>>.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Lasse das positive und intensive Gefühl der Zufriedenheit und des Wohlergehens zurück in dein Leben. Es ist ein Naturrecht, welches jeder von uns hat – Entdecke die positive Seite deines Lebens >>>.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Mit einer ebenso einfachen wie genialen Botschaft gelingt es ihr, die Herzen der Menschen zu erreichen und zu berühren.

Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht >>>.

Intuition ist die Verbindung mit dem höheren Selbst. Sie zeigt, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Mit diesem Kartenset von Martin Zoller lernen wir, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Jede der Karten ist ein Schlüssel zu einer verschlossenen Türe deines höheren Selbst.

Erkenne deinen Lebensweg! >>>.

Wenn wir zum richtigen Zeitpunkt seine verborgene Energie nutzen, kann der Mond wahre Wunder für uns bewirken: Ob wir uns einen Partner wünschen, finanzielle Sicherheit oder mehr Erfolg im Job – alles, was wir uns erhoffen, ist möglich! – hier weiter >>>.

Anti-Stress mit Arnika & Zirbe – vegan >>>

Nutzen wir die Kraft der Heilkräuterkerzen, die uns durch abgestimmte Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und/oder Tinkturen in allen Lebensbereichen eine wertvolle Unterstützung bieten.

Heilkräuterkerzen für alle Lebensthemen >>>

Der Genuss des mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut.

Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten des Lebens und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten!

Wassersteine-Set »Zuversicht und Lebensfreude« >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen – Mondjournal 2021 >>>

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

.

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können. Diese Symbole haben eine ausgleichende und heilende Kraft auf die Organe.



Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...