Nach dem Eindruck vieler Bürger ist es um die Meinungsfreiheit derzeit so schlecht bestellt wie nie zuvor.

Gerade in Deutschland wird die Meinungsfreiheit als ein besonders hohes Gut betrachtet, doch nur noch 45 Prozent der Bevölkerung glaubt, man könne seine politische Meinung frei äußern.

Wie abgehoben die Elite von der Meinung des durchschnittlichen und einfachen Bürgers entfernt ist, zeigt eine aktuelle Studie.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen.

Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut? – hier weiterlesen!

Meinungsfreiheit und Freiheitsgefühl im freien Fall

Ein Beitrag von Achim Baumann – Die Alpenschau bedankt sich!

Am vergangenen Dienstag stellte der deutsche Verfassungsschutz seinen aktuellen Verfassungsschutzbericht vor.

Der durchschnittlich gebildete Bürger wundert sich inzwischen darüber, wer alles beobachtet wird. Passend dazu machte die ehemals konservative FAZ die Ergebnisse einer Umfrage des renommierten Instituts für Demoskopie Allensbach publik.

Die Umfrageergebnisse haben es in sich: rund die Hälfte der Befragten ist der Auffassung, ihre Meinung nicht mehr frei sagen zu können.

Statistisch bewiesen: Freiheitsgefühl der Bürger stark rückläufig

59 Prozent der Befragten finden es heikel, über den Islam oder Muslime zu reden

38 Prozent der Befragten haben Bedenken, über Vaterlandsliebe und Patriotismus zu reden

71 Prozent der Befragten halten es für übertrieben, bei Äußerungen darauf zu achten, ob sich jemand diskriminiert fühlen könnte

65 Prozent der Befragten lehnen das Gendern ab

Meinungsfreiheit: DAS BESTE DEUTSCHLAND?

Es ist ein Hohn: die Väter des Grundgesetzes haben es schnörkellos und unumstößlich formuliert:

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. (…) Eine Zensur findet nicht statt.“

Dieses elementare Freiheitsversprechen des Grundgesetzes‚ wird schon lange mit den Füßen getreten. Meinungsfreiheit ist aber für jede demokratische Gesellschaft ein wesentliches Element, das als ein Grundrecht jedem Staatsbürger zu gewährleisten ist.

Doch im Alltag begegnet man so manchen Denk- und Redeverboten. Wer Dinge ausspricht, die nicht ins gerade vorherrschende Weltbild passen, der wird gerne als Provokateur oder Nestbeschmutzer ausgegrenzt.

Ist das Meinungsfreiheit?

Es sind Hochrangige aus Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft, die regelmäßig und mantraähnlich behaupten, die heutige Bundesrepublik sei der freiheitlichste Staat, den es je auf deutschem Boden gegeben habe.

“Wir leben im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat”, gab jüngst erst wieder Frank Walter Steinmeier, seines Zeichens Noch-Präsident der Presse zu Protokoll.

Wie abgehoben die Elite des Landes dabei von der Meinung des durchschnittlichen und einfachen Bürgers entfernt ist, zeigt eine aktuelle Studie des renommierten Instituts für Demoskopie Allensbach, die von der einstmals konservativen FAZ in Auftrag gegeben wurde.

Wer den Mainstreammedien Glauben schenken möchte, hält die Diskussion um die Umbenennung von Städten, Apotheken etc., die den Namensbestandteil „Neger“ oder „Mohren“ enthalten, für gesellschaftlich enorm relevant. Auch das Gendern hält zunehmend Einzug in die Medien.

Im Fernsehen stottern bekannte Nachrichtensprecher allenthalben und machen sprachlich unsinnige Pausen, die an Versprecher, Verschluckungstöne und Grunzlaute erinnern. Die Gesellschaft soll zudem divers, tolerant, offen etc. sein. „Gleichheit“, „Diversität“ und „Gerechtigkeit“ sind hierbei sicherlich die am häufigsten strapazierten Begriffe.

Aber wie denkt eigentlich der einfache Bürger? Das ist klar zu beantworten, so schreibt die FAZ zutreffend:

„Auch heute klagen auffallend viele Bürger über eine starke soziale Kontrolle, haben den Eindruck, dass versucht werde, ihnen bis ins Detail vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten hätten, und viele haben das Gefühl, sich nicht dagegen wehren zu können.“

Freiheitsgefühl im freien Fall

Nach dem Eindruck vieler Bürger ist es um die Meinungsfreiheit derzeit so schlecht bestellt wie nie zuvor in Deutschland: Nur noch 45 Prozent der Befragten glauben, man könne seine politische Meinung frei äußern.

Und die Umfrage für die FAZ dokumentiert noch weit mehr: Innerhalb der vergangenen zwanzig Jahre hat sich die Einschätzung der Befragten erheblich verschlechtert. Das heißt, dass sich das Meinungsklima nach Auffassung der Befragten zunehmend verschlechtert.

In Zeiten von „Politischer Korrektheit“ und „Cancel Culture“ hat der einfache Bürger zunehmend Angst, gesellschaftlich ausgegrenzt zu werden. Übrigens: Mit Abstand am wenigsten Meinungsklimadruck empfanden befragte Grünen-Anhänger.

Kein Wunder, ist das, was uns von Mainstreammedien und der abgehobenen Klasse vorgekaut und vorgegeben wird, ja auch die ideologische Programmatik der grünen Weltverbesserer.

„Dies ist keine Diktatur, denn alle dürfen ja noch sagen, was sie wollen.“

Ja, in diesem sauberen Land wird normalerweise nur der Ruf von Oppositionellen ermordet. Wer sich ein dickes Fell zugelegt hat und Diffamierungen an sich abregnen lässt, wird weiterhin seine Meinung kundtun.

Wer auf ein stabiles soziales und berufliches Umfeld keinen Wert legt, wer sich außerdem mit einem sehr kleinen Hörerkreis zufrieden gibt, weil sich ihm die größeren Foren nach und nach verschließen werden, der darf seine Meinung immer noch ziemlich frei äußern – Wohlgemerkt „NOCH!“.

Die Verlockung dürfte wachsen, nicht nur zur Unterdrückung bestimmter Inhalte die merkantilen Hebel anzusetzen, sondern bei passender Gelegenheit womöglich auch proaktiv die Info-Agenda zu bestimmen.

Wir verlieren unsere Freiheit. Stück für Stück. Und sie wiederzuerlangen wird auf jeden Fall länger dauern, als uns lieb sein wird. Deshalb ist es wo wichtig, darum zu kämpfen.

Meinungsfreiheit ist das Einzige, was zählt!

Wer schweigt, stimmt der Abbestellung von Freiheit zu!

Quellen: Wochenblick und The European – Die Alpenschau bedankt sich!

