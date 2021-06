Unser Abwehrsystem ist täglich verschiedenen Krankheitserregern ausgesetzt, wie Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten. Nur ein intaktes Abwehrsystem schafft es, die schädlichen Eindringlinge erfolgreich zu bekämpfen.

Nicht nur im Winter wird unsere Abwehr auf die Probe gestellt, auch in der warmen Jahreszeit sind wir durch eine ungesunde Lebensweise anfällig für Infektionen und Krankheiten.

Wir können das Immunsystem somit das ganze Jahr über effektiv unterstützen, indem wir auf einen gesunden Lebensstil achten.

Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – Das Immunsystem stärken mit Hildegard von Bingen >>>

Boosten Sie Ihr Abwehrsystem

Hier geben wir Ihnen 10 hilfreiche Tipps, wie Sie Ihr Abwehrsystem auf natürliche Art stärken und Ihren Körper vor den Angriffen des täglichen Lebens schützen können:

1. Stress reduzieren

Sowohl akuter als auch chronischer Stress beeinträchtigen die Funktion des Immunsystems. Durch den steigenden Stresshormonspiegel sinken die Immunzellen und unsere Abwehrkräfte werden dadurch gesenkt.

Langanhaltender Stress führt dazu, dass unser Immunsystem dauerhaft geschwächt wird und somit anfälliger für Krankheitserreger ist. Versuchen Sie also soweit als möglich, zu viel Stress zu vermeiden und praktizieren Sie Entspannungsmethoden, die Ihnen zu mehr Ausgeglichenheit verhelfen.

Regelmäßige Yogaübungen und Meditation sorgen nachweislich für mehr Wohlempfinden und können somit dazu beitragen, das Abwehrsystem zu stärken.

2. Ausgewogene Ernährung

Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist ausschlaggebend, um das Immunsystem zu stärken. Der Körper benötigt essentielle Nährstoffe, um das Immunsystem zu unterstützen und somit die Abwehrkräfte zu stärken. Wenn Sie also Ihre Abwehr nachhaltig stärken möchten, sollten Sie Ihre Lebensmittelauswahl abwechslungsreich gestalten.

Essen Sie viel frisches Obst und Gemüse und sorgen Sie durch ausgewogene Nahrung dafür, dass Ihr Körper alle notwendigen Vitamine bekommt. Frische Smoothies sind zum Beispiel eine Wohltat für Ihren Körper!

Wussten Sie eigentlich, dass ein Großteil des Immunsystems von der Funktion der Darmflora abhängt? Daher ist es besonders wichtig, die Bakterien der Darmflora in Balance zu bringen.

Ein sehr effektives Lebensmittel hierfür ist dieser gesundheitsfördernde, hochwertige Manuka Honig.

Im Gegensatz zu gewöhnlichem Blütenhonig hat der aus Neuseeland stammende Honig durch seinen einzigartigen Inhaltsstoff Methylglyoxal (MGO) eine hundertfach höhere antibakterielle Wirkung, die dazu beitragen kann, Ihr Immunsystem zu stärken.

3. Sport und regelmäßige Bewegung

Studien weisen nach, dass sich bereits kurze sportliche Betätigungen positiv auf das Immunsystem auswirken können. Regelmäßige Trainingseinheiten, wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen, stärken das Herz-Kreislauf-System und auch die Abwehrkräfte.

Übertreiben Sie es jedoch nicht, denn zu anstrengende Sporteinheiten schwächen wiederum den Organismus und machen ihn anfälliger für Infekte.

4. Ausreichend trinken

Sie sollten täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken, um die natürlichen Schutzbarrieren Ihres Körpers aufrechtzuerhalten. Ist Wasser Ihnen zu langweilig?

Dann können Sie Ihre tägliche Flüssigkeitsaufnahme auch durch ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees abwechseln. Mit Wasser verdünnte Frucht- oder Gemüsesäfte helfen ebenfalls dabei, für etwas Abwechslung zu sorgen.

5. Genügend Schlaf

Der Spruch „Schlaf dich gesund“ kommt nicht von ungefähr! Die körperlichen Abwehrkräfte stehen nämlich in engem Zusammenhang mit der Dauer und Qualität des Schlafes.

Während des Schlafs steigt die Anzahl der natürlichen Immunzellen, die der Körper für eine intakte Abwehr von Bakterien und Viren benötigt. Erholsamer Schlaf mit einer durchschnittlichen Dauer von 7 bis 8 Stunden hilft dabei, Ihr Immunsystem zu stärken.

6. Hygiene beachten

Mit entsprechenden Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen kann man sich vor Krankheitserregern schützen. Besonders wichtig ist hierbei die Sauberkeit Ihrer Hände. Waschen Sie diese mehrmals täglich mit Seife.

Unterwegs oder am Arbeitsplatz helfen Desinfektionstücher oder -gels. Halten Sie zu anderen Menschen ausreichend Abstand und niesen Sie nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge.

7. Alkohol und Zigaretten vermeiden

Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum schaden unserem Körper und schwächt die Abwehrkräfte. Wer sein Immunsystem bewusst stärken möchte, sollte auf das Rauchen verzichten und Alkohol wirklich nur in Maßen genießen.

8. Sonnenlicht und Vitamin D tanken

Unser Immunsystem freut sich nicht nur im Winter über Sonnenlicht. Der Körper wird nämlich durch Sonnenlicht angeregt, Vitamin D zu produzieren, das wiederum wichtige Funktionen bei der Stärkung des Immunsystems übernimmt.

Achten Sie daher besonders in der kalten und sonnenarmen Jahreszeit für eine ausreichende Vitamin D-Zufuhr. Die Einnahme von Vitamin-Präparaten sollten Sie jedoch zunächst mit Ihrem Arzt absprechen.

9. Regelmäßig lüften

In geschlossen Räumen trocknen Schleimhäute in Nase und Rachen durch eine zu geringe Luftfeuchtigkeit schnell aus. Vor allem in geschlossenen Großraumbüros mit Klimaanlage oder im Winter mit Heizungsluft.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig (mindestens dreimal täglich) für jeweils zehn Minuten mit weit geöffneten Fenstern gut durchlüften.

Ein Spaziergang In der Mittagspause oder am Wochenende kann sehr erholsam sein und zur Stärkung von Immunsystem und Abwehrkräften beitragen.

10. Wechselduschen oder Saunagänge

Mit Wechselduschen können Sie das vegetative Nervensystem stimulieren: Beim Duschen einfach abwechselnd das Wasser warm und kalt einstellen. Die Wechseldusche mit kaltem Wasser beenden.

Auch regelmäßige Saunagänge kurbeln das Herz-Kreislaufsystem an und leisten einen positiven Beitrag zur Stärkung des Immunsystems.

