Wir erleben gerade einen Angriff auf unser Menschsein, auf unsere Selbstbestimmung, unser Verbundensein und unsere Würde.

Wir sollen umerzogen werden zu gehorsamen Untertanen, die nicht selbst denken, keine kritischen Fragen stellen, sondern sich fügsam den Herrschenden unterordnen, sich willig ihren Maßnahmen unterziehen.

Unser innerstes Selbst ist jedoch das Schlachtfeld, der Kampfplatz, auf dem sich unsere Zukunft entscheidet – ERKENNE DICH SELBST!

.

Um zu einer gangbaren Selbsterkenntnis zu gelangen, muss man sich selbst einmal so erforschen, dass unsere Neigungen und Sehnsüchte zum Vorschein kommen und es uns ermöglichen, klarere und schärfere Konturen unseres Bewusstseins zu erfahren. ERKENNE DICH SELBST! – hier weiter.

Der Angriff auf das Menschsein – ERKENNE DICH SELBST!

Die Krise unserer Zivilisation ist auch eine Krise unserer Wahrnehmung. Denn wir laufen mit einem seelischen Panzer durchs Leben, der unsere Sinne betäubt und unser Wahrnehmen einschränkt.

Wenn wir uns in dieser Krisenzeit auf uns selbst besinnen, geben wir dem gesellschaftlichen Ganzen neue Entwicklungsimpulse.

Wir müssen wieder lernen, wirklich hinzusehen und zu spüren. Wir müssen das Schöne genauso wie das Schreckliche in den Blick nehmen. Dann öffnen sich uns „die Tore der Wahrnehmung“ und wir sehen Lösungen, wo vorher nur Ratlosigkeit herrschte.

Seit Menschengedenken versuchen wir jedoch nun schon, unsere Probleme im Außen zu lösen, und verstehen nicht, dass wir selbst deren Ursache sind. Wir können diesen Zusammenhang nicht durchschauen, weil wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben.

Abgeschnitten von unserem innersten Wesen, fehlt uns die Orientierung für unser Leben. Wir irren umher wie Schafe, die sich von der Herde entfernt haben und nun nicht mehr nach Hause finden. Am Wegesrand lauern aber schon die Beutegreifer.

Verführbar für jedes Angebot, das Rettung verspricht, werden wir zur leichten Beute für selbst ernannte Führer, die behaupten, sie wüssten, was für uns gut ist. Aber nicht die Pläne einiger größenwahnsinnig gewordener Global Leader, die Gott spielen und sich die Welt und uns Menschen nach ihren Vorstellungen neu erschaffen wollen, können das Drehbuch für die jetzige Krise liefern.

Wir alle zusammen und jeder Einzelne von uns entscheidet darüber, wo es für uns langzugehen hat.

Damit uns dies gelingt, müssen wir zurück in die Vergangenheit. So wie man sich zur Zeit der Renaissance auf das antike Erbe, auf die Vernunft und die Humanitas, das dem Menschen Gemäße besann, so müssen auch wir zurück zu dem uralten Satz, dem göttlichen Rat, der sich den Pilgern im antiken Griechenland darbot, wenn sie den Apollotempel in Delphi betraten:

„Gnṓthi seautón!“, „Erkenne Dich selbst!“

.

.

Damit unsere stärkste Waffe, unser Menschsein, eine Chance hat, müssen wir bereit sein, den Weg der Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung zu gehen.

Wir müssen im psychologischen Sinne erwachsen werden und Verantwortung für uns selbst und für einander übernehmen. Dazu ist es nötig, unseren „Schatten“, die seelischen Verletzungen aus Kindertagen, aufzuspüren und aufzulösen.

Denn dies trübt unser Bewusstsein und hindert uns an der vollen Menschwerdung – am Menschsein.

Wann, wenn nicht jetzt, wäre die Zeit dafür, mit unserem Leben ernst zu machen, die Wiedergeburt unsere Menschlichkeit einzuleiten und so der Menschheit eine neue Chance zu geben?

Die Träume von einer friedlicheren und gerechteren Welt, in der sich alle Menschen frei und selbstbestimmt entfalten können, sind in weite Ferne gerückt.

Wir stehen vor dem Scherbenhaufen unserer Zivilisation. Demokratie und Rechtsstaat, die Bollwerke gegen Totalitarismus und Diktatur, zerbröckeln vor unseren Augen. Wie konnte das alles passieren? Wie sind wir da reingerutscht?

.

.

Die Demokratieillusion

Lange haben wir geglaubt, Demokratie und Kapitalismus wären miteinander vereinbar.

Für eine kurze Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik sah es ja auch so aus, als könnte das ungleiche Machtverhältnis zwischen Kapitalbesitzern und lohnabhängig Beschäftigen in eine bessere Balance gebracht werden.

Denn in der Zeit des Nachkriegsbooms konnten starke Gewerkschaften höhere Löhne, mehr Mitbestimmung und mehr sozialstaatliche Leistungen durchsetzen.

Auch die Demokratie schien Ende der 1960er-Jahre aufzublühen und der neugewählte Bundeskanzler Willy Brand traute sich den legendären Satz sagen:

„Wir wollen mehr Demokratie wagen!“

Doch die Zeit der Sozialen Marktwirtschaft währte nicht lange.

Großkonzerne übernehmen die Herrschaft

Mitte der 1970er-Jahre begann der Umbau der Gesellschaft nach neoliberalem Muster durch Privatisierung, Deregulierung des Finanzmarktes und Abbau des Sozialstaates. Durch ihre nahezu uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf dem globalen Markt häuften die Großkonzerne eine immense ökonomische Macht an.

Jeder demokratischen Kontrolle und Rechenschaftspflicht enthoben sind, wurden sie zu den wirkmächtigsten ökonomischen, aber auch politischen Akteuren. Denn es gelang ihnen, ihre ökonomische Macht in politische Macht zu transformieren.

Wie das aussieht, konnten wir in der Finanzkrise von 2008 bis 2009 alle erleben. Als die Spekulationsgeschäfte der Großbanken das Weltfinanzsystem ins Wanken brachten, bezahlte der Steuerzahler die Rechnung.

Dank Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Peer Steinbrück konnten die Finanzkonzerne mit einer Unterstützung von rund 60 Milliarden Euro aus der deutschen Staatskasse rechnen.

Was passiert, wenn die Digital- und Pharmakonzerne die Herrschaft im Staat übernehmen, erleben wir gerade jetzt.

.

.

Der Angriff auf unser Menschsein

Im Neoliberalismus, so der Kognitionsforscher Rainer Mausfeld, ging es nicht nur um die Instrumentalisierung des Menschen für wirtschaftliche Zwecke. Es ging, wie Margaret Thatcher es formulierte, um den „Kampf um Herz und Hirn“, um die Beherrschung unseres Selbst und damit um die Ausschaltung unseres Freiheits- und Widerstandswillens.

Wie sich dieser Kampf um unser Selbst anfühlt, erleben wir gerade am eigenen Leibe.

All das, was uns als Mensch ausmacht: ein selbstbestimmtes Leben, körperliche Nähe, Geselligkeit, Kultur, Reisen wird uns entzogen.

Mit der Weiterentwicklung des Neoliberalismus zum Überwachungskapitalismus stehen mit Künstlicher Intelligenz, Gen- und Nanotechnologie nun ganz neue Möglichkeiten der Kontrolle und Herrschaft zur Verfügung. Auch hier zeigt sich die Regierung als treue Dienerin der Konzerne.

Als Agentin der Pharmakonzerne will sie uns in ein gentechnisches Experiment hineinpressen, das „Impfung“ genannt wird. Wer nicht teilnehmen will, wird mit dem Entzug der Grundrechte bestraft. Warum gibt es keinen Aufschrei in der Bevölkerung?

Warum lassen wir uns lieber wie Schafe zur Schlachtbank führen, als mutig für unser eigenes Leben und unsere Freiheit einzustehen?

.

.

Rainer Mausfeld, Autor des Bestsellers: „Warum schweigen die Lämmer?„, nennt dafür Gründe wie die Aushöhlung der Demokratie, die Verengung des öffentlichen Debattenraums, die Manipulation der öffentlichen Meinung durch Ideologien, Angststrategien und Soft Power, einer Form „psychologischer Kriegsführung gegen die Bevölkerung“, die die Schwachstellen unseres Geistes ausnutzt, ohne dass wir es bemerken.

“Angst schwächt unser Urteilsvermögen und bringt uns dazu, Zustände hinzunehmen, gegen die wir uns normalerweise wehren würden. Insofern ist ein ängstlicher Mensch der ideale Staatsbürger. Kein Wunder, dass viele Mächtige in der Geschichte das Angstniveau der Bevölkerung nicht dem Zufall überließen. Neben Furcht vor Repressionen durch das System selbst, werden fleißig auch andere Angstgegner aufgebaut“, schreibt Professor Mausfeld in „Angst und Macht.“

Doch es gibt noch eine weitere Ursache für unsere Duldungs- und Hinnahmebereitschaft. Sie liegt in unserer Biographie begründet:

Wir haben es mehrheitlich noch nicht geschafft, im psychologischen Sinne erwachsen zu werden. Wie Kinder projizieren wir unsere eigene Macht immer noch auf Autoritäten wie den Vater Staat, die Alma Mater und ihre wissenschaftlichen Experten oder Mutter Kirche. Wir verlassen uns auf sie in einer Weise, wie wir uns damals auf unseren Eltern verlassen haben.

.

Jeder Mensch trägt sein inneres Kind in sich. Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden – Stärke dein ICH >>>

Das innere Kind ist mit allen seinen Kindheitserlebnissen, seinen Erfahrungen, Nöten und Schmerzen, aber auch seinen bunten Träumen, Sehnsüchten sowie Hoffnungen und vor allem seiner unverfälschten Liebe ein wichtiger Teil unseres Selbst.

Eva-Maria Thal, 1959, war lange Jahre Beamtin im öffentlichen Verwaltungsdienst und lebt heute auf La Gomera, sie schreibt:

„Gerade die Enttäuschungen, Entbehrungen und die mangelnde Zuwendung im Kindesalter sind häufig verdrängt und gut weggepackt, ohne wirklich verarbeitet zu sein. Sie beeinflussen daher unbewusst in vielschichtiger Art und Weise unser Leben.“ Quelle: Zitat aus „Das Innere Kind in Dir“ von Eva Maria Thal.

Die Psychologin für Bindungsphobie und Erfolgsautorin, Stefanie Stahl, hat einen neuen, wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem „inneren Kind“ entwickelt:

„Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.“

Stefanie Stahl macht bewusst, was bei vielen Menschen im Unterbewusstsein stattfindet und zeigt auf, was für Schutzstrategien wir aufgrund unserer Kindheitsprägungen verwenden und wie wir davon los kommen.

.

.

Unser Menschsein kann eine starke Waffe sein. Damit diese Waffe eine Chance hat, müssen wir das Opfer bringen, uns selbst zu erkennen.

Wir opfern dabei weder unser Leben oder unsere Freiheit für eine Staatsideologie, noch opfern wir unsere Gesundheit für die Profite der Pharmaindustrie.

Wir opfern lediglich die schmerzhaften Erfahrungen aus Kindheitstagen, die uns am vollen Menschsein hindern. Im Grunde machen Sie sich beim „Selbst erkennen„, selbst ein wunderbares Geschenk und die Gesellschaft wird dabei auch profitieren.

Je menschlicher und autonomer der Einzelne ist, umso menschlicher und autonomer ist das gesellschaftliche Ganze.

Nur Mut! Wenn wir uns ändern, verändert das die Welt!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Baue eine liebevolle Beziehung zu dir selbst auf, um Zugang zu deiner inneren Quelle der Freude, Kraft und Zuversicht zu erlangen. Überwinde alle deine Widerstände, die sich in der Arbeit mit deinem Inneren Kind zeigen. Susanne Hühn nimmt dich auf eine sehr persönliche Art an die Hand und ermuntert dich, die Methoden wirklich zu nutzen und deren Wirkung bewusst zu erleben, wie du das innere Kind heilen kannst.

Das innere Kind heilen: Übungen und Meditationen >>>

Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität!

Das Erscheinen der letzten Vorzeichen >>>

Dr. Gerd Reuther blickt kritisch auf 2500 Jahre europäische Medizingeschichte zurück und stellt fest, dass die sogenannte Schulmedizin schon immer nur für die Eliten systemrelevant war. Ob im antiken Griechenland oder in der Corona-Krise – unter dem Deckmantel vermeintlicher Wissenschaftlichkeit haben die Mediziner ihre Eigeninteressen stets über das Patientenwohl gestellt. Eine spannende und schockierende Pflichtlektüre – hier weiter!

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Sauberes Wasser ohne Pumpen! Erzeugt in nur 2 Minuten 1 Liter sauberes Trinkwasser. Ultimativer Schutz: Entfernen von Viren, Bakterien, Protozoen, Sedimenten und Mikroplastik unter den schwierigsten Wasserbedingungen. Der Filter wird einfach an einem Zelt, Baum oder Ähnlichem aufgehängt. Der 10-Liter-Behälter lässt sich an Wasserhähnen und Gewässern gleichermaßen leicht auffüllen und deckt den täglichen Bedarf an Wasser zum Trinken, Kochen und für die Körperpflege.

Schwerkraft-Wasserfilter >>>

„Du kannst mich mal!“ Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Gabe Brown ist zur Stimme und zum Gesicht der regenerativen Landwirtschaft auf der ganzen Welt geworden. Er bietet eine Fülle an revolutionären Lösungen an, wie man Boden aufbauen, unsere Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen kann – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Nichts ist sicherer und einfacher, um selbst stark verschmutztes Wasser zu reinigen und sich vor Viren zu schützen. Dieser Wasserfilter hält extrem lange und ist selbstreinigend – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...