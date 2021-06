Tagesenergie heute am 13. Juni 2021 – das dritte Auge öffnen

Die Tagesenergie heute schenkt wertvolle Unterstützung, das dritte Auge öffnen zu können und führt durch eine erweiterte Wahrnehmung zur Quelle des Seins – Lebensfülle und Seelenheil werden in unserem Leben manifestiert!

Das dritte Auge öffnen gelingt jedoch nur, wenn wir alles loslassen, was uns festhältst. Das können vergangene Erfahrungen, (Denk-)Gewohnheiten, Begierden und auch Menschen sein. Seien wir bereit dazu, uns durch eine Erweiterung der Wahrnehmung zur Quelle des Seins zu begeben, damit wir zu neuen Erkenntnissen gelangen können, die uns bisher verborgen geblieben sind.

Wir erkennen dabei, dass wir die Lebensfülle dieser Zeitqualität nur dann in unsere Leben integrieren können, wenn wir die machtvollen Instrumente der mentalen Ebene nutzen und das dritte Auge öffnen, damit wir unsere eigene Wirklichkeit manifestieren können und zu Seelenheil gelangen.

Wer anfängt, sich mit seinem dritten Auge zu beschäftigen, wird Erfahrungen machen, die man nicht mit dem erklären kann, was man bereits kennt!

Die Öffnung des dritten Auges ist ausschlaggebend für unsere ganzheitliche Gesundheit, denn es wirkt auf über 100 Körperprozesse ein, verbessert die Zellerneuerung und stärkt das Immunsystem. Als Organ unserer Seele führt das dritte Auge in das Einheitsbewusstsein und in die Verbundenheit mit allem Sein.

Wenn es uns gelingt, das dritte Aug zu öffnen, ermöglicht uns dies einen direkten Zugriff auf unser Unterbewusstsein. Wir gelangen an verborgenes Wissen, das für uns außerordentlich wichtig ist und das wir bewusst zur Lösung von Problemen und für ein besseres Leben einsetzen können.

Wenn wir wissen, wie wir uns einloggen müssen, können wir neue kraftvolle Energien abrufen!

Das dritte Auge öffnen >>>

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute – das dritte Auge öffnen

Jeder hat die Fähigkeit, sich eine erweiterte Wahrnehmung anzueignen, die nicht durch die körperlichen Sinne vermittelt werden muss, sondern direkt in unserem Bewusstsein stattfindet.

Ein offener und freier Geist, der bereit dazu ist, Neues zu entdecken und Altes loszulassen, ist äußerst wichtig für die Öffnung des dritten Auges.

Als Energiezentrum tief im Gehirn stärkt das Stirnchakra die Fähigkeit zu Erkenntnis und Intuition – Das dritte Auge öffnen sorgt für ein erweitertes Bewusstsein.

Das Dritte Auge ist die energetische Verbindung zu Seele und Geist. In jedem Menschen ist die Veranlagung zum sensitiven Wahrnehmen bereits vorhanden, wir müssen sie nur wieder wachrufen. Wenn wir das dritte Auge öffnen, stimmt uns das auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Am besten gelingt uns dies mit einer Meditation.

Durch die Verbindung zu tieferen Ebenen des vereinheitlichten Feldes wird das Gehirn von einer höheren Energie aktiviert, die Träger bestimmter Informationen in Form von Gedanken und Bildern ist. In diesem Moment werden Gehirn und Körper biologisch »aufgerüstet«.

Das dritte Auge öffnen – Geführte Meditation >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Im Lichte der Wahrheit

Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun! – Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht…

>>> erfährst du hier >>>.

Dieses aufrüttelnde Buch enthält beeindruckende und bewegende Erfahrungsberichte ganz »normaler« Menschen, die eine Nahtod-Erfahrung durchlebt haben. Die dramatischen Erlebnisse veränderten nicht nur das Leben der unmittelbar Betroffenen, sondern auch das Leben der Menschen in ihrer Umgebung. Ein einzigartiges Dokument, das beweist, dass alles Leben eins ist und hinter dem Schleier des Todes die Ewigkeit wartet! – hier weiter

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht – hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Liebe ist die universale Kraft des Göttlichen, und wer sie in seinem Herzen auf Dauer verankert, erfährt ein neues, friedvolles und beglückendes Leben. 21 magische Wege nach innen, in die Fülle des Herzens, bringen uns zurück zur Urliebe, um wahrhaft erfüllt zu leben – hier weiter.

Musik ist nicht nur schön – sie bewahrt auch unsere Gesundheit, hält jung und verbessert den Spracherwerb. Sie hilft bei Schlaganfall, chronischen Krankheiten und Demenz. Musik wirkt geradezu Wunder! Hier weiter >>>.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Jenseits aller psychischen Verwundungen und Traumata aus der Kindheit gibt es eine Seite in jedem von uns, die vital, kreativ, verspielt, spontan und tatendurstig ist: das Sonnenkind. Wenn wir diesen positiven Anteil des »inneren Kindes« in uns wiederentdecken und ihn stärken, halten wir den Schlüssel zu Heilung und Glück in Händen >>> hier weiter >>>.

Viele Menschen warten darauf, dass sich die Umstände bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir uns verändern. Wenn wir uns ein besseres Leben wünschen, beginnen wir jetzt mit einem ersten Schritt! Inspirierenden Gedanken und kraftvollen Affirmationen >>>.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

„Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen! Meine Heilkräuter und meine Rezeptvorschläge haben schon vielen Menschen in verzweifelten Situationen geholfen, bei leichteren Beschwerden wie auch bei schweren Erkrankungen. Möge dieses Buch allen, für die ich es geschrieben habe, Trost und Hoffnung bringen!“ Maria Treben – Bewährte Heilkräuter-Rezepte von Maria Treben >>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

…ist eine Einladung von Veit Lindau an dich, größer und freier darüber zu denken, was du kannst, wer du bist, was du der Welt zu geben hast und dementsprechend zu handeln! >>> hier weiter >>>.

Eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf für den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Ein Manifest für dein Leben… hier weiter >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...