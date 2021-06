Nürnberger Prozess 2021: Ärzte und Anwälte klagen wegen Verstöße gegen Nürnberger Kodex

Der Streit um die Gültigkeit und den Charakter des Nürnberger Kodex ist durch die Corona-Krise wieder voll entbrannt.

Ein Team von mehr als 1.000 Anwälten und über 10.000 medizinischen Experten, angeführt von Dr. Reiner Fuellmich, hat nun ein Gerichtsverfahren gegen die CDC, die WHO und die Davos-Gruppe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet.

Verschärfend kommt hinzu, dass Völkerrechtsexperten heute allgemein davon ausgehen, dass der Nürnberger Kodex Völkerrechtscharakter hat und somit einklagbares Recht darstellt.

.

Hintergründe zum neuen Nürnberger Prozess 2021 – Verstöße gegen den Nürnberger Kodex

Der sogenannte Nürnberger Kodex von 1947 ist laut Wikipedia eine zentrale und noch heute aktuell angewandte ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durchführung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen.

Anlass für den Nürnberger Kodex waren während der Zeit des Nationalsozialismus im Namen der medizinischen Forschung begangene Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere „verbrecherische medizinische Experimente“ und Zwangssterilisationen.

Der Nürnberger Kodex gehört seit seiner Formulierung in der Urteilsverkündung im Nürnberger Ärzteprozess (1946/47) insbesondere zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung (ähnlich wie das Genfer Gelöbnis) und besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen „die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich ist.

Das heißt, dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben und zudem in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen.

Das bedeutet aber auch, dass über das betreffende Gebiet die Einzelheiten und Hintergründe hinreichend bekannt sein und verstanden werden müssen, um eine eigenständige Entscheidung treffen zu können.

Ärzte und Anwälte klagen wegen Verstöße gegen Nürnberger Kodex

Fuellmich und sein Team stellen unter anderem den falschen PCR-Test und die Anweisung an Ärzte, jeden Komorbiditätstod als Covid-Tod zu bezeichnen, als Betrug dar. Der PCR-Test wurde nie für den Nachweis von Krankheitserregern konzipiert und ist bei 35 Zyklen zu fast 100% ungenau.

Alle PCR-Tests, die von der CDC überwacht werden, sind auf 37 bis 45 Zyklen eingestellt. Die CDC gibt zu, dass Tests über 28 Zyklen für ein positives, zuverlässiges Ergebnis nicht zulässig sind.

Damit sind über 90% der angeblichen Covid-Fälle / „Infektionen“ ungültig, die durch die Verwendung dieses falschen Tests festgestellt wurden. Zusätzlich zu den falschen Tests und gefälschten Totenscheinen verstößt der „experimentelle“ Impfstoff selbst gegen Artikel 32 der Genfer Konvention.

Nach Artikel 32 der Genfer Konvention von 1949 sind „Verstümmelungen und medizinische oder wissenschaftliche Experimente, die nicht für die medizinische Behandlung einer geschützten Person erforderlich sind“, verboten.

Nach Artikel 147 ist die Durchführung biologischer Experimente an geschützten Personen ein schwerer Verstoß gegen die Konvention.

.

Mit dem Nürnberger Kodex gegen das Massenimpfungen

Zur Erinnerung: Die durchschnittliche Dauer zur Entwicklung eines Impfstoffes beträgt normalerweise 6 – 8 Jahre; die bisher kürzeste Entwicklung betrug 4,5 Jahre. Die Corona-Impfstoffe wurden in deutlich weniger als einem Jahr entwickelt.

Die EU-Behörde hat dem zuerst zugelassenen Impfstoff von Biontech/Pfizer lediglich eine vorläufige Zulassung von einem Jahr erteilt, da wichtige Information fehlen. Desgleichen bei den weiteren Zulassungen, die im Eiltempo durchgepeitscht wurden.

Die Impfstoffhersteller bestehen darauf, von jeglicher Produkthaftung befreit zu werden. Wir wissen warum! Die nun angewandte mRNA-Technologie ist komplettes Neuland – ein Impfprinzip, dass trotz intensiver Forschung in den vergangenen 20 Jahren aufgrund der Nebenwirkungen noch nie regulär zugelassen worden ist.

Bei der Impf-Debatte wird deutlich, dass Nebenwirkungen gar nicht systematisch gesammelt wurden.

Durchimpfen – egal was es (an Geld oder Leben) kostet?

Corona-Impfstoff: mRNA-Impfung – Wo sind die validen Studien?

Eine Impfung mag notwendig sein, zumindest für jene, die aufgrund ihrer körperlichen Verfasstheit Gefahr laufen, bei einer Ansteckung einen schweren Verlauf zu erleiden, der dann eventuell tödlich enden könnte.

Aber die übergroße Anzahl jener Menschen, die dieses Risiko eines schweren Verlaufs gar nicht haben, dazu zwingen zu wollen, sich einem experimentellen Impfstoff auszusetzen, widerspricht jeglicher Ethik – nicht nur der Medizinethik des Nürnberger Kodex.

Man mag einwenden, dass die Entscheidung doch jedem selbst überlassen bleibt und staatlich niemand gezwungen würde. Das mag formal stimmen.

Die Diskussionen über Impfpass, Testzwang, Zutrittsregeln und Reisebestimmungen sind jedoch faktisch einer Zwangsmaßnahme gleichzusetzen.

.

Der Nürnberger Kodex 1947

1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können.

Diese Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere weitergegeben werden kann.

2. Der Versuch muss so gestaltet sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. Er darf seiner Natur nach nicht willkürlich oder überflüssig sein.

3. Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und naturkundlichem Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, dass die zu erwartenden Ergebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden.

4. Der Versuch ist so auszuführen, dass alles unnötige körperliche und seelische Leiden und Schädigungen vermieden werden.

5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein mit Fug angenommen werden kann, dass es zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird, höchstens jene Versuche ausgenommen, bei welchen der Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dient.

6. Die Gefährdung des Menschen darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind.

7. Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge zu tragen, um die Versuchsperson auch vor der geringsten Möglichkeit von Verletzung, bleibendem Schaden oder Tod zu schützen.

8. Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Grösste Geschicklichkeit und Vorsicht sind auf allen Stufen des Versuchs von denjenigen zu verlangen, die den Versuch leiten oder durchführen.

9. Während des Versuches muss der Versuchsperson freigestellt bleiben, den Versuch zu beenden, wenn sie körperlich oder psychisch einen Punkt erreicht hat, an dem ihr seine Fortsetzung unmöglich erscheint.

10. Im Verlauf des Versuchs muss der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein, den Versuch abzubrechen, wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten Glaubens, seiner besonderen Erfahrung und seines sorgfältigen Urteils vermuten muss, dass eine Fortsetzung des Versuches eine Verletzung, eine bleibende Schädigung oder den Tod der Versuchsperson zur Folge haben könnte.

.

Eine Zeitbombe für Ignoranten – Professor Bhakdi und der Nürnberger Kodex



.

Verstöße gegen den Nürnberger Kodex

Nürnberger Kodex # 1: Freiwillige Zustimmung ist entscheidend

Niemand sollte gezwungen werden, ohne informierte Zustimmung an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Viele Medien, Politiker und Nicht-Mediziner drängen die Menschen dazu, die Impfung zu nehmen. Sie informieren nicht über die negativen Auswirkungen oder Gefahren dieser Gentherapie.

Alles, was man von ihnen hört, ist – „sicher und effektiv“ und „die Vorteile überwiegen die Risiken“. Mit Blockaden, Zwang und Drohungen werden die Menschen gezwungen, diesen Impfstoff zu nehmen, oder sie werden unter dem Mandat eines Impfpasses oder Grünen Passes von der Teilnahme an der freien Gesellschaft ausgeschlossen.

Während der Nürnberger Prozesse wurden auch die Medien strafrechtlich verfolgt und Mitglieder wurden hingerichtet, weil sie die Öffentlichkeit belogen hatten, zusammen mit vielen der Ärzte und Nazis, die wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit für schuldig befunden wurden.

Nürnberger Kodex # 2: Erträge mit fruchtbaren Ergebnissen, die nicht mit anderen Mitteln erzeugt werden können

Wie oben erwähnt, erfüllt die Gentherapie nicht die Kriterien für einen Impfstoff und bietet keine Immunität gegen das Virus. Es gibt andere medizinische Behandlungen, die fruchtbare Ergebnisse gegen Covid liefern, wie Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink und die Stärkung des Immunsystems bei Grippe und Erkältungen.

Nürnberger Kodex # 3: Grundlagenversuche als Ergebnis von Tierversuchen und natürliche Krankheitsgeschichte

Diese Gentherapie übersprang Tierversuche und ging direkt zu Menschenversuchen über. In der mRNA-Forschung von Pfizer verwendet – eine Studie auf mRNA mit Rhesusaffen Affen mit BNT162b2 mRNA und in dieser Studie alle Affen entwickelt Lungenentzündung. Aber die Forscher betrachteten das Risiko gering, da es sich um junge gesunde Affen im Alter von 2-4 Jahren handelte.

Israel hat Pfizer eingesetzt und der Internationale Gerichtshof hat die Forderung akzeptiert, dass 80 % der Empfänger mit Lungenentzündung mit dieser Gentherapie geimpft werden sollten. Trotz dieser alarmierenden Entwicklung entwickelte Pfizer seine mRNA für Covid weiter, ohne Tierversuche.

Nürnberger Kodex # 4: Vermeide alles unnötige Leiden und Verletzungen

Seit dem Start des Experiments wurden in den USA mehr als 4.000 Todesfälle und 50.000 Impfstoffverletzungen im Rahmen des CDC VAERS-Berichtssystems gemeldet. In der EU wurden mehr als 7.000 Todesfälle und 365.000 Impfstoffverletzungen gemeldet. Dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen diesen Kodex.

Nürnberger Kodex # 5: Es darf kein Experiment durchgeführt werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass es zu Verletzungen oder zum Tod kommen wird

Siehe Nr. 4, basierend auf faktenbasierten medizinischen Daten, verursacht diese Gentherapie Tod und Verletzung. Frühere Forschungen über mRNA zeigen auch mehrere Risiken, die für dieses aktuelle experimentelle Gen-Experiment ignoriert wurden.

Eine Studie von 2002 über SARS-CoV-1-Nagelproteine zeigte, dass sie Entzündungen, Immunpathologie und Blutgerinnsel verursachen und die Angiotensin-2-Expression hemmen. Dieses Experiment zwingt den Körper, dieses Nagelprotein zu produzieren, das alle diese Risiken in sich trägt.

Nürnberger Kodex # 6: Das Risiko sollte niemals den Nutzen übersteigen

Covid-19 hat eine Heilungsrate von 98-99%. Impfschäden, Tod und unerwünschte Nebenwirkungen der mRNA-Gentherapie überwiegen dieses Risiko bei weitem.

Die Verwendung von “ leaky“ Impfstoffen wurde von den USA und der EU für den landwirtschaftlichen Gebrauch verboten, aufgrund der Marek-Huhn-Studie, die zeigt, dass „heiße Viren“ und Varianten auftreten… die Krankheit noch tödlicher machen.

Dennoch wurde dies für den menschlichen Gebrauch von der CDC ignoriert, wohl wissend, dass das Risiko neuer, tödlicherer Varianten durch undichte Impfungen entsteht. Die CDC ist sich völlig bewusst, dass die Verwendung von undichten Impfstoffen das Auftauchen von tödlicheren) Stämmen begünstigt. Dennoch haben sie dies ignoriert, wenn es um den Menschen geht

Nürnberger Kodex # 7: Vorbereitungen müssen für selbst entfernte Möglichkeiten von Verletzung, Behinderung oder Tod getroffen werden

Es wurden keine Vorbereitungen getroffen. Diese Gentherapie übersprang Tierversuche. Die eigenen klinischen Phase-3-Studien der Pharmafirmen werden erst 2022/2023 enden. Diese Impfstoffe wurden als Notfall zugelassen. Sie dienen nur dazu, einer falsch informierten Öffentlichkeit etwas aufzuzwingen. Sie sind NICHT von der FDA zugelassen.

Nürnberger Kodex # 8: Experimente müssen von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden

Politiker, Medien und Schauspieler, die behaupten, dies sei ein sicherer und wirksamer Impfstoff, sind nicht qualifiziert. Propaganda ist keine medizinische Wissenschaft. Viele Geschäfte wie Walmart & Drive-Through-Impfzentren sind nicht qualifiziert, experimentelle medizinische Gentherapien an der uninformierten Öffentlichkeit durchzuführen.

Nürnberger Kodex # 9: Jeder muss die Freiheit haben, das Experiment jederzeit zu beenden

Trotz des Aufrufs von über 85.000 Ärzten, Krankenschwestern, Virologen und Epidemiologen – das Experiment wird nicht beendet. Tatsächlich gibt es derzeit viele Versuche, Gesetze zu ändern, um die Einhaltung von Impfvorschriften zu erzwingen. Dazu gehören Zwangs- und Pflichtimpfungen.

Alle sechs Monate sind experimentelle “ Impfungen “ geplant, ohne dass die wachsende Zahl von Todesfällen und Verletzungen, die bereits durch dieses Experiment verursacht wurden, beachtet wird. Diese Aktualisierungen werden ohne jegliche klinische Studien verabreicht. Hoffentlich wird dieser neue Nürnberger Prozess diesem Verbrechen gegen die Menschheit ein Ende setzen.

Nürnberger Kodex # 10: Der Forscher muss das Experiment jederzeit abbrechen, wenn es einen wahrscheinlichen Grund für Verletzungen oder Tod gibt

Aus den statistischen Berichtsdaten ist klar ersichtlich, dass dieses Experiment zu Tod und Verletzung führen kann. Aber nicht alle Politiker, Pharmafirmen und sogenannten Experten machen irgendeinen Versuch, dieses Experiment zu stoppen, das einer falsch informierten Öffentlichkeit nachweislich schadet.

Nürnberger Ärzteprozess 1947 wegen Verstöße gegen den Nürnberger Kodex

Am 20. August 1947 wurden im Sitzungssaal 600 des Justizpalastes in Nürnberg die Urteile gegen Nazi-Ärzte gefällt.

Bemerkenswert ist, dass die Richter trotz der bekanntgewordenen Ungeheuerlichkeiten ihren Blickwinkel nicht nur auf das Geschehene und den daran Beteiligten richteten.

Sie erkannten vielmehr auch, dass die Problematik von Versuchen am Menschen ein allgemeines ethisches Problem darstellt und a l l e Ärztinnen und Ärzte in der Welt betrifft.

.

Quellen: Connectiv Events, Wikipedia, Universitätsclub und Sucharit Bhakdi – Die Alpenschau bedankt sich!

