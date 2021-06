Primum non nocere: Mit der Kinderimpfung werden die Grenzen überschritten

Primum non nocere legt der Durchführung von medizinischen Maßnahmen – wozu auch die Kinderimpfung gehört – normalerweise Grenzen auf.

Primum non nocere bedeutet übersetzt „Zuerst einmal nicht schaden“ und ist ein elementarer Grundsatz des Hippokratischen Eides, welchen Ärzte ablegen.

In der Frage der Impfung von Kindern und Jugendlichen entfaltet sich jedoch gerade ein Drama mit vielen Darstellern und Interessen.

Wir befinden uns zwar noch am Anfang des ersten Aktes, doch schon lässt sich erahnen, in welcher Tragik das Ganze enden könnte.

.

Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wem nützt die aktuelle Pandemie? – hier weiter.

Kinderimpfung und die möglichen Folgen

Kaum verhüllter Zwang, so lassen sich viele Entwicklungen der deutschen Corona-Politik beschreiben. Jetzt richtet sich bezüglich der Corona-Impfung das Augenmerk auf Kinder und Jugendliche. Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, wie sie sich abzeichnet, wird dieser indirekte Zwang üble Folgen haben.

Zuerst einmal sollten wir die nüchternen Fakten in Erinnerung rufen. Kinder und Jugendliche, die an COVID-19 erkranken, erleiden sehr selten einen schweren Verlauf. In der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion vom 9. April wurden gerade elf Todesfälle in der Altersgruppe unter 20 Jahren benannt. Bezogen auf die 385.022 belegten Infektionsfälle sind das 0,000028 Prozent.

Wenn man dann noch mit einbezieht, dass die allgemeine Dunkelziffer nach der Münchner Kohortenstudie 75 Prozent beträgt, also viermal so viele Menschen eine Infektion hinter sich haben, wie als Infizierte erfasst sind, käme man auf 0,000007 Prozent Sterblichkeit.

In Wirklichkeit liegt sie noch darunter, weil die Quote unerkannter Infektionen bei Kindern und Jugendlichen infolge der weit milderen Verläufe höher sein dürfte als bei Erwachsenen. Oder anders herum – von 140.000 infizierten Kindern bräuchten 1.200 eine Behandlung im Krankenhaus, 17 müssten auf die Intensivstation und eines würde an der Erkrankung versterben.

Das klingt erst einmal wie ein bösartiges Rechenspiel, ist aber eine nötige Vergleichszahl, um Sinn oder Unsinn einer Impfung zu bewerten. Denn auch, wenn es aus dem Blick geraten ist:

Der erste Grundsatz ärztlichen Handelns lautet „primum non nocere“ – vor allem nicht zu schaden.

Und das gilt bezogen auf den einzelnen Patienten, dass er keiner Behandlung unterzogen werden darf, die ihm mehr schadet als nutzt. Nach den vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichten Informationen kommt in der bisherigen Impfkampagne ein Todesfall auf 56.400 Geimpfte.

Das bedeutet, dass nach den offiziellen Zahlen die Gefahr für Kinder und Jugendliche dreimal so hoch ist, an der Impfung zu versterben wie an der Erkrankung selbst.

Das müsste eigentlich – primum non nocere – die Frage grundsätzlich geklärt haben.

Dennoch wird gerade von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewaltig darauf gedrängt, auch Kinder und Jugendliche zu impfen, und zwar mit dem BioNTech-mRNA-Impfstoff.

.

.

Achtung der Countdown läuft bereits!

Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Erfahren wir bald die Wahrheit? – hier weiter.

.

Dabei ist klar, dass langfristige Nebenwirkungen bei dieser Art des Impfstoffs völlig unbekannt sind, aber naturgemäß desto schwerer wiegen, je jünger die geimpfte Person ist. Die Vernunft würde, wenn überhaupt, zu einem anderen Impfstoff raten.

Einzelne Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen und Bayern stecken bereits in den Vorbereitungen für Impfkampagnen für Schüler ab zwölf. Andere warten noch ab. Schließlich äußert sich die Ständige Impfkommission (STIKO) noch vorsichtig.

Aber die Anzeichen mehren sich, dass sich das demnächst ändern wird. Nicht, weil die medizinische Bewertung der Impfung sich ändert. Gerade bei den mRNA-Impfstoffen wäre eine wirkliche Bewertung erst in einigen Jahren denkbar. Nein, es dürfte sich ändern, weil bereits medialer Druck in diese Richtung aufgebaut wird.

Dazu gehören Meldungen wie „Schüler fordern Vorgriffsrecht auf BioNTech-Impfstoff“ in der Tagessschau.

Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz (eines Zusammenschlusses der Landesschülersprecher) und, da nebenbei auch Geschäftsführer der Jusos Bergisch Gladbach, ein aufstrebender angehender Berufspolitiker, äußerte sich entsprechend und fand dafür ein breites Medienecho. Schließlich ist nichts überzeugender, als wenn die Betroffenen scheinbar nichts anderes wünschen.

Dazu gehören aber auch Beiträge wie dieser im Deutschlandfunk: „Fünf Gründe, Kinder gegen COVID-19 zu impfen“.

Der erste Punkt, der angeführt wird, ist, dass Kinder und Jugendliche doch so sehr unter den Maßnahmen leiden. Daraus wird aber mitnichten die Konsequenz gezogen, dass die Regierung diese Maßnahmen beenden solle.

Das zweite „Argument“ lautet, ein Impfstoff, der zugelassen sei, sei schon allein deshalb vertrauenswürdig. Argument vier dürfte eines der Leitmotive der kommenden Wochen werden:

„Es wird nicht reichen, nur die Erwachsenen zu impfen – fast 13 Millionen Deutsche sind unter 16 Jahren. Sie pauschal nicht zu impfen, gefährdet das Ziel, eine möglichst große Immunität zu erreichen.“

Schon zwei Wochen davor hatte eine Mitarbeiterin desselben Senders Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dieselbe Behauptung als eine Art sprachlichen roten Teppich ausgerollt, um dadurch seine Verkündung eines „Impfangebotes“ an alle Menschen ab zwölf Jahren einzuleiten:

„Viele Experten sind sich auch einig, für Herdenimmunität brauchen wir die Impfung von Jugendlichen, von über 12-Jährigen.“

Um danach geradezu auf eine Zulassung von BioNTech zu drängen.

Primum non nocere?

Der Staatssender Deutsche Welle legt noch eins drauf:

„Die Annahme, dass die Kinder vor COVID-19 allein durch das Impfen der Erwachsenen geschützt werden können, ist falsch.“

Und findet sogar einen Vertreter des Verbands der Kinder- und Jugendärzte, der ergänzt:

„Wenn wir von 80 Millionen Bundesbürgern ausgehen, dann aber von 80 Prozent davon (mit Impfungen erreicht), dann wird es total knapp, wenn man eine gesamte Bevölkerungsgruppe auslässt. Und deshalb brauchen wir die Kinder und Jugendlichen auch mit im Boot.“

In einem Beitrag des SWR werden Eltern, die die Impfung nicht für sicher halten, gleich beschimpft. Man müsse ja schließlich Kinder impfen, um zu beweisen, dass der Impfstoff sicher sei.

„Denn nur so fallen seltene und sehr seltene Nebenwirkungen auf. Und zu sagen ‚Ja, Kinder sollen damit geimpft werden, damit wir herausfinden, ob der Impfstoff auch sicher ist – aber bitte nicht meine‘ ist egoistisch.“

.

.

Primum non nocere?

Zugegeben, der direkte Informationswert solcher Aussagen ist gering.

Aber sie lassen erkennen, in welche Richtung sich die Argumentation entwickeln wird. Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, sind unsolidarisch und egoistisch. Das ist, nebenbei bemerkt, eine Verstümmelung des Begriffs Solidarität hin zum „kaum verhüllten Zwang“.

Szenenwechsel. Woher kommt dieser Drang, ausgerechnet den BioNTech-Impfstoff immer neuen Zielgruppen in die Adern zu jagen? Die Antwort darauf findet sich unter anderen im Handelsblatt vom 20. April dieses Jahres. Dieser Artikel berichtet von der Pharmakonferenz, die das Blatt jährlich ausrichtet und die dieses Jahr rein virtuell stattfand.

Dennoch, man kann sich dabei einen Saal voller Vertreter der deutschen pharmazeutischen Industrie denken. Der Chef des Verbands der forschenden pharmazeutischen Industrie, Han Steutel, bejubelt da die mRNA-Entwicklungen von BioNTech und Curevac.

„Das könnte für den Pharmastandort Deutschland wissenschaftlich und wirtschaftlich eine nachhaltige Bedeutung haben.“

Die Bundesregierung erklärte schon im März auf eine Anfrage der FDP hin die Biotechnologieforschung zu einer systemrelevanten Industrie, die man am Standort Deutschland zu stärken wünsche.

Das erklärt, warum auswärtige Impfstoffe mit aller Gewalt ferngehalten werden, auch wenn das dem eigentlich erklärten Ziel einer möglichst schnellen Impfung der Bevölkerung widerspricht:

Nur die Impfung mit einem deutschen Impfstoff dient den Interessen der deutschen Industrie.

Die STIKO zweifelt? Sie wird es lassen – Non nocere?

Hier geht es um eine mögliche Vormachtstellung auf einem Zukunftsmarkt, da darf man nicht kleinlich sein. Eltern, die egoistisch auf dem Wohl ihrer Kinder bestehen, dürfen Deutschlands Größe nicht im Weg stehen.

Wie aber wird sich das tatsächlich weiter entfalten? Da nun klar ist, dass die Faktenlage und das ärztliche Ethos ignoriert werden, die Kanzlerin eisern entschlossen ist, die Herde bis zum letzten Lamm durchzuimpfen, und die Medien ihr brav sekundieren werden?

Nun, der dritte Akt, nachdem die Truppen einmal aufgestellt sind, dürfte in ausgiebiger Seelenmassage bestehen. Die Tonart zeichnet sich schon ab. Sobald die Impfung für Kinder freigegeben ist, werden sich die Berichte über die verheerenden Folgen der Maßnahmen für Kinder und Jugendliche häufen.

Das Material darüber liegt längst vor – schon 2020 hatte die DAK gemeldet, dass als Folge des Lockdowns sich in Berlin die Zahl der Einweisungen in die Kinder- und Jugendpsychiatrien verdoppelt hatte.

Kinder und Jugendliche leiden unter den Maßnahmen. Sie fürchten die Zukunft; sie verlieren jede Freude am Lernen; sie entwickeln psychische Störungen, die zuvor nicht da waren; all das ist dokumentiert, spielte aber bisher bei der Berichterstattung eine völlig untergeordnete Rolle.

Man könnte Wetten darauf abschließen, dass sich das jetzt ändern wird. Eine Welle des Mitgefühls mit der gequälten Kreatur wird durch die Gazetten fluten. Mitgefühl mit einem Pferdefuß.

Denn es wird von zwei Botschaften begleitet. Die erste wird lauten: Jetzt könnte das ganze Elend endlich ein Ende haben, denn es gibt ja die Impfung; und die zweite: Wenn da nicht die egoistischen Eltern wären, die sich verweigern.

Bisher sieht nach einer Umfrage der Augsburger Allgemeinen fast die Hälfte eine Impfung von Kindern skeptisch, und ein Drittel will seine Kinder gar nicht impfen lassen. Die rechte Opferbereitschaft ist also noch nicht vorhanden.

Und einem direkten Impfzwang steht die Haftung im Wege. Denn sobald eine Impfung erzwungen wird, haftet der Erzwinger für alle dadurch verursachten Schäden. Aber es gibt die Option des indirekten Zwangs.

Wenn erst einmal, unter medialem Missbrauch des Corona-Maßnahmenelends der Jugend, die richtige Stimmung geschaffen ist, muss dann nur noch der Position des Ärztetages gefolgt werden, der Anfang des Monats eine Impfkampagne bei Kindern forderte.

Darin heißt es:

„Das Recht auf Bildung kann im Winter 2021/2022 nur mit einer rechtzeitigen COVID-19-Impfung gesichert werden. (…) Die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe erlangen Familien mit Kindern nur mit geimpften Kindern zurück.“

Was also, wenn der Schulbesuch im Herbst oder auch nur die Aufhebung von Maskenpflicht, Abstandsgebot und Fernunterricht vom Vollzug der Impfung abhängig gemacht werden?

Also zwar kein direkter Impfzwang verhängt wird, aus dem oben erwähnten Grund, aber ohne Impfung die Schulpflicht nicht erfüllt werden kann?

Wie sich die Lehrer dazu stellen, dürfte eine wichtige Rolle spielen. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe erklärte jüngst, Kinder und Jugendliche dürften aber nicht nur geimpft werden, damit sie Schulen zum Präsenzunterricht zurückkehren könnten.

Der Sprecher des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat sich aber schon enttäuscht darüber geäußert, dass bisher keine speziell auf Jugendliche zugeschnittene Impfkampagne geplant sei.

Aber nehmen wir es einfach mal an. Wir haben im Verlauf dieser Krise schon viele Dinge erlebt, die davor niemand für möglich gehalten hätte – Testpflicht vor einem Biergartenbesuch beispielsweise.

Und wenn man sich nicht zum Spielball der politischen Entscheidungen machen lassen möchte, bleibt nichts anderes übrig, als verschiedene mögliche Entwicklungen vorab zu durchdenken und seine jeweilige Antwort darauf zu finden.

Tun wir so, als würde das Wirklichkeit im Herbst: Schulbesuch nur noch nach Impfung. Ganz freiwillig natürlich.

Jetzt muss ich ein wenig auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, um zu illustrieren, wie das ab diesem Punkt weitergehen könnte. In meiner Zeit im Münchner Stadtrat hatte ich Kontakt mit einer Familie, deren fünfzehnjährige Tochter den Schulbesuch verweigerte.

Wohlgemerkt, das Mädchen ging zu den Schulaufgaben immer noch in die Schule und hatte immer noch gute Noten. Trotzdem wurde sie erst vom Gymnasium geworfen, dann bis in die Hauptschule weitergereicht und zuletzt vom Jugendamt aus der Familie geholt und in ein geschlossenes Jugendheim gebracht.

Wohlgemerkt, sie war nicht selbstmordgefährdet, hatte keine Essstörung, war nicht gewalttätig oder selbstzerstörerisch, sie wollte nur nicht in die Schule gehen.

Die Eltern waren entsetzt. Ich fragte damals nach, wo denn für das Jugendamt die Selbst- oder Fremdgefährdung sei, wenn außer dem Fernbleiben von der Schule nichts vorlag, erhielt aber mit Verweis auf den Datenschutz keine Antwort.

Gleichzeitig versuchte das Jugendamt, den Eltern das Sorgerecht zu nehmen. Nun muss man dazu sagen, dass das Münchner Jugendamt keinesfalls eines der schlechtesten ist; es gibt dort viele engagierte und aufmerksame Mitarbeiter. Aber man darf ebenfalls nie vergessen, dass auch die Jugendhilfe ein Geschäft ist und stationäre Unterbringung eine ganze Menge einbringt. Wir reden hier von Tagessätzen von 500 Euro und mehr.

Und wo so viel Geld im Spiel ist, geschehen auch eigenartige Dinge. Das Mädchen ist damals aus dem Heim geflüchtet, und Eltern wie Tochter hielten sich so lange im Ausland auf, bis in der Gerichtsverhandlung über das Sorgerecht der Antrag des Jugendamtes scheiterte. Erst dann konnten sie anfangen, in ein normales Leben zurückzukehren.

Betreiber von Heimen für Kinder und Jugendliche sind meistens die Wohlfahrtskonzerne, also Caritas, Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband, aber es gibt inzwischen eine ganze Menge privatwirtschaftlich betriebener Einrichtungen. Sie alle wurden 2015 massiv ausgebaut, um die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu betreuen. Ihnen geht seit einiger Zeit der Nachschub aus.

Es wird nur von wenigen wahrgenommen, aber diese Wohlfahrtsverbände sind wirtschaftliche Giganten mit Beschäftigtenzahlen von jeweils über einer halben Million, darunter hauptsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter. Allein der Deutsche Caritasverband verfügt über 600.000 Angestellte und 500.000 ehrenamtliche Helfer.

So ein Konzern hat Einfluss und Macht und vermag es durchaus, die Politik in seinem Interesse zu bewegen. Stationäre Jugendhilfe ist einer der ergiebigsten Sektoren auf diesem Markt. Gäbe es diese mächtigen Mitspieler nicht, man müsste sich weniger Sorgen machen, was im Falle eines Schulbesuchs nur mit Impfung geschieht.

So aber kann man den Eltern, die sich jetzt über die Kinderimpfung Sorgen machen, zwar entgegnen, dass das nicht bewiesen ist und nicht unbedingt so kommen muss, aber man kann nicht sagen, ihre Sorgen seien unbegründet und völlig an den Haaren herbeigezogen.

Natürlich könnte man das Problem auch anders lösen – die Lehrer, die geimpft werden wollen, impfen, und dann den Kindern und Jugendlichen ihr Leben zurückgeben.

Aber der ganze Verlauf des letzten Jahres belegt, dass die vernünftigen Maßnahmen eher selten ergriffen werden und sich im Zweifel die lebensfeindlichste Variante durchsetzt.

.

.

Man wird in den nächsten Wochen sehen, wie hoch der Druck auf Jugendliche wird, sich impfen zu lassen, da die Europäische Arzneimittelagentur EMA ja nun die erste Freigabe erteilt hat.

Je stärker der Druck wird, desto höher steigt die Wahrscheinlichkeit für einen hässlichen Herbst für Kinder und ihre Eltern – mit Folgen, die jetzt noch gar nicht absehbar sind.

Die gewaltigen ökonomischen Interessen, die dabei im Spiel sind, können nur mit wesentlich mehr Widerstand in die Schranken gewiesen werden.

Quellen: Dagmar Henn und Wikipedia – Die Alpenschau bedankt sich!



Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität!

Das Erscheinen der letzten Vorzeichen >>>

Dr. Gerd Reuther blickt kritisch auf 2500 Jahre europäische Medizingeschichte zurück und stellt fest, dass die sogenannte Schulmedizin schon immer nur für die Eliten systemrelevant war. Ob im antiken Griechenland oder in der Corona-Krise – unter dem Deckmantel vermeintlicher Wissenschaftlichkeit haben die Mediziner ihre Eigeninteressen stets über das Patientenwohl gestellt. Eine spannende und schockierende Pflichtlektüre – hier weiter!

Woran erkennt man eine echte Pandemie? Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wo bleibt die Evidenz in der Corona-Krise? Wo ist die Debatte? Was passiert in Heimen und Kliniken? Werden Gesundheitsbehörden missbraucht? Was ist institutionelle Korruption? Wem nützt die aktuelle Pandemie? – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Erfahren wir bald die Wahrheit? – hier weiter.

Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will und auf dem Lande mit der Natur lebt und spirituelles Wissen bewahrt – hier weiter.

Mittlerweile sind täglich Eingriffe der Netzbetreiber zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität des Netzes erforderlich. Oft hatten wir einfach nur Glück, dass es bei kleineren Störungen blieb. Doch wir sind weder als Privatpersonen noch auf staatlicher Ebene für den Fall eines Blackouts vorbereitet sind – der in unserer Just-in-time-Gesellschaft fatale Auswirkungen hätte.

Es ist eine Katastrophe, die alle unterschätzen! – hier weiterlesen >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Das Überleben nach russischer Art zeichnet sich dadurch aus, dass sich der Mensch nicht auf verschiedene Ausrüstungsgegenstände verlässt, sondern auf sich selbst – und auf sein Können. Nach dieser Art grenzt sich der Mensch nicht von der Natur ab, sondern versucht, mit ihr zu verschmelzen, sich in der Natur aufzulösen, ein Teil davon zu werden – hier mehr dazu.

Beständig wird wiederholt, dass nur eine Impfung das Problem Corona lösen kann. Politik, Medien und auch die Medizin – besonders die Virologen – sehen nur darin eine Heilungsmöglichkeit. Was aber, wenn es auch andere Möglichkeiten der Therapie gäbe? – hier weiter.

Sind sie medizinische Wunderwaffen gegen Krankheitsepidemien oder Ursachen zahlreicher gesundheitlicher Störungen und verursachen damit mehr Schaden als Nutzen? Wie wirkt sich Impfen bzw. Nicht-Impfen auf Kinder und Eltern aus? Ist Impfen gar eine gesellschaftliche Norm und führt Nicht-Impfen zu Ausgrenzung? Hier die Antworten >>>

Sucharit Bhakdi gibt hier spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten, so dass jeder zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden kann, weiß, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie man ihnen begegnen kann. Die Macht des Wissens wird jedem zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen – hier weiterlesen >>>.

Notstandsverordnungen, Hubschrauber, Wasserwerfer, Spezialeinheiten, Polizeihunde, Reiterstaffeln, Schlagstöcke und Pfefferspray: Was man sonst nur von autoritären Regimen kennt, ist unter Angela Merkels Regierung nun auch in Deutschland bittere Realität geworden. Hinter vorgehaltener Hand erklären gut informierte Sicherheitsexperten in aller Deutlichkeit: Die Frage ist nicht, ob es in Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, sondern wann – hier weiter.

Immer mehr Menschen erkennen, dass es wichtig ist, einen Notvorrat an Nahrung daheim zu haben. Ob Sie nun Obst oder Gemüse einlegen, verschiedene Konservendosen oder ein paar Langzeitlebensmittel bei sich im Keller lagern – Sie werden für den Notfall bestens gerüstet sein.

Langzeitlebensmittel für die Krisenvorsorge >>>

Sauberes Wasser ohne Pumpen! Erzeugt in nur 2 Minuten 1 Liter sauberes Trinkwasser. Ultimativer Schutz: Entfernen von Viren, Bakterien, Protozoen, Sedimenten und Mikroplastik unter den schwierigsten Wasserbedingungen. Der Filter wird einfach an einem Zelt, Baum oder Ähnlichem aufgehängt. Der 10-Liter-Behälter lässt sich an Wasserhähnen und Gewässern gleichermaßen leicht auffüllen und deckt den täglichen Bedarf an Wasser zum Trinken, Kochen und für die Körperpflege.

Schwerkraft-Wasserfilter >>>

Die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen scheinen oftmals keinem umfassenden Klärungsprozess zu folgen, Empfehlungen von Experten und Nichtexperten werden in Windeseile gesetzlich umgesetzt und die Medien hinterfragen nicht. Was geschieht hier eigentlich – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Seit Beginn des Jahres 2020 wurden die Bürger gezielt von Politik und Medien mit apokalyptischen Horrorszenarien konfrontiert. Die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen gleicht einer Kriegsberichterstattung – Stefan Schubert deckt auf >>>.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

„Du kannst mich mal!“ Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Gabe Brown ist zur Stimme und zum Gesicht der regenerativen Landwirtschaft auf der ganzen Welt geworden. Er bietet eine Fülle an revolutionären Lösungen an, wie man Boden aufbauen, unsere Ökosysteme heilen und gewinnbringend einen Familienbetrieb führen kann – hier weiter.

Wenn der Strom für längere Zeit ausfällt, dann ist der Der Primus OmniFuel Mehrstoffkocher die perfekte Alternative, sich weiterhin mit warmer Mahlzeit zu versorgen. Intensiv wurde er über viele Jahre hinweg getestet und hat sich bei zahllosen Expeditionen bewährt. Er ist extrem robust, zuverlässig, leistungsstark und besteht auch unter härtesten Bedingungen: extreme Höhen, sehr niedrige oder auch hohe Temperaturen – hier mehr Informationen >>>.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Der ursprünglich für das amerikanische Militär entwickelte Wasserfilter ist jetzt auch für Globetrotter, Wanderer und für die Krisenvorsorge erhältlich. Nichts ist sicherer und einfacher, um selbst stark verschmutztes Wasser zu reinigen und sich vor Viren zu schützen. Dieser Wasserfilter hält extrem lange und ist selbstreinigend – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...