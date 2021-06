Nach den COVID-19-Sperren und Restriktionen wird der Great Reset unter dem Deckmantel einer „Vierten Industriellen Revolution“ ausgerollt.

Der Great Reset sieht eine Transformation des Kapitalismus vor, die zu permanenten Einschränkungen grundlegender Freiheiten und Massenüberwachung führt, während Existenzen und ganze Sektoren geopfert werden.

Es dürfte inzwischen für alle offensichtlich sein, dass wir an der Wegscheide für einen weiteren Neuanfang der Welt angekommen sind – mit katastrophalen Folgen.

Der Club der reichsten Menschen und der größten naturzerstörenden Konzerne will den “Great Reset”, den Großen Neustart. Statt Armut, Krankheiten, Übervölkerung und Naturzerstörung verheißen uns die Megareichen eine faire Welt in Einklang mit der Natur. Absurd? Ja. Zynisch? Natürlich. Zu ignorieren? Auf keinen Fall!

COVID-19 – Der Weg in eine neue Weltordnung >>>

Great Reset unter dem Deckmantel einer vierten industriellen Revolution

Die Hälfte der Menschheit muss immer noch mit Einschränkungen leben, sei es die Mundschutzpflicht oder die Selbstisolation bei einer Corona-Erkrankung.

Auch die Freiheit der Meinung ist nicht mehr gewährleistet. Die neue Form der (Internet-)Blockwarte erzeugen ein Klima der Überwachung und des Denunziantentums.

Die Regierungen greifen zudem ganz offen die Bewegungsdaten der Smartphones der Menschen ab, um die Bewegungen aller Bürger jederzeit überwachen zu können.

Das medizinische Kriegsrecht wurde längst ausgesprochen und die Gesundheitsminister haben die Staatsgewalt übernommen – und es wird nur noch schlimmer werden.

Welche Herrschaftsform auch kommt, sie wird totalitär sein, und zwar in einem Ausmaß, wie wir es bislang nicht gekannt haben. Die Demokratie hat bereits schweren Schaden genommen. Mehr denn je stehen wir am Scheideweg zwischen Freiheit und Knechtschaft. Jetzt entscheidet sich das Schicksal der kommenden Generationen – hier weiter.

Great Reset: Der Neustart des Systems

Durch den Great Reset werden kleinere Unternehmen in den Bankrott getrieben oder von Monopolen aufgekauft werden. Die Wirtschaft wird „umstrukturiert“ und viele Jobs und Aufgaben werden von KI-gesteuerter Technologie übernommen.

Das WEF sagt, dass die Öffentlichkeit alles, was sie benötigt, „mieten“ wird: Abschaffung des Eigentumsrechts unter dem Deckmantel einer „grünen Wirtschaft“, die von der Rhetorik des „nachhaltigen Konsums“ und des „Klimanotstands“ untermauert wird.

Gleichzeitig werden neue („grüne Produkt“-)Märkte geschaffen, und auf dem Rücken von Covid-19 eröffnen sich im Ausland neue Möglichkeiten der Gewinnabschöpfung.

So hat der Präsident der Weltbankgruppe, David Malpass, erklärt, dass man ärmeren Ländern „helfen“ werde, nach den verschiedenen Sperren, die als Reaktion auf die Covid-19-Krise verhängt wurden, wieder auf die Beine zu kommen. Diese „Hilfe“ wird unter der Bedingung erfolgen, dass neoliberale Reformen und die Aushöhlung der öffentlichen Dienste umgesetzt und weiter verankert werden.

Nur einen Monat nach Beginn der COVID-Krise sahen sich der IWF und die Weltbank bereits mit einer Flut von Hilfsanträgen aus Entwicklungsländern konfrontiert. Dutzende von Ländern baten um Rettungsaktionen und Kredite.

Ein idealer Deckmantel, um die Weltwirtschaft über eine Schuldenkrise und die anschließende Privatisierung von Staatsvermögen und die weitere „Strukturanpassung“ der Volkswirtschaften wieder in Gang zu bringen.

Viele Leute verschwenden keine Zeit damit, dies als eine Art „marxistische“ oder „kommunistische“ Übernahme des Planeten zu bezeichnen, weil eine winzige Elite die Politik diktieren wird. Das hat nichts mit Marxismus zu tun.

Eine autoritäre kapitalistische Elite – unterstützt von ihren politischen Technokraten – will sich durch den Great Reset eine noch größere Kontrolle über die Weltwirtschaft sichern.

Es wird kein (lose etikettierter) „Kapitalismus“ mehr sein, der auf „freien“ Märkten und Wettbewerb basiert (nicht, dass diese Konzepte jemals wirklich einer ordentlichen Prüfung standgehalten hätten).

Die Wirtschaft wird durch den Great Reset von globalen Akteuren monopolisiert werden, nicht zuletzt von E-Commerce-Plattformen, wie Amazon, Walmart, Facebook, Google usw., die von ihren milliardenschweren Eigentümern betrieben werden.

Wesentliche (für den Kapitalismus) neue Märkte werden auch durch die „Finanzialisierung“ und das Eigentum an allen Aspekten der Natur geschaffen, die unter der betrügerischen Vorstellung, die Umwelt zu schützen, kolonialisiert, kommodifiziert und gehandelt werden soll.

Die sogenannte „grüne Wirtschaft“ wird mit der Vorstellung von „nachhaltigem Konsum“ und „Klimanotstand“ einhergehen. Eine Gruppe von Milliardären und ihre Plattformen werden jeden Aspekt der Wertschöpfungskette kontrollieren.

Natürlich werden sie selbst ihren eigenen Konsum nicht reduzieren oder ihre Privatjets, teuren Fahrzeuge, zahlreichen exklusiven Häuser loswerden oder ihren ressourcenverschlingenden Lebensstil aufgeben. Der reduzierte Konsum ist nur für die Masse gedacht.

Sie werden nach dem Great Reset nicht nur die Daten über den Konsum kontrollieren und besitzen, sondern auch die Daten über die Produktion, die Logistik, wer was braucht, wann er es braucht, wer es produzieren soll, wer es transportieren soll und wann es transportiert werden soll.

Unabhängige Unternehmen werden verschwinden oder in die Plattformen integriert werden und als untergeordnete Rädchen fungieren. Gewählte Vertreter werden zu bloßen technokratischen Aufsehern dieser Plattformen und der künstlichen Intelligenz, die all das plant und bestimmt.

Die Sperrungen und Einschränkungen, die wir seit März 2020 erleben, haben dazu beigetragen, die Gewinne der globalen Ketten und der E-Commerce-Giganten zu steigern und ihre Dominanz zu zementieren. Viele kleine und mittlere unabhängige Unternehmen wurden in den Bankrott getrieben. Gleichzeitig wurden durch die Maßnahmen der COVID19-Regierung Grundrechte ausgehebelt.

Politiker in Ländern auf der ganzen Welt haben sich der Rhetorik des Great Reset vom WEF bedient und von der Notwendigkeit gesprochen, für das „neue Normal“ „wieder besser zu werden“.

Sie sind alle auf den Punkt. Das ist kaum ein Zufall.

Wesentlich für diese „neue Normalität“ ist der Zwang, individuelle Freiheiten und persönliche Freiheiten zu beseitigen. Im „grünen neuen Normal“ wir ein uneingeschränkter Konsum für den Großteil der Bevölkerung keine Option mehr sein.

Es ist schon lange so, dass ein bedeutender Teil der Arbeiterklasse als „überflüssig“ gilt – vor drei Jahrzehnten wurden diese Menschen auf dem Altar des Neoliberalismus geopfert.

Sie verloren ihre Arbeitsplätze aufgrund von Automatisierung und Offshoring. Sie mussten sich auf karge staatliche Sozialleistungen und heruntergekommene öffentliche Dienste verlassen.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

Was wir jetzt sehen, ist die Möglichkeit, dass durch den Great Reset Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihrer Lebensgrundlage beraubt werden.

Vergessen Sie die wohlwollend klingende „vierte industrielle Revolution“ und ihre versprochene Techno-Utopie. Was wir gerade erleben, scheint eine umfassende Umstrukturierung der kapitalistischen Volkswirtschaften zu sein.

Mit der vierten industriellen Revolution und der damit einhergehenden immer mehr fortschreitenden Automatisierung von Produktion, Vertrieb und Dienstleistungserbringung, werden Massenarbeitskräfte und damit ganze Systeme, die zur Reproduktion von Arbeitskräften für die kapitalistische Wirtschaftstätigkeit vorhanden waren – nicht mehr benötigt. In dem Maße, wie die Wirtschaftstätigkeit umstrukturiert wird, verändert sich das Verhältnis von Arbeit und Kapital.

In einem reorganisierten System, das es nicht mehr nötig hat, die Tugenden eines exzessiven Individualismus (Konsumismus) zu verkaufen, wird das Maß an politischen und bürgerlichen Rechten und Freiheiten, an das wir uns gewöhnt haben, nicht mehr toleriert werden.

Der Neoliberalismus könnte somit sein logisches Ende erreicht haben. Die Gewerkschaften zahnlos zu machen, die Löhne zu drücken, um ein unvorstellbares Maß an Ungleichheit zu schaffen und dem privaten Kapital so viel Freiheit zu geben, um sich unter dem Deckmantel der „Globalisierung“ Profit und politischen Einfluss zu sichern, würde unweigerlich zu einem Ergebnis führen.

Durch den Great Reset erfolgt eine Konzentration von Reichtum, Macht, Besitz und Kontrolle an der Spitze mit großen Teilen der Bevölkerung, die ein staatlich kontrolliertes universelles Grundeinkommen beziehen.

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich. Diese Handyhülle schützt Sie und Ihre Privatsphäre! – hier weiter.

Ziel ist, dass sich alle der Disziplin des Biosicherheitsüberwachungsstaates unterworfen sollen, der darauf ausgelegt ist, Freiheiten von der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit bis hin zu politischem Protest und freier Meinungsäußerung zu untergraben.

Um all diese Szenarien durchsetzen zu können, ist natürlich Wahrnehmungsmanagement unerlässlich. Die Rhetorik von „Freiheit“ und „individueller Verantwortung“ funktionierte in den 1980er Jahren hervorragend, um einen Raub des Reichtums herbeizuführen.

Diesmal sind es die Angst um die öffentliche Gesundheit und die „kollektive Verantwortung“ als Teil einer Strategie, die dazu beiträgt, dass eine Handvoll globaler Akteure durch den Great Reset eine nahezu monopolistische Kontrolle über die Volkswirtschaften erlangt.

Und auch die Wahrnehmung von Freiheit wird gesteuert werden. Einmal geimpft, werden viele beginnen, sich frei zu fühlen. Freier als unter Verschluss – Doch in Wahrheit sind sie nicht wirklich frei.

Mittlerweile bringen große Tech-Unternehmen, die bereits häufig als Partner der Regierung agieren, jeden zum Schweigen, der die offizielle Linie in Bezug auf die Bedrohung durch das Coronavirus oder die Wirksamkeit von Abriegelungen, Masken und Impfstoffen in Frage stellt.

Dies geschieht, indem Experten, Wissenschaftler, Ärzteverbände und selbst Juristen mit ihrer Gegenstimme nicht öffentlich zu Wort kommen dürfen und jede öffentliche kontroverse Diskussion durch Medienzensur verhindert wird.

Publikationen auf sozialen Plattformen werden gelöscht, wenn sie dem öffentlichen Meinungsdiktat nicht entsprechen. Die katastrophale Reaktion auf Covid ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie diejenigen, die Freiheit für Sicherheit oder Gesundheit aufgeben, am Ende unfrei, unsicher und ungesund sind.

Statt dem „Great Reset“ eines autoritären Systems, brauchen wir in Wirklichkeit eine große Wiedergeburt der Freiheit!

Ron Paul: Drohender Freiheitsentzug durch „Great Reset“



Wir haben nur ein kleines Zeitfenster… das sich aber bereits zu schließen beginnt.

Man sollte sich keine falsche Hoffnung machen. Die Dinge stehen wirklich schlimm.

Das globale Versklavungsnetz, das die Globalisten und Eliten seit Jahrzehnten entwerfen und aufbauen – von der bargeldlosen Gesellschaft bis zum totalen Überwachungsstaat – ist immer näher gerückt.

Es gibt jedoch immer noch zu viele, die der Überzeugung sind, dass sie sowieso “sozial verantwortlich” handeln und helfen, Leben zu retten. An diesem Punkt wird es schwierig sein, die Öffentlichkeit zur Revolte gegen das System zu motivieren.

Diejenigen, die noch nicht begriffen haben, dass sie belogen werden, werden wahrscheinlich nicht mehr aufwachen können. Schlimmer noch, niemand von uns hat die Macht, den Verlauf dieser globalen Ereignisse zu ändern.

Niemand kann den Zusammenbruch der Weltwirtschaft im Alleingang aufhalten. Ebenso wenig kann ein einzelner Mensch den Zusammenbruch der Gesellschaft aufhalten.

So vorbereitet wir auch sein mögen, wir sind wahrscheinlich nicht einmal in der Lage, uns selbst und unsere Angehörigen vor den Auswirkungen dieses Zusammenbruchs zu schützen.

Aber es gibt einige Dinge, die wir immer noch kontrollieren können: unsere Fähigkeit, “Nein” zu sagen. Unsere Fähigkeit, die Zustimmung zu verweigern. Unsere Fähigkeit, Widerstand zu leisten.

Es wird nicht leicht sein. Das ist es nie. Der Sieg ist nicht sicher. Es ist nicht sicher, dass wir diese Schlacht gewinnen werden.

Der Neustart des Systems durch den Great Reset wird vermutlich nicht mehr aufzuhalten sein…

Doch wir können entscheiden, wie wir auf die schlimmste Zeit unseres Lebens in Zukunft reagieren wollen!

Quelle: Off-guardian, gefunden bei Uncut-News – Die Alpenschau bedankt sich!

