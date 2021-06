Impfen ist wie Gesundbeten!

Man hofft und vertraut darauf, dass der Impfstoff wirksam vor einer schweren Corona-Erkrankung schützt und die eigene Gesundheit nicht beeinträchtigt.

Doch eine wirkliche Garantie dafür kann seriös niemand geben. So verwundert es nicht, dass sich immer mehr Menschen nicht impfen lassen wollen und sie dafür auch noch ihren Arbeitsplatz riskieren.

.

Gesundbeten ist weniger gefährlich als die Impfung

Unter dem Aspekt des derzeitigen Wissens über die Corona-Impfstoffe ist es von der Regierung und auch von den Firmen unverantwortlich, die Menschen indirekt zum Impfen zu zwingen.

Man kann sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob dies tatsächlich eine ungefährliche Angelegenheit für die Betroffenen ist. Angesichts dieses Vabanquespiels und der rückläufigen Inzidenzen, die für die Regierung das Evangelium sind, ist es mehr als nur Chuzpe, nun auch noch die Kinder impfen zu wollen.

Dabei hieß es doch immer, dass Kinder kaum Corona gefährdet seien. In diesem Fall wären Gebete um die Gesundheit fördernder, weil diese garantiert weniger riskant sind als eine Impfung.

Zudem könnte man bei den Fürbitten an den Himmel oder ans Universum auch stark auf den Placebo-Effekt bauen.

.

.

Prof. Dr. Bhakdi zur Impfpflicht von Kindern

Der bekannte Immunologe und Epidemiologe Prof. Dr. Sucharit Bhakdi bezog ein weiteres Mal Stellung zu den Covid-19-Impfungen.

Sie bergen laut ihm eine „ernsthafte Gefahr für alle Menschen“. Er ist sich sicher: Wer die Bevölkerung oder seine Patienten einer solchen Impfung aussetzt, wird zukünftig dafür haftbar gemacht werden!

.

Zur Notwendigkeit von Impfungen

Immunkompetente Menschen sind gegen SARS-CoV2 durch zelluläre Immunität, durch ihre Lymphozyten ausreichend geschützt. Eine Impfung ist gar nicht indiziert, weil sie die Häufigkeit von schweren Erkrankungen gar nicht verringern kann.

Außerdem stehen für die Therapie von Covid-19-Patienten wirksame Medikamente zur Verfügung. Auch für gefährdete Menschen besteht also kein Grund, für die Notzulassung der experimentellen Gen-Impfstoffe.

Zur Wirksamkeit von Impfungen

Antikörper im Blut befinden sich auf der falschen Seite der Mauer. Sie können den Angriff der Viren aus der Luft gar nicht verhindern. In Primatenversuchen, also Affenversuchen, konnte bei keinem Impfstoff ein Schutz gegen die Lungeninfektion festgestellt werden.

Die Behauptung, dass Kinder und gesunde Erwachsene zum Schutz von anderen Menschen geimpft werden sollten, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.

„Ich will nicht streiten, mit Wieler, mit Drosten. Ich will mit ihnen diskutieren und fragen: Leute, habt ihr das bedacht?“

„… man weiß nicht, in welche Zellen die mRNA gelangt!“



.

Zur Sicherheit oder zur Gefährlichkeit von Impfungen

Die Impfung birgt ernste Gefahren für alle Menschen. Alle Impfstoffe können die Blutgerinnung anstoßen. Und allein aus diesem Grund verbietet sich ihre Verwendung.

Gerinnselbildung in Hirngefäßen verursachen starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Bewusstseinseintrübung, Nervenlähmungen aller Arten. An anderen Orten können Gefäßthromben vielfache lebensgefährliche Folgen haben.

Weitere Gefahren sind Autoimmun- und allergische Reaktionen, immunbedingte Verschlimmerung von späteren Infektionen und „last but not least“: Fehlgeburten.

Die Akteure, die die Covid-19-Impfung genehmigen, erzwingen oder verabreichen, setzen die Bevölkerung und Patienten ernsten, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen Risiken aus.

Sucharit Bhakdi ist sich sicher: Sie werden zukünftig hierfür haftbar gemacht werden.

Quellen: Kurt Guggenbichler und Bernadette Conrads – Die Alpenschau bedankt sich!

