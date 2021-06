Dr. Wolfgang Wodarg fordert dazu auf, die Regentschaft der Angst und Panikmache zu beenden und politische Fehlentscheidungen lückenlos aufzuarbeiten.

Angst vor dem Virus, Angst vor dem nächsten Lockdown, Angst vor dem Wirtschaftscrash. Weltweit hält die Angst vor Corona die Menschen immer noch fest im Griff und es geht ein immer tieferer Graben quer durch unsere Gesellschaft.

Die Politik setzt die Angst zudem als bewusstes Instrument ein und gefährdet durch die gezielte Panikmache den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Dr. Wolfgang Wodarg: „Schluss mit der Panikmache!“

Dr. Wolfgang Wodarg ist Facharzt, Epidemiologe und langjähriger Gesundheitspolitiker zugleich und hat bereits im Jahr 2009 das Geschäft mit der „Schweinegrippe“ aufarbeiten und bekannt machen lassen.

Nun kehrt er in die Politik zurück und veröffentlicht ein Buch mit dem Titel „Falsche Pandemien“, das am 7. Juni erscheint.

.

.

.

.

Im Exklusivinterview mit Jens Lehrich spricht Dr. Wodarg über seine Erfahrung und seine Mut machende Einschätzung der aktuellen Lage.

„Ich bin ja jemand, der sich immer um so etwas gekümmert hat. Also um Seuchen, um Gefahren und Gefahrenabwehr aus gesundheitlicher Sicht und da ist es ganz wichtig, das ist das Erste, das man lernt, dass man den Menschen die Angst, die Panik nimmt. (…) Dass jemand Angst macht in so einer Situation, wo angeblich etwas Gefährliches da ist, ist völlig gegen jede Lehre.“

Dr. Wodarg ist – neben Dr. Sucharit Bhakdi – der Einzige, der in der Krisenzeit immer wieder mutig seine Stimme erhob. Als Facharzt, Epidemiologe und langjähriger Gesundheitspolitiker kann er somit die gegenwärtige Situation umfassend beurteilen.

Für diejenigen, die weniger Angst vor der Krankheit haben als vor den Folgen der Maßnahmen und eine Machtlosigkeit verspüren, diesen entgegenzuwirken, außerdem erkennen müssen, dass diese Maßnahmen immer weiter in die Länge gezogen werden, für den kann dieses Interview eine wertvolle Anregung sein, sich aus der Angstspirale, in der uns die Regierung gefangen hält, zu befreien.

.

.

Man empfindet nahezu Erleichterung, wenn Dr. Wodarg äußert, dass nach seiner Einschätzung das Narrativ kippt und wir selbst dafür sorgen können, dass so etwas nicht noch einmal geschehen kann.

Er hat Vergleichbares bereits im Jahr 2009 schon einmal erlebet. Durch seinen Einsatz konnte das von der Impfindustrie und der WHO gemeinsam eingefädelte Geschäft im Rahmen der „Schweinegrippe“ auffliegen.

Nun kehrt er in die Politik zurück und möchte dabei mithelfen, ein weiteres Mal einen solchen Irrsinn zu verhindern. Er hat es einmal geschafft und auch wir können wir es wieder schaffen, so seine Mut machende Aussage.

Dr. Wodarg macht uns Mut, dass wir das Ruder herumreißen können und den vom World Economic Forum geplanten „Great Reset“ zum „Great Regret“ für die geld- und machtgierigen Herrschenden machen, indem wir eine Welt gestalten, die sich nach menschlichen Werten statt nach dem Profit Weniger ausrichtet.

Lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit und nutzen wir den aktuellen „Corona-Schock“, um zu begreifen, dass wir die Verantwortung haben, unsere Stimme zu erheben und mitzubestimmen. Vor allem, wenn es darum geht, Vorschläge zu machen, wie eine Welt aussehen könnte, in der wir wieder angstfrei leben möchten.

Dr. Wodarg ist ein Experte, der auf Augenhöhe mit den Zuschauern spricht, uns beruhigt und beschreibt, was Kreuzimmunität ist und wie sie entsteht.

Er zeigt auf der Grundlage seiner Erfahrung konkrete Konzepte auf, wie ein menschliches Gesundheitswesen aufgebaut werden kann. Bei diesem Gespräch werden uns neue Erkenntnisse über Viren, unser Immunsystem, die Corona-„Impfungen“ und die Politik vermittelt.

Jens Lehrich im Gespräch mit Dr. Wolfgang Wodarg

Schluss mit der Panikmache!

