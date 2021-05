Mondkraft heute 31. Mai 2021 mit Mondkalender: Wassermann-Mond – Herrscherplanet Uranus

Die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond verleitet durch Herrscherplanet Uranus zu unbedachten Handlungen und übereilten Entscheidungen. Eine harmonische Verbindung von Mars im Krebs und Neptun in Fische führt durch mehr Einfühlungsvermögen an die ins Auge gefassten Ziele – Folgen wir unserer Intuition! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Wassermann-Mond aufsteigend – Herrscherplanet Uranus im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond und Herrscherplanet Uranus:

Alles Neue zieht uns magisch an. Vermeiden wir jedoch vorschnelle Entscheidungen – Erst denken, dann handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond und Herrscherplanet Uranus

Bei der Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond wird ein Trigon zwischen Mars und Neptun tagesbestimmend sein, wobei die Handlungsbereitschaft und Durchsetzungskraft von Mars auf die Wahrheiten, kreativen Phantasien und Träume von Neptun trifft. Da beide Planeten in einem Wasserzeichen stehen, liegt es nahe, dass besonders Vorhaben gelingen können, die mit Wasser in Verbindung stehen. Die kraftvollen Energien von Mars können bei dieser Konstellation allerdings von Illusionen und Ängsten abgeschwächt werden. Da unser Energiepegel auch ein wenig niedriger ist als sonst, sollten wir trotz des positiven Einflusses auf unsere Vorhaben ein wenig zurückhaltender reagieren, denn nicht immer ist durch den Neptun-Einfluss klar, was wir wirklich wollen.



Neptun erweckt in dieser Verbindung zu Mars auch einen erhöhten Idealismus. Das ist an sich positiv, solange wir am Boden der Realität bleiben. Wer allerdings zu selbstlos ist, läuft Gefahr, dass er seine eigenen Belange ausser Acht lässt. Gehen wir mit unseren Kräften sorgsamer um, denn beim Mar-Neptun-Trigon geht es weniger um Durchsetzung als um eine seelische Innenschau. Folgen wir bei allem was wir tun unserer Intuition.

.

Alles was dir hilft, gesund zu bleiben >>>

.

Mut zu beweisen, kann zwar manches bewirken, doch nicht immer ist es auf Anhieb klar, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Vermeiden wir überstürzte Aktionen, auch wenn Herrscherplanet Uranus und der stürmische Mars uns dazu verleiten wollen. Lassen wir vielmehr zu sorgfältiger Planung und Geduld anspornen, denn nur dann sind konstruktive und innovative Durchbrüche durchaus möglich.

Damit wir uns bei der Mondkraft heute mit Wassermann-Mond auch wohlfühlen, brauchen wir trotz allem die Herausforderungen, die sich durch Herrscherplanet Uranus immer wieder zeigen werden. Wir müssen lediglich darauf achten, dass sich die damit einhergehende Impulsivität nicht als Ungeduld und Kompromisslosigkeit manifestiert.

Nehmen wir alle Herausforderungen mutig an, aber zügeln wir unsere Ungeduld!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann und Herrscherplanet Uranus

Herrscherplanet Uranus im Stier unterstützt uns zwar mit seinen nach Veränderung strebenden Energien, so dass wir aufgeschlossen für alle Neuerungen sind, jedoch sollten wir uns vor einer ungünstigen Konstellation in Acht nehmen. Ein Quadrat von Herrscherplanet Uranus zum Wassermann-Mond verleitet uns nämlich dazu, mit radikalen Methoden nach der von uns gewünschten Freiheit zu streben.

Wir sind zwar ausgesprochen phantasievoll und verfügen meist über ein besonderes Talent, allerdings steht uns bei dieser Konstellation das Gefühl im Weg, beim Wassermann-Mond ständig etwas Außergewöhnliches erleben zu wollen. Wir neigen zudem zu Gefühlsschwankungen, die aus heiterem Himmel kommen und die für uns selbst manchmal unverständlich sind.

Da wir dauerhaft nach Spannung verlangen, ist es nicht verwunderlich, dass wir häufig mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert werden, die von außen kommen. Auch freundschaftliche Verbindungen können uns durch den Einfluss von Herrscherplanet Uranus bei diesem Quadrat in gefühlsmäßige Aufruhr versetzen.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Herrscherplanet Uranus im Stier, um die Vergangenheit hinter uns zu lassen, damit wir Platz für Neues schaffen können!

.

CBD Öl gewinnt als natürliches Heilmittel immer mehr an Bedeutung, denn es verfügt über viele gesundheitsförderende Eigenschaften. Es wirkt lindernd bei allen chronischen Schmerzen und Entzündungen und selbst in der Begleitung von Chemotherapie-Patienten gibt es zahlreiche Wirkungen, die die Lebensqualität steigern.

CBD Öl-Tropfen – hier bestellen >>>

Die zehn besten Eigenschaften von CBD Öl >>>.

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

.

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.



Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

Nie wieder Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übergewicht und schlechte Laune! Das Geheimnis, um gesund, fit und schlank zu sein ist das Wasser, das in unseren Lebensmitteln steckt. Das bahnbrechende Konzept und die Kraft des Gel-Wassers umfasst jede Menge Wissenswertes, Ratschläge, Tipps sowie Rezepte und verleiht uns ein ganz neues Lebensgefühl.

Gesund mit Hydro-Power >>>.

*****

Dieses richtungsweisende Buch über die Heilkräfte der natürlichen Medizin, das im Bereich der Naturheilkunde führend ist, zeigt uns durch praktische Ratschläge, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können.

Für alle, die ihre Gesundheit verbessern wollen >>>.

*****

Extra-Tipp

Unsere Füße fristen oft ein Schattendasein – dabei hinterlassen sie Spuren, die wir lesen können. Wie gehe ich durchs Leben? Welche gesundheitlichen Probleme belasten mich? Wo gibt es in meinem Körper Spannungszonen?

Mit einfachen Übungen können wir nicht nur den Füßen helfen, sondern durch Einbeziehung der Füße auch körperliche Beschwerden lösen.

Gesunde Füße – Gesunder Körper >>>.

*****

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!

Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

*****

Kraftvolle Mond-Magie der Mondkraft heute

Achten wir auf die Themen, die uns im Moment bewegen – hören wir dabei einfach auf unser Herz. Schreiben wir unsere Fragen, die wir zu dem gewünschten Thema haben, auf einen Zettel und legen diesen für fünf Minuten unter eine brennende Kerze. Die Macht des Feuers bringt uns die Antworten.

Nutzen wir die Kraft der Natur, damit Körper und Seele entspannen können und gönnen wir uns eine kleine Wellness-Auszeit. Aromaöle und Räuchermischungen sind eine Wohltat für Körper und Seele!

>>> hier weiter >>>.

.

.

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann und Herrscherplanet Uranus.

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut :

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Gesundheit aus der Apotheke der Natur – Hier >>>

Garten/Pflanzen –Kümmern wir uns um Pflanzen, die den Kopf hängen lassen oder zu verwelken beginnen – Schneiden wir die Spitzen einfach etwas ab.

Schönheit – Der Mond macht uns aufgeschlossen für modische Trends, die unsere natürliche Schönheit unterstreichen! Die neuesten Mode-Trends findest du hier >>>.

Fitness – Der Wassermann-Mond lädt uns ein aktiv zu werden, nach draußen zu gehen und etwas zu unternehmen. Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wohlbefinden – Beim Mond im Wassermann heißt es Fett sparen. Zusätzlich können wir noch Kreuzkümmel als Geheimwaffe einsetzen. Im Essen schmeckt er aromatisch, würzig und leicht scharf und er gilt als Anti-Fett-Turbo. Wer am Tag einen Teelöffel zu sich nimmt, kann dreimal so viel abnehmen!

Einkochen – Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Marmelade einzukochen.

Haarpflege – Wenn der Mond im Wassermann steht, können wir erfolgreich selbst Hand an unsere Haare legen. Wir werden staunen, welch tolle Frisuren wir zustande bringen.

Haushalt/Wohnen – Öffnen wir alle Fenster und sorgen wir für Durchzug, denn der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus.

Tages-Tipp – Die Wahrnehmung ist an Wassermann-Tagen besonders intensiv und wir können intuitiv die richtigen Entscheidungen treffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Umtopfen – Umsetzen oder Umtopfen von Zimmerpflanzen steht heute unter keinem guten Stern.

Tagesverbot – Gießen wir heute unsere Pflanzen nicht, da wir ansonsten mit Schädlingsbefall rechnen müssen!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Mond im Wassermann und Herrscherplanet Uranus einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Emotionales Auf und Ab >>>

Das, woran wir glauben, ist das, was das Universum uns schenkt. Die 52 Affirmationen dieses außergewöhnlich schönen Kartendecks helfen uns dabei, uns mit dem Universum zu verbinden und das anzuziehen, was wir uns von Herzen wünschen.

Wie kleine und große Wunder wahr werden >>>

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht…

>>> erfährst du hier >>>.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Lasse das positive und intensive Gefühl der Zufriedenheit und des Wohlergehens zurück in dein Leben. Es ist ein Naturrecht, welches jeder von uns hat – Entdecke die positive Seite deines Lebens >>>.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Mit einer ebenso einfachen wie genialen Botschaft gelingt es ihr, die Herzen der Menschen zu erreichen und zu berühren.

Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht >>>.

Diese 44 liebevoll gestalteten Karten verbinden uns auf spielerisch-intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und die richtigen Entscheidungen treffen, Wünsche realisieren, die Zukunft gestalten.

Verbinde dich mit der Energie des Mondes >>>.

Intuition ist die Verbindung mit dem höheren Selbst. Sie zeigt, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Mit diesem Kartenset von Martin Zoller lernen wir, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Jede der Karten ist ein Schlüssel zu einer verschlossenen Türe deines höheren Selbst.

Erkenne deinen Lebensweg! >>>.

Wenn wir zum richtigen Zeitpunkt seine verborgene Energie nutzen, kann der Mond wahre Wunder für uns bewirken: Ob wir uns einen Partner wünschen, finanzielle Sicherheit oder mehr Erfolg im Job – alles, was wir uns erhoffen, ist möglich! – hier weiter >>>.

Anti-Stress mit Arnika & Zirbe – vegan >>>

Nutzen wir die Kraft der Heilkräuterkerzen, die uns durch abgestimmte Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und/oder Tinkturen in allen Lebensbereichen eine wertvolle Unterstützung bieten.

Heilkräuterkerzen für alle Lebensthemen >>>

Der Genuss des mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut.

Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten des Lebens und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten!

Wassersteine-Set »Zuversicht und Lebensfreude« >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Kaum ein Organ ist so entscheidend für die Gesundheit wie der Darm: Die Bakterien, die sich dort tummeln, beeinflussen das Körpergewicht, die Stimmung und das Immunsystem. Dr. Michael Mosley zeigt, wie wie wir unseren Körper von innen heraus heilen können, und liefert wissenschaftlich fundierte Tipps für eine gesunde Darmflora – hier weiter.

Der neue Healing Code >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen – Mondjournal 2021 >>>

Die Zirbe als Königin der Alpen hat eine ganz besondere Kraft, die unsere Herzgesundheit fördert. Besonders Zirbenöl gilt als reinigend und klärend. Es wirkt durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, harnabsondernd und blutreinigend. Aber auch im Schlaf kann man etwas für die Herzgesundheit tun!

Zirbenöl naturrein und vegan >>>

Zirbenkissen für einen erholsamen Schlaf >>>

Mit den besten Energieturbos die volle Lebenskraft wecken >>>.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

.

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können. Diese Symbole haben eine ausgleichende und heilende Kraft auf die Organe.



Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...