Die Medienplattform KenFM wird nun als „Verdachtsfall“ vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet – Zensur und Überwachung nehmen bedrohliche Ausmaße an.

Laut dem Verfassungsschutz sei KenFM eine gefährliche Plattform, die Falschmeldungen verbreite und Verschwörungsmythen in Umlauf bringe. Offenbar reicht die bisherige Manipulation, Zensur und juristische Verfolgung von Propagandakritikern noch nicht aus.

Wenn der Staat mit geheimdienstlichen Methoden gegen unliebsame Kritiker und alternative Medien vorgeht, ist endgültig eine rote Linie überschritten.

.

Die Demokratie wird in einer beispiellosen Weise ausgehöhlt. Die destruktiven ökologischen, sozialen und psychischen Folgen der Elitenherrschaft bedrohen immer mehr unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen. Rainer Mausfeld deckt die Systematik dieser Indoktrination auf – hier weiter.

Zensur und Überwachung: KenFM als Verdachtsfall – Die rote Linie ist überschritten

Die alternative Medienplattform KenFM wird vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet. Dies meldete vorgestern die tagesschau.de. Der deutsche Inlandsgeheimdienst überwacht nun also ganz offiziell kritische Medien.

Liest man sich die Begründung durch, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll: „Ein Teil der sogenannten alternativen Medien“ würde „regelrecht die politische Entfremdung schüren und das Vertrauen [in den Staat] untergraben“.

Es sind also nach Ansicht des Inlandsgeheimdienstes nicht etwa die Regierung oder die Politik, sondern kritische Medien dafür verantwortlich, dass immer mehr Bürger sich politisch entfremden. Ein Satz, den wohl auch jeder Diktator unterschreiben könnte.

Im Verlauf der „Corona-Krise“ nehmen die staatlichen, aber auch privaten Repressionen gegen mehr oder weniger prominente Gegner der „Corona-Maßnahmen“ immer deutlicher zu.

.

.

Kam es bereits zu Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Entlassungen durch staatliche Institutionen und zu Sperrungen bzw. Löschungen von unliebsamen Kanälen durch private Portale wie YouTube und andere Plattformen, offenbart sich nun eine neue Dimension von Zensur und Überwachung.

Die Videoplattform YouTube hatte den Kanal von KenFM bereits Ende vergangenen Jahres mit gut einer halben Million Abonnenten gesperrt – aufgrund vermeintlicher „Verstöße gegen die Corona-Richtlinien“. Es seien „medizinische Falschinformationen“ verbreitet worden – ohne dass dies allerdings näher erläutert wurde.

Auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) hat vor Kurzem ein Verfahren gegen KenFM eingeleitet, ein Novum für eine GEZ-finanzierte Institution. Die Webseite erfülle angeblich die „journalistische Sorgfaltspflicht“ nicht, hieß es zur Begründung.

Die Einstufung von KenFM durch den Berliner Verfassungsschutz sei das Ergebnis einer monatelangen Prüfung. Schon im vergangenen Jahr untersuchte der Inlandsnachrichtendienst die Corona-Proteste, die Aktivitäten von „Verschwörungsideologien“ und die „mögliche Einflussnahme fremder Staaten“.

Das Berliner Vorgehen ist auch im Verfassungsschutzverbund nicht unumstritten. So resümiert Tagesschau online:

„Kritiker merken an, der Inlandsnachrichtendienst dürfe sich nicht mit immer mehr Beobachtungsobjekten übernehmen, schließlich gebe es vor allem in den Landesbehörden nur begrenzt Ressourcen.

Zudem drohe das Risiko von Klagen. Der Verfassungsschutz müsse außerdem im Bereich von Medien besonders sensibel agieren. Mangelnde Qualität in der Berichterstattung könne beispielsweise kein Grund für eine Überwachung sein.“

Erst vor Kurzem hatte Ken Jebsen angekündigt, Deutschland aufgrund der unzumutbaren Zustände zu verlassen.

.

Politische Entfremdung?

Vollkommen absurd ist auch der Vorwurf, dass ausgerechnet alternative Medien wie KenFM für eine politische Entfremdung verantwortlich sein sollen.

Warum beobachtet der Verfassungsschutz nicht die BILD, die FAZ, den Tagesspiegel oder den SPIEGEL? Trägt die permanente Hetze der BILD gegen Ausländer, Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger nicht zur Entfremdung bei?

Sorgt die transatlantische Eskalationspolitik, wie sie neben der FAZ auch von vielen anderen Medien befördert wird, denn nicht für eine Entfremdung? Und was anderes außer eine Entfremdung stellen die spaltenden Corona-Maßnahmen dar, die von Medien wie dem Tagesspiegel und dem SPIEGEL förmlich herbeigeschrieben werden?

Laut Gesetz ist es Aufgabe des Verfassungsschutzes, Informationen zu sammeln und auszuwerten, die Bestrebungen gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik offenlegen. Plant Ken Jebsen die Abschaffung des Grundgesetzes?

Ist es nicht vielmehr so, dass mittlerweile fast jedes wichtigere Gesetz der Bundesregierung erst einmal vom Bundesverfassungsgericht bemängelt wird und nachgebessert werden muss?

Alleine die Vorstellung, kritische Medien stellten eine Bedrohung der Demokratie dar, ist absurd.

Letztlich trägt der Staat mit seiner Entscheidung, kritische Medien durch den Inlandsgeheimdienst überwachen zu lassen, mehr zur politischen Entfremdung seiner Bürger bei, als es sämtliche kritische Medien in ihren Lebzeiten je tun könnten.

Mit der Beobachtung von KenFM durch den Inlandsgeheimdienst ist eine weitere rote Linie überschritten worden. Die deutsche Politik betreibt im eigenen Land genau das, was sie so gerne „autoritären Regimen“ vorwirft.

Aber vielleicht sollte man das nicht so laut sagen. Das könnte ja zur politischen Entfremdung beitragen und dann wäre man selbst ein Fall für den Verfassungsschutz.

.

Deutschland wird von einer ideologisch verbissenen und moralisch verwahrlosten Elite ganz bewusst gegen die Wand gefahren. Überall herrschen politische Arroganz, Staatsversagen und Gleichgültigkeit.

Doch immer mehr Menschen reißt die Hutschnur. Überall regt sich Widerstand: Die Bürger begehren auf gegen Angela Merkel, Frühsexualisierung, hohe Mietpreise, Zensur, Bevormundung, Migrantenkriminalität, Parteienwillkür, Steuergeldverschwendung und Islamisierung.

Es riecht nach Rebellion – hier mehr.

Zensur und Überwachung – Die Hexenjagd gegen alternative Medien

Wer meckert, wird zum Schweigen gebracht. Konservative, rechte und stramm rechtsextreme Kritiker, sie alle werden stur in einen Topf geworfen, dann wird draufgeschlagen – oder ausgegrenzt.

Es wird geblockt, stummgeschaltet, verwarnt und gelöscht. Die Cancel Culture ist aus dem Universität- und Kulturbereich in das Corona-Thema geschlüpft und verrichtet dort nun ihr hässliches Werk gegen die alternativen Medien.

Die reichweitenstarken freien Kanäle von Rubikon und Samuel Eckert verschwanden bereits von YouTube. Wolfgang Wodarg und Sucharit Bhakdi sind ebenfalls Opfer der Zensur-Welle.

. .

Die Löschwelle rollt – unbarmherzig. Zensur verhindert die Meinungsfreiheit und die Hexenjagd gegen alternative Medien nimmt kein Ende.

Freie Autoren, Publizisten, Filmemacher und Journalisten mit kontroversen Meinungen, die dem Meinungsadel nicht genehm sind, werden ausgebremst oder regelrecht plattgemacht.

David Berger, Imad Karim, Stefan Schubert, Hamed Abdel-Samad – sie sind alle in jüngster Zeit unter den Bus gekommen, wurden gesperrt, verwarnt, gelöscht.

Imad Karim erzählt uns in diesem Video, dass er sein Facebook-Konto in den vergangenen 5 Jahren nur 4 Jahre lang nutzen konnte. Er hat aufgehört, die Sperrungen zu zählen.

.

Quellen: Tagesschau-online, Jens Berger und RT – Die Alpenschau bedankt sich!

