Hinter dem harmlosen Titel „Covid-19: Make it the Last Pandemic“ verbirgt sich ein bedrohliches UN-Strategie-Papier.

Zur Vorbeugung künftiger Pandemien wird mehr Macht für die WHO empfohlen und der Aufbau eines weltumspannenden Warn- und Überwachungssystems gefordert.

An allen Ecken und Enden trieft das UN-Strategie-Papier auf 68 Seiten von globalistischen Machtfantasien.

Skandalöses UN-Strategie-Papier: Pandemien als Vorwand zur Überwachung

Dieses UN-Strategie-Papier wurde vom sogenannten „Independent Panel on Pandemic Preparedness and Response“ ausgearbeitet.

Diesen Arbeitskreis leiten unter anderen die frühere neuseeländische Premierministerin Helen Clark, die ehemalige Präsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, und andere Ex-Politiker.

Das Horrorszenario stammt nicht aus dem Drehbuch eines Hollywood-Blockbusters sondern direkt aus einem aktuellen Bericht aus dem Dunstkreis der Vereinten Nationen (UNO).

Die meisten der Überlegungen gehen in Richtung mehr Zentralisierung, Globalisierung und Totalitarismus – und weniger Souveränität, Mündigkeit und Freiheit.

Andernorts gab etwa Clark bereits zu, dass für sie nur ein „multilaterales System“ infrage kommt. Dieses sollte „handeln, um die Welt sicher zu halten“.

UN-Strategie-Papier: Sieben große Punkte für den Globalisten-Umbau

Ein maßnahmenkritischer Blog spricht davon, dass es im gesamten UN-Strategie-Papier nur so von „bürokratischen Doppelzüngigkeiten wimmelt“ und hebt sieben besonders alarmierende Punkte hervor.

1. Die Vorbereitung und Reaktion auf globale Gesundheitsbedrohungen soll nur mehr auf höchster Ebene geschehen, um ein „gerechtes, verantwortliches und Sektor-übergreifendes Handeln“ zu gewährleisten.

2. Die „Unabhängigkeit“ der WHO müsse ebenso wie ihre Autorität gestärkt werden, ihre Finanzierung besser abgesichert werden.

3. Bereits jetzt müsse in die Prophylaxe gegen Gesundheitsbedrohungen investiert werden. Dies diene dem Zweck, künftig „funktionsfähige Kapazitäten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zu schaffen“. Dezidiert meint dies auch Bedrohungen der „Umweltgesundheit“.

4. Es geht um die Einrichtung eines „verbesserten Systems der Überwachung und Alarmierung“ – und zwar auf internationaler Ebene. Dieses müsse auf der „vollen Transparenz aller Parteien“ basieren und auf „digitalen Werkzeugen am Stand der Technik“ aufbauen, die „Informations-Zentren weltweit verbinden“.

5. Es brauche die Einrichtung einer vorverhandelten Plattform zur Produktion von Impfstoffen, Diagnostika, Therapeutika und Medizinbedarf“ sowie deren „schnelle und gerechte Verteilung als wichtige globale Gemeingüter“.

6. Die Beschaffung neuer internationaler Finanzmittel für ebendiese „globalen Gemeingüter“, welche für die Pandemiebereitschaft und -reaktion wichtig seien.

7. Die Länder mögen eine nationale Koordinationsstelle auf höchster Ebene für die Pandemievorsorge und -reaktion einrichten (welche dann mutmaßlich die Befehle seitens der WHO empfängt und ausführt).

Globaler Pandemieplan seit Monaten im Raum

Selbst jene Punkte, die auf den ersten Blick harmlos aussehen, haben es in sich.

So ist die Idee eines globalen Pandemieplans, bei der alle Gesundheitsentscheidungen nur mehr auf höchster Ebene getroffen werden – bei gleichzeitiger Ausschaltung der Nationalstaaten (nach Clarks Ansicht waren „Nationalismen“ im Kampf gegen Corona schädlich) – nicht mehr neu.

Diese Idee wurde bereits vor einigen Monaten von den mächtigen Regierungschefs über einen Gastbeitrag in großen Tageszeitungen verlautbart.

Auch die Netzwerke rund um die Beschaffung, Verteilung und Vermarktung von Impfstoffen und weiteren Mitteln und „Werkzeugen“ direkt im Umfeld der Bill & Melinda Gates-Stiftung deckten wir bereits vor Monaten auf.

Selbst der floskelhaft erscheinende Punkt mit der „höchsten Ebene“ ist eigentlich ziemlich pikant: Laut der Empfehlung des Papiers soll der WHO-Generaldirektor nach Gutdünken Pandemien ausrufen können.

UN-Strategie-Papier: Neue internationale Ordnung ist im Anmarsch

Besonders alarmierend mutet allerdings die Offenheit an, mit der dieser UN-Bericht nach mehr Überwachung der Bürger schreit.

Dies untermauern die Autoren von diesem skandalösen UN-Strategie-Papier im Lauftext sogar noch zusätzlich, indem sie Länder mit besonders restriktiven Corona-Maßnahmen loben und solche mit wenigen oder gar keinen Maßnahmen entgegen jedweder Datenlage pauschal abqualifizieren.

Auch mit den Hoffnungen, in der Folge der Pandemie eine neue „internationale Ordnung“ in Form eines „Multilateralismus“ erschaffen zu wollen, halten die Eliten längst nicht mehr hinter dem Berg.

Dass sich der Gründer des Weltwirtschaftsforums einst in totaler Enteignung gipfelnde Wiederaufbaustrategien (Stichwort: „Great Reset“) unter dem Deckmantel sogenannter Nachhaltigkeit vorstellen kann, ist längst kein Geheimnis mehr.

Und wie sich das etwa Merkel, Macron & die EU-Granden vorstellen, dürfte den meisten schon seit längerem bekannt sein. Bereits im Februar wechselten sich Überwachungs- und Zensurideen ab.

Das Internet müsse etwa so eingeschränkt werden, dass man keinen „Hass verbreiten“ kann – gemeint ist dabei am ehesten Kritik an ihrer Agenda.

UN-Strategie-Papier: Erfüllt die Politik die Globalisten-Vorgaben im Eiltempo?

Die Regulierung des schwer zu kontrollierenden Internets unter dem Vorwand der „Hassrede“ und die weitreichende Überwachung der Bürger durch die Sammlung einer Fülle an scheinbar nicht zusammenhängenden Daten – dies müsste jedem bereits hinreichend bekannt vorkommen.

Sowohl beim Kampf gegen vermeintlichen „Hass im Netz“ als auch beim „Grünen Pass“, der die Menschen in eine Zweiklassengesellschaft einteilt – Überwachte und Entrechtete – handelt es sich um aktuelle Prestigeprojekte der Corona-Politik. Ist es vorauseilender Gehorsam?

Unter dem Schein, dem Volk wohlgesonnen zu sein, pflegen die führenden Politiker von Deutschland und Österreich regelmäßig Kontakte zu wichtigen globalistischen Akteuren.

Über die Treffen mit WEF-Leiter Klaus Schwab, Impf- und Big-Tech-Guru Bill Gates und dem offen linke und liberale Projekte unterstützenden „Philanthropen“ George Soros wird jedoch der Mantel des Schweigens ausgebreitet.

Die Frage, worüber wirklich in diesen lockeren Gesprächen gemauschelt wurde, das will nie so recht an die Öffentlichkeit dringen. Mit Kalkül?

Der Weg in die neue Weltordnung war geplant

Durch das UN-Strategie-Papier wird immer deutlicher, dass die Coronakrise als Auslöser für einen globalen Staatsstreich von monumentalem Ausmaß genutzt wird.

Es ist die Einleitung in eine neue Ära, in der eine andere internationale Ordnung gelten soll – Event 201 war bereits die Generalprobe für die neue Weltordnung.

Die Freiheiten der Menschen werden weltweit dauerhaft vollständig eingeschränkt bleiben, denn die Corona-Politik hat das Ziel, um uns mit Zwang in eine „klima-intelligente“ und „gesunde“ Welt zu steuern.

Paul Schreyer zeigt im folgenden Video, dass die Politik in der Corona-Krise nicht aus heiterem Himmel kam. Der „Kampf gegen die Viren“ begann schon in den 1990er Jahren als „Kampf gegen den Bioterror“.

Pandemie-Planspiele – Vorbereitung einer neuen Ära



