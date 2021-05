Spieletrends im Online Casino im Jahr 2021: Was ist zu erwarten?

Sowohl Casino-Spieler als auch Betreiber haben die Vorteile vom Online Glücksspiel entdeckt und auch die Vorzüge von Spielautomaten kostenlos spielen ohne Anmeldung Merkur.

Es wird schon dank Apps wie Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram und ähnlichen Optionen leichter zugänglich. Alle diese Apps sind auch bei einer schwachen Internetverbindung einfach zu nutzen.

Online Casinos sind in den letzten Jahren immer raffinierter und fortschrittlicher geworden. Infolgedessen sind viele Zocker von Spielen in traditionellen landbasierten Casinos zu Online Casinos übergegangen.

Die Forschung schätzt, dass die Einnahmen aus der globalen Online Glücksspielindustrie im Jahr 2021 etwa 1 Billion Dollar erreichen werden.

Dieser Artikel wird Ihre Aufmerksamkeit auf die möglichen Veränderungen lenken, die die globale Online Glücksspielindustrie im Jahr 2021 erfahren könnte, während sie sich weiter entwickelt und welche Auswirkungen dies auf die Erfahrungen der Spieler hat.

.

Zunehmendes mobiles Spielen

Das mobile Glücksspiel erobert den Markt mit einem Wachstumspotenzial von 58%.

Die heutigen Mobiltelefone haben eine bessere Internetverbindung, höhere Geschwindigkeit und Speicherkapazität, breitere Bildschirme und mehr Funktionen. Online Casinos nutzten all dies zu ihrem Vorteil, indem sie mobilfreundliche Wettspiele einführten.

Glücksspieler haben Mobile Gaming als bequem empfunden, da sie Online Casinospiele auf ihren Handys bequem von zu Hause und unterwegs spielen können. In den kommenden Jahren wird es einen hohen Anstieg der Zahlen von Mobile Gaming geben. Seit dem Ausbruch der globalen Pandemie (COVID-19) hat der Online Glücksspielmarkt eine noch nie dagewesene Anzahl von Spielern gewonnen.

Die Zahl der virtuellen Sportarten, Online Slots, Poker und Casino-Glücksspiele hat zugenommen, und dies wird sich wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen.

Dank der HTML5-Technologie, die zu der Möglichkeit geführt hat, Online Spiele auf mobilen Geräten zu spielen, ohne ein landbasiertes Casino besuchen zu müssen. Einige Casinos haben auch ihre Apps für den einfachen Zugang zu den Spielen auf ihren Seiten zur Verfügung gestellt.

In Anbetracht der ständig wachsenden Zahl von Spielern werden die Softwareentwickler weiterhin verschiedene Spieltypen zur Verfügung stellen, die Spieler auf ihren Handys genießen können, ohne die landbasierten Casinos besuchen zu müssen.

Eine Schätzung aus der jüngsten Forschung besagt, dass die mobile Glücksspielindustrie bis 2021 einen Anteil von etwa 59% des Glücksspielmarktes einnehmen wird.

.

.

Spiele in virtueller Realität (VR)

VR-Gaming wird in der Online Glücksspielindustrie immer mehr zur Realität.

Es schreitet allmählich voran und verändert das Gesicht der Glücksspielindustrie erheblich. Obwohl es sich noch nicht durchgesetzt hat, wird erwartet, dass viele Online Casinos in naher Zukunft VR-Gaming einführen werden.

VR-fähige Casinos bieten den Spielern ein Erlebnis, das so aussieht, als ob sie in einem echten landbasierten Casino spielen würden. Alles was Sie brauchen ist Ihr VR-Gerät, wodurch Sie Online Spiele wie nie zuvor genießen können.

Eine beträchtliche Anzahl von Casinos wird diese Technologie wahrscheinlich übernehmen, da sie die Interaktivität von Online Spielen verbessert und den Spielern ein immersives Erlebnis bietet. Eine Schätzung geht davon aus, dass bis 2021 250 Milliarden Dollar mit VR-Glücksspielen erwirtschaftet werden.

.

.

Auf Kryptowährungen basierende Casinos

Mehr und mehr Online basierte Casinos akzeptieren Krypto-Zahlungen.

Einige werden im Jahr 2021 sogar keine anderen Zahlungsformen mehr akzeptieren. Blockchain-Nutzer werden sich auch freuen, weil viele Glücksspielseiten jetzt Willkommensboni für diejenigen anbieten, die Krypto-Zahlungen verwenden.

Zusätzlich schlagen Bitcoin-Gurus vor, dass das Blockchain-System Vertrauensprobleme zwischen Spielern und Online Casinos lösen wird. Da Blockchain alle Aufzeichnungen wiederherstellen wird, können Spieler auf ihre Transaktionshistorie zugreifen, um zu bestätigen, dass das System alles ausgezahlt hat, was fällig war und um zu sehen, ob es etwas Ungewöhnliches gibt.

Während es viele Optionen für die Einzahlung und Abhebung von Geld in und/oder von einem Casino Konto, scheinen die auf Cryptocoin basierenden Casinos aus irgendeinem Grund effizienter zu sein. Erstens eliminieren sie dritte Parteien, was die vollständige Anonymität erhöht.

Zum anderen helfen sie, Gebühren von Finanzinstituten zu umgehen. Kryptowährungen, wie Bitcoin, ist wohl ein schnelles, bequemes und sicheres System der Zahlungsmethode, da es die Blockchain-Technologie verwendet.

Einige wenige Online Casinos haben die Idee übernommen, Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, als Online Zahlungsmittel (Ein- und Auszahlungen) zu verwenden. Es wird erwartet, dass andere Casinos dies im Laufe der Zeit nachahmen werden, da es eine schnelle und effiziente Zahlungsmethode ist, auch wenn die Spieler Automatenspiele kostenlos gespielt haben und dadurch einen Gewinn erzielt haben.

.

.

E-Sportwetten und andere Spiele

In letzter Zeit nehmen Sportwetten den größten Anteil am Online Glücksspielmarkt ein.

Immer mehr Spieler wetten auf ihre Lieblingssportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und vieles mehr. Mit der Verfügbarkeit von billigen und erschwinglichen Mobiltelefonen und effizienten Online Zahlungsmethoden wird erwartet, dass Spieler es vorziehen, ihre Sportwetten online zu platzieren, anstatt zu den physischen Verkaufsstellen zu gehen.

Spiele wie Blackjack und Poker sind Grundnahrungsmittel in jedem Casino. Aber es erfordert besondere Fähigkeiten, um sie zu meistern. Gute Nachrichten für neue Spieler – Online Casinos bieten herausfordernde Spiele an, die leichter zu erlernen sind. Außerdem werden traditionelle Spiele wie Spielautomaten aufgerüstet.

Da immer mehr Betreiber auf jüngere, technikaffine Nutzer abzielen, bringen immer mehr Casinos Spiele mit ähnlichen Funktionen wie bei mobilen Spielen und Spielkonsolen heraus.

Zusammenfassung

Jede fortschrittliche Bewegung in einem Unternehmen wird zuerst durch technologische Fortschritte erreicht. Wo stehen wir also jetzt und was erwartet uns im Jahr 2021?

Nun, was können wir sicher sagen, wird im Jahr 2021 passieren, es wird auf jeden Fall eine neue Reihe von Smartphones sowohl von Samsung und Apple veröffentlicht werden, aber was werden sie bieten?

Die wichtigsten Neuerungen werden die KI sein, mit der sie verbunden sind. Also, wie kann A.I. für Sie und Online Casinos arbeiten? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Die Technologie kann im Hinblick auf die Spielanalyse ins Spiel kommen.

Die Anwendungen können Verhaltensänderungen und Spielmuster identifizieren, ein klares Beispiel dafür ist die Eindämmung des Anstiegs der Spielsucht, zu der die Branche als Teil der regulatorischen Standards gesetzlich verpflichtet ist.

A.I kann auch in Bereichen der Spielsicherheit eingesetzt werden, da diese Technologie einen massiven Sprung nach vorne macht. Wie sich das alles auf Sie und den Markt auswirkt, ist rein unterbewusst.

Die Spieler werden für einen besseren und sicheren Schutz in den Casinos sensibilisiert, auch wenn dies nicht das primäre Ziel der Spieler ist, um zu spielen.

.

