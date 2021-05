Bluesrock-Legende Eric Clapton hat sich mit AstraZeneca gegen Corona impfen lassen.

Nun bereut er jedoch seine Entscheidung – und warnt vor den gravierenden Nebenwirkungen des Vakzins. Der britische Rockstar litt unter einer ausgeprägten Impfreaktion. Er hatte sogar Angst, nach der Corona-Immunisierung nie wieder Gitarre spielen zu können.

„Ich nahm die erste Spritze und hatte sofort Nebenwirkungen“, schreibt der Musiker in einem Brief. Die Aussage, dass der Impfstoff für jeden sicher sei, bezeichnete er als „Propaganda“.

.

Rock-Musiker Eric Clapton warnt vor AstraZeneca

Eric Clapton hatte nach seiner Impfung mit Astrazeneca mit schweren Impfreaktionen beziehungsweise Nebenwirkungen zu kämpfen.

Das schrieb der Brite zumindest selbst in einem Brief an den italienischen Architekten Robin Monotti Graziadei, der nun in den Medien auftauchte.

Dieser Brief, der zunächst nur auf Telegram kursierte, wurde mittlerweile vom Magazin „Rolling Stone“ als echt verifiziert. Darin berichtet der 76-Jährige zunächst von sofort einsetzenden Nebenwirkungen nach der ersten Spritze, die zehn Tage anhielten.

Die Impfreaktionen seien so schwerwiegend gewesen, dass er zunächst befürchtet habe, nie wieder Gitarre spielen zu können. Eric Clapton, der an einer Nervenkrankheit leidet, bereut seine Entscheidung und warnt davor, sich impfen zu lassen.

Clapton wörtlich:

„Etwa sechs Wochen später wurde mir die zweite AstraZeneca-Spritze angeboten und ich nahm sie, aber mit etwas mehr Wissen über die Gefahren. Unnötig zu sagen, dass die Reaktionen katastrophal waren, meine Hände und Füße waren erfroren, taub oder brannten und waren für zwei Wochen so gut wie unbrauchbar. Ich fürchtete, ich würde nie wieder spielen können (ich leide an peripherer Neuropathie und hätte nie in die Nähe der Nadel gehen dürfen). Aber die Propaganda sagte, der Impfstoff sei für jeden sicher.“

„Wo sind die Rebellen hin?“

Eric Clapton über seine „katastrophale“ Corona-Impfung



Stand and Deliver – Steht auf und kämpft!

Anfang des Jahres rechnete Eric Clapton mit dem Song „Stand and Deliver“ scharf mit den Lockdown-Maßnahmen in seinem Heimatland Großbritannien ab – und trotzdem hat er sich kurz nach Erscheinen des Songs impfen lassen.

In dem Stück, das sein Kollege Van Morrison geschrieben hat, wirft der 76-Jährige der Politik Angstmache und Lügen vor und warnt vor der Errichtung einer Corona-Diktatur.

„Du weißt, dass sie uns plattmachen, bis es richtig schmerzt“, heißt es in dem Lied.

„Leute, passt auf, bevor es zu spät ist“, so sein Appell.

.



.

AstraZeneca – Der Turbo-Stoff aus Oxford

Der an der Universität Oxford entwickelte Impfstoff Vaxzevria (vormals AZD1222) des Pharmakonzerns AstraZeneca erhielt bereits am 30. Dezember 2020 eine Notfallzulassung in Großbritannien, die EU zog am 29. Januar 2021 nach. Dabei war das Vakzin erst wenige Monate zuvor der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Bereits während der klinischen Studien hatte es Auffälligkeiten gegeben: Anfang Juni 2020 hatte sich bei einer britischen Probandin eine gefährliche Entzündung des Rückenmarks entwickelt. Die Tests wurden unterbrochen, doch schon nach wenigen Tagen fortgesetzt. Es hieß, dass ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung der Frau und der Impfung ausgeschlossen werden könne.

Warum? Keine Angaben! Selbst dem Spiegel war das nicht geheuer: Die Gründe „für die schnelle Fortsetzung sind intransparent“, AstraZeneca „strapaziert das Vertrauen“.

In Deutschland empfahl die Ständige Impfkommission zunächst, das Vakzin nur an jüngere Menschen zu verabreichen – mit fatalen Folgen. Als Reaktion auf die dann gehäuft aufgetretenen schweren Schäden und Todesfälle wurden die Impfungen mit Vaxzevria kurzzeitig ausgesetzt, doch nun wird der Stoff weiter gespritzt – allerdings nur bei über 60-Jährigen. Betroffen sind jedoch alle Altersgruppen, Männer wie Frauen.

.

.

AstraZeneca – Tödliche Thrombosen

Inzwischen wurde eingeräumt, dass unter anderem Thrombosen häufige Nebenwirkungen des umstrittenen Vakzins sind. Großbritannien meldete im April 168 Blutgerinnsel-Fälle, darunter 77 Sinusvenenthrombosen, in Zusammenhang mit AstraZeneca​-Impfung. 32 der Fälle seien tödlich verlaufen, teilte die Arzneimittelbehörde MHRA mit.

Bei den weiteren 91 Fällen handelte es sich um andere „schwerwiegende thromboembolische Ereignisse“ wie etwa Thrombozyto­pe­nien. Das Durchschnittsalter der Betroffenen hier lag hier bei 55 Jahren. In Deutschland meldete das Paul-Ehrlich-Institut im April insgesamt 59 Fälle von Sinus- und Hirnvenenthrombosen nach einer Impfung mit Vaxzevria.

In 31 Fällen wurde zusätzlich eine sogenannte Thrombozytopenie gemeldet – ein Mangel an Blutplättchen. Von den 45 betroffenen Frauen im Alter zwischen 20 und 72 Jahren waren fünf älter als 60 Jahre, sechs sind verstorben. Von den 14 betroffenen Männer waren zwei zwischen 60 und 70 Jahre alt, alle übrigen ebenfalls jünger als 60. Auch von den Männern sind sechs Betroffene gestorben.

Es gibt auffällige Vorzeichen für eine Thrombose, die man unbedingt ernst nehmen sollte, da eine unerkannte Thrombose eben auch zum Tod führen kann.

Doch die Anzeichen können sehr unterschiedlich sein und werden auf den ersten Blick oft nicht in Verbindung gebracht mit einer tiefen Venenthrombose:

Schmerzen in den Beinen,

Druckschmerz, Ziehen, Beschwerden ähnlich wie bei einem Muskelkater – beim Hochlagern nehmen die Probleme in der Regel ab

Wadenschmerzen, typischerweise, wenn die Fußspitze angehoben wird, und Wadenkrämpfe

Hautveränderung über der betroffenen Stelle, rötlich-blau, glänzende Oberfläche Bein fühlt sich heiß an geschwollener Knöchel am betroffenen Bein

Eine tiefe Venenthrombose muss so rasch wie möglich behandelt werden, es handelt sich immer um einen medizinischen Notfall. Bei jedem dieser Symptome sollten Sie also zum Arzt gehen.

.

.

Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen: Warnung von Sucharit Bhakdi

Nicht nur Eric Cklapon warnt vor den Nebenwirkungen, die vom Astrazeneca-Impfstoff ausgelöst werden, auch Sucharit Bhakdi, Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe und vor seinem Ruhestand langjähriger Leiter des Mainzer Instituts für Mikrobiologie und Hygiene sowie Professor an der Johannes Gutenberg-Universität mahnt zur Vorsicht.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Seine Bedenken erörterte er auch in einem Brief an die EMA. Darin schrieb er, dass die Impfstoffe nach der Injektion in den Muskel in die Blutbahn gelangen und sich im Körper verbreiten könnten. So könnte das vom Körper produzierte Spike-Protein des Virus auch in kleine Gefäße und Kapillare gelangen.

Dort wiederum könne es dann zu einer Schädigung der Gefäßinnenwände mit anschließender Auslösung der Blutgerinnung durch Thrombozytenaktivierung kommen. Auch ein Abfall der Thrombozytenzahl und Schlaganfälle könnten die Folge sein.

Bevor man sich mit dem Astrazeneca-Impfstoff impfen lässt, sollte man sich der möglichen Nebenwirkungen bewusst sein… und die Warnung von Eric Clapton ernst nehmen.

Quellen: Compact-Online, N-TV, Berliner Zeitung und RT – Die Alpenschau bedankt sich!

.



