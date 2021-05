Mondkraft heute 21. Mai 2021 mit Mondkalender: Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau zeigt die Grenzen des Machbaren auf und sorgt durch negative Einflüsse für Ernüchterung. Merkur und Neptun, aber vor allem ein Sonne-Jupiter-Quadrat bauen nach und nach Spannungen und Bl0ckaden auf – Nutzen wir die heilenden Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in Jungfrau absteigend.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau:

Egal, was auf uns zukommt – ob Gutes oder weniger Gutes – versuchen wir, ruhig zu bleiben und uns den Dingen zu stellen – Bemühen wir uns immer wieder um Gelassenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau

Die Mondkraft heute schenkt uns mit dem Mond in Jungfrau noch einmal die Möglichkeit, in die Tiefen unserer Seele einzutauchen. Wem es gestern nicht gelungen ist, einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele herzustellen, hat heute noch einmal die Gelegenheit, durch Innenschau eventuell nicht beseitigte seelische Blockaden zu erkennen und aufzulösen.

Nehmen wir uns heute etwas Zeit und kümmern uns um unsere seelische Verfassung, denn alte Prägungen und Muster gehören hinterfragt. Achten wir darauf, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen. So können wir nach Möglichkeiten suchen, um unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.

.

Alles was dir hilft, gesund zu bleiben >>>

.

Wir sollten uns fragen, was uns inspiriert und bewegt und worauf wir in unserem Leben und in unseren Beziehungen Wert legen. In Beziehungen aller Art können diejenigen von der Mondkraft heute mit dem eher schwierigen Mond in Jungfrau profitieren, die bereit sind, ihrem Gegenüber offen zu begegnen, vorhandene Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu pflegen.

Neptun in Fische kann beim kritischen Mond in Jungfrau jedoch die klare Sicht auf alles vernebeln und dafür sorgen, dass wir nicht erkennen, was uns wirklich weiter bringen kann. Die von der Mondkraft ermöglichte Innenschau und auch etwas Rückzug können jedoch ausgleichend und klärend wirken.

Übergeben wir noch einmal alles, was Körper, Geist und Seele noch im Ungleichgewicht hält, der Heilenergie vom Mond in Jungfrau!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau

Wie bereits erwähnt wird uns vor allem ein Quadrat von der Sonne in Zwillinge mit Jupiter in Fische belasten. Bei diesem schwierigen Aspekt wird das erweiternde Prinzip von Jupiter in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich in Eitelkeit und eine rein materialistische Lebensauffassung. Wir neigen zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen und haben oftmals falsche und überzogene Vorstellungen von uns selbst, daher neigen wir zu Selbstbeschönigung, Hochmut und falschem Stolz.

Wir wollen zu schnell zu viel erreichen, deshalb sind wir mit dieser Konstellation nachlässig, leichtsinnig und in unseren Äußerungen undiplomatisch. Aber auch Herrscherplanet Merkur stellt sich quer und bildet ein Quadrat zum Mond in Jungfrau, so dass wir auch von ihm keine Entspannung erwarten können. Erst um 21.45 Uhr lösen sich die negativen Einflüsse durch einen wohlwollenden Pluto-Aspekt nach und nach wieder auf.

Versuchen wir bei den schwierigen Einflüssen der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau, alles gelassen zu akzeptieren – Lassen wir uns nicht vollkommen ausbremsen!

.

.

Die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond

.



Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf



.

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute

.

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut :

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Wir können nun die besten Ergebnisse beim Säen, Pflanzen und Umsetzen erzielen.

Haushalt und Wohnen – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Schönheit und Wohlbefinden – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Fitness – Nehmen wir uns heute Zeit für ein ausgiebiges Bauchmuskeltraining.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben wir im Hier und Jetzt . Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Wir sollten derzeit keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir jedoch aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute durch den Mond in Jungfrau einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...