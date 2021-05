Kommt durch Corona die endgültige Bargeldabschaffung?

Die Anzeichen mehren sich, dass die Bargeldabschaffung kommen wird und mit ihr die totale Kontrolle und Enteignung der Bürger.

Der Krieg gegen das Bargeld und die finanzielle Repression schreitet durch Corona immer weiter voran.

Zu mächtig sind die Interessengruppen, die Bargeld abschaffen wollen, zu einschneidend sind die technologischen Entwicklungen, die nicht mehr aufzuhalten sind.

Während schwere Krisen in der Vergangenheit zum Teil durch eine intakte Gesellschaft aufgefangen wurden, machen heute Dekadenz, Egoismus und zerstörte Familienstrukturen durch Corona das Problem noch schlimmer.

Totale Kontrolle durch die Bargeldabschaffung

Die Corona-Krise hat einen offensichtlichen Veränderungsprozess in der Gesellschaft und Wirtschaft eingeleitet. Wird das digitale Geld eingeführt um uns zu kontrollieren, zu überwachen und zu enteignen?

Diese Aufforderung kennen wir inzwischen von jedem Supermarkt: „Zahlen Sie möglichst bargeldlos!“ Zweifelsohne sind elektronische Zahlungsweisen schneller, einfacher, übersichtlicher und im Zweifel auch hygienischer.

Sie bergen allerdings das Potenzial der totalen Kontrolle, wer, wann, wo und was eingekauft hat und geben dem Staat die Möglichkeit, missliebigen Bürgern sogar die Konten abzudrehen.

Obwohl in Österreich und Deutschland nach wie vor Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel bei Einkäufen und Dienstleistungen ist, ist die digitale Zahlung für uns nicht mehr wegzudenken.

Ein Bankkonto ist ein Muss, Überweisungen sind Alltag und der Online-Handel ist weiter im Vormarsch.

Zunächst haben die Banken ein Interesse daran, dass Menschen ihr Vermögen bei ihnen lagern. Denn: Bargeld verhindert, dass die Zentralbanken negative Zinssätze auferlegen, da die Menschen in diesem Fall ihr Bargeld aus dem Bankensystem abheben würden.

Würde man sein Geld ins Sparschwein oder unter die Matratze stecken, würden die Banken nichts damit verdienen. Sobald alles Geld aber digital ist, hat man nicht mehr so einfach die Möglichkeit, sein Geld abzuheben und negative Zinssätze zu vermeiden. Man wird daher in einer Falle ohne Ausweg gefangen sein.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je!

Bargeldabschaffung: Gefangen im Finanzsystem

Mit der Bargeldabschaffung sind wir nicht nur total überwacht, sondern auch gefangen im maroden Finanzsystem.

„Bargeld ist unsere einzige Möglichkeit, unser Geld aus dem Bankensystem herauszunehmen, und wenn das verhindert wird, kann man uns viel leichter enteignen“, weiß Norbert Häring.

Das kann auf mehreren Wegen geschehen. Kündigt sich eine Krise oder Bankenpleite an, kann ich kein Geld mehr abheben. Aber auch kleinere Beträge können uns leichter genommen werden.

Zum Beispiel kann „die Bank höhere Gebühren verlangen, und ich kann nicht mehr ausweichen“, ist sich „Mr. Dax“ Dirk Müller sicher.

Ebenso können die Banken ihre Negativzinsen, also einen Strafzins auf Geld, das die Banken bei der Notenbank lagern, statt es für Kredite an Unternehmen und Privatpersonen einzusetzen, einfach an die Kunden weiterreichen.

Digitales Geld beseitigt Sparer als Feind der Mächtigen

Derzeit tun sie sich dabei vergleichsweise schwer, weil wir unser Geld in solch einem Fall abheben würden. Höchste Priorität hat für Banken, Regierungen und Unternehmen aber, dass wir unser Geld nicht aus dem Kreislauf nehmen.

Die größten Feinde sind Sparer, die Bargeld oder Edelmetalle zu Hause horten. Mit digitalem Geld wird dem der Garaus gemacht.

Der Finanzexperte Ernst Wolff kündigte das schon für die nahe Zukunft in Verbindung mit Sozialleistungen an. Durch die Wirtschaftskrise und die steigende Arbeitslosigkeit werden diese Kosten massiv ansteigen.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich die Finanzindustrie zur mächtigsten Größe auf unserem Planeten entwickelt. Dabei bleibt ihr Führungspersonal im Dunkeln und lenkt die Geschicke der Welt auf eine Weise, die selbst bei genauer Betrachtung nur schwer zu durchschauen ist.

Bargeldabschaffung CBDC als Lösung?

CBDC steht für Central Bank Digital Currency und wird als neues Geld in Form einer digitalen Zentralbankwährung entwickelt. Die Entwicklung wird aktuell von allen großen Zentralbanken mit Nachdruck vorangetrieben.

Die CBDC soll nur als digitale Währung eingeführt werden. Wichtiger Aspekt dabei ist, dass damit die Bargeldabschaffung vorangetrieben werden soll.

Entwickelt wird diese digitale Währung gemeinsam mit den großen Technologie-Konzernen der Welt, vornehmlich aus den USA.

Das heißt also, dass das Geld-Monopol des Staates mit der Einführung von CBDC zum Teil in die Verantwortung privater Konzerne übertragen wird.

Und damit wird den großen globalen Spielern weiterhin die Tür offen stehen, die Schere zwischen den Armen und den Reichen zu vergrößern. Ein Szenario, das wohl keiner der Bürger sich vorstellen möchte.

Bargeldabschaffung – Mögliche Folgen einer digitalen Währung

Experten warnen davor, dass mit Einführung von CBDC einer Totalüberwachung der Bürger Tür und Tor geöffnet werden.

Denkbar sind mit der Einführung einer digitalen Währung auch Beschränkungen der Bezahlmöglichkeiten auf Länder und Regionen, eine Zweckbindung des Geldes für bestimmte Ausgaben, Einheben von Negativzinsen, sowie das Verweigern von Auszahlungen oder Überweisungen.

Mit Einführung von CBDC wären die zuvor erwähnten Szenarien ganz einfach möglich – dass dies von der Bevölkerung unter normalen Umständen akzeptiert werden würde, ist mehr als unwahrscheinlich.

Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, jedoch ist es denkbar, dass die derzeitige chaotische Situation in der Wirtschaft dazu führen kann, dass die Einführung einer solchen CBDC der Bevölkerung als alternativlose Rettung des Geldsystems verkauft werden könnte.

Damit könnte die Bargeldabschaffung quasi über die Hintertür kommen.

Wir stehen vor der nächsten Weltwirtschaftskrise und einer gigantischen Umverteilung.

Bargeldabschaffung unter dem Deckmantel der Geldwäsche

Die Bundesregierung behauptet schon seit langem, dass es zwischen den Bargeldzahlungen und der organisierten Kriminalität einen ursächlichen Zusammenhang gibt.

Auf gut deutsch heißt das: Wer größere Rechnung mit Bargeld zahlt, macht sich automatisch verdächtig, dass dieses Geld aus unseriösen Geschäften erwirtschaftet wurde.

Wie üblich kommt die Bargeldabschaffung im harmlosen Gewand daher. Offiziell wird sie sogar als „gute Sache“ im Kampf gegen Kriminalität und Terrorismus dargestellt und soll der Geldwäsche einen Riegel vorschieben.

Ein vollelektronisches Geldsystem – völlig transparent, ohne Schutz jeglicher Privatsphäre bei Transaktionen und mit dem ständigen Risiko einer Enteignung durch den Staat – bedeutet, dass Geld kein privates Eigentum mehr sein wird.

FAZIT

Dass gewisse positive Eigenschaften einer digitalen Währung die möglichen negativen Eigenschaften aufwiegen, ist für viele Experten mehr als fraglich.

Gespannt darf man jedenfalls sein, wie die Strategie der Befürworter aussehen wird, um der Bevölkerung den Nutzen einer digitalen Währung zu verkaufen.

Terrorismusfinanzierung als Argument wird hoffentlich von jedem einigermaßen klar denkenden Bürger nicht akzeptiert werden.

Und jeder sollte sich bewusst sein, welchen Möglichkeiten der Überwachung und Beeinflussung er im Falle einer Befürwortung von digitaler Währung der Bargeldabschaffung Tür und Tor öffnet.

Leider scheint dieser Krieg gegen das Bargeld noch kaum jemanden zu interessieren.

Es betrifft jedoch uns alle!

Quellen: diegeldretter.at, Wochenblick, Ernst Wolff und Marc Friedrich – Die Alpenschau bedankt sich!

