Wir haben seit dem Ausruf der Pandemie gelernt, dass vieles nicht so ist, wie es scheint.

Es ist nun an der Zeit, den Spieß umzudrehen und uns für eine neue Sichtweise öffnen.

Die Corona-Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, uns alles zu nehmen: unsere Freiheit, unsere Würde, unsere Gesundheit, unser Leben.

Es wurde uns vieles genommen, aber auch ein unschätzbares Geschenk mit auf den Weg gegeben: das Bewusstsein unserer Schöpferkraft.

.

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Krisen sind aber auch Chancen! – hier weiter.

Danke Corona! Drehen wir den Spieß um…

Es geht hier nicht darum, sich damit zu trösten, dass ja alles auch immer sein Gutes hat, und denjenigen, die die schlimmsten Menschheitsverbrechen begehen, in die Hände zu spielen.

Es geht ums Ganze. Und es geht an die Substanz. Gesundheitsdiktatur, Totalüberwachung, Impfdruck, Dauerlockdown und Existenzängste legen die Nerven blank.

Die Verzweiflung wächst, wie auch die Lebensmüdigkeit vieler und das Sehnen danach, endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

.

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Immer offensichtlicher wird, was die eigentliche Pandemie ist: Sogenannte Vakzine machen aus einem relativ harmlosen Virus eine Bombe und gefährden massiv nicht nur die Geimpften, sondern auch die Ungeimpften.

Diejenigen, die sich aus Angst vor dem ursprünglichen Virus impfen lassen, riskieren zu Brutmaschinen von Mutationen zu werden, die unser aller Leben bedrohen.

Bei dieser Vorstellung ruhig zu bleiben und die Hoffnung und das Vertrauen in die Menschen nicht zu verlieren ist eine hohe Kunst. Tatsächlich müssen wir zum Künstler werden, zum Lebenskünstler, um uns in der Balance zu halten.

Immer tiefer klaffen die Abgründe in der Welt der Gegensätze, in der wir leben. Wir haben uns so sehr von unserer Mitte entfernt, von unserer ursprünglichen Kraft, so stark haben wir den Bogen überspannt, dass wir aus der Komplementarität herausgefallen sind.

Nicht mehr die Gleichwertigkeit der Pole bestimmt unser Leben, ein ausgleichendes, harmonisches Yin und Yang, sondern eine Dualität, in der ein Teil den anderen ausschließt.

Noch sind wir dem Irrglauben verfallen, Frieden mit Krieg herstellen zu können und Gesundheit mit biologischen Waffen, Gewalt und Sanktionen.

Noch glauben wir, dass die Liebe die Angst braucht und die Zärtlichkeit die Grobheit, um erkannt zu werden. Doch das Licht braucht den Schatten nicht. Der Schatten braucht das Hindernis.

.

.

Auf dem Hochseil

Niemals zuvor hatten wir so umfassend Gelegenheit, die Hindernisse sich auflösen zu lassen.

Wir kämpfen nicht dagegen an, sondern sehen, was los ist, um dann unsere Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was wir anders machen wollen. Hierin liegt die große Chance unserer Zeit.

Das, was uns vom Licht unseres Ursprungs getrennt hat, ist dabei, sich mit schonungsloser Deutlichkeit zu offenbaren. Alles kommt an die Oberfläche.

Was wir lange nicht anschauen wollten, springt uns jetzt ins Gesicht: die Lüge, die Zerstörung, der Betrug am Lebendigen. Es ist, als ob alles, was wir jemals unter den Teppich gekehrt haben, uns nun zum Stolpern bringt.

.

.

Im Angesicht der Ungeheuerlichkeiten teilt sich der Strom.

Auf der einen Seite diejenigen, die glauben, dass es hier um ihre Gesundheit und ihren Schutz geht. Auf der anderen Seite die Menschen, die den uns verwaltenden Autoritäten nicht mehr vertrauen.

Sie erkennen in den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung das erbarmungslose Etablieren einer technokratischen, transhumanistischen Weltordnung, der ein großer Teil der Menschheit und die lebendige Natur zum Opfer fallen werden.

Um nicht zwischen den Extremen zerrissen zu werden, müssen wir aufs Hochseil. Allein bei dem Gedanken daran wird mir schwindelig.

Wie kann ich es schaffen, die andere Seite nicht zu beschuldigen, zu verurteilen und gegen sie anzukämpfen und damit die Spaltung und die Zerstörung immer weiter voranzutreiben?

Wie kann es mir gelingen, die Dinge mit dem gebührenden Abstand zu sehen, um zur Ruhe zu kommen und Hoffnung zu schöpfen? In windiger Höhe und auf unsicheren Beinen ziehe ich Bilanz:

Was hat mir Corona bisher genommen? Und was hat mir diese Zeit gegeben?

.

Unsere Welt, wie wir sie heute kennen, wird es nicht mehr lange geben. Orientierungslos, ratlos und meist resigniert blickt die Gesellschaft auf das aus den Fugen geratene Chaos um sich herum. Und ganz offensichtlich haben weder Politik noch Wissenschaft Lösungen für die gigantische Herausforderung, vor die uns unsere Epoche stellt. Was tun?

Zuversicht für eine neue Zeit >>>

Entwicklungshilfe – Danke Corona!

Mein Leben ist stark eingeschränkt und spielt sich überwiegend zwischen ein paar Dörfern ab. Ich vermisse die geöffneten Cafés, Restaurants und Kulturräume, unmaskierte Menschen und unbeschwerte Reisen.

Doch wenn ich ganz ehrlich bin, dann hat mir dieses Jahr mehr gegeben, als es mir genommen hat. Danke an diejenigen, die mir dabei geholfen haben, immer wieder meine inneren Grenzen zu überschreiten und mich von Überflüssigem zu trennen.

Danke Corona dafür, dass mir klar geworden ist, wie lebenswichtig der Kontakt zu anderen Menschen für mich ist, die Umarmung, das Lachen, das Teilen, das unbeschwerte Zusammensein.

Danke Corona für die Erkenntnis dessen, was ich für meine körperliche, emotionale und seelische Gesundheit brauche: einen freien Atem, viel Bewegung, Sonne, Natur, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und einen Beitrag zu leisten für die Gemeinschaft, in der ich lebe.

Danke Corona dafür, dass ich sehen konnte, wieviel Schaden Stress, Angst und Aggressivität anrichten, und dass ich Abstand von denen nehmen konnte, die sie verbreiten.

Danke Corona, dass ich Fernseher und Radio ausgeschaltet habe und mich nicht mehr von gebetsmühlenartig verbreiteten Nachrichten berieseln lasse, sondern bewusst auswähle, wohin ich meine eigenen Antennen richte.

Danke Corona, dass ich Orte meide, in die ich nur mit Maske und Kontrolle komme. Sie fehlen mir nicht. Danke, dass ich erkennen durfte, wie viele Möglichkeiten es gibt, sie zu umgehen.

Danke Corona, dass ich sensibler werden durfte für meine wirklichen Bedürfnisse und Wünsche und für die Schönheit dessen, was ich hier und jetzt vor Augen habe.

Danke Corona, dass ich jetzt so viel mehr weiß, wie ich wirklich leben will. Keine Verordnung kann mich hiervon abhalten. Was ich im Großen nicht bekomme, das gestalte ich selbst im Kleinen und in meiner direkten Umgebung. Danke dafür, autonomer geworden zu sein.

Danke Corona, dass ich in dieser Zeit viele Menschen kennenlernen durfte, die daran arbeiten, sich nicht von ihrer Angst steuern zu lassen, die bereit sind, sich selbst infrage zu stellen, und die mutig und offenherzig ihren Weg gehen.

Mit ihnen möchte ich mein Leben verbringen. Ihnen soll meine Aufmerksamkeit gelten.

Als weitere Inspiration ein Text von Renato Mizza:

Es gibt immer Lösungen >>>

Manifest der Neuen Erde – Danke Corona!

Corona hat massiv dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen sich konkret und tatkräftig für eine bessere Welt einsetzen. Viele wunderbare Initiativen sind in dieser Zeit geboren worden. Eine davon ist das Manifest der Neuen Erde.

Es wurde von der Wiener Filmemacherin Catharina Roland, der Schweizerin Coco Tache und der Französin Bénédicte Fumey ins Leben gerufen. Dem Manifest voran geht ein Leitsatz des amerikanischen Visionärs Richard Buckminster Fuller:

„Man kann Dinge niemals verändern, indem man die bereits existierende Realität bekämpft. Wenn du etwas verändern willst, erschaffe ein neues Modell, welches das vorhandene obsolet macht und ersetzt.“

Menschen schließen sich zusammen, die erkannt haben, dass wir als integraler Teil des Ökosystems Erde souveräne Lebewesen sind, reines Bewusstsein, reine Liebe.

Sie wissen: Unsere Gesundheit ist untrennbar mit der Gesundheit der Pflanzen, Tiere, Gewässer und Böden verbunden, mit der Luft, den natürlichen elektromagnetischen Feldern und den kosmischen Zyklen.

Sie engagieren sich dafür, in der Erinnerung an die uns innewohnende Schöpferkraft und unser Entwicklungspotenzial eine neue Erde entstehen zu lassen, auf der alles Leben wertgeschätzt wird.

Arbeitsschwerpunkte des Manifests sind die Themen Gesundheit, Potenzialentfaltung, Produktionskreisläufe und Lebensräume, sowie auch Fragen zu Verwaltung, Recht, Geld und Medien.

Wahrheit, Freiheit, Gleichwertigkeit, Geschwisterlichkeit und Frieden sind seine Devise.

Hier sind souveräne Menschen aktiv, die sich darüber bewusst sind, welchen Anteil jeder Einzelne an der Genesung unseres Planeten und unserer Gesellschaft hat.

So ist im verantwortungsbewussten Vorleben eine Bewegung entstanden, die auch jene mitreißen wird, die heute noch zögern.

.

Wirkungsvolle, einfache und praxiserprobte Techniken und Übungen, aufbauend auf dem spirituellen Wissen des Films „Awake“. Handfeste Anleitungen, wie die umfassenden Weisheitslehren für den eigenen Alltag lebbar gemacht werden können – hier weiter.

Awake to Paradise

Für ihre Filme Awake und Awake Paradise ist Catharina Roland mit ihrem kleinen Sohn um die Welt gereist. Sie hat Wissenschaftler, spirituelle Lehrer und Visionäre interviewt und erstaunliche Antworten auf die großen Fragen des Lebens bekommen:

Wer bin ich wirklich? Warum leide ich? Wie finde ich Glück? Was ist die grundlegende Ursache für unser zerstörerisches Handeln? Wie können wir unser Potenzial entfesseln?

Immer wieder führen die Filme zu der Erkenntnis, dass wir im Grunde nichts Neues lernen müssen, sondern uns an das Vergessene erinnern.

Im Laufe unserer Geschichte haben wir immer mehr Schichten um uns herum angehäuft, die uns undurchdringlich und starr gemacht haben.

So haben wir nicht gemerkt, dass wir Scheuklappen tragen und uns an unsichtbaren Fesseln herumführen lassen.

In ihrem Märchen von der abenteuerlichen Reise der Kinder des Lichts werden die Schichten quasi abgetragen.

Es wird uns bewusst, woher wir kommen, was wir durchquert haben und was heute unsere Möglichkeiten sind.

.



Nur eine Bewusstseinserweiterung und das Verbinden unseres Verstandes mit unserem Herzen können uns davon abhalten, immer weiter in die Zerstörung zu gehen und schließlich Zeugen unserer eigenen Vernichtung zu werden. Lösungen hierfür gibt es viele.

Sie sind einfach und leicht umzusetzen für diejenigen, die sich dafür entscheiden, jetzt in eine andere Richtung weiterzugehen. Hiermit können wir jederzeit beginnen.

Bevor wir uns einem der vielen Projekte anschließen, die sich für die Würde aller Menschen und den Schutz der Natur und des Lebens engagieren und konkret ins Handeln kommen, können wir in diesem Moment allein über unser Denken und Fühlen eine neue Realität schaffen.

Ob bewusst oder unbewusst: Wir sind Schöpfer.

DANKE CORONA!

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die Menschen scheinen hilflose Geiseln einer Wirklichkeit zu sein, die sie nicht mehr vollständig kontrollieren können, weil sie nicht, nur teilweise oder gar falsch informiert werden. Erfahren wir bald die Wahrheit? – hier weiter.

Woran erkennt man eine echte Pandemie? Wann sind Viren gefährlich? Warum eigentlich Masken? Was wissen wir über gentechnische Impfungen? Was geschieht mit unseren Gesundheitsdaten? Wem kann man noch trauen? Wo bleibt die Evidenz in der Corona-Krise? Wo ist die Debatte? Was passiert in Heimen und Kliniken? Werden Gesundheitsbehörden missbraucht? Was ist institutionelle Korruption? Wem nützt die aktuelle Pandemie? – hier weiter.

Was Peter Orzechowski in diesem aufsehenerregenden Buch zum Vorschein bringt, erschüttert und erschreckt gleichermaßen: Der Plan, eine Neue Weltordnung zu errichten, ist keine Verschwörungstheorie, sondern lässt sich anhand von Fakten und den persönlichen Äußerungen der Entscheidungsträger klar belegen. Aber er macht uns auch Hoffnung und zeigt, was wir dagegen tun können – hier weiter.

Beständig wird wiederholt, dass nur eine Impfung das Problem Corona lösen kann. Politik, Medien und auch die Medizin – besonders die Viroloen – sehen nur darin eine Heilungsmöglichkeit. Was aber, wenn es auch andere Möglichkeiten der Therapie gäbe? – hier weiter.

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Die neue Depression, die aus der Covid-Pandemie entstanden ist, ist die schlimmste Krise in der Geschichte der Weltwirtschaft. Deflation, Verschuldung und Demografie werden jede Chance auf eine Erholung zunichtemachen, soziale Unruhen drohen. Bestsellerautor James Rickards blickt hinter die Kulissen, um die wahren Risiken für unser Finanzsystem zu enthüllen und aufzuzeigen, was kluge Anleger tun können, um diese Zeit der unvergleichlichen Turbulenzen zu überleben – und sogar als Gewinner daraus hervorzugehen – hier weiter.

Nie waren die Heilungsversprechen größer als heute, und doch ist die ärztliche Behandlung zu unserer häufigsten Todesursache geworden. Wer den Therapieempfehlungen der Mediziner rückhaltlos vertraut, schadet sich häufiger, als er sich nützt. Erschreckend viele Behandlungen sind ohne nachgewiesene Wirksamkeit, und oft wäre das Abwarten des Spontanverlaufs sogar wirksamer und nachhaltiger. Schonungslos ehrlich seziert Dr. med. Gerd Reuther nach über 30 Jahren als Arzt seinen Berufsstand – hier weiter.

Notstandsverordnungen, Hubschrauber, Wasserwerfer, Spezialeinheiten, Polizeihunde, Reiterstaffeln, Schlagstöcke und Pfefferspray: Was man sonst nur von autoritären Regimen kennt, ist unter Angela Merkels Regierung nun auch in Deutschland bittere Realität geworden. Hinter vorgehaltener Hand erklären gut informierte Sicherheitsexperten in aller Deutlichkeit: Die Frage ist nicht, ob es in Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, sondern wann – hier weiter.

Immer mehr Menschen erkennen, dass es wichtig ist, einen Notvorrat an Nahrung daheim zu haben. Ob Sie nun Obst oder Gemüse einlegen, verschiedene Konservendosen oder ein paar Langzeitlebensmittel bei sich im Keller lagern – Sie werden für den Notfall bestens gerüstet sein.

Langzeitlebensmittel für die Krisenvorsorge >>>

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Hirnforscher Gerald Hüther klärt auf, was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Der fünffache Spiegel-Bestsellerautor Marc Friedrich zeigt mit seinem neuen Buch, wie jeder für sich und wir als Menschheit die Krise als einmalige Chance nutzen können. Gekonnt kontrovers, realistisch und verständlich wirft er einen Blick auf die Welt und offenbart, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter>>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Durch die beruhigende Wirkung von CBD-Öl wird Stress reduziert und der Schlaf verbessert, es ist angstlindernd und wirkt antidepressiv. Außerdem lindert es Schmerzen und hat eine krampflösende Wirkung. CBD-Öl bekämpft und heilt Entzündungen und verbessert das Wohlbefinden bei Rheuma und Arthritis. Es hemmt das Wachstum von Tumoren und bekämpft die Übelkeit bei einer Krebstherapie –

CBD-Öl-Tropfen – hier wieder erhältlich >>>

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.



30 Jahre nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch des Kommunismus erhebt die Tyrannei erneut ihr Haupt. Die Mächtigen holen zum endgültigen Schlag gegen den freien und selbstbestimmten Menschen aus. Und das nicht geheim oder im Verborgenen. Sie machen überhaupt keinen Hehl aus ihren revolutionären und menschenfeindlichen Absichten.

Der Angriff auf Demokratie, Nationalstaat und bürgerliche Gesellschaft >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...