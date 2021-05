Brauchtum rund um die Alpen – Der Maibaum: Uraltes Symbol unserer Ahnen

Der Maibaum ist ein Symbol für Wachstum, Fruchtbarkeit und Standhaftigkeit.

Trotz der Corona-Krise wird dieses uralte Brauchtum besonders in den österreichischen Alpenregionen noch auf vielfältige Weise gelebt.

Jedes Jahr am 1. Mai wird der geschmückte und häufig mit dekorativen Schildern verzierte Baum auf dem Dorfplatz aufgestellt.

.

Mit Ritualen und Zeremonien können wir neue Kraft tanken: Sie helfen uns innezuhalten und geben uns einen Raum, um Ängste, Sorgen und seelische Blockaden aufzulösen – Rituale im Jahreskreis >>>.

Der Maibaum: Uraltes Symbol unserer Ahnen

Der Maibaum-Brauch selbst ist uralt und schon im 13. Jahrhundert urkundlich belegt.

Maibäume stehen für die Vertreibung der bösen Geister, Lob und Rüge für die Mädchen im Dorfe und Ehrenbezeigung für die Honoratioren.

Der Maibaum ist ein Symbol für den Frühling sowie ein Fruchtbarkeits- und Segensbrauch. Die erste Nachricht von einem Maibaum in Österreich stammt aus dem Jahr 1230. Es wird darin berichtet, dass am Wiener Hof eine „Maibaumkraxlerei“ stattgefunden hat.

Beim Maibaum handelt es sich meist um eine Fichte oder Tanne, die entrindet und mit Kränzen und bunten Bändern geschmückt wird. Beliebte, mit dem Maibaum verbundene Bräuche sind das Maibaum-Stehlen, der Tanz um den Baum und das Maibaumkraxeln.

Beim Aufstellen des Maibaums werden alle kräftigen Männerhände des Ortes gebraucht, denn die Benutzung von technischen Hilfsmitteln ist verpönt. Nach alter Tradition wird der Baum mit dicken langen Stangen, die zu „Scheren“ zusammengebunden werden, nach Kommando aufgerichtet. Diese Arbeit kann sich über zwei Stunden hinziehen.

.

.

Maibaum-Brauchtum rund um die Alpen

Um das beliebte Stehlen oder Umschneiden des Baumes zu vermeiden, wird dieser oft rund um die Uhr bewacht.

Wird der Baum gestohlen und etwa im Nachbardorf aufgestellt, gilt dies für die Verantwortlichen als große Blamage.

Bei erfolgreichem Diebstahl treten die Parteien in Verhandlung und dürfen nur erfüllenswerte Bedingungen stellen. Scheitert jedoch jegliche Verhandlung wird das Diebesgut einige Wochen im eigenen Dorf als Schandbaum aufgestellt und danach zersägt und versteigert.

Während der Zeit wird eine Tafel am gestohlenen Maibaum angebracht, auf der die eigentlichen Besitzer verspottet werden. Der ganze Brauch soll friedlich, ohne Gewalt und ohne jeglichen Streit geschehen. Das ganze soll als Spaß angesehen und auch so an die Generationen weitergegeben werden.

.

.

Der Bandltanz um den Baum wird in Österreich bereits seit dem 15. Jahrhundert aufgeführt. Dabei werden bunte Bänder nach genau festgelegten Tanzschritten zu einem Muster um den Baum gewunden und anschließend wieder entflochten.

Beliebt ist auch das Maibaum-Kraxeln. Dabei wird versucht, auf dem glatten und oft mit Schmierseife eingelassenen Stamm hochzuklettern, um an die an einem Kranz befestigten Köstlichkeiten heranzukommen.

Der Maibaum und der Hexen-Aberglaube

Der Maibaum war einst ein Hexenbaum und wurde vor allem bei den Hexenverfolgern des 17. Jahrhunderts, die besonders in der Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai die Umtriebe der bösen Geister vermuteten, besonders geschätzt.

Der Stamm des Baumes musste sorgfältig abgeschält sein, damit die „Hexen sich nicht unter der Rinde festsetzen“ konnten. Solcher Aberglaube war auch der Hauptgrund, dass das Maibaumsetzen von den Aufklärern des 18. Jahrhunderts häufig verboten wurde.

.

.

Bei all den Bräuchen gibt es auch die Tradition, am 1. Mai der Herzensdame seine Liebe zu zeigen.

In der Regel bringen junge, unverheiratete Männer am Haus der Singlefrauen eines Dorfes, kleine Maibäume an.

Diese bleiben ca. einen Monat hängen und werden anschließend von den jungen Männer, unter verlangen einer Antwort oder Geste, wieder abgeholt.

*****

Die Alpenschau wünscht allen Leserinnen und Lesern einen wunderschönen 1. Mai!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

Neue spirituelle Energien erreichen unseren Planeten. Das Weltwissen aus allen Zeiten und Zivilisationen wird jedem zugänglich. Der Aufstieg aller Universen beginnt. Doch was bedeutet das konkret? Was erwartet Menschheit und Erde? Die weltberühmte spirituelle Lehrerin Diana Cooper gibt die Antwort – hier weiter.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken!

Vital in den Frühling mit Hildegards Maitrunk >>>.

Symbole sprechen eine eigene, wundersame Sprache: Sie geben Schwingungen ab, die anregende oder harmonisierende Informationen in den Körper, in Organsysteme oder physiologische Abläufe transportieren können. Diese Symbole haben eine ausgleichende und heilende Kraft auf die Organe.



Heilimpulse für Gesundheit und Wohlbefinden >>>

Dieses richtungsweisende Buch, das in seinem Bereich führend ist, zeigt uns, wie wir unsere Gesundheit durch eine positive innere Einstellung, einen gesunden Lebensstil, eine gesunde Ernährung und Ergänzungsmittel stärken können, und gibt uns viele praktische Ratschläge – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Jedes Nahrungsmittel hat eine eigene Psyche, eine Seele, einen Charakter, ein Wesen, eine Individualität; es resoniert mit einer bestimmten Hauptschwingung, einer Wellenlänge, einem Ton, einer Farbe… >>> hier weiter >>>.

»Man muss nicht immer einen Grund haben, um glücklich zu sein. Man kann es auch einfach so sein.« Christina von Dreien. Nach den beiden ersten Bänden der Christina-Buchreihe, die zu Bestsellern wurden, liegt nun der lang ersehnte dritte Band vor. Christina schenkt sie Zuversicht und Hoffnung auf eine Zukunft des inneren und äußeren Friedens und nährt unsere Ahnung, dass sämtlichen düsteren Prognosen zum Trotz letzten Endes alles gut sein wird – hier weiter.

Diese unschlagbaren Indizienbeweise lassen keinen Zweifel daran, der Tod ist nicht real. Diese Faktenlage ist so gewaltig und fundamental in ihren Auswirkungen, dass dies zu einem Paradigmenwechsel unseres bisherigen materialistischen Weltbildes führen wird – Hier die sensationellen Erkenntnisse >>>.

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

… und stimmen Sie sich auf höhere Dimensionen von Zeit und Raum ein. Was passiert da im Gehirn, was diesen übernatürlichen Effekt erklären kann? Dr. Joe Dispenza bezeichnet die Zirbeldrüse gerne als Alchemist – mehr hier.

Christina lädt uns ein, unseren Wahrnehmungshorizont zu weiten. Ihre Aufforderungen geben Kraft und schenken Zuversicht – hier weiter.

Intuition ist die Verbindung mit dem höheren Selbst. Sie zeigt, wer wir sind und was unsere Bestimmung ist. Mit diesem Kartenset von Martin Zoller lernen wir, die richtigen Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Jede der Karten ist ein Schlüssel zu einer verschlossenen Türe deines höheren Selbst.

Erkenne deinen Lebensweg! >>>.

Wenn Du Interesse an Heilen mit Zahlen hast, ist dieses Online-Praxis-Webinar eine wunderbare Bereicherung. Du erhältst Insiderwissen, dass Du ansonsten in dieser kompakten Form nur selten wo findest. Lass Dir diese Möglichkeit nicht entgehen und suche den für dich passenden Termin aus – Hier zur kostenlosen Anmeldung >>>.

Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.. hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

Selbstversorgung

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

.

Mit diesem Kräuterwissen viele Krankheiten natürlich heilen >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Liposomales Vitamin C kommt verlustfrei genau dort an, wo es am effektivsten wirken kann: in der menschlichen Zelle. Liposomales Vitamin C und seine wundervollen Vorteile für unsere Gesundheit – hier weiter.

Das, woran wir glauben, ist das, was das Universum uns schenkt. Die 52 Affirmationen dieses außergewöhnlich schönen Kartendecks helfen uns dabei, uns mit dem Universum zu verbinden und das anzuziehen, was wir uns von Herzen wünschen.

Wie kleine und große Wunder wahr werden >>>

Der Genuss des mit diesen Edelsteinen aktivierten Wassers fördert die Selbstsicherheit und den Lebensmut.

Es lenkt den Blick auf die eigenen Sonnenseiten des Lebens und stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten!

Wassersteine-Set »Zuversicht und Lebensfreude« >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...