Die Corona-Politik von Angela Merkel, die in der Änderung des Infektionsschutzgesetzes gipfelte, wirft Fragen auf, die nach einer Antwort verlangen.

Die Corona-Einschränkungen sollen weiter bestehen und werden teilweise sogar immer wieder verschärft. Seit mehr als einem Jahr müssen sich die Deutschen anhören, warum der Lockdown ständig verlängert wird.

Die von der Bundesregierung beschlossene „Bundesnotbremse“ macht die eingeschlagene Richtung der Corona-Politik mehr als deutlich.

.

Corona hier, Corona da, Corona überall. Seit nunmehr einem Jahr kennt die Politik kein anderes Thema mehr und verbreiten die Massenmedien gezielt Angst und Schrecken, um die Menschen im Dauerstress zu halten und die Entscheidungen der Mächtigen als alternativlos erscheinen zu lassen. Doch geht es wirklich um ein Virus? Ein Jahr nach Beginn der Krise fängt der Spuk erst richtig an!

Das Corona-Dossier >>>

Corona-Politik: Die Antworten auf diese Fragen ist uns Angela Merkel noch schuldig

Mal ist es die drohende Überforderung des Gesundheitssystems, mal sind es die Inzidenzzahlen. Dann ist es der R-Wert, der herangezogen wird, oder die Virusmutanten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist als (Noch-)Regierungschefin letztlich für alles verantwortlich, wie sie vor kurzem selbst eingestand. Und sie ist den Bürgern die Antwort auf folgende Fragen schuldig, die ihr Handeln und das ihrer Regierung betreffen.

Zuletzt hieß es, die Kontakte müssten dringend noch weiter reduziert werden, weil die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten wieder zunehme und diese immer jünger seien. Und damit kommen wir bereits zur ersten Frage:

Ist das als Folge der Impfkampagne nicht logisch?

Wenn ältere Personen zuerst geimpft werden, sinkt deren Risiko, schwer zu erkranken, drastisch. Konsequenterweise nimmt der Anteil der jüngeren Patienten zu. Nebenbei, und das ist vielleicht noch wichtiger:

Die Sterblichkeit – die laut dem Stanford-Professor John Ioannidis weltweit bei 0,15 Prozent liegt – nimmt seit Wochen ab, vermutlich auch weil mehr Jüngere betroffen sind.

.

.

Merkel warnte außerdem vor der britischen Corona-Variante B.1.1.7. Zwei neue Studien zeigen jedoch, dass diese doch nicht tödlicher ist. Obwohl diese Mutation in Großbritannien ihren Ursprung nahm, hat die dortige Regierung jüngst weitreichende Öffnungen beschlossen.

Frage: Hat die deutsche Regierung mit einem von Panik getrübten Blich auf die Mutanten falsch und übertrieben reagiert?

Und apropos Großbritannien: 32 Millionen Briten haben bereits eine erste Impfung erhalten, jeder über 50 Jahre bekam ein Angebot zum Impfen. Liegt diese im Vergleich zu Deutschland beeindruckende Bilanz an der besseren Impfbeschaffung und Organisation?

Frage: Warum haben Bund und Länder nicht schon längst flächendeckend Aktivitäten im Freien wieder erlaubt?

Aerosolforscher forderten Anfang der Woche, die Anstrengungen auf das Wesentliche zu konzentrieren: nämlich „dass die Gefahr Drinnen lauert“. Ansteckungen im Freien liegen demnach im Promillebereich. Flanieren am Flussufer, Café-, Bar- und Restaurantbesuch auf der Terrasse, Außensport – all das sollte längst wieder normal sein.

Immer wieder argumentieren Lockdown-Befürworter mit der Personalnot und der Überlastung in Kliniken. Die Unternehmen in der Privatwirtschaft müssen auf Krisen mitunter schnell reagieren, wenn sie erfolgreich sein wollen.

Manchmal bedeutet das auch, Personal kurzfristig umzuschulen. Ein Staat wie Deutschland wäre in der Lage, Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um Anreize zu setzen und Maßnahmen zu initiieren, das Personalproblem anzugehen.

Frage: Wäre das Geld hierfür nicht besser aufgehoben und hätte es in den vergangenen zwölf Monaten nicht die Möglichkeit dafür gegeben?

.

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes zutage – hier weiter.

Wirtschaft, Tests, Migranten

Die Bundesagentur für Arbeit schätzt die Lockdown-Kosten pro Woche auf rund 3,5 Milliarden Euro. Unvorstellbare 1,3 Billionen Euro Mehrausgaben könnten bei Bund und Ländern zu Buche schlagen, ergab eine Berechnung des Bundesfinanzministeriums.

Deutschlands Wachstum kehrt deutlich langsamer zurück als in anderen Industriestaaten, warnten der Internationale Währungsfonds und die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute kürzlich.

Frage: Was will die Bundesregierung unternehmen, um das Wachstum anzukurbeln und die Konjunktur in Schwung zu bringen, damit nicht dutzende Generationen nach uns noch mit den Lockdown-Folgen kämpfen müssen?

Der Start der großspurig angekündigten Teststrategie verlief holprig. Doch selbst wenn die massenhafte Testung der Bevölkerung im März begonnen hätte – andere Länder waren früher dran.

Frage: Warum hat sich die Bundesregierung nicht früher um die Beschaffung von Tests und um die Förderung von deren Produktion gekümmert?

Vor einigen Wochen hatte eine von der Bild-Zeitung kolportierte Aussage vom Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, für Aufregung gesorgt, wonach es ein Tabu sei, darüber zu sprechen, dass ein hoher Anteil von Intensivpatienten in großen Städten ausländische Wurzeln habe.

Tatsächlich ergab eine Auswertung des Iges-Instituts von Anfang März, dass unter den 25 Landkreisen mit Spitzeninzidenzen mehrere mit hohem Ausländeranteil liegen, darunter Offenbach, Gelsenkirchen, Duisburg, Hamm und Rosenheim.

Erst kürzlich berichtete Focus Online über ein Kölner Großkrankenhaus, in dem zwei Drittel der wegen Corona auf Intensivstationen behandelten Patienten ausländische Wurzeln hatten.

Warum hat die Bundesregierung nicht schon im vergangenen Jahr breite Kommunikationsoffensiven explizit für Personen mit Migrationshintergrund gestartet?

Wann legt die Bundesregierung den Beweis vor, dass ihre Lockdown-Maßnahmen wirken? Eine vom Bundesgesundheitsministerium finanzierte Studie mit dem Titel „StopptCOVID“ startete erst im Januar.

Warum förderte die Bundesregierung nicht schon im vergangenen Sommer entsprechende Untersuchungen? Spätestens dann war klar, dass die Pandemie noch länger anhalten wird.

Fragen über Fragen, die nach einer Antwort verlangen!

.

.

Das Corona-Virus und der Umgang damit werden Deutschland noch bis in das kommende Jahr hinaus beschäftigen.

Die aktuelle Bundesregierung hingegen wird gegen Ende des Jahres abtreten und Merkel dann nicht mehr Kanzlerin sein.

Vielleicht ist auch das ein Grund, warum zentrale Fragen nicht klar beantwortet werden:

Die Verantwortung für die negativen Folgen der jetzigen Corona-Politik wird Merkels Nachfolger tragen müssen.

