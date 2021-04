Wir haben die Möglichkeit, den alten Film zu beenden und einen neuen Film einzulegen, dessen Drehbuch noch nicht geschrieben ist.

Nur was wir uns ansehen, lässt uns in Ruhe — das gilt für unsere individuelle wie die kollektive Vergangenheit, denn die Geschichte lebt.

In jedem von uns wirkt nicht nur das von uns Erlebte, sondern auch die Geschichte unserer Vorfahren. Sie nicht wahrhaben zu wollen, bereitet den Boden für jede Art von Schmerz und Leid.

.

„Es ist unser Auftrag, die Macht in uns zu entdecken.“ Wir selbst sind die Schöpfer unseres Lebens und müssen endlich damit beginnen, aktiv zu werden. Jan van Helsing zeigt Möglichkeiten auf, wie jeder Einzelne von uns diese Kraft entdecken und – noch viel wichtiger! – sie auch im täglichen Leben zum Einsatz bringen kann – Das Handbuch für Götter >>>

Aus dem alten Film aussteigen und einen neuen Film einlegen

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Der Winterschlaf ist vorbei. Die Natur erwacht. Was lange ruhte, strebt wieder der Sonne entgegen.

Was versteckt war, kommt ans Tageslicht. Leben will sich ausdehnen und wachsen. Es will sich fortpflanzen und weitergehen.

Daran können auch ein paar menschengemachte Verordnungen nichts ändern. Mag mancher glauben, alles sei unter Kontrolle — das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen, die letzte Szene ist noch nicht abgedreht, der Vorhang noch nicht gefallen.

Alles strebt hinaus an die frische Luft und atmet Frühlingserwachen. Wie gut die tiefen Atemzüge tun! Wie wohltuend ist es, den giftigen Lappen vom Gesicht zu nehmen und frei zu atmen! Sauerstoff fließt, die Lungen weiten sich, das Herz geht auf, das Gehirn wird wieder durchblutet und der Blick klar.

Wir richten uns zu unserer vollen Größe auf, wischen uns den Schlaf aus den Augen und sehen uns an, was los ist.

Die Straßen sind leer, kein Leben ist auf den öffentlichen Plätzen. Die Orte, wo Menschen sich treffen können, sind geschlossen, unzählige Existenzen ruiniert. Die Alten sind an der Einsamkeit gestorben, viele jüngere Menschen haben sich das Leben genommen, die Kinder sind traumatisiert.

Wenn sie sich ihr Leiden als Erwachsene nicht ins Bewusstsein rufen, werden sie ihr Trauma an die folgenden Generationen weitergeben, so wie es immer geschieht, wenn wir etwas nicht sehen wollen und alles wegdrängen, was uns belastet. Es entwickelt ein eigenes Leben und gärt unter verschlossenem Deckel, bis es früher oder später explodiert.

.

.

Was wir verdrängen, bleibt an uns hängen

Letztlich kommt alles ans Licht. Es ist der natürliche Gang der Dinge, dass das Lebendige in Richtung Sonne wächst. Nichts kann diesen Prozess aufhalten. Wir können es lernen, eine Weile die Luft anzuhalten, uns dabei verkrampfen und verbiegen und so tun, als sei alles normal so — doch irgendwann müssen wir an die Oberfläche. Je früher wir das tun, desto besser ist es für uns.

Das Schlimmste, was wir uns selbst und unseren Nachkommen antun können ist, die Dinge nicht wahrhaben zu wollen.

IM LICHTE DER WAHRHEIT >>>

Da ist etwas — eine unangenehme Sache, ein Problem, eine Störung, doch wir wollen es nicht sehen und versteifen uns darauf, in unserem Film zu bleiben, in den Bildern und Vorstellungen, in denen wir es uns bequem gemacht haben.

Im gemütlichen Sessel sitzen zu bleiben, macht nicht nur dick. Es tötet auf Dauer. Wer so tut, als sei da nichts, der ruiniert sein Leben. Bis es so weit ist und ein Tod kommt, der keine Erlösung bringen wird — niemand steht dort mit einem großen Schwamm und wischt die Tafel für uns ab —, macht er anderen das Leben schwer.

Das im Verborgenen Gärende entwickelt unangenehme Gase. Es verpestet nicht nur den eigenen Körper, sondern auch die umliegende Luft. Es stinkt zum Himmel. Und wenn es dann explodiert, werden viele in Mitleidenschaft gezogen.

Die Geister, die ich rief

Wollen wir das? Eigentlich ist uns doch daran gelegen, ein möglichst gutes Leben zu führen und unseren Mitmenschen zumindest keine Qual zu sein. Wenn wir das so sehen, dann ist jetzt der Moment gekommen, in dem wir es anders machen können. Wir können uns unsere Wirklichkeit ansehen: das, was im Verborgenen wirkt.

Da brodelt und dampft es. Etwas wühlt uns auf, frustriert uns, widert uns an, macht uns wütend, traurig, bringt uns außer uns. Das Herz klopft, die Galle steigt hoch, der Kamm schwillt. Wunderbar! Hier sind wir auf dem richtigen Weg. Denn hier spielt die Musik.

Was uns trifft, das betrifft uns. Hier will etwas ans Licht.

Die Vorhänge geschlossen zu halten, macht es nur noch größer. Was wir verdrängen, verfolgt uns und geschieht uns als Schicksal. Wollen wir uns von etwas befreien, gibt es nur einen Weg:

Den Vorhang beiseiteschieben und schauen, was da ist. Das macht Angst. Manchmal ist die Angst so groß, dass wir glauben, sterben zu müssen, wenn das ans Licht kommt! Das kann nicht sein! Das darf nicht sein!! Doch es führt kein Weg daran vorbei:

Was wir unter Verschluss halten, das frisst uns von innen auf. Ich habe das im eigenen Körper erfahren. Ich hatte Krebs.

Jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

Es kostet mich eine Menge Mut, in meinem Leben immer wieder dorthin zu schauen, wo es unbequem ist, und mich zu fragen, was ich denn mit der Sache zu tun habe, die mir da gerade passiert. Wie heißt mein Virus? Was vergiftet mich? Was ist mein Lockdown? Wie sieht meine Maske aus?

Hinter welchen Mauern und Vorschriften verberge ich mich? Was ist mein Gefängnis? Immer wieder bietet das Leben Gelegenheiten, genauer hinzuschauen. Mein Job ist es, den Blick nicht abzuwenden und zu versuchen, die Geister aufzulösen, die ich unbewusst gerufen habe. Denn ich habe sie gerufen, das ist sicher.

Alles, was mir widerfährt, hat mit mir zu tun. Die Ereignisse in meinem Leben sind die aufgehende Saat, die ich oder meine Vorfahren in die Erde gebracht haben. Sicher hat auch der Wind einige Körner auf mein Feld geweht.

Wenn es mir nicht gefällt, was da wächst, dann kann ich es nur immer wieder abmähen oder auszupfen. Bei den Disteln und Dornen jedoch, die über mich oder meine Familie ausgesät wurden, kann ich versuchen, sie an der Wurzel auszureißen, damit sie mich künftig in Ruhe lassen.

.

Alex Loyd, Erfinder des legendären Healing Codes, bietet ein revolutionäres Programm an, mit dem Traumata, negative Prägungen und grundlegende Verhaltensmuster verändert und aufgelöst werden können – Die 10-Minuten-Methode >>>

Am Wesentlichen vorbei

Dafür muss ich mich bücken und mir die Hände schmutzig machen. Ich riskiere, dabei zerkratzt zu werden. Es ist nicht einfach, sich von alten Schmerzkrusten und schwärenden Wunden zu befreien, die so unappetitlich sind, dass sie uns zum Würgen bringen. Die Nazis in unserer Familie sind so ein Beispiel. Hier riecht es besonders unangenehm.

Viele Schichten haben wir über die alten Geschichten gelegt und massenweise Parfüm versprüht. Doch sie sind noch da. Nichts von dem wurde wirklich verarbeitet. Wir haben dieses Kapitel unserer Geschichte rauf und runter studiert und analysiert — doch das Wesentliche haben wir dabei vergessen:

Heilung erfolgt nicht über den Kopf.

Soll das Körperliche heilen, dann muss zunächst das Geistige geheilt werden: die unterdrückten Gefühle und die geschundene Seele.

Dass es andersherum nicht geht, haben wir gerade deutlich vor Augen: Wir sind erneut ein Volk von Mitläufern und Denunzianten geworden. Der Faschismus ist nicht tot. Mehr denn je konzentriert sich die Macht in wenigen Händen.

Was nicht in das Reinheitsprotokoll passt, wird verfolgt. Erneut muss das Entartete ausgemerzt werden. Es gibt nur eine Marschrichtung — Andersdenkendes wird diffamiert und darf nicht sein. Es wird nach der absoluten Kontrolle gegriffen. Wir befinden uns im totalen Krieg.

Dieses Mal mähen keine Panzer und Kanonen das Leben nieder, sondern Chemikalien und Strahlen. Das sieht nur von außen gesehen sauberer aus. Die Schäden sind noch verheerender. Alles wird uns genommen: unsere Rechte, unsere Freiheiten, unsere Gesundheit, unsere Würde, unser Bewusstsein, unser Menschsein.

Das zu sehen ist ein ungeheuerlicher Schock. Es kann uns das Leben kosten, wenn wir das nicht annehmen. Das Entsetzen zieht durch uns hindurch wie ein Fegefeuer und setzt uns wahrhaftig Höllenqualen aus. Ob wir in diesem Feuer verbrennen oder es nutzen, um uns von den alten Lasten zu reinigen, liegt in unserer Hand.

.

.

Aus dem alten Film aussteigen und ein neues Drehbuch schreiben

Für diejenigen, die sich dieser Wahrheit gegenüber nicht verschließen, ist es an der Zeit, um Verzeihung zu bitten. Wir sind nicht schuldig für das, was unsere Vorfahren getan haben, denn diese Verantwortung liegt allein bei ihnen. Sie bezahlen für ihr Handeln und für ihr unterlassenes Handeln.

Wir können um Verzeihung dafür bitten, dass über diese Menschen so viel Leid in die Welt getragen wurde. Wir können um Verzeihung bitten, dass wir uns so lange dem gegenüber verschlossen haben und uns selbst und denen, die wir lieben, damit viel Leid zugefügt haben.

Wir können jetzt ein Feuer anzünden und in ihm in symbolischer Weise alles verbrennen lassen, was wir bisher nicht haben sehen wollen.

Großzügig nehmen sich die Flammen des alten Schmerzes an. Lassen wir es geschehen. Tränen fließen. Es sind Tränen der durchlebten Trauer und der Erleichterung. Es ist vorbei. Es tut nicht mehr weh. Der Eiter ist abgeflossen. Die Wunden können heilen. Das Feuer kann uns wärmen und uns helfen, uns in der Dunkelheit zu orientieren.

Anstatt Waffen mit ihm zu schmieden, können wir etwas Gutes zu essen kochen und unsere Nachbarn und Freunde dazu einladen. Mit offenen Blicken empfangen wir sie. Vielleicht geben wir ihnen die Hand oder nehmen sie in die Arme. Das Angstvirus ist verschwunden. Das Terrain ist bereinigt. Die Luft ist sauber. Die Gefahr ist gebannt.

.

.

Der alte Film ist vorbei. Das Programm ist aus. Wir sind frei. Die Fäden, die uns zurückgehalten und daran gehindert haben, voranzugehen ohne die Schuld, haben sich aufgelöst.

Die Vergangenheit lässt uns in Ruhe. Was nach Aufmerksamkeit und Anerkennung rief, konnte verschwinden. Wir müssen nicht ständig das Vergangene wiederholen, um es uns ins Bewusstsein zu rufen, sondern können unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart richten.

Hier können wir einen neuen Film einlegen.

Das Drehbuch dafür schreiben wir gerade selbst.

An uns liegt es, ob es eine Tragödie wird oder eine Komödie, ein Kriegs- oder ein Liebesfilm, ein Drama oder eine Dokumentation darüber wird, wie Menschen es schaffen, friedlich zusammenzuleben, in Vielfalt geeint, um gemeinsam ein Stück Geschichte zu schreiben, in dem die Harmonie die Hauptrolle spielt.

Die Bilder frei lassen

Das ist die Herausforderung, vor der wir heute stehen.

Wir sind aufgerufen, all unseren Mut zusammenzunehmen, um die Verwirrungen und Verdrehungen in unserer Geschichte aufzulösen. Hierfür brauchen wir mehr noch als einen scharfen Verstand ein offenes, liebendes Herz.

Denn nur die Liebe kann zusammenführen, was so lange getrennt war. Nur sie kann verzeihen, was geschah. Laden wir sie ein in unser Haus. Jetzt, wo Angst, Hass und Misstrauen ausgezogen sind, gibt es viel freien Platz in uns. Sie kommt, wenn wir uns für sie öffnen, ganz einfach.

Gleiches zieht Gleiches an.

Wer Liebe sät, wird Liebe ernten.

.

.

Es bleibt uns, uns in unseren Frühlingsgarten zu setzen und den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen. Das kann interessanter sein als mancher Kinofilm. Lassen wir dabei den Bildern freien Lauf.

Pressen wir die Dinge nicht in unsere engen Vorstellungen. Befreien wir sie aus den Korsagen und lassen sie uns überraschen.

Wer weiß: Was uns vorher als das Allerletzte erschien, erweist sich so vielleicht als die größte Chance unseres Lebens.

Um das zu wissen, bleibt uns nur eins: es auszuprobieren.

Steigen wir aus dem alten Film aus und legen einen neuen Film ein!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Der fünffache Spiegel-Bestsellerautor Marc Friedrich zeigt mit seinem neuen Buch, wie jeder für sich und wir als Menschheit die Krise als einmalige Chance nutzen können. Gekonnt kontrovers, realistisch und verständlich wirft er einen Blick auf die Welt und offenbart, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Durch die beruhigende Wirkung von CBD-Öl wird Stress reduziert und der Schlaf verbessert, es ist angstlindernd und wirkt antidepressiv. Außerdem lindert es Schmerzen und hat eine krampflösende Wirkung. CBD-Öl bekämpft und heilt Entzündungen und verbessert das Wohlbefinden bei Rheuma und Arthritis. Es hemmt das Wachstum von Tumoren und bekämpft die Übelkeit bei einer Krebstherapie –

CBD-Öl-Tropfen – hier wieder erhältlich >>>

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne bietet ein Bündel von 9 weißen 5 mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht aber auch eine 10 mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...