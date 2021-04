Die geistige Quarantäne macht aus uns ein lenkbares Volk – Es wird Zeit, einen Weg aus der Mutlosigkeit zu finden.

Es ist das große Glück für Angela Merkel und ihre Coronapolitik, die Macht in einer Zeit auszuüben, wo den meisten Menschen ohnehin nahezu alles egal zu sein scheint.

Die Kanzlerin steht einem mut- und kraftlosen Volk gegenüber, welches immer noch seelenruhig beim Abräumen seiner Freiheitsrechte zuschaut.

.

Destruktive Gedanken, Zukunftsängste und Sorgen können unsere Seele und unseren Körper vergiften. Sie müssen schleunigst durch aufbauendes Wissen und gesunde Zuversicht ersetzt werden. Durch die richtige innere Einstellung können wir stabil durch alle stürmischen Zeiten gehen – Gesund durch die Krise >>>.

Geistige Quarantäne: Die Pandemie hat uns zu einem mutlosen Volk gemacht

Ein Beitrag von Fabian Schmidt-Ahmad – Die Alpenschau bedankt sich!

Die deutsche Impfstoffproduktion lief Tag und Nacht auf Hochtouren, um das gefährliche Virus aus China aufzuhalten. Woche für Woche konnten so 250.000 Bundesbürger geimpft werden – in von der Bundeswehr aus dem Boden gestampften Impfzentren, aber auch Hausärzte erhielten rasch Impfdosen gegen das neuartige Influenza-Virus.

Dennoch starben mehrere zehntausend Deutsche im Winter 1969/70 an der „Hongkong-Grippe“. So genau weiß man es nicht, denn damals interessierte das kaum einen. Das Leben ging einfach weiter – ohne Einschränkungen, ohne Masken und ohne „Notgesetze zur epidemischen Lage“.

Ein halbes Jahrhundert später ist nun alles anders. Das Coronavirus ist der eine Superstar, der alles möglich macht. Die Notstandsgesetze für den Verteidigungsfall wurden damals nach Jahrzehnten parlamentarischen Ringens verabschiedet, begleitet von heftigen Protesten.

Selbst deren Befürworter, der spätere Bundeskanzler Willy Brandt (SPD), drohte im Parlament:

„Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden, und dies ist ganz wörtlich gemeint.“

.

Die Corona-Epidemie ist ein geschickt genutztes Werkzeug, einen Finanzcrash zu tarnen, Bargeld zu entziehen, Zwangsimpfungen und möglicherweise auch ein Chippen von Menschen zu erwirken – und dabei noch richtig Kohle zu machen. Und es existiert ein Plan! – hier weiter.

Andere Staaten haben Pläne und setzten sie um

Heute sitzt ein mut- und kraftloses Volk in geistiger Quarantäne zu Hause fest und schaut einer Regierung zu, die mit immer neuen Verordnungen die Freiheitsrechte einschränkt. Auf den Luxus, diese rational vor der Öffentlichkeit zu begründen, verzichtet jene schon lange.

Während unsere Blicke an Bildschirmen haften und wir über Katastrophen aus aller Welt informiert werden, an denen wir nichts ändern können, verfolgen wir im Lifeticker die Anzahl der Personen, die positiv oder falsch positiv getestet wurden und mit oder an Corona gestorben sind.

Unsere Köpfe rauchen, unsere Sinne sind benebelt und unser Denken ist durch das ständige Berieseln und die durch das Tragen von Masken hervorgerufene Unterversorgung mit Sauerstoff verwirrt.

Unsicherheit, Sorge, Stress, Frustration, Wut, Trauer, Depression und profunde Existenzängste halten uns in bangem Abwarten gefangen und hindern uns daran, uns mit den wesentlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Es ist Krieg. Hier geht es ums bloße Überleben.

Corona macht deutlich, wie sehr wir kollektiv die Orientierung verloren haben. Kopflos und mutlos folgen wir den Parolen, die uns eingehämmert werden.

.

.

Auch nach einem Jahr Pandemie kann die Bundesregierung keine wissenschaftlichen Untersuchungen vorlegen, die einen nennenswerten Effekt des Lockdowns auf das Infektionsgeschehen belegt. Statt dessen deuten gewichtige Untersuchungen auf das Gegenteil hin.

Schon ein kurzer Blick in die Statistik der Corona-Toten zeigt eine Kurve von März bis Mai 2020 mit einem Maximum im April und dann wieder eine zweite Kurve von November bis März 2021 mit einem Maximum im Januar. Eine fast deckungsgleiche Kurve sehen wir für Schweden – das gar keinen Lockdown verordnet hatte!

Könnte es sein, dass der schwerste Eingriff in der Geschichte der Bundesrepublik inklusive der Ruinierung der deutschen Wirtschaft, der irreparablen Schädigung des Grundgesetzes, ein sinnloses Unterfangen ist?

Doch wer hier kritisiert, nimmt nicht etwa demokratische Rechte wahr, sondern wird bestenfalls als sorgloser Gefährder von Menschenleben markiert.

Vielleicht sollten diese aber eher im Kanzleramt gesucht werden. Zur Erinnerung: Der Lockdown wurde ursprünglich damit begründet, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und Zeit zur Entwicklung und massenhaften Verbreitung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu gewinnen.

Was immer man von diesem Plan hält, andere Staaten setzen ihn um. Die USA werden in diesen Tagen die Marke von 100 Millionen verabreichten Impfdosen überschreiten, China liegt derzeit bei siebzig Millionen, Indien bei vierzig Millionen und Großbritannien bei 27 Millionen Impfdosen – und täglich kommen mehrere Millionen dazu.

.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Geistige Quarantäne: Wo ist der Wille zur nationalen Selbstbehauptung?

Deutschland liegt mit derzeit 6,8 Millionen Impfdosen immerhin noch vor Bangladesch mit 4,8 Millionen Dosen. Angerichtet hat das Angela Merkel, die gegen einen „Impfstoff-Nationalismus“ wetterte und einen eigenständigen deutschen Impfplan sabotierte.

Der Kampf gegen eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ – womit die Suspendierung von Freiheitsrechten begründet wird – mag zwar offizielles Ziel der Bundesregierung sein, wichtiger ist ihr aber offenkundig der Kampf gegen einen deutschen „Nationalismus“ – heutzutage längst Chiffre für den Willen zur nationalen Selbsterhaltung.

Vor diesem Willen muss sich unsere Bundesregierung nicht fürchten, denn es gibt ihn nicht mehr. Vor einem halben Jahrhundert war das anders.

„Deutsche – Wir können stolz sein auf unser Land“ war noch Wahlkampfmotto des Bundeskanzlers Willy Brandt. Stolz sein aber heißt, auch ein Bewusstsein zu haben, dass es etwas gibt, in dem man weiterlebt. Eltern opfern vieles für ihre Kinder, weil diese ihre Zukunft sind und nicht der eigene, nun einmal vergängliche Leib. Und die Schulen damals waren voll von Kindern.

Freiheit verlangt Opfer, das war vor einem halben Jahrhundert eine fast ebenso banale Feststellung wie die, dass das Leben des einzelnen endlich ist. Doch dieser Glaube an die Zukunft fehlt uns. Lange vor der Ausgangsbeschränkung hat sich die Mehrheit der Deutschen innerlich in geistige Quarantäne begeben.

Solche Menschen sind passiv geworden. Ein Großteil protestiert nicht mal mehr, wenn Gesetze durch Willkürakte ersetzt werden. Es wird alles hingenommen und noch nicht einmal gelacht, wenn das Regierungskabinett eher einem Kabarett gleicht („im großen und ganzen alles richtig gemacht“).

Covid-19 trifft auf ein mut- und kraftloses Volk

Ein solcher Mensch wird nach allem greifen, was ihm verspricht, den Tod etwas länger hinauszuzögern. Das Zahlengeklimper von Inzidenzwert und Co., von Test- oder Impfstraßen, die geöffnet und wieder geschlossen werden, das alles interessiert ihn nicht wirklich.

Nur noch ein Tag und dann ein weiterer. Deutschland ist vielerorts ein Sterbehospiz geworden, das keine Schulen, keinen Handel, keinen Plan für die Zukunft braucht. Und eigentlich auch keine Regierung.

Es ist das große, historische Glück für Angela Merkel, die Macht in einer Zeit auszuüben, wo eh alles egal ist. So können wir uns eine Bundesregierung leisten, die von Fehltritt zu Fehltritt stolpert, von denen jeder einzelne zu normalen Zeiten zwingend einen Rücktritt erfordert hätte.

Covid-19 trifft nicht auf das Volk von vor einem halben Jahrhundert. Falls man seine Ankunft überhaupt beachtet hätte, wäre das Virus zweifelsohne effektiver bekämpft worden.

Denn die Deutschen von damals glaubten noch an sich, an ihre Leistungsfähigkeit und an ihre Zukunft.

.

.

Menschen, die jedoch – was immer noch den Großteil der Bevölkerung betrifft – den Bezug zu ihrer inneren Heimat verloren haben, folgen blindlings freiheitsraubenden und menschenverachtenden Bestimmungen.

Es ist höchste Zeit, sich wieder dem Leben zuzuwenden, um sich erneut dorthin aufzumachen, wo alles möglich ist: In uns selbst!

Beenden wir endlich die geistige Quarantäne und finden mit neuem Mut zurück zu alter Kraft!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Wer dieses Buch liest, vergisst es nicht. Geistreich, schwungvoll, stets mit fundiertem Wissen und Stil regt Wolf seine Leser an und zuweilen auch auf. Der Autor lächelt, obwohl er leidet, wenn er mit ansehen muss, wie sehr die Deutschen verdummt und belogen werden und sich teils für dumm verkaufen lassen. Sein Ausblick auf die Zukunft ist ernst zu nehmen.

Dieses Buch hat Horizont, zeigt Perspektiven und öffnet die Augen – hier weiter.

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Fast die Hälfte der Bevölkerung bezweifelt, dass die Medien über kontroverse Themen objektiv und sachgerecht berichten. Nach ihrer Meinung verschweigen die Medien unangenehme Fakten und unwillkommene Meinungen und skandalisieren Personen, Organisationen und Techniken maßlos. Wie sehen das Journalisten selbst? Hier die Antwort >>>.

Die neue Depression, die aus der Covid-Pandemie entstanden ist, ist die schlimmste Krise in der Geschichte der Weltwirtschaft. Deflation, Verschuldung und Demografie werden jede Chance auf eine Erholung zunichtemachen, soziale Unruhen drohen. Bestsellerautor James Rickards blickt hinter die Kulissen, um die wahren Risiken für unser Finanzsystem zu enthüllen und aufzuzeigen, was kluge Anleger tun können, um diese Zeit der unvergleichlichen Turbulenzen zu überleben – und sogar als Gewinner daraus hervorzugehen – hier weiter.

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Der fünffache Spiegel-Bestsellerautor Marc Friedrich zeigt mit seinem neuen Buch, wie jeder für sich und wir als Menschheit die Krise als einmalige Chance nutzen können. Gekonnt kontrovers, realistisch und verständlich wirft er einen Blick auf die Welt und offenbart, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – hier weiter.

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

Es braucht an sich nicht viel, um auch Krisen gut zu überstehen. Knüpfen wir an das Wissen unserer Großeltern an, die mehr als eine existenzielle Versorgungskrise zu überstehen hatten. Weise Ratschläge, einfache Rezepte und bewährte Einsichten, wie wir auch ohne Geld, Strom und Supermarkt für eine lange Zeit gut, gesund und nachhaltig überleben können – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften, die unsere Zeit betreffen >>>.

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es wird kein Zurück zur alten Normalität geben. Der Ausnahmezustand ist die neue Norm. Der vermutlich umfangreichste und folgenschwerste System- und Finanzcrash aller Zeiten war von langer Hand vorbereitet und macht eine Rückkehr zu alten Normalität unmöglich. Wie wird unser neues Leben aussehen? Hier weiter.

Wahre Geschichten von geheilten Menschen, die Mut machen und Hoffnung auf Heilung geben!

Kelly Turner hat mit hunderten Betroffenen auf der ganzen Welt gesprochen und daraus zehn Faktoren extrahiert, die eine Spontanremission begünstigen und die jeder allein im Alltag umsetzen kann. Die emotionalen, intensiven und Mut machenden Geschichten der Patienten werden ergänzt durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und konkrete Ratschläge.

Die 10 Schlüsselfaktoren der Heilung >>>

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...