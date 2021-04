Es gibt niemanden, der uns durch das Chaos lotst, jedoch Häfen, in denen wir Zuversicht mit an Bord nehmen können – wir brauchen nur etwas Mut.

Niemand weiß, wie es tatsächlich mit der Menschheit weitergeht und was wirklich auf dem Spiel steht — auch diejenigen nicht, die die Fäden in der Hand zu halten glauben. Das Drehbuch wird gerade erst geschrieben. Die Seite, die wir dabei sind aufzuschlagen, ist noch weiß.

In der aktuellen Situation gibt es keine Gewissheit und niemanden, der uns aus der Orientierungslosigkeit herausführt. Wir müssen allein durch das enge Tor hindurch. Doch uns zur Seite stehen Menschen, die sich wie wir auf den Weg gemacht haben.

.

S.O.S. Save Our Souls! Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist. Den Schlüssel zu unserer Rettung tragen wir in uns, in unseren Herzen. Denn erinnern wir uns an Wahrhaftigkeit, Liebe und Mut, kehren Hoffnung und Zuversicht zurück. Dann hören wir wieder unsere wahre innere Stimme, die laut und energisch uns selbst und das Leben bejaht – hier weiter.

NUR MUT! Das Tor durchschreiten

Ich weiß, dass ich nichts weiß. — Das Sokrates zugewiesene geflügelte Wort der Antike ist heute aktueller denn je.

Nur eins wissen wir: Wir leben in einer Zeit der Orientierungs- und Ratlosigkeit.

Wer von uns kann sagen, was wirklich gespielt wird im großen Welttheater? Welche Gefahr geht tatsächlich von diesem Virus und seinen Mutanten aus? Welchen Ursprungs ist Covid-19 wirklich? Ist es menschengemacht?

Wurde es absichtlich oder versehentlich in Umlauf gebracht? Wovor müssen wir uns wirklich schützen? Was riskieren wir? Wie sollen wir uns in diesem alles durcheinanderbringenden Geschehen positionieren?

Viele der Menschen, die bis vor Kurzem noch als wegweisend galten, schweigen stille oder geben ihrer eigenen Ratlosigkeit Ausdruck. Als an psychologischen und spirituellen Themen Interessierte stehe ich in enger Verbindung zu Menschen in therapeutischen Berufen.

Schon bevor Corona begann, das Weltgeschehen zu bestimmen, wurde etlichen von uns die Begrenztheit vieler Heilmethoden bewusst.

Die Grenzen der industriellen Medizin, die das Symptom bekämpft und sich um die Ursache nicht schert, sind seit Langem weithin bekannt. Doch auch feinstofflich und ganzheitlich arbeitende Therapien können in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, oft nur wenig helfen.

Immer deutlicher wird, dass das, was von außen an uns herangetragen wird, letztlich nur wenig wirkt — sei es grob- oder feinstofflich. Der größte Heiler kann nichts machen, wenn der Patient nicht bereit für die Heilung ist. An uns liegt es, uns innerlich hierfür zu öffnen.

Und selbst auf dem steinigen Weg der Selbstverantwortung ist jedes Werkzeug immer nur so gut wie derjenige, der es benutzt. Es gibt keine Wundermittel. Auch das ist bekannt. Neu für mich ist, dass ich zu diesem Zeitpunkt niemanden kenne, der forschen Schrittes und erhobenen Hauptes durch die Krise geht, niemanden, der nicht strauchelt, zweifelt und sich vorsichtig vortastet.

Kein Spezialist, kein Meister, kein Wunderheiler, kein Guru kann in dieser Situation sagen, wo der Ausgang ist. Einen Führer gibt es nicht — und das ist gut so! Es gibt nur Individuen, die sich darauf vorbereiten, einen Schritt ins Ungewisse zu tun.

Niemand kann sagen, wie unsere nähere Zukunft aussehen wird, auch nicht diejenigen, die gerade versuchen, sich den gesamten Planeten unter den Nagel zu reißen. Denn hier ist etwas weit Mächtigeres am Werk als ein paar entseelte Größenwahnsinnige, die sich einbilden, die Strippen des Lebens in der Hand zu halten.

Was mit uns geschehen wird, das steht in den Sternen. Und nicht einmal die geben klare Hinweise, wohin wir gehen.

Wir sind im vollkommenen Ungewissen unterwegs. Dies ist die einzige Gewissheit.

.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Es ist etwas, das in jedem von uns verborgen ist, weshalb man uns durch eine gigantische Ablenkungsindustrie davon abhält, uns auf die Suche nach diesem Geheimnis zu machen – hier weiter.

Programmwechsel

Auch bei mir geht es immer wieder drunter und drüber. Längst überwunden Geglaubtes taucht wieder auf, so als müsste ich noch einmal durch die alten Geschichten hindurch — um sie endgültig hinter mir zu lassen? Auch meine Gewissheiten brechen mir unter den Füssen weg.

Eine davon wankte bei dem Zusammentreffen mit einer jungen Frau, die seit der „ersten Coronawelle“ körperlich schwer angeschlagen ist. Auslöser war eine Infektion. Coronaviren wurden bei ihr jedoch nicht nachgewiesen. Sie hatte auch nicht die üblichen Symptome. Körperlich, so bestätigen ihr die Ärzte bis heute, sei alles in Ordnung.

Sie bekommt Antidepressiva verschrieben gegen ihre unerklärlichen Erschöpfungszustände, ihre Essstörungen, ihren Gedächtnisverlust und das zeitweilige Versagen lebenswichtiger Organe. Seit fast einem Jahr schwebt sie immer wieder in akuter Lebensgefahr. Sechs Wochen lang konnte sie keinerlei Nahrung zu sich nehmen.

Doch organisch ist nichts zu finden. Und tatsächlich empfindet sie sich nicht als krank. Es ist, als spielte sich das Ganze auf der Informationsebene ab, so, als sei in ihrem Körper etwas umprogrammiert worden, als sei sie von etwas „besetzt“.

Es handelt sich hier nicht um die Wahnvorstellungen einer psychisch labilen Person, sondern um die Erfahrung einer ansonsten mit beiden Beinen im Leben stehenden Therapeutin. Sie ist kein Einzelfall.

.

.

Dreitausend Menschen, zumeist jung oder mittleren Alters, vor allem Frauen, haben sich allein in ihrer französischen Selbsthilfegruppe zusammengeschlossen. Es sind Menschen, die seit Beginn der Coronakrise unerklärliche Symptome aufweisen, die ein normales Leben unmöglich machen. Das Phänomen ist weltweit zu beobachten. Niemand scheint zu wissen, was diese Störungen auslöst.

Tauchen sie zufällig im Zusammenhang mit Corona auf? Handelt es sich um eine andere, weit schlimmere Form von Störung, die die Coronaviren auslösen? Hängen die Beschwerden mit den Strahlungen des 5G-Netzes zusammen, das während der Lockdowns flächendeckend überall ausgebaut wurde? Stehen sie in Zusammenhang mit den Impfungen?

Was es auch ist: Es verwundert, dass keine der Medien, die seit einem Jahr über Liveticker die Zahlen der Corona-Getesteten verbreiten, über diese Menschen berichtet. Diese Erkrankung hat keinen Namen.

Rotes Tuch

Im Schatten der großen Medienunternehmen spielt sich eine andere Realität ab als die, die uns täglich serviert wird. Über sie wird nicht gesprochen. Sie steht nicht im Scheinwerferlicht, sondern allein im Abseits. Über ein Jahr lang wurden unsere Blicke auf ein einziges Thema gelenkt.

Nichts anderes können wir durch die Coronascheuklappen sehen. Wer es dennoch tut, wird ausgegrenzt, diffamiert, verfolgt und braucht viel Mut und klaren Verstand, um sich nicht einreden zu lassen, dass die Realität das ist, was zu den besten Sendezeiten über die Bildschirme flimmert.

Während die Masse in eine Richtung gafft, passiert das, worum es eigentlich geht, woanders. Nicht das rote Tuch ist die Gefahr, sondern derjenige, der damit wedelt. Er hat den Dolch in der Hand, die zum Todesstoß anhebt.

Die wirkliche Gefahr ist auch hier nicht das, worauf mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Es sind die Behandlungen, die uns zu Laborratten machen, die uns das Gehirn weichkochen und die Sinne benebeln.

Unsere Körper sind verstrahlt und vergiftet, unser Geist ist von fremden Energien besetzt und unser Bewusstsein zeitweise ausgeschaltet.

Als Schatten unserer selbst irren wir durch ein Nichts, das den leer gefegten Straßen der Innenstädte ähnelt, und verlieren uns in einem schwarzen, sinnlosen Loch.

.

Lockdown, leere Straßen, Homeoffice, Heimkino und Lieferservice: In einer nicht allzu fernen Zukunft wird der Prozess der Digitalisierung abgeschlossen und diese „Maßnahmen“ zum Alltag geworden sein. Doch es gibt eine kleine Minderheit, die dieses Leben nicht mitmachen will – hier weiterlesen >>>.

Jedem sein Virus

Wir leben in einer Art Komazustand. Unsere Augen sind geöffnet, aber starren in eine leere Existenz. Reglos warten wir auf die nächste Spritze, die nächste Bestrahlung, die nächste Vorschrift. Es ist ein Albtraum, den wir nur ertragen können, wenn wir uns mit Serien und virtuellen Bespaßungen ablenken.

Wir sind verloren für die Ewigkeit. Wie wir aus dieser Situation wieder herauskommen, kann uns niemand sagen. Niemand nimmt uns bei der Hand oder schwingt sich vom Himmel herab, um uns zu retten. Das muss jeder selbst für sich tun.

Das Wissen um dieses Alleinsein mag zunächst wie eine Verlängerung des Albtraums erscheinen. Tatsächlich ist es das Nadelöhr, durch das wir hindurch müssen, wenn wir uns selber retten wollen. Die Energie hierfür geben uns die winzigen Quälgeister in ihren verschiedensten Formen.

Jeder hat seine ganz persönlichen Viren und sein eigenes Feld zu bearbeiten. Egal, welchen Namen sie tragen, ob Corona, einen anderen oder gar keinen — die kleinsten Strukturen des Lebendigen, aus denen wir einst hervorgegangen sind, machen uns gerade Feuer unter dem Allerwertesten.

In diesem Feuer können wir verbrennen — oder es als Reinigung und als Antrieb nutzen. Die Entscheidung liegt bei uns. Wir sind es, die das Drehbuch schreiben.

.

Wenn wir unseren Fokus auf die positiven Aspekte lenken und das Leben so annehmen können, wie es kommt, dann können auch Stresssituationen, Hindernisse und Krisen uns weiterbringen. Wir müssen sie akzeptieren und aus ihnen für die Zukunft lernen. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der sich von Zukunftsängsten und Unzufriedenheit befreien will – hier weiter!

Cluster, Hotspots und Superspreader

Ich schreibe über die Verbindung mit der Natur und Meditation, über Körperlichkeit und symbolische Akte, Begegnung und Gespräch und das Fördern von Gemeinschaft. Auch wenn mir niemand sagen kann, wo es lang geht — ich gehe nicht allein durch diese Zeit.

Auf ganz natürliche Weise finden die Menschen zueinander und sprechen über ihr Erleben der Situation. Überall in meiner nächsten Umgebung bilden sich kleine Gruppen, Cluster, Hotspots, in denen sich ausgetauscht wird und jeder das einbringt, was ihm hilft und guttut in dieser Zeit. Hier lerne ich, weich und beweglich zu werden.

Es wird nicht hart diskutiert, sondern ehrlich gesprochen über Zweifel, Ängste, Hoffnungen, Visionen. Hier versteckt sich niemand. Niemand greift den anderen an oder sagt ihm, was er zu denken und zu tun hat. Es wird zugehört. Es ist wie ein Erblühen, eine Saat, die aufgeht.

Diese Gruppen bilden sich einfach so, seitdem die Kinos und Restaurants geschlossen sind und man nicht mehr reisen kann. Es wird geredet, vorgelesen, meditiert, gegessen, gesungen, getrunken, getanzt, gepflanzt, mit den Händen gearbeitet und all das gemacht, was wir seit Menschengedenken zusammen tun, bevor jede unserer Handlungen zu einer Konsumleistung wurde.

Es macht Spaß. Es tut gut, wenn ich mein bisweilen schlingerndes Lebensschiff in einen freundlichen Hafen lenken kann, in dem ich wohlwollend empfangen werde. Für mich ist es ein großes warmes Gefühl, diese Gemeinschaft zu leben. Die Erzählungen anderer können mir helfen, mein Schiff besser zu lenken.

Es sind keine Lehren, die hier verbreitet werden. Es ist etwas zutiefst Menschliches, was geteilt wird, das zugleich Zarteste und Höchste, was wir miteinander austauschen können.

Auch wenn niemand weiß, wo die Reise hingeht: Hier bin ich glücklich, Mensch zu sein.

.

.

Das Paradies in der Hölle

Hier lerne ich, was wesentlich ist: Nur das wächst und gedeiht, dem ich meine Energie gebe. Welche Programme auch immer ablaufen, welche Mächte uns auch besetzen — was ich weder befürworte noch bekämpfe, das muss verschwinden. Wem ich meine Aufmerksamkeit entziehe, das löst sich auf.

Die zerstörerischen Kräfte brauchen negative Energien, um existieren zu können. Angst, Hass, Misstrauen und Schuldzuweisungen sind ein Festmahl für sie. Ich beschließe, ihnen dieses Futter nicht zu geben und die schädlichen Programme und ihre Kopien zu löschen.

.

Mit einem Klick ist es hier freilich nicht getan. Es braucht die Bereitschaft, beständig an sich zu arbeiten, immer wieder hinzuschauen und in sich hinein zu spüren, aufzulösen und über das Erlebte auszutauschen. So tue ich mein Bestes.

Wird es mich retten? Werde ich heil durch das Chaos kommen? Werde ich das Tor durchschreiten in eine Welt der Verbundenheit in Vielfalt? Oder bin ich gar schon da? Gibt es das Paradies in der Hölle schon?

Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier, wo ich jetzt bin, auf eine gewaltige Linde blicke, deren herzförmige Krone in frischem Grün erblüht.

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

In einer Ära des Klimasozialismus, Neomarxismus, Genderismus und der völlig irrationalen staatlichen Maßnahmen in der Corona-Krise rücken die Freiheitsgedanken des großen Universalgelehrten und Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek wieder in den Vordergrund und sind aktueller denn je! – Ein Plädoyer für die Freiheit in unfreien Zeiten >>>

Wir sind inmitten einer historischen Zeitenwende – weltweit! Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Nichts wird so bleiben, wie es war. Wir stehen vor großen Verwerfungen und dem größten Vermögenstransfer in der Geschichte der Menschheit. Der fünffache Spiegel-Bestsellerautor Marc Friedrich zeigt mit seinem neuen Buch, wie jeder für sich und wir als Menschheit die Krise als einmalige Chance nutzen können. Gekonnt kontrovers, realistisch und verständlich wirft er einen Blick auf die Welt und offenbart, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor – hier weiter.

Wer an sich arbeiten will, sollte das auf jeden Fall lesen. Ein Schlüssel für innere Harmonie und Glück. Wayne W. Dyer, bringt einen immer wieder in Erinnerung was wirklich wichtig ist im Leben! – hier weiter >>>.

Im Lichte der Wahrheit – Antworten auf die großen Menschheitsfragen >>>

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Schulmedizinisches Wissen – vereint mit praktischen Ansätzen der alternativen Medizin – unterstützt uns dabei, die Signale unserer Bauchorgane zu verstehen, körpereigene Regulierungskräfte anzuregen und mit einfachen, aber effektiven Schritten aktiv etwas für Regeneration und Gesunderhaltung zu tun – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Das Schüren oder Beschwichtigen von Angst ist gezielt zur Durchsetzung eigener Interessen und Absichten einsetzbar. Diese Instrumentalisierung der Angst macht Menschen abhängig und manipulierbar, beraubt sie ihrer Freiheit. Was wir tun können, um nicht zu Getriebenen von geschürten Ängsten zu werden – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Das Wirken von »Egregoren« ist eines der bestgehüteten Geheimnisse. Es sind einflussreiche Zirkel in Politik, Wirtschaft und Religion, die – bewusst oder unbewusst – auf die Macht der Egregore setzen. Mark Stavish, ein ausgewiesener Experte für dieses Fachgebiet, zeigt auf zum Teil erschütternde Weise, wie an Macht interessierte Gruppen, Geheimgesellschaften oder Orden künstlich erschaffene Egregore einsetzen, um andere Menschen zu kontrollieren oder zu manipulieren – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Durch die beruhigende Wirkung von CBD-Öl wird Stress reduziert und der Schlaf verbessert, es ist angstlindernd und wirkt antidepressiv. Außerdem lindert es Schmerzen und hat eine krampflösende Wirkung. CBD-Öl bekämpft und heilt Entzündungen und verbessert das Wohlbefinden bei Rheuma und Arthritis. Es hemmt das Wachstum von Tumoren und bekämpft die Übelkeit bei einer Krebstherapie –

CBD-Öl-Tropfen – hier wieder erhältlich >>>

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Im Krisenfall werden die Supermärkte binnen weniger Stunden leer sein. Ein Lebensmitteldiscounter schlägt sein Sortiment in der Regel alle zwei Tage komplett um. Das Bundesamt für Zivilschutz empfiehlt seit vielen Jahren, dass jeder Haushalt über einen Vorrat von mindestens zwei Wochen verfügen sollte – hier weiter.

Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt –

was es genau ist, erfahren Sie exklusiv bei David Icke – hier weiter.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne bietet ein Bündel von 9 weißen 5 mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht aber auch eine 10 mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...