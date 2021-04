Gesund und lecker: Mit diesen 4 Smoothie-Rezepten das Wohlbefinden fördern

Smoothies sind eine echte Wohltat für Körper und Seele.

Bis zum Rand gefüllt mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen sind sie der perfekte Snack für zwischendurch, das schnelle Frühstück to-go oder das optimale Getränk für ein vollwertiges Frühstück gemeinsam mit einer Scheibe vom gesunden Wunderbrot ohne Mehl.

Auch als Erfrischung an heißen Sommertagen oder als gesunder Nachtischersatz eignen sich Smoothies hervorragend. Das Beste: Smoothies lassen sich schnell und einfach zubereiten, sodass der nächste nahrhafte und gesunde Genuss nur wenige Minuten entfernt ist.

Da kann wirklich keiner mehr behaupten, es sei schwer, die empfohlene tägliche Menge an Obst und Gemüse zu essen – mit Smoothies geht das ganz einfach.

.

.

Der beerenstarke Smoothie

Fruchtig frisch und sommerlich leicht: Dieser schmackhafte Beeren-Smoothie sieht mit seiner lila Farbe nicht nur toll aus und schmeckt gut, sondern tut auch unserem Körper gut.

Denn die Beeren stecken voller Vitamin C und sind zudem besonders reich an Antioxidantien, die freien Radikalen in unserem Körper den Kampf ansagen und damit unsere Zellen vor Krankheiten schützen.

In diesem beerenstarken Smoothie kommen tiefgefrorene Brombeeren und Heidelbeeren gemeinsam mit griechischem Joghurt und Kokosnussmilch in den Mixer. Mit ein paar reifen Bananen wird der Smoothie besonders cremig und süß.

Je nach Geschmack kann man noch mit Agavendicksaft nachsüßen und schon ist der leckere Beeren-Smoothie fertig. Das sieht gut aus, schmeckt gut und tut gut!

.

.

Der grüne Smoothie

Es herrscht eine verbreitete Sorge, grüne Smoothies würden nicht schmecken. Doch an diesem Mythos muss tatsächlich gar nichts dran sein, sofern man es richtig macht und die Zutaten je nach Geschmack richtig auswählt.

Von daher sollte niemand vor grünen Smoothies zurückschrecken, denn sie sind bis zum Rand mit wertvollen Vitaminen und Mineralien gefüllt, mit denen Körper und Geist in Schwung kommen.

Zum Beispiel kannst du für einen leckeren grünen Smoothie Blattgemüse wie Grünkohl, Pak Choi oder Weißkohl mit Avocado und Banane vermengen, mit Chiasamen und Haferflocken versehen und mit etwas Mandelcreme abrunden, um dem Hirn und den Nerven echte Stärke zu verleihen.

Derartige Smoothies sorgen für die extra Portion Durchhaltevermögen, mit denen man es durch jede Sitzung, Prüfung oder Turnier schafft.

Mit grünen Smoothies, die voller Chlorophyll, Eisen und vielen weiteren Mineralien stecken, ist die Tagesportion Gemüse ruckzuck und auf leckere Weise im Magen.

.

.

Der Kaffee-Smoothie

Bist du ein Kaffee-Mensch, der seinen Tag am liebsten mit einer Portion Koffein startet? Dann könnte dieser Kaffee-Smoothie genau das Richtige sein.

Wer seinen morgendlichen Kaffee einmal auf eine neue Art und Weise genießen und der gewöhnlichen Tasse Kaffee einen neuen Dreh verleihen will, sollte den Kaffee-Smoothie probieren.

Hierzu muss zunächst eine kleine Tasse Kaffee oder Espresso kaltgestellt oder Kaffee-Eiswürfel vorbereitet werden. Diese kommen dann mit etwas (nicht gebrühten) Kaffeepulver in den Mixer.

Dazu reife Bananen, etwas Erdnussbutter und Mandelmilch sowie nach Wunsch Vanille-Extrakt und Agavendicksaft und schon ist der leckere Kaffee-Smoothie fertig.

Mit den Bananen und Erdnussbutter sind auch gleich wichtige Mineralien wie Kalium und Eiweiß enthalten, mit denen der Smoothie am Morgen direkt Energie liefert und lang satt macht.

.

.

Der rote Smoothie

Rote Beete ist ein echtes Superfood. Doch bei den meisten von uns landet sie viel zu selten tatsächlich auf dem Teller.

Dabei ist Rote Beete mit ihren vielen Mineralstoffen besonders gesund. Durch Nitrate senkt sie zum Beispiel den Blutdruck und hilft durch Betain und Folat, Herzkrankheiten vorzubeugen.

Wenn du jetzt noch die vielen Vitamine eines Apfels und das Karotin einer Karotte dazu gibst, kommt ein echter Super-Smoothie heraus, der gut schmeckt!

Dazu einfach eine kleine Rote Beete, ein Apfel und eine Karotte schälen, in Stücke schneiden und in den Mixer geben. Mit einer Viertel Salatgurke, Eiswürfeln, etwas Zitronensaft und einem Schuss Apfelsaft vermengen und zu einem Smoothie mixen – fertig.

Das ist ein mit Nährstoffen geladener Smoothie vom Feinsten, der nicht nur toll aussieht.

.

Smoothies eignen sich zu jeder Tageszeit als hervorragender Snack, der nicht nur super einfach zuzubereiten ist, sondern der auch noch richtig gut schmeckt und gesund ist.

Voller Vitamine und Mineralien sind Smoothies genau das Richtige, um die tägliche Portion Obst und Gemüse zu decken – und zwar auf schnelle, einfachere und leckere Art.

