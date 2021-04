Top-Virologe Vanden Bossche warnt: Corona wird durch Impfung zur biologischen Waffe

In fast allen Ländern sind groß angelegte Impfkampagnen angelaufen. Der Widerstand gegen das Impfen wird vom Establishment bereits als Schwachstelle ins Visier genommen.

Trotz massiver Bedenken und offener Fragen wird jedoch die Corona-Impfung als einziger Weg zur Normalität propagiert. Dazu kursieren widersprüchliche Meinungen, Fake News und politisch gelenkte Informationen.

Während die Impfung als DIE Lösung angepriesen wird, warnt der international renommierte niederländische Top-Virologe und Infektionsexperte Dr. Vanden Bossche:

Durch die Impfungen wird aus dem Coronavirus eine biologische Waffe mit massiver Zerstörungskraft!

.

Top-Virologe warnt: Corona wird durch Impfung zur biologischen Waffe

Dr. Vanden Bossche arbeitete für die internationale Impfallianz GAVI und die Bill & Melinda Gates Foundation. Er war Leiter des Impfstoffentwicklungsbüros am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und verfügt über internationales Renommee.

Nun hat sich der Wissenschaftler mit einer Stellungnahme zur Corona-Impfung zu Wort gemeldet – und warnt eindringlich davor. Die Aussagen lassen alle Alarmglocken schrillen.

Dr. Vanden Bossche stellt fest:

„Keine Pandemie hat länger als zwei Jahre gedauert, nicht einmal die Spanische Grippe oder die Schweine-Grippe. Sobald die Herdenimmunität hergestellt ist, wird das Wiederaufleben des Virus von unserem Immunsystem kontrolliert, dank der Erinnerung an frühere Begegnungen mit dem Virus. Ein Impfstoff müsste daher die Herdenimmunität beschleunigen.

Das ist jedoch genau das Gegenteil von dem, was wir derzeit sehen: Die Impfstoffe können die Ausbreitung von Viren durch Impfstoffempfänger, die den aufkommenden hochinfektiösen Stämmen ausgesetzt sind, nicht verhindern. Dies verhindert, dass sich eine Herdenimmunität entwickelt.“

.

In seinem neuesten Buch „Corona Unmasked“ setzt sich Professor Sucharit Bhakdi unter anderem mit der Frage auseinander, wie der neue mRNA-Impfstoff auf die Zellen im Körper reagieren könnte.

Was er herausgefunden hat, lässt erkennen, welche verheerenden Folgen die Corona-Impfung haben könnte – hier weiter.

Die Impfung, so der Experte, würde zu einer dramatischen Verschlimmerung der Pandemie führen.

Der Mensch verwandle das Virus in ein unbezähmbares Monster. „Wie lange können wir noch wegschauen, wenn es bald zu einem Massensterben kommen wird?“, fragt Dr. Vanden Bossche.

Die bereits geimpfte Bevölkerung werde zunehmend mit Virusvarianten konfrontiert, gegen die die sehr spezifischen Impfstoff-Antikörper immer weniger Schutz böten. Je mehr infektiöse Mutanten aufträten, desto wirkungsloser würden die Antikörper.

Nach einigen gezielten Mutationen werde das Virus vollständig resistent gegen Antikörper des Coronavirus – und zwar unabhängig davon, ob diese durch eine natürliche Infektion oder eine Impfung erzeugt worden seien.

Dann würden geimpfte Personen jegliche Immunität gegen Corona verloren haben, so Dr. Vanden Bossche.

.

.

Der Virologe warnt:

„Es gibt nur wenige Möglichkeiten, das Virus so schnell und effektiv in eine biologische Waffe mit solch massiver Zerstörungskraft zu verwandeln.

Die Evolution hat dafür gesorgt, dass sich bei einer natürlichen Epidemie der Schaden in Grenzen hält. Das menschliche Eingreifen hat den natürlichen Verlauf dieser Pandemie von Anfang an gründlich gestört.“

Durch die Corona-Maßnahmen in Kombination mit massiven Impfkampagnen drohe die Situation „außer Kontrolle“ zu geraten, befürchtet Dr. Vanden Bossche.

Quelle: Günther Strauß – Die Alpenschau bedankt sich!

Impfschäden durch Corona-Impfung?

Die Berichte über Erkrankungen und Todesfälle im zeitlichen Kontext mit der Corona-Impfung häufen sich. Auch bei den Anwälten für Grundrechte gehen derlei Meldungen ein.

In dieser Gesprächsrunde melden sich der RA Dr. Michael Brunner mit seinen Berichten, zwei Damen aus dem Pflegebereich und der Physiker und Publizist Dr. Peter F. Mayer zu Wort, um Licht in diese Thematik zu bringen.



Die Alpenschau auf Telegram abonnieren

Frei nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“ werden viele Beiträge der Alpenschau zensiert und unseren Lesern auf Facebook und Google nicht mehr angezeigt.

Um keine Beiträge zu verpassen, abonniert unseren Telegram-Kanal oder meldet euch zu unserem kostenlosen Newsletter an.

Folge der Alpenschau per Email

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Durch die beruhigende Wirkung von CBD-Öl wird Stress reduziert und der Schlaf verbessert, es ist angstlindernd und wirkt antidepressiv. Außerdem lindert es Schmerzen und hat eine krampflösende Wirkung. CBD-Öl bekämpft und heilt Entzündungen und verbessert das Wohlbefinden bei Rheuma und Arthritis. Es hemmt das Wachstum von Tumoren und bekämpft die Übelkeit bei einer Krebstherapie –

CBD-Öl-Tropfen – hier wieder erhältlich >>>

Selbstversorgung erlebt in diesen Zeiten einen enormen Aufschwung. Die Vital-Saatgut-Box ist für kleine und kleinste Anbauflächen und auch für den Indoor- Anbau bestens geeignet.

Vital Saatgut Box – hier >>>.

Die Selbstversorger-Saatgut-Box enthält ausgewählte robuste Sorten, die besonders gute Erträge bringen. Das Paket reicht für die Produktion von Gemüse zur Selbstversorgung im Wert von mindestens 1500 Euro.

Selbstversorger Saatgut Box – hier >>>.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Warum werden manche Menschen über 100 Jahre alt, während andere schon mit 65 sterben? Was machen die 100-Jährigen anders oder besser? Gibt es Dinge, die die über 100-Jährigen gemeinsam haben? Die Antwort lautet eindeutig »Ja«!



Neueste Studien enthüllen die Geheimnisse für ein langes Leben!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>

Sucharit Bhakdi gibt hier spannende Einblicke in das Wesen der wichtigsten Infektionskrankheiten, so dass jeder zwischen Sinn und Unsinn unterscheiden kann, weiß, wo echte Infektionsgefahren lauern und wie man ihnen begegnen kann. Die Macht des Wissens wird jedem zu einem längeren und gesünderen Leben verhelfen – rezeptfrei und ohne Nebenwirkungen – hier weiterlesen >>>.

Mutig in der Recherche, konsequent in der Schlussfolgerung, packend in der Darstellung, verknüpft mystery die Fäden des Unerklärlichen. mystery legt überzeugende Indizien dafür vor, dass wenig so ist, wie es scheint. Mitreißend werden wir durch eine rätselhafte Wirklichkeit geführt, die oft jenseits des Vorstellbaren liegt. Tauche ein in die Welt des Unerklärlichen, der paranormalen Phänomene und der Dinge, die es eigentlich nicht geben dürfte!



Das mysterie-ABO hier bestellen >>>

Spannende Mysterie-Magazine findest du hier >>>

In der Corona-Krise haben sich Politik und Wissenschaft frühzeitig festgelegt, dass Impfen der einzige Ausweg aus der Krise ist. Damit ist das Thema Impfen so stark in den Mittelpunkt gerückt wie nie zuvor. Klingeles langjährige, tiefgehende Recherchen bringen wenig bekannte Fakten ans Licht. Alle wichtigen Aussagen sind mit genauen Quellenangaben versehen und beruhen meist auf den Daten offizieller Ämter oder offizieller Studien – Alles was man über Impfungen wissen MUSS! >>>

Brisante Hintergründe und Insiderinfos u.a. zu Impfungen, Krebs, Chemtrails, Spionage und Überwachung, zur Entvölkerungsagenda, aber auch zu alternativen Möglichkeiten in allen Bereichen unseres Leben – hier und hier.

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend. Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten und wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet. Mit diesem Fermentierglas gelingen alle selbsteingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und man weiß genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

>>> hier weiter >>>

Lockdowns lösen keine Probleme, sie verschlimmern sie nur. Doch genau das ist der Plan. In diesem erneut extrem gut recherchierten und aufrüttelnden Buch zeigt Michael Morris zahlreiche neue Zusammenhänge auf und fördert bislang völlig Unbekanntes über die Hintermänner und ihre Pläne zutage – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Die Handyhülle schützt zudem vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich – hier weiter.

„Du kannst mich mal!“ Lasse nie wieder zu, dass du dir vermeintliche Weisheiten einredest, die die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Macht bereithält. Löse dich von fremden Einflüssen und finde die Weisheiten, die für deine Entwicklung hilfreich sind – hier weiter

Sollten Sie ein Mensch sein, den Geheimnisse nicht interessieren, der sich um Erfolg, Gesundheit, inneren und äußeren Reichtum keine Gedanken macht, dann ist es besser, wenn Sie Ihre Finger von diesem Buch lassen. Sollten Sie jedoch immer schon gefühlt haben, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt und sollten Sie jemand sein, der es vom Leben noch einmal wissen will, dann ist das Ihr Buch! – hier weiter.

Wie viel Unvernunft steckt im Glauben an die menschliche Vernunft? Weshalb googeln wir täglich nach Stars und Sternchen, aber nicht danach, wie uns das Google-Imperium manipuliert? Warum dürfen uns globale Food-Fabrikanten ungestraft vergiften? Warum werden selbst Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf mittlerweile zensiert? Hier die verblüffenden Antworten.

DMSO ist ein universell anwendbares Heilmittel, das aus Holz gewonnen wird und seit Jahrzehnten intensiv erforscht wird. Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen.

.

Durch seine starke Lösungsfähigkeit gelangt es überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. Hier erfährst Du auf verständliche Weise die praktische Handhabung und sichere Verwendung von DMSO – hier weiter >>>.

DMSO – hier bestellen >>>.

Erfahren Sie alle verheimlichten Erfolgstherapien im Kampf gegen Krebs,

bevor auch diese zensiert werden!

„Der brisante Leitfaden zu Ihrer Krebsheilung!“

>>> verheimlichtes Wissen >>>.

Als ausgestiegener Insider erzählt Dr. Peter Yoda erstmals, wie Patienten und Ärzte täglich betrogen werden. Mit schockierenden Einsichten erklärt er, welche unglaublichen Systeme dahinterstehen und wie Regierungen und Pharmafirmen über Leichen gehen. Dr. Yoda zeigt hemmungslos auf, wie falsch und gefährlich die heutige Medizin ist. Erfahren Sie, auf welche perfide Art erfolgreiche Therapien unterdrückt werden – nichts für schwache Nerven! – hier weiter.

Andreas Kalcker wagt es, die Wahrheit auszusprechen und Lösungen anzubieten wo es bisher keine gab. Er stellt uns eine wertvolle Sammlung von Daten, Protokollen und Beispielen für die Heilung praktisch sämtlicher Krankheiten und Leiden zur Verfügung – Denn… Unheilbar war gestern! – Hier weiterlesen >>>.

Was tun, wenn es wirklich zum Crash kommt? Und was, wenn sich der Staat selbst immer stärker in das Leben seiner Bürger einmischt, sei es durch immer höhere Abgaben, neue Steuern oder durch den coronabedingten Eingriff in unsere Privatsphäre und die angestrebte Enteignung? Dann hilft nur eins: Finanzielle Selbstverteidigung >>>

Die zu den 13 satanischen Blutlinien dazugehörenden Familien gehören zu den führenden Satanisten dieser Welt und sehen den Teufel als ihren wahren Gott an! Diese satanischen Familien sind Experten auf dem Gebiet des Satanismus und bauen ihre Macht aufgrund okkulter Praktiken und teuflischer Rituale immer weiter aus. Selbst die Wissenschaft wurde von diesen Mächten unterwandert – hier alle Enthüllungen!

Dieser Weltempfänger ist ein kompaktes Universalradio, mit dem Sie jederzeit und an jedem Ort, unabhängig von der Stromversorgung, Nachrichten empfangen empfangen können. Neben dem empfangsstarken Radio ist es auch als Taschenlampe einsetzbar. Über einen speziellen Anschluss können Sie sogar den leeren Akku Ihres Handys mit Muskelkraft aufladen – Freeplay Kurbelradio >>>

Die Informationsflut steht uns bis zum Hals, kein Land in Sicht, kein Horizont, wir haben die Orientierung verloren. Ohne Leuchtturm und Leitstern versinken wir in Anpassung oder Rückzug und vergessen, dass Angst der schlechteste aller Ratgeber ist – hier weiter.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung

…in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Es gibt kaum einen Vorgang in unserem Körper und ebenso kaum eine Krankheit, bei der Vitamin C nicht eine signifikante und positive Rolle spielt – hier weiter.

6000 mal stärker als Vitamin C!

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen. Hier weiter.

Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was uns der Staat alles wegnehmen kann und wie wir uns davor schützen können, erfahren Sie hier >>>.

Der SUNGOOD Solarofen ist in einer Minute aufgebaut. Danach können Sie sofort mit dem Kochen beginnen und die Speisen unbeaufsichtigt garen lassen. Durch schonendes Garen bleiben alle Nährstoffe erhalten. Im Set enthalten sind ein Reflektor, ein Topfuntersetzer, ein Kochbeutel und ein Rezeptheft.

Dieses Set ist ideal, um das Solarkochen zu entdecken!

Solarofen SUNGOOD >>>

Angsterzeugung ist ein Herrschaftsinstrument, und Techniken zum Erzeugen von gesellschaftlicher Angst gehören zum Handwerkszeug der Macht. Angst führt zu einer massiven Verengung des Aufmerksamkeitsfeldes und des Denkens; eine kollektive Angsterzeugung lässt sich daher nutzen, um je nach Bedarf der machtausübenden Vorgänge für die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen.

Wie Sie und die Masse manipuliert werden können, zeigt Prof. Dr. Rainer Mausfeld in “Angst und Macht“ – hier weiter.

Ob Mondlandung, Illuminati und 9/11, ob Bielefeld-Verschwörung oder Kennedy-Attentat – wie funktionieren Verschwörungstheorien? Hier die Antwort.

Die Parteienherrschaft hat eine neue Qualität erreicht. Parteienherrschaft und Willkür wirksam zu begrenzen ist dringend geboten! Hinter der demokratischen Fassade haben die Parteien einen Machtapparat installiert, der der Volkssouveränität Hohn spricht und absolutistische Züge trägt. Welcher Mittel und Methoden sich die politische Klasse bedient, um die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil umzugestalten – wird hier aufgedeckt!

Dein Übergewicht ist die Folge von miesen Machenschaften der Medien! Wie Du jede Woche 3kg reines Fett verlierst – mühelos und verzichtfrei! Hier weiter >>>.

Die Krisenvorsorge-Laterne schlechthin. Abseits jeglicher Zivilisation und Stromnetze hat man dank des Kurbelbetriebs jederzeit Licht. Sie ist komplett unabhängig vom Stromnetz. Die Laterne bietet ein Bündel von 9 weißen 5 mm-LEDs mit ausgefeiltem Reflektor zur Raumbeleuchtung. Diese kann mittels Dimmer auf die benötigte Lichtstärke eingestellt werden. Wahlweise steht aber auch eine 10 mm-LED für zielgerichtetes Licht zur Verfügung – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann verträglich.

>>> hier weiter >>>

Albrecht Müller beschreibt gängige Methoden der Manipulation sowie Fälle gelungener oder versuchte Meinungsmache und analysiert die dahintersteckenden Strategien. Es ist an der Zeit, skeptischer zu werden, nur noch wenig zu glauben und alles zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, wieder selbst zu denken. Wie man Manipulationen durchschaut, erfährst Du hier!

Was auch immer in den Nachrichten kommt, eines ist sicher: Wir scheitern zunehmend daran, uns ein objektives Bild der Realität zu machen. Während uns die “Breaking News” zur Corona-Krise aus aller Welt in Atem halten, entziehen sich entscheidende Veränderungen unserer Aufmerksamkeit – Anleitung zum Selberdenken >>>.

Anthony William hat mit seinen medialen medizinischen Fähigkeiten Tausenden Menschen geholfen, ihre fehldiagnostizierten oder falsch behandelten Krankheiten zu heilen. Jetzt zeigt er uns, wie wir die Geschenke der Natur nutzen können, um uns von weit verbreiteten Leiden zu befreien und unser Immunsystem zu stärken. Wie das funktioniert, können Sie hier nachlesen.

Dr. Josh Axe erklärt, wie Sie Kollagen in Ihrer Nahrung einsetzen können, um abzunehmen, Krankheiten vorzubeugen, Ihre Verdauung zu verbessern und jugendliche Kraft zurückzugewinnen – hier weiter.

Wie wir gegen unseren Willen beeinflusst werden und was wir dagegen tun können. Ob im privaten Umfeld, im Beruf oder via TV, Social Media und Massenmedien: Der Umgangston wird rau. Zunehmende Härte und Aggressivität paaren sich mit gezielter Kampfrhetorik. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Haltung wehrlos und verstummen oder erkennen schlicht die perfiden Muster manipulativer Reden nicht. Das muss nicht so sein – hier weiter.

Der Hobo von Petromax ist ein leichter und effizienter Outdoor-Kocher für unterwegs >>>

Alle Petromax-Produkte – hier >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...